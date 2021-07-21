11 мая он устроил стрельбу в гимназии в Казани — погибли 9 человек.

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Экспертиза Института Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. Об этом сообщила Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

Обновление 13:36 В СК В СК сообщили , что психиатрическая экспертиза ещё не подошла к концу. В ведомстве отметили, что пока не получали медицинских заключений.

В 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга — при этом заболевании отмирают клетки. Он не состоял на учёте у психиатра и нарколога, но неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей.

С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Следователи, расследовавшие дело о стрельбе в Казани, оценивали состояние Галявиева как «неадекватное поведение».

11 мая бывший выпускник гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании школы. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.