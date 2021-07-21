ОНК: устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали невменяемым Статьи редакции
11 мая он устроил стрельбу в гимназии в Казани — погибли 9 человек.
Экспертиза Института Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. Об этом сообщила Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).
В 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга — при этом заболевании отмирают клетки. Он не состоял на учёте у психиатра и нарколога, но неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей.
С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Следователи, расследовавшие дело о стрельбе в Казани, оценивали состояние Галявиева как «неадекватное поведение».
11 мая бывший выпускник гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании школы. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.
Галявиев признал вину. У него было разрешение на оружие.
Будет чилить в дурке, жуя передачки от своей фанбазы в тиктоке)
Особенный динозавр
Чел, там особые дурки, любая тюрьма лучше их
Особенный динозавр
Ты хуйню полную написал
Правильно он все написал, государственная психиатрия у нас все ещё карательная, по заветам ссср, будет овощем в перманентно бессознательном состоянии валяться в разъебанной палате, накаченный транквилизаторами пока мозг полностью не разложится, это тебе не та типа дурка где ты от армии косил. потом когда одна вегетативка останется в хоспис скинут, только не туда где мирно свои дни с врачами и родственниками доживают смертельно больные, а на этаж пониже, где пару раз в день будут заходить проверять подох челик и ещё не подох.
И правильно сделают. Его расстрелять надо за его дела. А то псих и отвечать не будет? Ну раз псих и опасный, то лоботомию. И вообще от биомусора надо избавляться
Немыслимый
Вот оно – наследие совка в его лучшем виде.
Ото всех неудобных, не таких нужно избавиться. Чистый фашизм.
Человеку помощь нужна. Мы только догадываться можем, что настолько травмировало его, что так шифер потёк.
Нужно создать систему и среду, в которой взрослые, ответственные за детей, будут брать на себя ответственность и предотвращать такие ситуации.
Нужно говорить с родителями о том, что важно общаться с детьми.
С другой стороны, там наверно попроще договориться, если случай не резонансный
Годовой фитиль
У тебя слишком романтическое восприятие российского принудительного психиатрического лечения.
Немецкий блик
Скорее, получится как в "Пролетая над гнездом кукушки". Там чел хотел отсидеться в дурке вместо тюряги, а оказалось - что в тюряге срок фиксированный, а в спецдурняке - нет. В общем, все закончилось электрошоковой терапией, она не сработала, далее - лоботомией, она сработала. Ну, и смертью, когда друг решил, что челу быть овощем не гоже.
А как его невменяемость меняет ситуацию по поводу закона?
Церковный кавалер
гайки подкрутили, но ему и со старой версией закона лицензию нельзя было давать
Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия с 18 лет до 21 года.
Исключение делается для военнослужащих и представителей коренных малочисленных народов РФ.
Также в законе говорится об ограничениях в выдаче лицензий людям с судимостями, в том числе за преступления в отношении малолетних и связанных с незаконным оборотом оружия.
Напомним, что законопроект был предложен парламентом Татарстана после стрельбы в казанской школе №175, в результате которой погибли 9 человек. 19-летний учащийся Ильназ Галявиев пришёл в свою бывшую школу и стал палить в учителей и учеников.
Вот теперь найди тут что-нибудь про невменяемых.
Исключение делается для военнослужащих и представителей коренных малочисленных народов РФ.
Это дискриминация коренных многочисленных народов РФ, не являющихся военнослужащими
Ничего про невменяемы нет, что дальше?
Тебе выше ответили, что дальше.
Не вижу ничего такого страшного в законе что бы так бугуртить. И в чём же заключается закручивание гаек?
В том, что принятие закона мотивировали этим случаем, который отношения к принимаемым поправкам не имеет.
Не изменение, а ужесточение. Не надо подменять понятия.
Заключается в уменьшении числа людей потенциально имеющих право получить оружие. Все это подавалось под соусом заботы о людях после этого шутинга, который к конкретным поправкав отношения не имел — ему не имели права и при старых законах выдавать оружие.
Не вижу ничего плохого в снижении количества человек которые могут получить оружие, если это снижение делается за счёт людей у которых есть судимость и людей не достигших 21 года.
Может быть ещё какие то дополнительные ограничения о которых ты не упомянул и о которых я не знаю? Но пока меня всё устраивает и хоть убей не вижу в этом ужесточении ничего плохого.
Не вижу ничего плохого
А мы вроде не твое мнение обсуждали, а закручивание гаек. Когда будет интересно узнать, что тебе нравится или нет мы сообщим отдельно.
Выдать оружие срочнику, который может (такие случаи периодически бывают) расстрелять насмерть сослуживцев можно с этими новыми правками. Но как только он дембельнется в 19 лет - никакого оружия, ни охотничьего ни травмата в ближайшие 2 года он не увидит. В чем нахрен смысл и где тут логика?
Пристрелить как бешеную собаку
но ведь он такой краш 🥺👉👈
Там может на бюджет 3 охранников в школе наймём одного высококвалифицированного специалиста психологического профиля, который будет заниматься работой психолога, а не искать потенциальных участников митинга?
Чем психолог поможет от безумца с улицы коим являлся Галявиев? Он же уже не учился в школе.
Пострелушками он пришел в школе заниматься, стало основные претензии у него были именно к чему то в её стенах.
Немыслимый магнит
Предотвращение должно стать главной практикой. А не ликвидация последствий и поиск виноватых.
высококвалифицированного специалиста психологического профиля
Даже при большом желании и бюджете не хватит таких специалистов, чтобы заполнить все школы
Правильно, давайте просто попилим бюджет как обычно
Его и так попилят. Но, если он каким-то невероятным образом (просто предположим) пойдет полностью на привлечение высококлассных специалистов в школы, то мы даже Москву не закроем. Потому что таких реальных специалистов оочень мало. А посредственные работнички не вывезут и отдача от них нулевая. Так что проблема более сложная и многогранная
У меня у подруги сестра младшая в 11 классе, рассказывала про их школьного «психолога». Бабка с фиолетовыми волосами, которая говорит, что дети это вообще не люди и их надо давить ногами, как виноград, чтобы получилось вино. В регионах именно такие «специалисты» и будут там сидеть
Посыл как раз таки в том, чтобы от таких избавиться и хотя бы попытаться подготовить нормальные
Немыслимый
Для предотвращения такого нужно лицензирование. Хоть это на 100% и не защитит от дурака в профессии, но сильно поубавит количество людей, которые прошли курсы и теперь могут иметь доступ к психике людей.т
Да,но работа с проблемными подростками,буллингом,агрессией и суицидами которые так актуальны в Америке,ни психологами ни специальными программами все ещё не в решена. Сомневаюсь что русские специалисты подошли бы к вопросу более профессионально. Но тем не менее,да ты прав. Что бы помогло решить эту проблему? Не подход к агрессивному индивиду,а изменение целой системы воспитания,образования,семьи
Конечно он ненормальный, закон об оружии уже подписали.
Та и кто в здравом уме скажет, что он бог?
В рабсии один бог
И никто не говорит о реальной проблеме, а именно о том, что в российских школах эпидемия буллинга и детям не к кому обратиться за помощью. И многие не могут самостоятельно разрулить себя в таких ситуациях. И многие взрослые говорят: "Пусть разбираются сами". Вот разобрался...
This is beyond.
Передовой Илья
Потому что признать неэффективность проворовавшихся и засидевшихся на зп старых подстилок, которые ещё Ленина помнят = признать неэффективность всей системы образования
Немыслимый магнит
Именно так. И именно это нужно и сделать.
Это уже происходит точечно, что не может не радовать, но я считаю, что это должно стать государственной практикой.
Новый подход готов, его уже разработали люди, которым не все равно.
Только давайте начнем решать реальные проблемы, а не снимать мультики про ракеты и самолеты и запрещать ЛГБТ. Я понимаю, почему это выгодно им, я не понимаю, почему общество в такой щепетильной теме, как дети, позволяет смешать фокус с того, что важно. Вот, что я имею ввиду.
Передовой Илья
Проблема в том, что западная модель тоже пошла по пизде, когда вместо реального образования людям рассказывают о 1000 и 1 гендере и о том как прощать педофилию, воспитывая как классовое так и расовое неравенство. А так, да, согласен с тем, что систему нужно было менять ещё лет 10 назад, но к сожалению, даже если начнут вводить реформы это или скатится в ещё большую жесть или полноценно заработает, но лет через 50
Западная модель первая что пошла по пизде и не из-за гендеров и повесточки а из-за того что дети/подростки предоставлены сами себе
Повесточка это последние лет пять-десять а уровень агрессии и суицидов рос и до этого в северной Америке. Низкая семейная вовлечённость?да в точку.виктимность? Ну как бы да,раз есть агрессоры то будут и жертвы. Культура буллинга,агрессии и насилия в школах вошла уже в норму увы.
Немыслимый
Я не говорил, что нужно полностью калькировать западную модель.
Речь о том, что с проблем психологического здоровья должна быть снята стигма на государственном уровне. Пока редкие активисты выступают с этой повесткой, а большенство продолжает лепетать, что "в наше-то время депрессий ни у кого не было, придумали себе депрессии, пороть их надо больше", это так и будет оставаться глобальной проблемой.
Блядь, какой же невозможно скучный соевый левак
Приплёл школьный буллинг, хотя чел застрелил учеников, когда выпустился, т.е. даже о предполагаемой мести обидчикам речи быть не может.
Не говоря уже о том, что связь буллинга и школьных шутингов выдуманная. Ты ничем не отличаешься от долбоёбов, которые в таких ситуациях орут «ЭТО ВСЁ ЖЕСТОКИЕ ВИДЕОИГРЫ», только вместо консервативных мифов — левацкие
Слит, как и всегда
https://youtu.be/REnJTcnApL4
Так бы на пожизненное уехал, а так выпустят из больнички скоро, как няню с головой ребёнка.
Ну всё, теперь фанатки дождутся своего краша
"У него пуля в пушке для твоей черепушки.
А мой парень – Татарин, в любви – авторитарен;
У него пуля в пушке, ты у него на мушке."
Невменяемым признает суд, это юридическая категория, а не психиатрическая.
Держу в курсе.
Немецкий блик
Да ничего не отмазали. Он будет вечно гнить в специализированной дурке, срок пребывания - вообще неясен, а условия - хуже, чем на любой зоне. Профита челу никакого от признания чокнутым.
Передовой Илья
Ты че, кино не смотришь. Изи способ отмазаться от чего угодно это получить справку от невменяемости, если ты конечно не слишком хорошо изображаешь неадеквата.
Ну если он в дурке останется навсегда или после дурки отправится на пожизненное на особый режим, то это норм. А вот если его через годик-полтора выпустят, это зашквар будет. Его люди сами тогда найдут.
Немецкий блик
Именно навечно в специализированной дурке с забором из колючей проволоки он и поселится. Я, как-то, в обычном стационаре был изолирован на 2 месяца, так вот, в 21 веке в рф практикуют электросудорожную терапию (мне не делали, но видел, как делают другим). За лоботомию врать не буду.
А как психу выдали разрешение на оружие?
Немецкий блик
Не состоял он на учете. Не наблюдался у психиатра даже амбулаторно. Не было причин отказать у того, кто выдал чертову справку.