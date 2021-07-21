В РПЦ предложили поэтапно вывести аборты из системы ОМС. Сначала — для женщин с доходом выше прожиточного минимума Статьи редакции
Среди других предложений — обязательная консультация с психологом/соцработником перед абортом и запрет врачам предлагать беременным такую процедуру.
Патриарх Кирилл утвердил итоговый документ десятого Общецерковного съезда по социальному служению, его направят в епархии. В съезде приняли участие более 800 человек, в том числе 401 представитель 165 епархий России.
В документе сказано, что участники съезда «призывают» российские власти вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Они ссылаются на опыт Германии, где аборт оплачивается за счёт страховки «только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально».
Также участники съезда предложили закрепить на уровне федерального закона обязательное консультирование женщины, желающей сделать аборт, с психологом или социальным работником.
В числе других предложений:
- На уровне федерального закона обязать женщин, которые хотят сделать аборт, делать УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода (при его наличии);
- на уровне федерального закона запретить врачам и медработникам самим предлагать сделать аборт;
- ввести на федеральном уровне для матерей «коробку новорожденного» с набором предметов первой необходимости по уходу за ребенком;
- увеличить размер родового сертификата (сейчас он составляет тысячу рублей) на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным, «оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
- ввести дополнительную единовременную выплату из бюджета женщинам при достижении 12 недели беременности, а после этого срока — платить ежемесячное пособие (до момента, когда женщина сможет получать пособия по беременности и родам).
Для поддержки семей участники съезда предложили в том числе определить понятие «многодетная семья», ввести удостоверение единого образца для членов такой семьи и увеличить ежемесячную финансовую поддержку многодетных семей по принципу «чем больше детей — тем выше размер выплат на каждого ребёнка».
Согласно документу «Основы социальной концепции Русской православной церкви», аборт считается убийством человека, то есть грехом.
РПЦ последовательно, годами, выступает за запрет или ограничение абортов, которые сейчас в России разрешены.
- В декабре 2017 года архиерейский собор РПЦ выразил обеспокоенность тем, что «позиция церкви, направленная на предотвращение и профилактику абортов, выведение их из системы ОМС, не находит полного понимания в органах власти»;
- В 2019 году РПЦ опубликовала проект документа о защите жизни с момента зачатия, в котором назвала аборт «произвольным лишением жизни человеческого существа, то есть убийством. Минюст в ответ на это заявил, что вопрос требует общественного обсуждения, в том числе в части его соотнесения «с правом женщины на охрану здоровья и иными её правами».
Купол
Почему поэтапно, а не сразу всем?
хуев не хватит прост
Крупный паркур
Возьмёт, попрошайки норм
маленькие мальчики очень востребованы в церкви
В РПЦ предложили..
Пох. У нас же светское государство
Философский каякер
всегда пропускают букву "о" в этом слове. Интересно почему..
Попробовали бы они что-то предложить, если бы было с буквой "о"))
Формально. В реальности РПЦ – КГБ в рясах. И, кстати, тут были фотографии домов всяких гаишников. Так вот по сравнению со всякими архиереями и прочими митрополитами гаишники так – изредка практикующие клептоманы.
Наверно не клептоманы, а нищеброды?
По примеру каких стран?
Германия, например
в каком смысле — общины не пользуются? В том смысле, что налог платиттся но в церковь не передаётся? Кстати не знал. Почему не пользуются? Копят :)?
Только часть религиозных общин, обладающих правом взимания церковного налога, пользуются этим правом. К ним относятся:
Евангельские земельные церкви и их общины в Евангелической Церкви Германии
Епископства Римско-Католической Церкви
Старокатолическая Церковь
Союз религиозных общин, не принадлежащих ни к одной официальной конфессии
Унитарное религиозное общество свободных протестантов
Еврейские общины
Остальные религиозные общины данным правом не пользуются.
Немыслимый
Ещё как передаётся. 70% дохода общины — это налоги. Государство их собирает и передаёт.
вот и мне так кажется. А @Doktor говорит — многие игнорят. Ну я хз, свечку не держу там
Чечня
Предлагаю РПЦ начать платить НДС, налог на имущество, налог на землю, налог на прибыль и пр. в полном объеме.
Растительный Гоша
Злоупотребляла спиртным, поняла что беременна, когда уже начались схватки.
Емнип и понятие и удостоверение уже есть, но возможно только на уровне отдельных субъектов
Тесный рак
бляяяяя
«Патриарх Кирилл призвал плодить нищету»
Вот это заголовок был бы в самый раз
Перенесу коммент с удалённой статьи:
Для начала для женщин, зарабатывающий меньше МРОТА
Нет, им не нужна помощь в сложной ситуации, пусть ребёнка в морозилке убьют.
Беременность в результате изнасилования - это не причина для аборта
А этих вообще не жалко: сама юбку короткую надела и в парке гуляла.
На какой круг Ада этих умников и умниц можно послать благим матом, чтобы Бог не разгневался?
Ноль проблем, но для начала предложите внести в омс другие средства контрацепции. Количество абортов, точнее снижение их числа вас там в РПЦ приятно удивит. Впрочем о чем это я. Они даже с бэби-боксами боролись.
Немыслимый магнит
Они еще больше бы удивились, если бы посмотрели на корреляцию абортов и уроки сексуального просвещения в школе. Но тут они тоже против....
Отличный план у них да, включает все аспекты.
Ненавижу когда статьи дублируются и приходиться по второму разу комментить и испытывать полыхание
Какого хрена удалили https://tjournal.ru/news/413339-v-rpc-predlozhili-poetapnyy-vyvod-abortov-iz-sistemy-oms ?
Я там комменты писал!
увеличить размер родового сертификата (сейчас он составляет тысячу рублей) на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным, «оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
Вот интересны мне такие инициативы. Вместо того, чтобы позволить людям нормально зарабатывать, строить экономику так, чтобы национальная валюта не на*валась каждые 10-15 лет и была возможность копить и откладывать, они просто закидывают деньгами. Учитывая, что при нынешних ценах эти выплаты мгновенно проедятся да ещё и то, что эти выплаты станут ещё одной гирей в и так раздутом социалкой бюджете, инициатива сомнительная.
Лучше бы предложили помогать малоимущим семьям за счет своих пожертвований. У них есть все ресурсы для этого
обязательная консультация со святым отцом перед абортом
Очевидно, церковь обеспокоена тем, что молодёжь становиться всё менее религиозной с распространением цивилизации. Это общемировой тренд. Видимо, они решили сделать такой пакет мер, заведомо направленный на то, чтобы продолжить плодить нищету и просто нежеланных детей. Потому что бедным необразованным людям проще парить мозги и делать на них деньги.
Православные священники: аборт это убийство, грех
Также православные священники
А можно церковь перестанет лезть мне в пизду?
ты предлагаешь мужчинам без образования и должной квалификации запретить делать предложения по вопросам, в которых они нихуя не понимают?
Польшу косплеят
Германию же
Демократический яд
Каких годов?
Они ссылаются на опыт Германии, где аборт оплачивается за счёт страховки «только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально».
но наброс годный
Одной из альтернатив, предложенной РПЦ стало: передача детей церкви.
В прошлой статьей, которую редакция просто потёрла, вот такое чудо было.
Даже читать не буду что там предлагают в РПЦ, но ответ будет един на все их предложения. Пошли они все на хуй. Религия убивает больше народу чем аборт, так может для начала запретить РПЦ?
увеличить размер родового сертификата (сейчас он составляет тысячу рублей) на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным, «оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
Серьезно, сертификат на оказание помощи в размере 1000 руб?
предлагаю всем несогласным воцерковляться и продвигать либеральные идеи через приходы (как это произошло в западных конфессиях), а не пердеть в хуй на тж
Не прокатит, пытающихся сразу выкидывают
не хочу тратить время на изучение очередной завуалированной мумба юмбы про движение солнца вокруг своей оси в художественном изображении, можно сразу просто их отменить ? культура отмены была бы тут кстати
В прошлом веке были охуенные отменяльщики, лучше бы о них подумал
они отменяли конкрентных лиц, а не движуху
Да, могли бы себе вполне легально секту завести. Главное не включать в устав экстремистские посылы — смена власти, режима и так далее :D
А так — официальный счёт, все дела, даже послебления налоговые.
Не, не допустят, как свидетелей Иеговы. Именно влияние через действующие официальные конфессии, как умное голосование, только не требуется голосовать за коммунистов и прочих путинских подсосов
Их-то как раз за экстремизм и тоталитарность подтянули.
В смысле тоталитаризма взглядов и вертикали на Верховного Гуру, кстати, и ФБК никогда не потянет на либеральную секту
Как делают аборты монахини?
С учетом количества абортов, которое проводят у нас в стране запрещать их будет полным идиотизмом, вряд ли это случится в ближайшем будущем..
кто-нибудь дайте им уже почитать, как в коммунистической Румынии запретили аборты, и это привело емнип к 80% падению рождаемости