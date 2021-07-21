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Новости
yannlll

Власти Дании разрешили вакцинировать беременных Статьи редакции

Такое решение приняли на основе мнения врачей и данных из стран, где прививают Pfizer и Moderna.

16 16 комментариев
395 просмотров

Датское агентство здравоохранения рекомендовало беременным и кормящим грудью вакцинироваться от Covid-19, сообщили в организации.

В агентстве отметили, что приняли такое решение после нескольких месяцев консультаций с врачами и исследователями. Там также изучили информацию о безопасности такой вакцинации из 34 стран, прививающих препаратами Pfizer и Moderna, в том числе США, Канады, Израиля и Шотландии.

По их данным, эти препараты показали свою безопасность и эффективность «для беременных и находящихся в утробе матери детей, а также для кормящих матерей и получающих материнское молоко детей».

Вакцинироваться рекомендовали прежде всего во время второго и третьего триместров беременности, в первом — после консультации с врачом.

В Дании разрешены вакцины Pfizer и Moderna. В апреле власти страны прекратили использовать препараты AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson) из-за риска тромбов. Но при желании ими всё равно можно привиться.

#вакцинация #дания #новости

16 16 комментариев
0
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16 комментариев
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Evil Pechenka

9

Тут это скучная новость, а вот на канале Телеграм «Ковид Сопротивление» наверное сегодня будет праздник.

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Главный огонь

Evil
1

Кинь ссылку, хочу почитать

Ответить

Миша Копейкин

5

Двойной дозой вакцины?

Ответить

Владислав Микк

Миша
10

за себя и за Сашку

Ответить

мЕдь

Миша
0
Ответить

Smaug The Terrible

7
Ответить

Трансгендолёт

5

Едем с пацанами в Данию

Ответить

Р О Б А Т

1

Танцуют все 

Ответить

мЕдь

Р
1

Антиваксеры плачут. 

Ответить

Ольга Щербинина

1

Через несколько месяцев в Дании:

Ответить

AZP

0

Поеду в Данию.

Ответить

Длинный файл

AZP
1

Залетел?

Ответить

AZP

Длинный
0

Есть грешок

Ответить

Андрей Охапкин

0

Ребёнка спросить забыли

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vvtwittep

–1

Такое решение приняли на основе мнения врачей

Рисковать жизнями на основании мнений? Местных ковидобесов ничего не смущает?  

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Торговый Гоша

vvtwittep
0

кого?

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