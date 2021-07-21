Аналитики сервиса доставки продуктов посчитали долю сосисок, чипсов, газировки и прочего в онлайн-корзинах россиян.

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Ко Дню фастфуда федеральный сервис доставки продуктов и товаров на дом «СберМаркет» посчитал покупки «быстрой еды» в крупных городах России. Аналитики составили рейтинг городов, жители которых любят джанк-фуд, сообщили TJ представители сервиса.

Сотрудники «СберМаркета» изучили процентное соотношение джанк-фуда в продуктовой корзине клиентов с апреля по июнь 2021 года. В выборку попали:

чипсы (чаще других городов заказывали в Калининграде);

сосиски (Москва);

газированные напитки (Ростов-на-Дону);

мороженое (Пермь);

пельмени (статус «‎пельменного»‎ города получил Калининград);

замороженные наггетсы (самый непопулярный продукт в выборке, чаще всего его заказывали в Калининграде);

замороженная пицца (Москва);

лапша быстрого приготовления (Новосибирск);

майонез (Тюмень).

Аналитики пришли к выводу, что больше всего джанк-фуд любят на северо-западе страны — в Калининграде и Петербурге: жители этих городов чаще других кладут в корзину «‎вредную»‎ еду. За ними в рейтинге идут Волгоград и Москва.

Согласно результатам исследования, меньше всего джанк-фуд любят в Казани. К примеру, только в семи из ста заказов в этом городе есть майонез.