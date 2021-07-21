Такое решение приняли на основе мнения врачей и данных из стран, где прививают Pfizer и Moderna.

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Датское агентство здравоохранения рекомендовало беременным и кормящим грудью вакцинироваться от Covid-19, сообщили в организации.

В агентстве отметили, что приняли такое решение после нескольких месяцев консультаций с врачами и исследователями. Там также изучили информацию о безопасности такой вакцинации из 34 стран, прививающих препаратами Pfizer и Moderna, в том числе США, Канады, Израиля и Шотландии.

По их данным, эти препараты показали свою безопасность и эффективность «для беременных и находящихся в утробе матери детей, а также для кормящих матерей и получающих материнское молоко детей».

Вакцинироваться рекомендовали прежде всего во время второго и третьего триместров беременности, в первом — после консультации с врачом.