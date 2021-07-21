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Новости vc.ru

В России заблокировали сайт со стоковыми фотографиями Pixabay Статьи редакции

По решению МВД от 2019 года.

  • Сайт недоступен пользователям из России по основной ссылке pixabay.com, внимание на это обратили «МК» и «Бумага».
  • Pixabay попал в реестр Роскомнадзора с заблокированными сайтами — его заблокировали по статье 15.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — за то, что он содержал информацию, распространение которой запрещено в РФ.
  • Доступ к сайту ограничили по решению МВД от 21 мая 2019 года. Какой именно контент оказался запрещенным, не указано.
  • Согласно статье, блокировать могут сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацией о наркотиках и других веществах, способах совершения самоубийства и призывах к совершению самоубийства, информацией о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, а также информацией, склоняющей несовершеннолетних к таким действиям.
  • Pixabay — это сайт с бесплатными фотографиями и короткими видеороликами. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 млн файлов.

#новости #блокировки

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24 24 комментария
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Федеральный микрофон

8

и что из этого они там нашли?

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Антигравитационный торт

Федеральный
4

ну шаттер включали за фотки порезанных вен и долбак какой-то из Прибалтики размещал фото российского флага воткнутого в говно

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Федеральный микрофон

Антигравитацион…
4

предлагаю заливать такой контент на неугодные сайты и писать жалобы в суициднадзор

что, пацаны, потопим VC и DTF?

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Антигравитационн

Федерал…
1

ну комитет сдаст твой ip, посидишь на бутылке

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Федеральный

Антигра…
1

тогда почему так не делал шаттер?

Ответить

Антигравитационн

Федерал…
1

удалил все и дал прямой номер 24/7

Ответить

Тесный рак

Федерал…
0

нет не потопим

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мЕдь

Федеральный
2

И желательно с ссылками. 

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Тесный рак

8

нет лучше рекламы сервиса чем сообщение о его блокировке

Ответить

Антигравитационный торт

2

Первый раз слышу про этот сайт

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FOX

Антигравитацион…
8

кстати несколько лет был заблокирован сайт 7-zip.org большинству он тож ничего не говорил 

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Домашний ГОСТ

FOX
3

Я долго не замечал, потому что пользовался антизапретом, а когда на новой работе понадобился 7-zip, удивился, что не могу скачать (даже сеть начал проверять)

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Тесный рак

FOX
0

когда блокировали телегу , у меня на какое то время заблокировался FTP с дистрибутивами файрфокса. потом я открыл для себя chocolatey, а он качает через свой SSL , поэтому ему было всё равно

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Андрей Охапкин

Антигравитацион…
5

Спасибо МВД и Роскомнадзору, что рассказывают нам об интересных сайтах в интернете

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Антигравитационный торт

Андрей
0

надо регатся, пусть ищут в котором так качать можно

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Кирилл Вселенский

2

Это многое говорит о нашем обшестве

Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
0

Только что 🤔🤔🤔

Ответить

Домашний ГОСТ

2

Слыш, нологи плоти!

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LR

1

Норм сток с кучей картинок для сайтов 

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Photuum

0

Отличная новость!!!
Еще бы шаттерсток заблокировали, я бы лезгинку станцевал.
Доля фотостоков в журналистике с каждым годом все больше. Деньги уходят за границу, внутренний рынок сжимается. Вакансий в фотожурналистике все меньше. 

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Сергей Павлов

0
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Р О Б А Т

0

Pixamichaelbay

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Alex Blake

0

Где-то в Роскомнадзоре:
Так-с.. Pixabay... "P" - это наверное сокращение от porn.
"ix" это что, римская цифра 9? То есть на сайте порно девятилеток?!?!
"a bay"... Антонина Михайловна, как с английского слово бай переводится? – Переводится как "Купить", Петр Константинович. 
О боже там ещё и продают запрещенное порно!!! Заблокировать!!

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Dmitry R.

0

их-то хоть за что?))

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