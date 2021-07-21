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Новости
yannlll

Устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали невменяемым Статьи редакции

11 мая он устроил стрельбу в гимназии в Казани — погибли 9 человек.

48 48 комментариев
6787 просмотров

Экспертиза Института Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе. Об этом сообщила Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

В 2020 году Галявиеву диагностировали атрофию головного мозга — при этом заболевании отмирают клетки. Он не состоял на учёте у психиатра и нарколога, но неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей.

С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Следователи, расследовавшие дело о стрельбе в Казани, оценивали состояние Галявиева как «неадекватное поведение».

11 мая бывший выпускник гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев открыл стрельбу в здании школы. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.

Галявиев признал вину. У него было разрешение на оружие.

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tjournal.ru

#новости

48 48 комментариев
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Anubis

50

Будет чилить в дурке, жуя передачки от своей фанбазы в тиктоке)

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Дизайнер Павленко

Anubis
2

Такие как он в дурке не чилят

Ответить

Особенный динозавр

Anubis
2

Чел, там особые дурки, любая тюрьма лучше их

Ответить

Особенный динозавр

Особенный
0

Ты хуйню полную написал

Ответить

Семен Семеныч

Anubis
1

Или сопли

Ответить

Р О Б А Т

17

Экспертиза дополняется✏️

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Церковный кавалер

11

а новый закон об оружии уже подписан 💃

Ответить

Anton Barsukov

Церковный
1

А как его невменяемость меняет ситуацию по поводу закона?

Ответить

Церковный кавалер

Anton
23

гайки подкрутили, но ему и со старой версией закона лицензию нельзя было давать

Ответить

Трансгендолёт

Anton
7

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного оружия с 18 лет до 21 года.

Исключение делается для военнослужащих и представителей коренных малочисленных народов РФ.

Также в законе говорится об ограничениях в выдаче лицензий людям с судимостями, в том числе за преступления в отношении малолетних и связанных с незаконным оборотом оружия.

Напомним, что законопроект был предложен парламентом Татарстана после стрельбы в казанской школе №175, в результате которой погибли 9 человек. 19-летний учащийся Ильназ Галявиев пришёл в свою бывшую школу и стал палить в учителей и учеников.

Вот теперь найди тут что-нибудь про невменяемых.

Ответить

Невысокий Мика

Трансге…
7

Полнейшая поебень конечно. Просто реактивный ответ абы було.

Ответить

Sage Pointer

Трансге…
1

Исключение делается для военнослужащих и представителей коренных малочисленных народов РФ.

Это дискриминация коренных многочисленных народов РФ, не являющихся военнослужащими

Ответить

Anton Barsukov

Трансге…
0

Ничего про невменяемы нет, что дальше?

Ответить

Трансгендолёт

Anton
1

Тебе выше ответили, что дальше.

Ответить

Anton Barsukov

Трансге…
–5

Не вижу ничего такого страшного в законе что бы так бугуртить. И в чём же заключается закручивание гаек? 

Ответить

Трансгендолёт

Anton
5

В том, что принятие закона мотивировали этим случаем, который отношения к принимаемым поправкам не имеет.

Ответить

Anton

Трансге…
–1

И в чём же заключается закручивание гаек?
Теперь вообще любое изменение закона = негативное событие?

Ответить

Трансгендо

Anton
4

Не изменение, а ужесточение. Не надо подменять понятия.
Заключается в уменьшении числа людей потенциально имеющих право получить оружие. Все это подавалось под соусом заботы о людях после этого шутинга, который к конкретным поправкав отношения не имел — ему не имели права и при старых законах выдавать оружие. 

Ответить

Anton

Трансге…
–4

Не вижу ничего плохого в снижении количества человек которые могут получить оружие, если это снижение делается за счёт людей у которых есть судимость и людей не достигших 21 года. 
Может быть ещё какие то дополнительные ограничения о которых ты не упомянул и о которых я не знаю? Но пока меня всё устраивает и хоть убей не вижу в этом ужесточении ничего плохого.  

Ответить

Трансгендо

Anton
7

Не вижу ничего плохого

А мы вроде не твое мнение обсуждали, а закручивание гаек. Когда будет интересно узнать, что тебе нравится или нет мы сообщим отдельно.

Ответить

Михаил

Anton
2

Порядок выдачи стал строже, покупка оружия менее свободной. Меньше свободы - закручивание гаек. Simple as. 

Ответить

Anton

Михаил
–3

По твоему огнестрел должен продаваться в супермаркете без ограничений?

Ответить

Михаил

Anton
2

По-моему не стоит придумывать того, о чём я не говорил? Существующие ограничения в РФ и так были достаточными. 

Ответить

Дмитрий Орлов

–8

Пристрелить как бешеную собаку

Ответить

Иван Сидоров

Дмитрий
15

но ведь он такой краш 🥺👉👈

Ответить

Длинный файл

Иван
13

Хорошо, но потом пристрелить

Ответить

Младший паук например

Иван
1

Бандикут?

Ответить

Длинный файл

Дмитрий
1

Ты не настоящий Дмитрий Орлов

Ответить

Роман Олегович

7

Там может на бюджет 3 охранников в школе наймём одного высококвалифицированного специалиста психологического профиля, который будет заниматься работой психолога, а не искать потенциальных участников митинга? 

Ответить

Евгений Мартюхин

Роман
2

Чем психолог поможет от безумца с улицы коим являлся Галявиев? Он же уже не учился в школе.

Ответить

Задумчивой Кот

Евгений
2

Пострелушками он пришел в школе заниматься, стало основные претензии у него были именно к чему то в её стенах.

Ответить

Немыслимый магнит

Евгений
0

Предотвращение должно стать главной практикой. А не ликвидация последствий и поиск виноватых.

Ответить

Алена Яровая

Роман
1

Да,но работа с проблемными подростками,буллингом,агрессией и суицидами которые так актуальны в Америке,ни психологами ни специальными программами все ещё не в решена. Сомневаюсь что русские специалисты подошли бы к вопросу более профессионально. Но тем не менее,да ты прав. Что бы помогло решить эту проблему? Не подход к агрессивному индивиду,а изменение целой системы воспитания,образования,семьи

Ответить

Алексей Кирсанов

Роман
–2

 высококвалифицированного специалиста психологического профиля

Даже при большом желании и бюджете не хватит таких специалистов, чтобы заполнить все школы

Ответить

Задумчивой Кот

Алексей
2

Правильно, давайте просто попилим бюджет как обычно

Ответить

Граф Лан'рас

3

Конечно он ненормальный, закон об оружии уже подписали.
Та и кто в здравом уме скажет, что он бог? 
В рабсии один бог

Ответить

Немыслимый магнит

2

И никто не говорит о реальной проблеме, а именно о том, что в российских школах эпидемия буллинга и детям не к кому обратиться за помощью. И многие не могут самостоятельно разрулить себя в таких ситуациях. И многие взрослые говорят: "Пусть разбираются сами". Вот разобрался... 
This is beyond. 

Ответить

Передовой Илья

Немыслимый
1

Потому что признать неэффективность проворовавшихся и засидевшихся на зп старых подстилок, которые ещё Ленина помнят = признать неэффективность всей системы образования

Ответить

Немыслимый магнит

Передовой
2

Именно так. И именно это нужно и сделать. 
Это уже происходит точечно, что не может не радовать, но я считаю, что это должно стать государственной практикой. 
Новый подход готов, его уже разработали люди, которым не все равно. 
Только давайте начнем решать реальные проблемы, а не снимать мультики про ракеты и самолеты и запрещать ЛГБТ. Я понимаю, почему это выгодно им, я не понимаю, почему общество в такой щепетильной теме, как дети, позволяет смешать фокус с того, что важно. Вот, что я имею ввиду. 

Ответить

Передовой Илья

Немысли…
0

Проблема в том, что западная модель тоже пошла по пизде, когда вместо реального образования людям рассказывают о 1000 и 1 гендере и о том как прощать педофилию, воспитывая как классовое так и расовое неравенство. А так, да, согласен с тем, что систему нужно было менять ещё лет 10 назад, но к сожалению, даже если начнут вводить реформы это или скатится в ещё большую жесть или полноценно заработает, но лет через 50

Ответить

AZP

2

Так бы на пожизненное уехал, а так выпустят из больнички скоро, как няню с головой ребёнка.

Ответить

Madegghead

AZP
0

думаешь за него тоже впишется диаспора?
вряд ли

Ответить

master of mastery

1

Невменяемым признает суд, это юридическая категория, а не психиатрическая.
Держу в курсе.

Ответить

Роман Трусов

1

Ну всё, теперь фанатки дождутся своего краша

Ответить

мЕдь

1

В группах поклонниц начался сущий кошмар, они же были уверены, что он в адеквате. 

Ответить

Spid3r

0

Ну норм, поедет чилить в дурку.

Ответить

Передовой Илья

0

Аахаха! Отмазали убийцу. Всё что ли, лимит показательных казней закончился?

Ответить

Немецкий блик

Передовой
0

Да ничего не отмазали. Он будет вечно гнить в специализированной дурке, срок пребывания - вообще неясен, а условия - хуже, чем на любой зоне. Профита челу никакого от признания чокнутым.

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