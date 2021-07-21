Устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали невменяемым Статьи редакции
11 мая он устроил стрельбу в гимназии в Казани — погибли 9 человек.
Экспертиза Института Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. Об этом сообщила Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).
В 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга — при этом заболевании отмирают клетки. Он не состоял на учёте у психиатра и нарколога, но неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей.
С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Следователи, расследовавшие дело о стрельбе в Казани, оценивали состояние Галявиева как «неадекватное поведение».
11 мая бывший выпускник гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании школы. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.
Галявиев признал вину. У него было разрешение на оружие.
Будет чилить в дурке, жуя передачки от своей фанбазы в тиктоке)
Особенный динозавр
Чел, там особые дурки, любая тюрьма лучше их
А как его невменяемость меняет ситуацию по поводу закона?
Церковный кавалер
гайки подкрутили, но ему и со старой версией закона лицензию нельзя было давать
Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия с 18 лет до 21 года.
Исключение делается для военнослужащих и представителей коренных малочисленных народов РФ.
Также в законе говорится об ограничениях в выдаче лицензий людям с судимостями, в том числе за преступления в отношении малолетних и связанных с незаконным оборотом оружия.
Напомним, что законопроект был предложен парламентом Татарстана после стрельбы в казанской школе №175, в результате которой погибли 9 человек. 19-летний учащийся Ильназ Галявиев пришёл в свою бывшую школу и стал палить в учителей и учеников.
Вот теперь найди тут что-нибудь про невменяемых.
Исключение делается для военнослужащих и представителей коренных малочисленных народов РФ.
Это дискриминация коренных многочисленных народов РФ, не являющихся военнослужащими
Ничего про невменяемы нет, что дальше?
Тебе выше ответили, что дальше.
Не вижу ничего такого страшного в законе что бы так бугуртить. И в чём же заключается закручивание гаек?
В том, что принятие закона мотивировали этим случаем, который отношения к принимаемым поправкам не имеет.
Не изменение, а ужесточение. Не надо подменять понятия.
Заключается в уменьшении числа людей потенциально имеющих право получить оружие. Все это подавалось под соусом заботы о людях после этого шутинга, который к конкретным поправкав отношения не имел — ему не имели права и при старых законах выдавать оружие.
Не вижу ничего плохого в снижении количества человек которые могут получить оружие, если это снижение делается за счёт людей у которых есть судимость и людей не достигших 21 года.
Может быть ещё какие то дополнительные ограничения о которых ты не упомянул и о которых я не знаю? Но пока меня всё устраивает и хоть убей не вижу в этом ужесточении ничего плохого.
Не вижу ничего плохого
А мы вроде не твое мнение обсуждали, а закручивание гаек. Когда будет интересно узнать, что тебе нравится или нет мы сообщим отдельно.
Пристрелить как бешеную собаку
но ведь он такой краш 🥺👉👈
Там может на бюджет 3 охранников в школе наймём одного высококвалифицированного специалиста психологического профиля, который будет заниматься работой психолога, а не искать потенциальных участников митинга?
Чем психолог поможет от безумца с улицы коим являлся Галявиев? Он же уже не учился в школе.
Пострелушками он пришел в школе заниматься, стало основные претензии у него были именно к чему то в её стенах.
Немыслимый магнит
Предотвращение должно стать главной практикой. А не ликвидация последствий и поиск виноватых.
Да,но работа с проблемными подростками,буллингом,агрессией и суицидами которые так актуальны в Америке,ни психологами ни специальными программами все ещё не в решена. Сомневаюсь что русские специалисты подошли бы к вопросу более профессионально. Но тем не менее,да ты прав. Что бы помогло решить эту проблему? Не подход к агрессивному индивиду,а изменение целой системы воспитания,образования,семьи
высококвалифицированного специалиста психологического профиля
Даже при большом желании и бюджете не хватит таких специалистов, чтобы заполнить все школы
Конечно он ненормальный, закон об оружии уже подписали.
Та и кто в здравом уме скажет, что он бог?
В рабсии один бог
И никто не говорит о реальной проблеме, а именно о том, что в российских школах эпидемия буллинга и детям не к кому обратиться за помощью. И многие не могут самостоятельно разрулить себя в таких ситуациях. И многие взрослые говорят: "Пусть разбираются сами". Вот разобрался...
This is beyond.
Передовой Илья
Потому что признать неэффективность проворовавшихся и засидевшихся на зп старых подстилок, которые ещё Ленина помнят = признать неэффективность всей системы образования
Немыслимый магнит
Именно так. И именно это нужно и сделать.
Это уже происходит точечно, что не может не радовать, но я считаю, что это должно стать государственной практикой.
Новый подход готов, его уже разработали люди, которым не все равно.
Только давайте начнем решать реальные проблемы, а не снимать мультики про ракеты и самолеты и запрещать ЛГБТ. Я понимаю, почему это выгодно им, я не понимаю, почему общество в такой щепетильной теме, как дети, позволяет смешать фокус с того, что важно. Вот, что я имею ввиду.
Передовой Илья
Проблема в том, что западная модель тоже пошла по пизде, когда вместо реального образования людям рассказывают о 1000 и 1 гендере и о том как прощать педофилию, воспитывая как классовое так и расовое неравенство. А так, да, согласен с тем, что систему нужно было менять ещё лет 10 назад, но к сожалению, даже если начнут вводить реформы это или скатится в ещё большую жесть или полноценно заработает, но лет через 50
Так бы на пожизненное уехал, а так выпустят из больнички скоро, как няню с головой ребёнка.
Невменяемым признает суд, это юридическая категория, а не психиатрическая.
Держу в курсе.
Немецкий блик
Да ничего не отмазали. Он будет вечно гнить в специализированной дурке, срок пребывания - вообще неясен, а условия - хуже, чем на любой зоне. Профита челу никакого от признания чокнутым.