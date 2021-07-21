«СберМаркет» составил рейтинг городов-любителей джанк-фуда — лидируют Петербург и Калининград Статьи редакции
Аналитики сервиса доставки продуктов посчитали долю сосисок, чипсов, газировки и прочего в онлайн-корзинах россиян.
Ко Дню фастфуда федеральный сервис доставки продуктов и товаров на дом «СберМаркет» посчитал покупки «быстрой еды» в крупных городах России. Аналитики составили рейтинг городов, жители которых любят джанк-фуд, сообщили TJ представители сервиса.
Сотрудники «СберМаркета» изучили процентное соотношение джанк-фуда в продуктовой корзине клиентов с апреля по июнь 2021 года. В выборку попали:
- чипсы (чаще других городов заказывали в Калининграде);
- сосиски (Москва);
- газированные напитки (Ростов-на-Дону);
- мороженое (Пермь);
- пельмени (статус «пельменного» города получил Калининград);
- замороженные наггетсы (самый непопулярный продукт в выборке, чаще всего его заказывали в Калининграде);
- замороженная пицца (Москва);
- лапша быстрого приготовления (Новосибирск);
- майонез (Тюмень).
Аналитики пришли к выводу, что больше всего джанк-фуд любят на северо-западе страны — в Калининграде и Петербурге: жители этих городов чаще других кладут в корзину «вредную» еду. За ними в рейтинге идут Волгоград и Москва.
Согласно результатам исследования, меньше всего джанк-фуд любят в Казани. К примеру, только в семи из ста заказов в этом городе есть майонез.
Такое же исследование сервис проводил в 2020-м году. По итогам прошлого года первое место среди всех городов занял Калининград, второе — Новосибирск, третье — Красноярск.
Это не фастфуд, а джанкфуд
Федеральный микрофон
эксперт в треде))
А ведь Андрей прав. Фаст фудом принято называть именно сами предприятия быстрого питания. А полуфабрикаты из магазина — это джанк фуд
Организационный динозавр
В государственной думе
Специфический динозавр
Там без защиты ебутся
Вот, действительно: что предлагается нам сделать с этой информацией? Не переезжать на ПМЖ в Питер и Калининград, если не хотим растолстеть?
Профессиональный Слава
Питер лидирует еще и по потреблению спидов, поэтому жопы не растут
Эксперт в треде
Братишка, ты чего такой розовый стал?
рейтинг городов-любителей расчленёнки и трэша
1. Санкт-Петербург
2. Ленинград
3. Питер
4. Северная Венеция
5. Город трех революций
Петроград забыл
сосиски (Москва)
Да, тут много любителей сосисочных вечеринок.
Солдатский танк88
Типичный пятничный вечер жительницы Москвы.
когда делали дашборд опять началось аналит-нытьё про мало данных
добавили
Родной щит
И в итоге добавленные вытеснили настоящий фастфуд )))