Лувр и Галерея Уффици заявили о претензиях к Pornhub из-за онлайн-гида по эротическому искусству Статьи редакции
Их недовольство вызвал проект Classic Nudes, в котором некоторые картины «оживили» с помощью порноактёров.
О претензиях музеев сообщили The Daily Beast и The Telegraph.
«Никто не давал разрешения на эксплуатацию или использование этих произведений», — сказал представитель галереи Уффици во Флоренции. По его словам, в Италии кодекс культурного наследия предусматривает, что для использования изображений музея в коммерческих целях необходимо разрешение, которое установит необходимую плату за это. Он отметил, что Pornhub вряд ли бы получил такое разрешение.
Аналогичные претензии сайту предъявил Лувр. «Pornhub уже получил уведомление от наших юристов. Мы ожидаем, что работы немедленно уберут», — сказал представитель музея The Daily Beast.
Classic Nudes — интерактивный гид по картинам с обнаженной натурой, которые находятся в Лувре, Уффици, музее Орсе в Париже, музее Прадо в Мадриде, Национальной галерее в Лондоне и Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Его запустили в середине июля. Для некоторых работ Pornhub снял видеоролики, в которых порноактёры «оживляют» картины.
Когда ты ебучий лицемер и прикрываешься правом на «культурное наследие»
Это как, хочешь увидеть классику, будь добр заплатить мзду сначала?
Или это другое?
Тупо очко сгорело у конформистов
Клэссик нюдс у Ростика
Ваще-т это моя вариация нюдс треда Ростислейва
Pornhub stole my brilliant idea!
Чего все дрочат на Pornhub, если есть ресурсы лучше?
я уже всё
Случаем, порнхабу не принадлежит?
Эти пидоры раскидали свои кристражи по всему интернету. Проснешься - а тж принадлежит порнхабу
Поставят крытую камеру в квартире Лихачева и будут транслировать, как он дрочит на дтф
скоро он иностранным агентам будет принадлежать по версии государства
обсудим скоро это
Домашний ГОСТ
ВКонтакте?
В телеге нынче полно каналов, гдё всё разбито по направлениям с тегами и тд. Гораздо удобнее.
Пока ни одного не удалила на которые я подписан.
Нужен разбор гей порно навигаторов