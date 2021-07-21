Власти Дании разрешили вакцинировать беременных Статьи редакции
Такое решение приняли на основе мнения врачей и данных из стран, где прививают Pfizer и Moderna.
Датское агентство здравоохранения рекомендовало беременным и кормящим грудью вакцинироваться от Covid-19, сообщили в организации.
В агентстве отметили, что приняли такое решение после нескольких месяцев консультаций с врачами и исследователями. Там также изучили информацию о безопасности такой вакцинации из 34 стран, прививающих препаратами Pfizer и Moderna, в том числе США, Канады, Израиля и Шотландии.
По их данным, эти препараты показали свою безопасность и эффективность «для беременных и находящихся в утробе матери детей, а также для кормящих матерей и получающих материнское молоко детей».
Вакцинироваться рекомендовали прежде всего во время второго и третьего триместров беременности, в первом — после консультации с врачом.
В Дании разрешены вакцины Pfizer и Moderna. В апреле власти страны прекратили использовать препараты AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson) из-за риска тромбов. Но при желании ими всё равно можно привиться.
Тут это скучная новость, а вот на канале Телеграм «Ковид Сопротивление» наверное сегодня будет праздник.
Двойной дозой вакцины?
Поеду в Данию.