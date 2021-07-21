Безос поблагодарил сотрудников и клиентов Amazon, которые «оплатили» его полёт в космос Статьи редакции
В 2017 году он говорил, что продаёт акции компании для финансирования Blue Origin.
Blue Origin 20 июля успешно совершила полёт в космос. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.
На пресс-конференции после полёта Джефф Безос поблагодарил сотрудников и клиентов Amazon.
В 2017 году Джефф Безос говорил, что продаёт акции Amazon на $1 млрд в год для финансирования своей аэрокосмической компании Blue Origin.
Основатель Amazon слетал в космос 20 июля. Полёт продлился около 10 минут и прошёл в автоматическом режиме.
В соцсетях миллиардера раскритиковали за бесполезную, по мнению пользователей, трату денег, припомнили условия труда в Amazon и иронизировали над формой корабля.