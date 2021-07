Passengers trapped in waist-deep floodwater inside underground train have been rescued, Zhengzhou, Central China's Henan province https://twitter.com/evazhengll/status/1417479594022739974

{"items":[{"comment_id":5963660,"subsite_id":246497,"user_id":395529,"type":"comment_add","id":5963660,"hash":"17014f92c44029980babca390af9ea41","date":1626860481,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413220?comment=5963660","text":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0435 \u043b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u043b\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0430 \u0441\u043c\u0443\u0437\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395529,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395529-ivan-dmitriev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e3b40141-612b-5af9-984c-31226942ee88\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413220,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413220","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963661,"subsite_id":245416,"user_id":166258,"type":"comment_add","id":5963661,"hash":"74311373dbb52f1360ca231bcf6475b5","date":1626860494,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413146-v-spiske-telefonnyh-nomerov-dlya-slezhki-cherez-programmu-pegasus-nashli-nomera-prezidenta-francii-i-drugih-politikov?comment=5963661","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/da44adb9-9db1-5474-a4f2-2b915ac780d0\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":166258,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/166258-petr-deryabin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/07d77391-e714-5cbf-9c40-a530cf7cbffa\/","name":"\u041f\u0451\u0442\u0440 \u0414\u0435\u0440\u044f\u0431\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413146,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413146-v-spiske-telefonnyh-nomerov-dlya-slezhki-cherez-programmu-pegasus-nashli-nomera-prezidenta-francii-i-drugih-politikov","title":"\u0412 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0443 Pegasus \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963663,"subsite_id":245416,"user_id":3814,"type":"comment_add","id":5963663,"hash":"d114dd19b9768283b299d84ee92deec0","date":1626860495,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym?comment=5963663","text":"\u0410\u0430\u0445\u0430\u0445\u0430! \u041e\u0442\u043c\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0443\u0431\u0438\u0439\u0446\u0443. \u0412\u0441\u0451 \u0447\u0442\u043e \u043b\u0438, \u043b\u0438\u043c\u0438\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u0437\u043d\u0435\u0439 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":3814,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/3814-monakhov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/15e73a76-d9e8-8cd6-99ae-18e7657d7744\/","name":"monakhov","isVerified":false},"content":{"id":413214,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym","title":"\u0423\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0431\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0418\u043b\u044c\u043d\u0430\u0437\u0430 \u0413\u0430\u043b\u044f\u0432\u0438\u0435\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0432\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963665,"subsite_id":214358,"user_id":377744,"type":"comment_add","id":5963665,"hash":"925d21c9c35fe980b5a1fc97c4ae23b9","date":1626860502,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/413156?comment=5963665","text":"\u041a\u043e\u0442\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0430\u0443\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377744,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377744-katya-lukaverova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/22a033f9-3069-566a-90ee-93edd25067c9\/","name":"\u041a\u0430\u0442\u044f \u041b\u0443\u043a\u0430\u0432\u0435\u0440\u043e\u0432\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413156,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/413156","title":"Entry in the subsite \u0416\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963666,"subsite_id":214351,"user_id":322653,"type":"comment_add","id":5963666,"hash":"da0ef6c9dd2a1895f1ceb4f9847506bd","date":1626860513,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5963666","text":"> \u044f \u043c\u0430\u043b\u043e \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u0430 \u0432\u044b \u0435\u0449\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435

\u044f\u0441\u043d\u043e\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e



> \u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435 \u0432\u043e \u0447\u0442\u043e \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435

\u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0435 \u0432 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u043d\u0435 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0430\u043b\u0438? \u0432\u044b\u0448\u043a\u0443 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043c\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c? \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f \u0443\u0436\u0435 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0441 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043a\u0443\u0447\u0443 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322653-alisa-baryshman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90a694c8-22e8-5b29-98e4-3ee7cb955bcd\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u0441\u0430 \u0411\u0430\u0440\u044b\u0448\u043c\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963670,"subsite_id":246497,"user_id":77195,"type":"comment_add","id":5963670,"hash":"b0150834fb17e5382f8984bd1f476726","date":1626860597,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413127?comment=5963670","text":"\u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0443 \u043f\u043b\u0430\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u0431\u0430\u0433\u0430\u0436\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":77195,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/77195-citaty-volka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ddbefea6-8914-1b3c-1aba-16df28ed5667\/","name":"\u0426\u0438\u0442\u0430\u0442\u044b \u0412\u043e\u043b\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413127,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413127","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963671,"subsite_id":232504,"user_id":395529,"type":"comment_add","id":5963671,"hash":"374205047b9f13a2fc3c76fd2745a755","date":1626860603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413195?comment=5963671","text":"\u0422\u044b \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0438\u043d\u0430\u0439\u0441\u044f, \u0430 \u0442\u043e \u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434 282 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0443\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395529,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395529-ivan-dmitriev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e3b40141-612b-5af9-984c-31226942ee88\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413195,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413195","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963672,"subsite_id":245416,"user_id":3814,"type":"comment_add","id":5963672,"hash":"1f0817dddb72c4142d28b3c26352d701","date":1626860604,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym?comment=5963672","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445\u0441\u044f \u0438 \u0437\u0430\u0441\u0438\u0434\u0435\u0432\u0448\u0438\u0445\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0437\u043f \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0435\u0449\u0451 \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043c\u043d\u044f\u0442 = \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":3814,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/3814-monakhov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/15e73a76-d9e8-8cd6-99ae-18e7657d7744\/","name":"monakhov","isVerified":false},"content":{"id":413214,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym","title":"\u0423\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0431\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0418\u043b\u044c\u043d\u0430\u0437\u0430 \u0413\u0430\u043b\u044f\u0432\u0438\u0435\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0432\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963674,"subsite_id":214344,"user_id":397499,"type":"comment_add","id":5963674,"hash":"0a2800938cce227f63641600ce7ed0cb","date":1626860617,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413219-v-yaponii-sozdali-podstakannik-kotoryy-vliyaet-na-vospriyatie-vkusa-napitkov-izmeneniem-vesa-stakana?comment=5963674","text":">\u00a0\u0416\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u044b \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0438\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u0441\u043e \u0441\u0442\u043e\u043b\u0430 :(

\u0410 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u044b \u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e?\u00a0","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c0986c4d-d1ff-5c9c-bcc5-f891114e0d3c\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":397499,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/397499-luchano-spaguetti","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/560d1256-e8ad-5b39-b31b-863574686650\/","name":"Luchano Spaguetti","isVerified":false},"content":{"id":413219,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413219-v-yaponii-sozdali-podstakannik-kotoryy-vliyaet-na-vospriyatie-vkusa-napitkov-izmeneniem-vesa-stakana","title":"\u0412 \u042f\u043f\u043e\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0432\u043a\u0443\u0441\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0442\u043a\u043e\u0432 \u00ab\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u0435\u0441\u0430\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963675,"subsite_id":232504,"user_id":179949,"type":"comment_add","id":5963675,"hash":"515f2574cf48826fa6781c48062dd726","date":1626860620,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413229?comment=5963675","text":"\u041d\u0435 \u0441\u0443\u0434\u0438 \u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0434\u0438\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":179949,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/179949-stas-kartuzov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6586979b-f095-5045-bfae-1a6d0509d2b7\/","name":"Stas Kartuzov","isVerified":false},"content":{"id":413229,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413229","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963676,"subsite_id":214351,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":5963676,"hash":"805b881d4f6b6237135a04d01718b191","date":1626860629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5963676","text":"\u0442\u0430\u043a \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u043d\u0441\u0443\u0441 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0432 \u043a\u0430\u043a \u044f \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b.

\u0410 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u043e \u043a\u0443\u0447\u0443 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c. \u041d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0449\u0438.

\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963678,"subsite_id":246497,"user_id":406613,"type":"comment_add","id":5963678,"hash":"11ebd039355d19ef60ab0491e77524cf","date":1626860637,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413220?comment=5963678","text":"\u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0438, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044f \u0442\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":406613,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/406613-borat-sagdiev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f973408c-61bc-530c-a5c6-e743dda71b9f\/","name":"\u0411\u043e\u0440\u0430\u0442 \u0421\u0430\u0433\u0434\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413220,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413220","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963681,"subsite_id":214344,"user_id":291751,"type":"comment_add","id":5963681,"hash":"f28da527d22b83fb8dcdcef22bb951f9","date":1626860706,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413219-v-yaponii-sozdali-podstakannik-kotoryy-vliyaet-na-vospriyatie-vkusa-napitkov-izmeneniem-vesa-stakana?comment=5963681","text":"\u041f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d \u0441 \u0442\u0432\u043e\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0435\u043c, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0447\u0435\u043b \u0431\u0435\u0441\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":291751,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/291751-ilya-martyanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f44e1e01-c314-6276-ba07-4262cb9a79b9\/","name":"Ilya Martyanov","isVerified":false},"content":{"id":413219,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413219-v-yaponii-sozdali-podstakannik-kotoryy-vliyaet-na-vospriyatie-vkusa-napitkov-izmeneniem-vesa-stakana","title":"\u0412 \u042f\u043f\u043e\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 \u0432\u043a\u0443\u0441\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0442\u043a\u043e\u0432 \u00ab\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u0435\u0441\u0430\u00bb \u0441\u0442\u0430\u043a\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963682,"subsite_id":214351,"user_id":322653,"type":"comment_add","id":5963682,"hash":"45ad617e11abf4ccfeb7f493c0eb400a","date":1626860727,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5963682","text":"\u0410\u0433\u0430 \u0438 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u043d\u0441\u0443\u0441 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043e\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u0443\u044e \u043e\u0442 \u0434\u0432\u0443\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439. \u0412 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0430\u0437\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e \u044d\u0442\u043e? \u0423 \u043d\u0435\u0435 \u0446\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0442\u044b\u0439 \u0431\u044b\u043b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322653-alisa-baryshman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90a694c8-22e8-5b29-98e4-3ee7cb955bcd\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u0441\u0430 \u0411\u0430\u0440\u044b\u0448\u043c\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963683,"subsite_id":232504,"user_id":79119,"type":"comment_add","id":5963683,"hash":"fd43d8eea22d54bf4a93d66bc2c8e7a1","date":1626860741,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413229?comment=5963683","text":"\u0410 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0438\u0445 \u0418\u043b\u043e\u043d \u0434\u043e\u043d\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":79119,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/79119-korovka-govorit-muuu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fdd69d2-eb32-5c3c-8a64-f7bb1924ce30\/","name":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043c\u0443\u0443\u0443","isVerified":false},"content":{"id":413229,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413229","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963684,"subsite_id":232504,"user_id":395529,"type":"comment_add","id":5963684,"hash":"d89f8bc98dcd877debcfff6061819872","date":1626860741,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413178?comment=5963684","text":"\u041f\u0440\u0438\u043f\u0438\u0437\u0434\u043d\u044f\u043a\u043e\u0432 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043a? \u0412\u043e\u0442 \u0431\u044b \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395529,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395529-ivan-dmitriev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e3b40141-612b-5af9-984c-31226942ee88\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413178,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413178","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963685,"subsite_id":245416,"user_id":23048,"type":"comment_add","id":5963685,"hash":"a64a09780e9a9542386cd1ff4c7ca6e2","date":1626860748,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym?comment=5963685","text":"\u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a. \u0418 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c.\u00a0

\u042d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0442\u043e\u0447\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u043d\u043e \u044f \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u043e\u0439.\u00a0

\u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432, \u0435\u0433\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e.\u00a0

\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0435\u043c \u0440\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b, \u0430 \u043d\u0435 \u0441\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e \u0440\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b \u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0435\u0442\u044b \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0449\u0430\u0442\u044c \u041b\u0413\u0411\u0422. \u042f \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u0438\u043c, \u044f \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0449\u0435\u043f\u0435\u0442\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043c\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0434\u0435\u0442\u0438, \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0441\u043c\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441 \u0441 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e. \u0412\u043e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u044f \u0438\u043c\u0435\u044e \u0432\u0432\u0438\u0434\u0443.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":23048,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/23048-badkid","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ae784174-e278-54fa-b9ef-531717854512\/","name":"badkid","isVerified":false},"content":{"id":413214,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413214-ustroivshego-strelbu-v-kazanskoy-shkole-ilnaza-galyavieva-priznali-nevmenyaemym","title":"\u0423\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0431\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0435 \u0418\u043b\u044c\u043d\u0430\u0437\u0430 \u0413\u0430\u043b\u044f\u0432\u0438\u0435\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0432\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u043c\u044b\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963688,"subsite_id":214351,"user_id":322653,"type":"comment_add","id":5963688,"hash":"bac70ade0f6302093e8d41bf973dd28b","date":1626860784,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr?comment=5963688","text":"> \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c

\u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0431\u043e, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0430\u043b\u043b\u0430\u0445\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322653-alisa-baryshman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90a694c8-22e8-5b29-98e4-3ee7cb955bcd\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u0441\u0430 \u0411\u0430\u0440\u044b\u0448\u043c\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":413039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/413039-chto-na-samom-dele-proizvodil-sssr","title":"\u0427\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b \u0421\u0421\u0421\u0420?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5963689,"subsite_id":245416,"user_id":166397,"type":"comment_add","id":5963689,"hash":"16b13995dbefef4b1de1c0b9d72b5c73","date":1626860807,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413248-avstraliyskiy-gorod-brisben-primet-sleduyushchie-olimpiyskie-igry?comment=5963689","text":"\u041d\u0430\u0439\u043c\u0438\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":166397,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/166397-kuzkin-otec","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a49c0b72-ef7f-692a-b0ff-a911b07e9d42\/","name":"\u041a\u0443\u0437\u044c\u043a\u0438\u043d \u043e\u0442\u0435\u0446","isVerified":false},"content":{"id":413248,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413248-avstraliyskiy-gorod-brisben-primet-sleduyushchie-olimpiyskie-igry","title":"\u0410\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 - \u0411\u0440\u0438\u0441\u0431\u0435\u043d \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0442 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438\u0433\u0440\u044b"},"isAnonymous":false}]}