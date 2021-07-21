В 2017 году он говорил, что продаёт акции компании для финансирования Blue Origin.

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Blue Origin 20 июля успешно совершила полёт в космос. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя лётчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен.

На пресс-конференции после полёта Джефф Безос поблагодарил сотрудников и клиентов Amazon.

Я хочу поблагодарить каждого сотрудника Amazon и каждого клиента Amazon, потому что вы, ребята, заплатили за всё это. Серьёзно, каждому клиенту Amazon и каждому сотруднику Amazon, спасибо вам от всего сердца. Джефф Безос

В 2017 году Джефф Безос говорил, что продаёт акции Amazon на $1 млрд в год для финансирования своей аэрокосмической компании Blue Origin.

Основатель Amazon слетал в космос 20 июля. Полёт продлился около 10 минут и прошёл в автоматическом режиме.