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Новости
yannlll

«СберМаркет» составил рейтинг городов-любителей джанк-фуда — лидируют Петербург и Калининград Статьи редакции

Аналитики сервиса доставки продуктов посчитали долю сосисок, чипсов, газировки и прочего в онлайн-корзинах россиян.

45 45 комментариев
1317 просмотров

Ко Дню фастфуда федеральный сервис доставки продуктов и товаров на дом «СберМаркет» посчитал покупки «быстрой еды» в крупных городах России. Аналитики составили рейтинг городов, жители которых любят джанк-фуд, сообщили TJ представители сервиса.

Сотрудники «СберМаркета» изучили процентное соотношение джанк-фуда в продуктовой корзине клиентов с апреля по июнь 2021 года. В выборку попали:

  • чипсы (чаще других городов заказывали в Калининграде);
  • сосиски (Москва);
  • газированные напитки (Ростов-на-Дону);
  • мороженое (Пермь);
  • пельмени (статус «‎пельменного»‎ города получил Калининград);
  • замороженные наггетсы (самый непопулярный продукт в выборке, чаще всего его заказывали в Калининграде);
  • замороженная пицца (Москва);
  • лапша быстрого приготовления (Новосибирск);
  • майонез (Тюмень).

Аналитики пришли к выводу, что больше всего джанк-фуд любят на северо-западе страны — в Калининграде и Петербурге: жители этих городов чаще других кладут в корзину «‎вредную»‎ еду. За ними в рейтинге идут Волгоград и Москва.

Согласно результатам исследования, меньше всего джанк-фуд любят в Казани. К примеру, только в семи из ста заказов в этом городе есть майонез.

Такое же исследование сервис проводил в 2020-м году. По итогам прошлого года первое место среди всех городов занял Калининград, второе — Новосибирск, третье — Красноярск.

#новости #фастфуд #регионы

45 45 комментариев
3
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45 комментариев
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Andrey Svetlov

9

Это не фастфуд, а джанкфуд

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Федеральный микрофон

Andrey
3

эксперт в треде))

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Кузькин отец

Федеральный
5

А ведь Андрей прав. Фаст фудом принято называть именно сами предприятия быстрого питания. А полуфабрикаты из магазина — это джанк фуд

Ответить

Феминизм

Кузькин
0

@yannlll это имеет смысл.
И я, и другие читатели "фаст фуд" воспринимают как макдак кфс бургеркинг шаверма фалафель. Типа быстропоедаемая, в тч на ходу высококалорийная пища, которую готовят для тебя, а не ты наггетсы греешь

Ответить

yannlll

Феминизм
0

над этим надо подумать 🤔 

upd: вы правы, спасибо! 

Ответить

Комментарий удален

Ваша Закладко

Федеральный
0

кулинар

Ответить

Федеральный микрофон

4

Вот это им делать нехуй.
Пусть посчитают, где чаще всего брали презервативы.

Ответить

Организационный динозавр

Федеральный
6

В государственной думе

Ответить

Специфический динозавр

Организационный
2

Там без защиты ебутся

Ответить

мЕдь

Специфи…
2

Народ ебут.

Ответить

Специфический

мЕдь
1

А ему и норм

Ответить

Ваша Закладко

Специфи…
0

корм

Ответить

Леха

Организационный
1

Там наоборот меньше всего. Они же сами 

Ответить

Кузькин отец

Федеральный
0

Вот, действительно: что предлагается нам сделать с этой информацией? Не переезжать на ПМЖ в Питер и Калининград, если не хотим растолстеть?

Ответить

Федеральный микрофон

Кузькин
0

Это наверняка камень в их огород, мол меньше жрите.

Ответить

Ракетный Абдужаббор

3

Рейтинг жирных жоп

Ответить

Профессиональный Слава

Ракетный
4

Питер лидирует еще и по потреблению спидов, поэтому жопы не растут

Ответить

Феминизм здорового человека

Профессиональный
2

Эксперт в треде

Ответить

Профессиональный

Феминизм
0

Братишка, ты чего такой розовый стал?

Ответить

Феминизм

Професс…
0

Я поддерживаю либеральный феминизм и открыл новый подсайт на базе своего аккаунта в знак протеста загнивающему @Феминизм

Ответить

Федеральный

Феминизм
0

Когда феминизм победит????

Ответить

Кузькин отец

Федерал…
0

Осталось подождать три месяца

Ответить

Федеральны

Кузькин
0

А что потом?

Ответить

Феминизм

Федерал…
1

Феминизм победит

Ответить

Профессиональный

Феминизм
0

Смотрится довольно небезнадежно

Ответить

Федя Прозоров

Ракетный
0

Моя самая жирная

Ответить

Р О Б А Т

1

рейтинг городов-любителей расчленёнки и трэша

Ответить

Sanek Igoshev

Р
5

1. Санкт-Петербург
2. Ленинград 
3. Питер 
4. Северная Венеция 
5. Город трех революций

Ответить

Феминизм здорового человека

Sanek
2

Петроград забыл

Ответить

Sanek Igoshev

Феминизм
3

он не попал в топ-5 

Ответить

Организационный динозавр

2

майонез (Тюмень)

Ух бля

Ответить

Р О Б А Т

Организационный
0

Маааааазик

Ответить

мЕдь

1

сосиски (Москва)

Да, тут много любителей сосисочных вечеринок.

Ответить

Солдатский танк88

мЕдь
3

Типичный пятничный вечер жительницы Москвы.

Ответить

мЕдь

Солдатский
0
Ответить

Леха

Солдатский
0

Типичный москвич 24/7

Ответить

Родной щит

1

Думала, это рейтинг про Макдональдс и КФС, а тут чипсы, сосиски и майонез 0_о

Ответить

Ваша Закладко

Родной
0

когда делали дашборд опять началось аналит-нытьё про мало данных 
добавили 

Ответить

Родной щит

Ваша
0

И в итоге добавленные вытеснили настоящий фастфуд )))

Ответить

Ваша Закладко

Родной
1

а аналитика

Ответить

Феминизм здорового человека

1

Круто, пойду наебну шаву, поддержу статистику

Ответить

Мисс Целлофан

1

Сбермаркет уронил сосиску 

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Леха

0

сосиски (Москва);

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Николай Чумаков

0

в Волгоградской области лучшие в стране (а может, и в мире) блинчики

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Свежий супер_стар

0

Москва - сосисочная столица ))) 

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