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Ольга Щербинина

Лувр и Галерея Уффици заявили о претензиях к Pornhub из-за онлайн-гида по эротическому искусству Статьи редакции

Их недовольство вызвал проект Classic Nudes, в котором некоторые картины «оживили» с помощью порноактёров.

Скриншот с сайта проекта

О претензиях музеев сообщили The Daily Beast и The Telegraph.

«Никто не давал разрешения на эксплуатацию или использование этих произведений», — сказал представитель галереи Уффици во Флоренции. По его словам, в Италии кодекс культурного наследия предусматривает, что для использования изображений музея в коммерческих целях необходимо разрешение, которое установит необходимую плату за это. Он отметил, что Pornhub вряд ли бы получил такое разрешение.

Аналогичные претензии сайту предъявил Лувр. «Pornhub уже получил уведомление от наших юристов. Мы ожидаем, что работы немедленно уберут», — сказал представитель музея The Daily Beast.

Classic Nudes — интерактивный гид по картинам с обнаженной натурой, которые находятся в Лувре, Уффици, музее Орсе в Париже, музее Прадо в Мадриде, Национальной галерее в Лондоне и Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Его запустили в середине июля. Для некоторых работ Pornhub снял видеоролики, в которых порноактёры «оживляют» картины.

#новости #pornhub

2576 просмотров
33 33 комментария
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33 комментария
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Peeled Banana

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Когда ты ебучий лицемер и прикрываешься правом на «культурное наследие»
Это как, хочешь увидеть классику, будь добр заплатить мзду сначала?
Или это другое?
Тупо очко сгорело у конформистов

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gg gg

Peeled
0

Конформисты здесь, как и всегда, это тупорылые либералы и леваки. 

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Р О Б А Т

0

Клэссик нюдс у Ростика 

Ответить

Федя Прозоров

Р
1

Ваще-т это моя вариация нюдс треда Ростислейва

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Pornhub stole my brilliant idea!

Ответить

stikerman

Федя
1

Каминг аут

Ответить

Федя Прозоров

stikerm…
0

Жулик, не воруй!

Ответить

stikerman

Федя
1

Я все заскринил и отправлю ему за тебя. Прости

Ответить

Владимир Климов

0

Чего все дрочат на Pornhub, если есть  ресурсы лучше?

Ответить

red blue

Владимир
0

Продолжай

Ответить

Владимир Климов

red
3

я уже всё

Ответить

red blue

Владимир
2

Скорострел

Ответить

stikerman

red
0

Хорошие ресурсы gay porn com

Ответить

Федя Прозоров

stikerm…
0

Случаем, порнхабу не принадлежит?

Ответить

stikerman

Федя
0

И ему тоже 🤣

Ответить

Федя Прозоров

stikerm…
5

Эти пидоры раскидали свои кристражи по всему интернету. Проснешься - а тж принадлежит порнхабу

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Поставят крытую камеру в квартире Лихачева и будут транслировать, как он дрочит на дтф

Ответить

Владимир

Федя
1

на мойщицу окон 

Ответить

Федя

Владимир
2

И курьера из деливери клаб

Ответить

Владимир Климов

Федя
1

скоро он иностранным агентам будет принадлежать по версии государства

Ответить

Владимир Климов

stikerm…
0

обсудим скоро это

Ответить

stikerman

Владимир
0

Ээ 🗿

Ответить

Домашний ГОСТ

Владимир
0

ВКонтакте?

Ответить

Владимир Климов

Домашний
0

В телеге нынче  полно каналов, гдё всё разбито по направлениям с тегами и тд. Гораздо удобнее. 

Ответить

Sail

Владимир
1

Телега удаляет каналы с порно

Ответить

Владимир Климов

Sail
0

Пока ни одного не удалила на которые я подписан.

Ответить

Sail

Владимир
0

Если маленькие то не трет мб. Если они публичные и начинают расти то потрут довольно быстро, я таких штуки 3-4 видел, потом перестал искать в телеге и перешел на редит

Ответить

Sail

Sail
0

Вообще раздражает этот подход к порно, что у телеги, что у пикабу и пр - все запретить и поудалять. Чтобы что?

Не знаю какую проблему это решает, но на редите, к счастью, с этим проблем нет, на любой вкус и цвет.

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Федя Прозоров

Владимир
0

Нужен разбор гей порно навигаторов

Ответить

Владимир Климов

Федя
1

будет соответствующий подсайт, будет разбор.

Ответить

Федя Прозоров

Владимир
0

Кто больше пиарится, тот и попадается

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Contro-i-liberali

Владимир
0

какие?

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Optimus_13

0

Как говорится: было сложно, но...

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