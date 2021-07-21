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Новости
yannlll

ОНК: устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали невменяемым Статьи редакции

11 мая он устроил стрельбу в гимназии в Казани — погибли 9 человек.

86 86 комментариев
11 388 просмотров

Экспертиза Института Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. Об этом сообщила Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

Обновление 13:36 В СК сообщили, что психиатрическая экспертиза ещё не подошла к концу. В ведомстве отметили, что пока не получали медицинских заключений.

В 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга — при этом заболевании отмирают клетки. Он не состоял на учёте у психиатра и нарколога, но неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей.

С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Следователи, расследовавшие дело о стрельбе в Казани, оценивали состояние Галявиева как «неадекватное поведение».

11 мая бывший выпускник гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании школы. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.

Галявиев признал вину. У него было разрешение на оружие.

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tjournal.ru

#новости

86 86 комментариев
30
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86 комментариев
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Anubis

79

Будет чилить в дурке, жуя передачки от своей фанбазы в тиктоке)

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Особенный динозавр

Anubis
8

Чел, там особые дурки, любая тюрьма лучше их

Ответить

Особенный динозавр

Особенный
–3

Ты хуйню полную написал

Ответить

Владислав Егоров

Особенн…
14

Правильно он все написал, государственная психиатрия у нас все ещё карательная, по заветам ссср, будет овощем в перманентно бессознательном состоянии валяться в разъебанной палате, накаченный транквилизаторами пока мозг полностью не разложится, это тебе не та типа дурка где ты от армии косил. потом когда одна вегетативка останется в хоспис скинут, только не туда где мирно свои дни с врачами и родственниками доживают смертельно больные, а на этаж пониже, где пару раз в день будут заходить проверять подох челик и ещё не подох.

Ответить

Людмила Жарова

Владисл…
–5

И правильно сделают. Его расстрелять надо за его дела. А то псих и отвечать не будет? Ну раз псих и опасный, то лоботомию. И вообще от биомусора надо избавляться 

Ответить

Немыслимый

Людмила
2

Вот оно – наследие совка в его лучшем виде. 
Ото всех неудобных, не таких нужно избавиться. Чистый фашизм. 
Человеку помощь нужна. Мы только догадываться можем, что настолько травмировало его, что так шифер потёк. 
Нужно создать систему и среду, в которой взрослые, ответственные за детей, будут брать на себя ответственность и предотвращать такие ситуации. 
Нужно говорить с родителями о том, что важно общаться с детьми. 

Ответить

Особенный

Владисл…
0

чел, ты читать умеешь?

Ответить

Семен Семеныч

Владисл…
0

С другой стороны, там наверно попроще договориться, если случай не резонансный

Ответить

Годовой фитиль

Anubis
9

У тебя слишком романтическое восприятие российского принудительного психиатрического лечения.

Ответить

Дизайнер Павленко

Anubis
6

Такие как он в дурке не чилят

Ответить

Семен Семеныч

Anubis
1

Или сопли

Ответить

Немецкий блик

Anubis
1

Скорее, получится как в "Пролетая над гнездом кукушки". Там чел хотел отсидеться в дурке вместо тюряги, а оказалось - что в тюряге срок фиксированный, а в спецдурняке - нет. В общем, все закончилось электрошоковой терапией, она не сработала, далее - лоботомией, она сработала. Ну, и смертью, когда друг решил, что челу быть овощем не гоже.

Ответить

Церковный кавалер

16

а новый закон об оружии уже подписан 💃

Ответить

Anton Barsukov

Церковный
3

А как его невменяемость меняет ситуацию по поводу закона?

Ответить

Церковный кавалер

Anton
32

гайки подкрутили, но ему и со старой версией закона лицензию нельзя было давать

Ответить

Трансгендолёт

Anton
9

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия с 18 лет до 21 года.

Исключение делается для военнослужащих и представителей коренных малочисленных народов РФ.

Также в законе говорится об ограничениях в выдаче лицензий людям с судимостями, в том числе за преступления в отношении малолетних и связанных с незаконным оборотом оружия.

Напомним, что законопроект был предложен парламентом Татарстана после стрельбы в казанской школе №175, в результате которой погибли 9 человек. 19-летний учащийся Ильназ Галявиев пришёл в свою бывшую школу и стал палить в учителей и учеников.

Вот теперь найди тут что-нибудь про невменяемых.

Ответить

Невысокий Мика

Трансге…
13

Полнейшая поебень конечно. Просто реактивный ответ абы було.

Ответить

Sage Pointer

Трансге…
3

Исключение делается для военнослужащих и представителей коренных малочисленных народов РФ.

Это дискриминация коренных многочисленных народов РФ, не являющихся военнослужащими

Ответить

Anton Barsukov

Трансге…
0

Ничего про невменяемы нет, что дальше?

Ответить

Трансгендолёт

Anton
1

Тебе выше ответили, что дальше.

Ответить

Anton Barsukov

Трансге…
–5

Не вижу ничего такого страшного в законе что бы так бугуртить. И в чём же заключается закручивание гаек? 

Ответить

Трансгендолёт

Anton
6

В том, что принятие закона мотивировали этим случаем, который отношения к принимаемым поправкам не имеет.

Ответить

Anton

Трансге…
–2

И в чём же заключается закручивание гаек?
Теперь вообще любое изменение закона = негативное событие?

Ответить

Трансгендо

Anton
5

Не изменение, а ужесточение. Не надо подменять понятия.
Заключается в уменьшении числа людей потенциально имеющих право получить оружие. Все это подавалось под соусом заботы о людях после этого шутинга, который к конкретным поправкав отношения не имел — ему не имели права и при старых законах выдавать оружие. 

Ответить

Anton

Трансге…
–6

Не вижу ничего плохого в снижении количества человек которые могут получить оружие, если это снижение делается за счёт людей у которых есть судимость и людей не достигших 21 года. 
Может быть ещё какие то дополнительные ограничения о которых ты не упомянул и о которых я не знаю? Но пока меня всё устраивает и хоть убей не вижу в этом ужесточении ничего плохого.  

Ответить

Трансгендо

Anton
10

Не вижу ничего плохого

А мы вроде не твое мнение обсуждали, а закручивание гаек. Когда будет интересно узнать, что тебе нравится или нет мы сообщим отдельно.

Ответить

Рыжий

Anton
2

Выдать оружие срочнику, который может (такие случаи периодически бывают) расстрелять насмерть сослуживцев можно с этими новыми правками. Но как только он дембельнется в 19 лет - никакого оружия, ни охотничьего ни травмата в ближайшие 2 года он не увидит. В чем нахрен смысл и где тут логика?

Ответить

Рыжий

Anton
1

 и представителей коренных малочисленных народов РФ

Все равны, но кто-то ровнее, ага

Ответить

Сергей

Рыжий
0

это вообще пушка) получаетса у них больше прав чем у русских) значит чеченцам можно а русским нет)

Ответить

Рыжий

Сергей
2

Чеченцы не малочисленный народ в РФ. А вот Дагестану теперь официально можно в 18 лет получать оружие, в то время как русакам в 21 год только (Дагестан сплошь из малочисленных народов состоит)

Ответить

Михаил

Anton
2

Порядок выдачи стал строже, покупка оружия менее свободной. Меньше свободы - закручивание гаек. Simple as. 

Ответить

Anton

Михаил
–4

По твоему огнестрел должен продаваться в супермаркете без ограничений?

Ответить

Михаил

Anton
3

По-моему не стоит придумывать того, о чём я не говорил? Существующие ограничения в РФ и так были достаточными. 

Ответить

Рыжий

Anton
0

Он и до этих правок продавался с ограничениями. Только если никто их не соблюдает - какой смысл еще больше ужесточать ограничения? Выдать псих больному оружие это как вообще? Это можно было что-ли?
Правки эти популизм чистой воды

Ответить

Р О Б А Т

20

Экспертиза дополняется✏️

Ответить

Дмитрий Орлов

–12

Пристрелить как бешеную собаку

Ответить

Иван Сидоров

Дмитрий
27

но ведь он такой краш 🥺👉👈

Ответить

Длинный файл

Иван
31

Хорошо, но потом пристрелить

Ответить

Младший паук например

Иван
4

Бандикут?

Ответить

A patient

Младший
1

Ну, типа

Ответить

Длинный файл

Дмитрий
3

Ты не настоящий Дмитрий Орлов

Ответить

Лев Глебович

Дмитрий
0

Лол, может ещё шариат введем? ☪️

Ответить

Роман Олегович

7

Там может на бюджет 3 охранников в школе наймём одного высококвалифицированного специалиста психологического профиля, который будет заниматься работой психолога, а не искать потенциальных участников митинга? 

Ответить

Евгений Мартюхин

Роман
7

Чем психолог поможет от безумца с улицы коим являлся Галявиев? Он же уже не учился в школе.

Ответить

Задумчивой Кот

Евгений
2

Пострелушками он пришел в школе заниматься, стало основные претензии у него были именно к чему то в её стенах.

Ответить

Немыслимый магнит

Евгений
0

Предотвращение должно стать главной практикой. А не ликвидация последствий и поиск виноватых.

Ответить

Алексей Кирсанов

Роман
–1

 высококвалифицированного специалиста психологического профиля

Даже при большом желании и бюджете не хватит таких специалистов, чтобы заполнить все школы

Ответить

Задумчивой Кот

Алексей
2

Правильно, давайте просто попилим бюджет как обычно

Ответить

Алексей Кирсанов

Задумчи…
1

Его и так попилят. Но, если он каким-то невероятным образом (просто предположим) пойдет полностью на привлечение высококлассных специалистов в школы, то мы даже Москву не закроем. Потому что таких реальных специалистов оочень мало. А посредственные работнички не вывезут и отдача от них нулевая. Так что проблема более сложная и многогранная

Ответить

Немыслимый

Алексей
1

Поэтому их нужно готовить. 

Ответить

Аркадий

Алексей
0

У меня у подруги сестра младшая в 11 классе, рассказывала про их школьного «психолога». Бабка с фиолетовыми волосами, которая говорит, что дети это вообще не люди и их надо давить ногами, как виноград, чтобы получилось вино. В регионах именно такие «специалисты» и будут там сидеть

Ответить

Задумчивой Кот

Аркадий
1

Посыл как раз таки в том, чтобы от таких избавиться и хотя бы попытаться подготовить нормальные 

Ответить

Немыслимый

Аркадий
0

Для предотвращения такого нужно лицензирование. Хоть это на 100% и не защитит от дурака в профессии, но сильно поубавит количество людей, которые прошли курсы и теперь могут иметь доступ к психике людей.т

Ответить

Алена Яровая

Роман
1

Да,но работа с проблемными подростками,буллингом,агрессией и суицидами которые так актуальны в Америке,ни психологами ни специальными программами все ещё не в решена. Сомневаюсь что русские специалисты подошли бы к вопросу более профессионально. Но тем не менее,да ты прав. Что бы помогло решить эту проблему? Не подход к агрессивному индивиду,а изменение целой системы воспитания,образования,семьи

Ответить

Граф Лан'рас

4

Конечно он ненормальный, закон об оружии уже подписали.
Та и кто в здравом уме скажет, что он бог? 
В рабсии один бог

Ответить

Немыслимый магнит

2

И никто не говорит о реальной проблеме, а именно о том, что в российских школах эпидемия буллинга и детям не к кому обратиться за помощью. И многие не могут самостоятельно разрулить себя в таких ситуациях. И многие взрослые говорят: "Пусть разбираются сами". Вот разобрался... 
This is beyond. 

Ответить

Передовой Илья

Немыслимый
1

Потому что признать неэффективность проворовавшихся и засидевшихся на зп старых подстилок, которые ещё Ленина помнят = признать неэффективность всей системы образования

Ответить

Немыслимый магнит

Передовой
1

Именно так. И именно это нужно и сделать. 
Это уже происходит точечно, что не может не радовать, но я считаю, что это должно стать государственной практикой. 
Новый подход готов, его уже разработали люди, которым не все равно. 
Только давайте начнем решать реальные проблемы, а не снимать мультики про ракеты и самолеты и запрещать ЛГБТ. Я понимаю, почему это выгодно им, я не понимаю, почему общество в такой щепетильной теме, как дети, позволяет смешать фокус с того, что важно. Вот, что я имею ввиду. 

Ответить

Передовой Илья

Немысли…
2

Проблема в том, что западная модель тоже пошла по пизде, когда вместо реального образования людям рассказывают о 1000 и 1 гендере и о том как прощать педофилию, воспитывая как классовое так и расовое неравенство. А так, да, согласен с тем, что систему нужно было менять ещё лет 10 назад, но к сожалению, даже если начнут вводить реформы это или скатится в ещё большую жесть или полноценно заработает, но лет через 50

Ответить

Алена Яровая

Передов…
2

Западная модель первая что пошла по пизде и не из-за гендеров и повесточки а из-за того что дети/подростки предоставлены сами себе

Ответить

Baileys

Алена
–1

Как раз повесточка с «ты уникальная снежинка», культурой постоянной виктимности, высокой атомизацией общества и низкой семейной вовлечённостью хорошая подспорье для масс шутингов.

Ответить

Алена Яровая

Baileys
1

Повесточка это последние лет пять-десять а уровень агрессии и суицидов рос и до этого в северной Америке. Низкая семейная вовлечённость?да в точку.виктимность? Ну как бы да,раз есть агрессоры то будут и жертвы. Культура буллинга,агрессии и насилия в школах вошла уже в норму увы.

Ответить

Рыжий

Алена
0

 Культура буллинга,агрессии и насилия в школах вошла уже в норму увы

Боюсь, что она вошла в норму много веков назад. Даже в Братьях Карамазовых чуть затронуто это 

Ответить

Немыслимый

Алена
–1

Спасибо!

Ответить

Немыслимый

Передов…
0

Я не говорил, что нужно полностью калькировать западную модель. 
Речь о том, что с проблем психологического здоровья должна быть снята стигма на государственном уровне. Пока редкие активисты выступают с этой повесткой, а большенство продолжает лепетать, что "в наше-то время депрессий ни у кого не было, придумали себе депрессии, пороть их надо больше", это так и будет оставаться глобальной проблемой. 

Ответить

Baileys

Передовой
0

И ты тоже хуйню несёшь. Неэффективность пост советских школ очевидна, но к проблеме она не относиться

Ответить

Baileys

Немыслимый
1

Блядь, какой же невозможно скучный соевый левак

Приплёл школьный буллинг, хотя чел застрелил учеников, когда выпустился, т.е. даже о предполагаемой мести обидчикам речи быть не может.

Не говоря уже о том, что связь буллинга и школьных шутингов выдуманная. Ты ничем не отличаешься от долбоёбов, которые в таких ситуациях орут «ЭТО ВСЁ ЖЕСТОКИЕ ВИДЕОИГРЫ», только вместо консервативных мифов — левацкие

Слит, как и всегда
https://youtu.be/REnJTcnApL4

Ответить

Передовой Илья

Baileys
0

Защитник совка порвался

Ответить

Baileys

Передов…
–2

Где ты тут видишь защиту совка, шизоид?

Ответить

Baileys

Baileys
0

Сам выдумал хуйню, приписал мне, не может за неё ответить

Зато все изначально дохуя эксперты в комментах, знают как страну реформитровать.

Ответить

AZP

3

Так бы на пожизненное уехал, а так выпустят из больнички скоро, как няню с головой ребёнка.

Ответить

Madegghead

AZP
0

думаешь за него тоже впишется диаспора?
вряд ли

Ответить

Роман Трусов

2

Ну всё, теперь фанатки дождутся своего краша

Ответить

AnDyLawless

Роман
1

"У него пуля в пушке для твоей черепушки.
А мой парень – Татарин, в любви – авторитарен;
У него пуля в пушке, ты у него на мушке."

Ответить

master of mastery

2

Невменяемым признает суд, это юридическая категория, а не психиатрическая.
Держу в курсе.

Ответить

мЕдь

1

В группах поклонниц начался сущий кошмар, они же были уверены, что он в адеквате. 

Ответить

Немецкий блик

1

Да смотрю кино, но оно, в основном, американское. Если ты неадекватен настолько, что завалил 9 человек, то отправят на принудительное лечение, о котором я писал. А не данная ему возможность избежать тюряги вообще. Это принудительное лечение может длиться хоть 50 лет.

Ответить

Spid3r

0

Ну норм, поедет чилить в дурку.

Ответить

Передовой Илья

0

Аахаха! Отмазали убийцу. Всё что ли, лимит показательных казней закончился?

Ответить

Немецкий блик

Передовой
1

Да ничего не отмазали. Он будет вечно гнить в специализированной дурке, срок пребывания - вообще неясен, а условия - хуже, чем на любой зоне. Профита челу никакого от признания чокнутым.

Ответить

Передовой Илья

Немецкий
0

Ты че, кино не смотришь. Изи способ отмазаться от чего угодно это получить справку от невменяемости, если ты конечно не слишком хорошо изображаешь неадеквата.

Ответить

Ден

0

Ну если он в дурке останется навсегда или после дурки отправится на пожизненное на особый режим, то это норм. А вот если его через годик-полтора выпустят, это зашквар будет. Его люди сами тогда найдут.

Ответить

Немецкий блик

Ден
0

Именно навечно в специализированной дурке с забором из колючей проволоки он и поселится. Я, как-то, в обычном стационаре был изолирован на 2 месяца, так вот, в 21 веке в рф практикуют электросудорожную терапию (мне не делали, но видел, как делают другим). За лоботомию врать не буду.

Ответить

Галина Маркелова

0

А как психу выдали разрешение на оружие?

Ответить

Немецкий блик

Галина
0

Не состоял он на учете. Не наблюдался у психиатра даже амбулаторно. Не было причин отказать у того, кто выдал чертову справку.

Ответить

Михаил Михалыч

0

Как невменяемый получил лицензию на оружие? Риторический вопрос

Ответить
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