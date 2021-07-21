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Новости
Ольга Щербинина

В Китае после сильнейшего «за тысячу лет» дождя произошло наводнение. Погибли не менее 12 человек Статьи редакции

Из-за стихии закрыли многие автомагистрали, приостановили движение поездов, отменили или задержали авиарейсы.

29 29 комментариев
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Фото Reuters

Большую часть провинции Хэнань в центральном Китае затопило, сообщает Reuters.

С вечера 17 июля до вечера 20 июля в Чжэнчжоу, административном центре провинции, выпало 617,1 миллиметра осадков. Это соответствует среднему показателю за год — 640,8 миллиметра. По словам местных метеорологов, такие сильные осадки выпадают раз в тысячу лет.

«Из-за сильных дождей уровень воды в водохранилище Гоцзяцзю в районе Эрци города Чжэнчжоу стремительно поднимался. 21 июля в 01:30 по местному времени произошёл прорыв плотины», — сообщило Центральное телевидение Китая.

Около 100 тысяч жителей города эвакуировали в безопасные зоны. 20 июля в метро в Чжэнчжоу погибли по меньшей мере 12 человек. В соцсетях появилось видео, на котором пассажиры метро стоят по грудь в мутной воде. Из метро спасли около 500 человек, спасатели провели их по затопленным тоннелям. «Мне было очень страшно, но самым страшным была не вода, а уменьшение подачи воздуха в вагоне», — написал один из выживших.

The Paper 澎湃新闻 @thepapercn
7月20日晚，郑州暴雨地铁5号线一车厢多人被困，水位淹过肩膀。根据郑州地铁晚上发布的消息，受持续暴雨影响，郑州地铁全线网车站已暂停运营服务，消防人员正在救援。 https://t.co/wCiz7TGhki
Eva 郑 عائشة @evazhengll
Passengers trapped in waist-deep floodwater inside underground train have been rescued, Zhengzhou, Central China's Henan province https://twitter.com/evazhengll/status/1417479594022739974 https://t.co/f3XlOYmkQ5

По словам жителя Чжэнчжоу, из-за дождя власти остановили автобусное сообщение, так как транспорт работает от электричества. «Вот почему многие люди ехали в метро, и произошла трагедия», — сказал он Reuters.

Дожди привели к подъему уровня нескольких рек. Из-за наводнения закрыли многие автомагистрали, приостановили движение поездов, отменили или задержали авиарейсы. Дороги в десятке городов сильно затоплены. Некоторые дети оказались в ловушке в своих детских садах. Жители, пострадавшие от наводнения, укрывались в библиотеках, кинотеатрах и даже музеях.

В середине июля в Европе произошло «катастрофическое» наводнение. Из-за рекордных осадков затопило города Германии, Бельгии и Нидерландов: разрушены дома, дороги и мосты. Стихия унесла жизни более 100 человек.

Наводнение в Европе: что происходит в Германии и…
Более тысячи людей пропали без вести, сотни домов разрушены, мосты и дороги смывает водой.
tjournal.ru

#новости #китай #наводнение

29 29 комментариев
5
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29 комментариев
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#realfiddy

–13

Сначала прочитал что погибло "12 тысяч" и уже начал прикидывать в уме как в комментах рвутся мол дохуя погибших. Хотя 12к для полулярдов такая же хуйня как и 12 челов, которые может вообще своей смертью погибли, а их записали на наводнение. 

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Coronadoden van Voronezj

#realfiddy
18

Опять что-то придумал там себе и несёшь какую-то хуйню

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Комментарий удален

Тесный рак

3

эх , хорошо в Сибири, ничего из этого не доходит. Так, Обь чутка в апреле во время паводков пошалит и всё

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Николай Николаевич

Тесный
1

Кроме пожаров

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Тесный рак

Николай
0

всё не сгорит

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Doktor

Тесный
8

Смотря как ты блочишь людей и твой пылающий пердак - сгорит.

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Р О Б А Т

0

Минус плантация рис ну и ну

Ответить

Антигравитационный торт

Р
5

Но рис растет в воде, так что плюс плантация рис

Ответить

АТВ

Антигравитацион…
3

А кошка жена где растёт ?

Ответить

Антигравитационн

АТВ
3

в животе, точнее в матке

Ответить

Helge Høyde

Антигра…
0

Нефритовый стержень прилагается ?

Ответить

Антигравитационн

Helge
1

свой нужно иметь

Ответить

Андрей Охапкин

–5

Коммуняки, что ещё сказать 🤷🏽‍♀️

Ответить

Тесный рак

Андрей
5

ты еще скажи что это им за вирусы

Ответить

мЕдь

Тесный
8

40 дней дождя. 

Ответить

Тесный рак

мЕдь
1

и мгновенный ураган

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Дмитрий Сафронов

2

Видео из вагона жесть. Прям фильм-катастрофа. Как интересно их вывели из поезда? Там же видно что за окнами вода выше уровня который в вагоне....

Ответить

IO

0

Забавно как сначала произошло наводнение в Москве и в комментах рвались леваки мол Собянин хуесос, а потом оказалось что по всему миру пиздец и вот уже леваки пукают в кулачки. 

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Передовой Илья

IO
1

Проблема в том, что в мск любой дождь сильнее мороси превращает дороги в реки

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Миша Копейкин

IO
0

А что необычного в том, что в условиях поступления новой информации люди изменяют своё мнение? Они же не наоборот делают. Если бы они после наводнений по всему миру говорили бы такое, тогда бы это было совсем другое дело.

Ответить

мЕдь

1

Дожди привели к подъему уровня нескольких рек.

В такие моменты я напрягаюсь, что живу недалеко от реки. 

Ответить

Миша Копейкин

мЕдь
0

А надо не только напрягаться, но и запускать мысленный механизм, на сколько вероятно, что подобное произойдёт и не пора ли продавать хату и съябывать

Ответить

мЕдь

Миша
0

В Москве вроде без инцидентов. 

Ответить

Младший паук например

0

Разве в метро не опасно так стоять по пояс в воде? 

Ответить

Дмитрий Сафронов

Младший
0

обесточили контактный рельс думаю

Ответить

Младший паук например

Дмитрий
1

Флешбеки из первого half-life где на вагонетке едешь по затопленному туннелю.

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kotova lidiya

0

Все наводнения подстроило экологическое лобби и кукловоды Греты Тунберг, чтобы затянуть гайки доблестным промышленникам, спасающим цивилизацию от прозябания в пещерах.

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Немыслимый магнит

kotova
0

Никак иначе

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Передовой Илья

0

природа -20 social credit

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