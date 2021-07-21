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Новости vc.ru

Безос поблагодарил сотрудников и клиентов Amazon, которые «оплатили» его полёт в космос Статьи редакции

В 2017 году он говорил, что продаёт акции компании для финансирования Blue Origin.

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312 просмотров

Blue Origin 20 июля успешно совершила полёт в космос. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.

На пресс-конференции после полёта Джефф Безос поблагодарил сотрудников и клиентов Amazon.

Я хочу поблагодарить каждого сотрудника Amazon и каждого клиента Amazon, потому что вы, ребята, заплатили за всё это. Серьёзно, каждому клиенту Amazon и каждому сотруднику Amazon, спасибо вам от всего сердца.

Джефф Безос

В 2017 году Джефф Безос говорил, что продаёт акции Amazon на $1 млрд в год для финансирования своей аэрокосмической компании Blue Origin.

Основатель Amazon слетал в космос 20 июля. Полёт продлился около 10 минут и прошёл в автоматическом режиме.

В соцсетях миллиардера раскритиковали за бесполезную, по мнению пользователей, трату денег, припомнили условия труда в Amazon и иронизировали над формой корабля.

Резонанс: Полёт Джеффа Безоса в космос…
В соцсетях миллиардера критикуют за бесполезную, по мнению пользователей, трату денег, припоминают…
tjournal.ru

#безос #новости

4 4 комментария
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Roman Belous

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Тролль от бога

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гачик

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Лекс Лютор совсем уже охуел, вызывайте супермена

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Федеральный микрофон

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вот мразь, ждем когда путин поблагодарит россиян

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#realfiddy

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Выкуси, я не платил 

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