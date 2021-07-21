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Новости
Ольга Щербинина

СК не признал бункер в Ленинградской области частной тюрьмой. Там не нашли следов пребывания людей Статьи редакции

По данным источника РИА «Новости», его обнаружили ещё два года назад.

25 25 комментариев
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Фото 47news

Во время обысков изъяли 500 объектов, по которым произвели свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Старший помощник руководителя главка Мария Добрынина сообщила, что подвал осмотрели следователи и криминалисты как из областного управления, так и из центрального аппарата СК. По её словам, последние провели осмотр трижды. Но «многочисленные экспертизы» не выявили следов пребывания в бункере людей.

Источник в силовых структурах рассказал РИА «Новости», что бункер нашли ещё два года назад и на участке работали следователи.

19 июля 47news рассказал о заброшенной частной тюрьме с крематорием под Петербургом. По словам журналистов, вход в «подземную тюрьму» был замаскирован под гаражные ворота. Внутри помещения — камеры с двухъярусными кроватями, встроенные унитазы и рукомойники. Там также была оборудована система видеонаблюдения и находился пункт охраны.

Позже издание сообщило, что техника СК в течение часа после выхода публикации о заброшенной частной тюрьме приехала и засыпала вход в здание.

#новости

25 25 комментариев
1
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Домашний ГОСТ

20

Нет причин не доверять

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Шумный Женя

1

Хостел лоукост

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Философский каякер

Шумный
22

"Холоукост"

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Шумный Женя

Философский
1

бля

Ответить

Дальнейший томагавк_два

7

Поэтому там сразу засыпали вход, обычно так и происходит с заброшенными зданиями, да

Ответить

Nikolay Kapustin

Дальнейший
0

Для СК это практически признание.

Ответить

Bad Mother Fucker

5

Следственный комитет

Ответить

Р О Б А Т

5

Так всех сожгли, тупицы 

Ответить

Владислав Васильев

4

Разделение помещения на отдельные камеры было случайным, а кровати там просто так стояли, вроде бы всё логично

Ответить

Meg Walker

3

Френдли римайндер, что в печи были обнаружены «биологические останки». Это, конечно, в теории, и останки каких-то животных могли быть, но уже нельзя отметать возможность того, что люди там всё-таки бывали

Ответить

Домашний ГОСТ

Meg
0

Бомж решил погреться в печи

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Meg Walker

Домашний
0

Что уже говорит обналичить там людей

Ответить

stikerman

1

Само построилось

Ответить

Р О Б А Т

stikerman
6

Заспавнилось

Ответить

stikerman

Р
2

Так и было

Ответить

FOX

stikerman
3

можно купить в любом военторге

Ответить

stikerman

FOX
3
Ответить

Шумный Женя

2

Внутри помещения — камеры с двухъярусными кроватями, встроенные унитазы и рукомойники

Ответить

Андрей Охапкин

1

Заключенных отпустили две недели назад

Ответить

Специфический динозавр

1

Получается для красоты строили, я так и думал

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Denis Shmidt

1

Когда СК России надо вести следствие:

Пара-пара-пам!

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гачик

1

Значит тюрьма все же не совсем частная

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Модный блик

0

Наверное хозяева переехали на новое место, а перед переездом, убрались 

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Nikolay Kapustin

0

The Mafia

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Robo Krabe

0

Конечно это не тюрьма,
Это санаторий 

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