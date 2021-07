{"items":[{"comment_id":5962854,"subsite_id":232504,"user_id":332411,"type":"comment_add","id":5962854,"hash":"23934776dfcf8024d7d41c92886a6f75","date":1626855230,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413178?comment=5962854","text":"\u0414\u0430 \u043d\u0435, \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442 \u0434\u0435\u0434\u043e\u0432 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0441\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442, \u0431\u0435\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u0436\u0435 \u0431\u0430\u0432\u0430\u0440\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u0438\u043b\u0438 \u0431\u044b.\u00a0

\u041d\u043e \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0437\u0430\u0431\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u044d\u0442\u043e, \u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0430\u043c \u043f\u0438\u0437\u0434\u044e\u043a\u043e\u0432 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0435\u0446 \u0433\u043e\u043b\u0443\u0431\u043e\u0433\u043b\u0430\u0437\u043e\u0433\u043e \u0431\u043b\u043e\u043d\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0430\u0440\u0438\u044f \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0433\u0438\u0442\u043b\u0435\u0440. \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0431\u044b\u043b \u0441 \u0435\u0432\u0440\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043d\u044f\u043c\u0438, \u0430 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0441 \u0446\u044b\u0433\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0442\u043e \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":332411,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/332411-andrey-shtolc","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a9851bb9-dce8-1c58-f473-c78aacdf7c88\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0428\u0442\u043e\u043b\u044c\u0446","isVerified":false},"content":{"id":413178,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413178","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962855,"subsite_id":214351,"user_id":69365,"type":"comment_add","id":5962855,"hash":"b5f7b7693d5ee5bd1a2f0ec2d00db08a","date":1626855234,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962855","text":"\u041a\u0430\u043a \u0442\u0430\u043c \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043a\u0440\u044b\u043c\u0430? \u0418\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":69365,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/69365-eugene-smith","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7da2b3b3-4419-5279-8467-f76fecf46f1e\/","name":"Eugene Smith","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962858,"subsite_id":214351,"user_id":322653,"type":"comment_add","id":5962858,"hash":"dcf8e2999c1dfb70560bd6ef95ea3b94","date":1626855266,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962858","text":"\u041f\u0430\u0434\u0430\u0436\u0436\u0438, \u0442\u0430\u043c \u0443\u0436\u0435 \u043e\u043a\u0443\u043f\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0441\u043e\u0432\u043a\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322653-alisa-baryshman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90a694c8-22e8-5b29-98e4-3ee7cb955bcd\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u0441\u0430 \u0411\u0430\u0440\u044b\u0448\u043c\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962859,"subsite_id":214351,"user_id":376737,"type":"comment_add","id":5962859,"hash":"9d69c7c3ca4744ace9bb4bf654fa5754","date":1626855274,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962859","text":"\u041d\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u044e, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0442 \u043f\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0432\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u0438 \u043a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0443 50-\u0445 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u0435\u0437\u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e, \u041a\u0443\u0431\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441 \u0432 60-\u0445, \u0442\u0430\u043a \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0430\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0443\u0433\u0440\u043e\u0436\u0430\u0442\u044c \u044f\u0434\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435\u043c, \u0430 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u0432 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":376737,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/376737-nikolay-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cc87271b-ddfc-5684-a5d8-3cb7e520d3b7\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962861,"subsite_id":245416,"user_id":86311,"type":"comment_add","id":5962861,"hash":"25a3deaf862723daec5f54874883561d","date":1626855304,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413158-bezos-poblagodaril-sotrudnikov-i-klientov-amazon-kotorye-oplatili-ego-polet-v-kosmos?comment=5962861","text":"\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u0438\u043a\u0443:

\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043c\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0431\u0435\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0442 \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0441\u044f \u0431\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":86311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/86311-pavel-frolov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a063531-5e76-5b41-bf93-ea2e5626b510\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0424\u0440\u043e\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413158,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413158-bezos-poblagodaril-sotrudnikov-i-klientov-amazon-kotorye-oplatili-ego-polet-v-kosmos","title":"\u0411\u0435\u0437\u043e\u0441 \u043f\u043e\u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u0438\u043b \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 Amazon, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u00ab\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438\u00bb \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962862,"subsite_id":214351,"user_id":69365,"type":"comment_add","id":5962862,"hash":"48446c4fa8d318316eb7ebe3bcb24152","date":1626855304,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962862","text":"\u0410 \u043d\u0443 \u0434\u0430, \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043c\u0435\u043b\u0438\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":69365,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/69365-eugene-smith","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7da2b3b3-4419-5279-8467-f76fecf46f1e\/","name":"Eugene Smith","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962864,"subsite_id":214351,"user_id":322653,"type":"comment_add","id":5962864,"hash":"87d69f203c34fc8faae7a33c5c25eb9b","date":1626855321,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962864","text":"\u0415\u0449\u0451 \u0438 \u0432 \u0415\u0421 \u043f\u043e\u0432\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u043b\u0438, \u0432\u043e\u0442 \u043f\u0438\u0434\u043e\u0440\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322653-alisa-baryshman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90a694c8-22e8-5b29-98e4-3ee7cb955bcd\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u0441\u0430 \u0411\u0430\u0440\u044b\u0448\u043c\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962865,"subsite_id":214351,"user_id":376737,"type":"comment_add","id":5962865,"hash":"97434bdbf3fe7c2f4333456e34350e34","date":1626855326,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962865","text":"\u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043a\u0440\u044b\u043c \u0432 2014 \u043f\u043e\u0432\u043b\u0438\u044f\u043b \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0442\u043e \u0432 99 \u0438 2004, \u043d\u0435 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":376737,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/376737-nikolay-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cc87271b-ddfc-5684-a5d8-3cb7e520d3b7\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962869,"subsite_id":232504,"user_id":376629,"type":"comment_add","id":5962869,"hash":"cf471c50bb23f9fe60382889351ab790","date":1626855374,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413132?comment=5962869","text":"\u0414\u0430 \u0434\u0430. \u0412\u043e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \"\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\", \u0430 \u043f\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0443 \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 \u0442\u0430\u043c 30% \u0432 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435, \u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \"\u0441\u0435\u0440\u0430\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c\".","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":376629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/376629-marinesku","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/acf91b3f-f281-5b09-95b9-77b4efc1170d\/","name":"\u041c\u0430\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u043a\u0443","isVerified":false},"content":{"id":413132,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413132","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962872,"subsite_id":245416,"user_id":254013,"type":"comment_add","id":5962872,"hash":"96007a59b510856c8d6aae9faa5295c7","date":1626855403,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413191-sk-ne-priznal-bunker-v-leningradskoy-oblasti-chastnoy-tyurmoy-tam-ne-nashli-sledov-prebyvaniya-lyudey?comment=5962872","text":"\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u044e\u0440\u044c\u043c\u0430,

\u042d\u0442\u043e \u0441\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0439\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":254013,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/254013-robo-krabe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/554c3c7e-b816-35bf-a0b2-1e7e2e351635\/","name":"Robo Krabe","isVerified":false},"content":{"id":413191,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413191-sk-ne-priznal-bunker-v-leningradskoy-oblasti-chastnoy-tyurmoy-tam-ne-nashli-sledov-prebyvaniya-lyudey","title":"\u0421\u041a \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b \u0431\u0443\u043d\u043a\u0435\u0440 \u0432 \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0442\u044e\u0440\u044c\u043c\u043e\u0439. \u0422\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0435\u0431\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962875,"subsite_id":214351,"user_id":69365,"type":"comment_add","id":5962875,"hash":"8f55f51aff39b155a3b142a165e67882","date":1626855423,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962875","text":"\u041d\u0443 \u0434\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0435\u0434\u044c \u043e\u0434\u043d\u043e \u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435, \u043e\u0442\u0442\u044f\u043f\u0430\u0442\u044c \u043a\u0443\u0441\u043e\u043a \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0438 \u0432\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432 \u041d\u0410\u0422\u041e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":69365,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/69365-eugene-smith","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7da2b3b3-4419-5279-8467-f76fecf46f1e\/","name":"Eugene Smith","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962877,"subsite_id":214351,"user_id":47428,"type":"comment_add","id":5962877,"hash":"8de2cb4975061261b961e732b6eda740","date":1626855431,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962877","text":"\u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u044b \u043a\u0440\u043e\u0432\u044c\u044e \u043d\u0435 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0442! \u0418\u043c \u043d\u0435 \u0434\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e. \u041d\u0430\u0434\u043e \u0446\u0435\u043b\u0438\u043d\u0443 \u043e\u0441\u0432\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":47428,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/47428-orzemes-mirzov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/508704f1-cc55-2d68-f369-841eedcc2da9\/","name":"\u041e\u0440\u0437\u044d\u043c\u044d\u0441 \u041c\u0438\u0440\u0437\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962879,"subsite_id":214351,"user_id":376737,"type":"comment_add","id":5962879,"hash":"66d495c87f13cc6582abfb39d47fc430","date":1626855444,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962879","text":"\u0422\u0430 \u043d\u0435, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430\u0442\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b \u043e\u0442 \u0441\u043e\u0432\u043a\u0430, \u043d\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0432\u043a\u0430, \u0430 \u043d\u0430\u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0440\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0412\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u0436\u0435, \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":376737,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/376737-nikolay-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cc87271b-ddfc-5684-a5d8-3cb7e520d3b7\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5962880,"subsite_id":214351,"user_id":322653,"type":"comment_add","id":5962880,"hash":"fab9063c96a4ecc54366e28c7eb24b1d","date":1626855445,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5962880","text":"\u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435? \u0427\u0435\u0445\u0438\u044f? \u0421\u043b\u043e\u0432\u0430\u043a\u0438\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322653-alisa-baryshman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90a694c8-22e8-5b29-98e4-3ee7cb955bcd\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u0441\u0430 \u0411\u0430\u0440\u044b\u0448\u043c\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false}]}