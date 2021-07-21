СК не признал бункер в Ленинградской области частной тюрьмой. Там не нашли следов пребывания людей Статьи редакции
По данным источника РИА «Новости», его обнаружили ещё два года назад.
Во время обысков изъяли 500 объектов, по которым произвели свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.
Старший помощник руководителя главка Мария Добрынина сообщила, что подвал осмотрели следователи и криминалисты как из областного управления, так и из центрального аппарата СК. По её словам, последние провели осмотр трижды. Но «многочисленные экспертизы» не выявили следов пребывания в бункере людей.
Источник в силовых структурах рассказал РИА «Новости», что бункер нашли ещё два года назад и на участке работали следователи.
19 июля 47news рассказал о заброшенной частной тюрьме с крематорием под Петербургом. По словам журналистов, вход в «подземную тюрьму» был замаскирован под гаражные ворота. Внутри помещения — камеры с двухъярусными кроватями, встроенные унитазы и рукомойники. Там также была оборудована система видеонаблюдения и находился пункт охраны.
Позже издание сообщило, что техника СК в течение часа после выхода публикации о заброшенной частной тюрьме приехала и засыпала вход в здание.
Разделение помещения на отдельные камеры было случайным, а кровати там просто так стояли, вроде бы всё логично
Френдли римайндер, что в печи были обнаружены «биологические останки». Это, конечно, в теории, и останки каких-то животных могли быть, но уже нельзя отметать возможность того, что люди там всё-таки бывали
Домашний ГОСТ
Бомж решил погреться в печи
Само построилось