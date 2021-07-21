В России заблокировали сайт со стоковыми фотографиями Pixabay Статьи редакции
По решению МВД от 2019 года.
- Сайт недоступен пользователям из России по основной ссылке pixabay.com, внимание на это обратили «МК» и «Бумага».
- Pixabay попал в реестр Роскомнадзора с заблокированными сайтами — его заблокировали по статье 15.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — за то, что он содержал информацию, распространение которой запрещено в РФ.
- Доступ к сайту ограничили по решению МВД от 21 мая 2019 года. Какой именно контент оказался запрещенным, не указано.
- Согласно статье, блокировать могут сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацией о наркотиках и других веществах, способах совершения самоубийства и призывах к совершению самоубийства, информацией о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, а также информацией, склоняющей несовершеннолетних к таким действиям.
- Pixabay — это сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.
ну шаттер включали за фотки порезанных вен и долбак какой-то из Прибалтики размещал фото российского флага воткнутого в говно
Федеральный микрофон
предлагаю заливать такой контент на неугодные сайты и писать жалобы в суициднадзор
что, пацаны, потопим VC и DTF?
ну комитет сдаст твой ip, посидишь на бутылке
Федеральный
тогда почему так не делал шаттер?
Первый раз слышу про этот сайт
кстати несколько лет был заблокирован сайт 7-zip.org большинству он тож ничего не говорил
Домашний ГОСТ
Я долго не замечал, потому что пользовался антизапретом, а когда на новой работе понадобился 7-zip, удивился, что не могу скачать (даже сеть начал проверять)
Тесный рак
когда блокировали телегу , у меня на какое то время заблокировался FTP с дистрибутивами файрфокса. потом я открыл для себя chocolatey, а он качает через свой SSL , поэтому ему было всё равно
Спасибо МВД и Роскомнадзору, что рассказывают нам об интересных сайтах в интернете
Это многое говорит о нашем обшестве
Отличная новость!!!
Еще бы шаттерсток заблокировали, я бы лезгинку станцевал.
Доля фотостоков в журналистике с каждым годом все больше. Деньги уходят за границу, внутренний рынок сжимается. Вакансий в фотожурналистике все меньше.
Где-то в Роскомнадзоре:
Так-с.. Pixabay... "P" - это наверное сокращение от porn.
"ix" это что, римская цифра 9? То есть на сайте порно девятилеток?!?!
"a bay"... Антонина Михайловна, как с английского слово бай переводится? – Переводится как "Купить", Петр Константинович.
О боже там ещё и продают запрещенное порно!!! Заблокировать!!