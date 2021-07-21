Среди других предложений — обязательная консультация с психологом/соцработником перед абортом и запрет врачам предлагать беременным такую процедуру.

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Патриарх Кирилл утвердил итоговый документ десятого Общецерковного съезда по социальному служению, его направят в епархии. В съезде приняли участие более 800 человек, в том числе 401 представитель 165 епархий России.

В документе сказано, что участники съезда «призывают» российские власти вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Они ссылаются на опыт Германии, где аборт оплачивается за счёт страховки «только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально».

Предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС – в начале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию. итоговый документ десятого Общецерковного съезда РПЦ по социальному служению

Также участники съезда предложили закрепить на уровне федерального закона обязательное консультирование женщины, желающей сделать аборт, с психологом или социальным работником.

В числе других предложений:

На уровне федерального закона обязать женщин, которые хотят сделать аборт, делать УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода (при его наличии);

на уровне федерального закона запретить врачам и медработникам самим предлагать сделать аборт;

ввести на федеральном уровне для матерей «коробку новорожденного» с набором предметов первой необходимости по уходу за ребенком;



увеличить размер родового сертификата (сейчас он составляет тысячу рублей) на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным, «оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;



ввести дополнительную единовременную выплату из бюджета женщинам при достижении 12 недели беременности, а после этого срока — платить ежемесячное пособие (до момента, когда женщина сможет получать пособия по беременности и родам).



Для поддержки семей участники съезда предложили в том числе определить понятие «многодетная семья», ввести удостоверение единого образца для членов такой семьи и увеличить ежемесячную финансовую поддержку многодетных семей по принципу «чем больше детей — тем выше размер выплат на каждого ребёнка».

Согласно документу «Основы социальной концепции Русской православной церкви», аборт считается убийством человека, то есть грехом.

РПЦ последовательно, годами, выступает за запрет или ограничение абортов, которые сейчас в России разрешены.