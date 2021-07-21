В Китае после сильнейшего «за тысячу лет» дождя произошло наводнение. Погибли не менее 12 человек Статьи редакции
Из-за стихии закрыли многие автомагистрали, приостановили движение поездов, отменили или задержали авиарейсы.
Большую часть провинции Хэнань в центральном Китае затопило, сообщает Reuters.
С вечера 17 июля до вечера 20 июля в Чжэнчжоу, административном центре провинции, выпало 617,1 миллиметра осадков. Это соответствует среднему показателю за год — 640,8 миллиметра. По словам местных метеорологов, такие сильные осадки выпадают раз в тысячу лет.
«Из-за сильных дождей уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался. 21 июля в 01:30 по местному времени произошёл прорыв плотины», — сообщило Центральное телевидение Китая.
Около 100 тысяч жителей города эвакуировали в безопасные зоны. 20 июля в метро в Чжэнчжоу погибли по меньшей мере 12 человек. В соцсетях появилось видео, на котором пассажиры метро стоят по грудь в мутной воде. Из метро спасли около 500 человек, спасатели провели их по затопленным тоннелям. «Мне было очень страшно, но самым страшным была не вода, а уменьшение подачи воздуха в вагоне», — написал один из выживших.
По словам жителя Чжэнчжоу, из-за дождя власти остановили автобусное сообщение, так как транспорт работает от электричества. «Вот почему многие люди ехали в метро, и произошла трагедия», — сказал он Reuters.
Дожди привели к подъему уровня нескольких рек. Из-за наводнения закрыли многие автомагистрали, приостановили движение поездов, отменили или задержали авиарейсы. Дороги в десятке городов сильно затоплены. Некоторые дети оказались в ловушке в своих детских садах. Жители, пострадавшие от наводнения, укрывались в библиотеках, кинотеатрах и даже музеях.
В середине июля в Европе произошло «катастрофическое» наводнение. Из-за рекордных осадков затопило города Германии, Бельгии и Нидерландов: разрушены дома, дороги и мосты. Стихия унесла жизни более 100 человек.
Сначала прочитал что погибло "12 тысяч" и уже начал прикидывать в уме как в комментах рвутся мол дохуя погибших. Хотя 12к для полулярдов такая же хуйня как и 12 челов, которые может вообще своей смертью погибли, а их записали на наводнение.
Опять что-то придумал там себе и несёшь какую-то хуйню
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Кроме пожаров
Минус плантация рис ну и ну
Но рис растет в воде, так что плюс плантация рис
А кошка жена где растёт ?
в животе, точнее в матке
Нефритовый стержень прилагается ?
Коммуняки, что ещё сказать 🤷🏽♀️
Видео из вагона жесть. Прям фильм-катастрофа. Как интересно их вывели из поезда? Там же видно что за окнами вода выше уровня который в вагоне....
Забавно как сначала произошло наводнение в Москве и в комментах рвались леваки мол Собянин хуесос, а потом оказалось что по всему миру пиздец и вот уже леваки пукают в кулачки.
Передовой Илья
Проблема в том, что в мск любой дождь сильнее мороси превращает дороги в реки
А что необычного в том, что в условиях поступления новой информации люди изменяют своё мнение? Они же не наоборот делают. Если бы они после наводнений по всему миру говорили бы такое, тогда бы это было совсем другое дело.
Дожди привели к подъему уровня нескольких рек.
В такие моменты я напрягаюсь, что живу недалеко от реки.
А надо не только напрягаться, но и запускать мысленный механизм, на сколько вероятно, что подобное произойдёт и не пора ли продавать хату и съябывать
обесточили контактный рельс думаю
Младший паук например
Флешбеки из первого half-life где на вагонетке едешь по затопленному туннелю.
Все наводнения подстроило экологическое лобби и кукловоды Греты Тунберг, чтобы затянуть гайки доблестным промышленникам, спасающим цивилизацию от прозябания в пещерах.