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Новости
Артём Мазанов

В РПЦ предложили поэтапно вывести аборты из системы ОМС. Сначала — для женщин с доходом выше прожиточного минимума​ Статьи редакции

Среди других предложений — обязательная консультация с психологом/соцработником перед абортом и запрет врачам предлагать беременным такую процедуру.

111 111 комментариев
3165 просмотров

Патриарх Кирилл утвердил итоговый документ десятого Общецерковного съезда по социальному служению, его направят в епархии. В съезде приняли участие более 800 человек, в том числе 401 представитель 165 епархий России.

В документе сказано, что участники съезда «призывают» российские власти вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Они ссылаются на опыт Германии, где аборт оплачивается за счёт страховки «только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально».

Предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС – в начале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию.

итоговый документ десятого Общецерковного съезда РПЦ по социальному служению

Также участники съезда предложили закрепить на уровне федерального закона обязательное консультирование женщины, желающей сделать аборт, с психологом или социальным работником.

В числе других предложений:

  • На уровне федерального закона обязать женщин, которые хотят сделать аборт, делать УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода (при его наличии);
  • на уровне федерального закона запретить врачам и медработникам самим предлагать сделать аборт;
  • ввести на федеральном уровне для матерей «коробку новорожденного» с набором предметов первой необходимости по уходу за ребенком;
  • увеличить размер родового сертификата (сейчас он составляет тысячу рублей) на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным, «оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
  • ввести дополнительную единовременную выплату из бюджета женщинам при достижении 12 недели беременности, а после этого срока — платить ежемесячное пособие (до момента, когда женщина сможет получать пособия по беременности и родам).

Для поддержки семей участники съезда предложили в том числе определить понятие «многодетная семья», ввести удостоверение единого образца для членов такой семьи и увеличить ежемесячную финансовую поддержку многодетных семей по принципу «чем больше детей — тем выше размер выплат на каждого ребёнка».

Согласно документу «Основы социальной концепции Русской православной церкви», аборт считается убийством человека, то есть грехом.

РПЦ последовательно, годами, выступает за запрет или ограничение абортов, которые сейчас в России разрешены.

  • В декабре 2017 года архиерейский собор РПЦ выразил обеспокоенность тем, что «позиция церкви, направленная на предотвращение и профилактику абортов, выведение их из системы ОМС, не находит полного понимания в органах власти»;
  • В 2019 году РПЦ опубликовала проект документа о защите жизни с момента зачатия, в котором назвала аборт «произвольным лишением жизни человеческого существа, то есть убийством. Минюст в ответ на это заявил, что вопрос требует общественного обсуждения, в том числе в части его соотнесения «с правом женщины на охрану здоровья и иными её правами».

#новости #рпц #аборты

Спасибо за наводку Владислав Микк
111 111 комментариев
15
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111 комментариев
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Греческий кот

83

Какое место занимает РПЦ в системе государственных органов Российской Федерации?

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Иван Касаткин

Греческий
32

Купол

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Невысокий Мика

Иван
1

Крыша на самом верху, скажем так

Ответить

мЕдь

Иван
0

Крест. 

Ответить

stikerman

Греческий
7

Почти что одно из первых

Ответить

Виталий Чухнов

Греческий
1

Апендикс. 

Ответить

Профессиональный Слава

52

Предлагаю РПЦ поэтапно пойти нахуй

Ответить

Aleksei Poimtsev

Профессиональный
0

Почему поэтапно, а не сразу всем?

Ответить

Michael Shultz

Aleksei
4

хуев не хватит прост

Ответить

Bad Mother

Michael
2

они могут друг к другу ходить

хотя, они и так это делают

Ответить

Крупный паркур

25

увеличить ежемесячную финансовую поддержку многодетных семей по принципу «чем больше детей — тем выше размер выплат на каждого ребёнка».

 Отличный способ окончательно превратиться в Венесуэлу.

Ответить

Владислав Егоров

Крупный
3

Для нас Венесуэла через лет десять недосягаемым уровнем будет

Ответить

Тесный рак

20

содержание брошеных детей сирот гундяев на свою ООО конечно же не возьмёт

Ответить

Крупный паркур

Тесный
7

Возьмёт, попрошайки норм

Ответить

Тесный рак

Крупный
0

на них говорят в 90-ые оч модно было однодневки оформлять

Ответить

KSA

Крупный
0

С лицензией и QR-кодом!

Ответить

Николай Николаевич

Тесный
4

маленькие мальчики очень востребованы в церкви

Ответить

Тесный рак

Николай
3

опять Невзорову работать над усиленным освещением про это

Ответить

Николай

Тесный
1

у вас много ошибок в слове иностранный агент.

Ответить

Тесный рак

Николай
0

этот как раз хотел бы получить и ходить как с орденом , но не дают

Ответить

Яня

Тесный
0

Так как раз возьмёт, почти бесплатный труд

Ответить

Одинаковый якорь

Тесный
0

Уже давно взяли

https://churchslaves.lenta.ru/

Ответить

IO

18

Предлагаю обложить РПЦ налогами, тогда сразу хоть 2 можно рожать

Ответить

Максим Шпилёв

11

В РПЦ предложили..

Пох. У нас же светское государство

Ответить

Философский каякер

Максим
18

всегда пропускают букву "о" в этом слове. Интересно почему..

Ответить

Максим Шпилёв

Философский
4

Попробовали бы они что-то предложить, если бы было с буквой "о"))

Ответить

Smaug The

Максим
2

В государстве с буквой "о" ты бы уже копал уран на Колыме, а не постил тут

Ответить

Максим Шпилёв

Smaug
2

С вкусным мороженым! Забыл?!

Ответить

Smaug The

Максим
1

Извини, но врагам народа положен только кал в вафельном стаканчике

Ответить

Тесный рак

Философский
0

и стыдно , и хочется

Ответить

Людмилочка

Максим
5

Формально. В реальности РПЦ – КГБ в рясах. И, кстати, тут были фотографии домов всяких гаишников. Так вот по сравнению со всякими архиереями и прочими митрополитами гаишники так – изредка практикующие клептоманы.

Ответить

Aleksei Poimtsev

Людмилочка
0

Наверно не клептоманы, а нищеброды?

Ответить

Людмилочка

Aleksei
0

Нет, именно что клептоманы – мелкие воришки.

Ответить

Позитивный микрофон

Максим
4

Ну да, ну да

Ответить

Немыслимый магнит

Максим
1

Ахахахаха... Ну, на бумаге, да)

Ответить

Научно-Технический космос

11

А у приверженцев других конфессий тоже выведут аборты из ОМС? Нужно их мнение по этому вопросу.

Ответить

Немыслимый магнит

9

Я считаю, что нужно по примеру других стран ввести налог на веру. С каждого верующего церковь будет брать себе 10% его дохода, например. 
Вот тогда и посмотрим, сколько их останется и как долго они протянут. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Немыслимый
0

По примеру каких стран?

Ответить

Дмитрий Игоревич

Doktor
7

Германия, например

Ответить

Doktor

Дмитрий
0

В Германии многие церковные общины этим налогом не пользуются. Но ок, принято.

Ответить

Дмитрий Игоревич

Doktor
0

в каком смысле — общины не пользуются? В том смысле, что налог платиттся но в церковь не передаётся? Кстати не знал. Почему не пользуются? Копят :)?

Ответить

Doktor

Дмитрий
1

Только часть религиозных общин, обладающих правом взимания церковного налога, пользуются этим правом. К ним относятся:

Евангельские земельные церкви и их общины в Евангелической Церкви Германии
Епископства Римско-Католической Церкви
Старокатолическая Церковь
Союз религиозных общин, не принадлежащих ни к одной официальной конфессии
Унитарное религиозное общество свободных протестантов
Еврейские общины
Остальные религиозные общины данным правом не пользуются.

Ответить

Немыслимый

Дмитрий
0

Ещё как передаётся. 70% дохода общины — это налоги. Государство их собирает и передаёт.

Ответить

Дмитрий Игоревич

Немысли…
0

вот и мне так кажется. А @Doktor говорит — многие игнорят. Ну я хз, свечку не держу там

Ответить

марат котляров

Doktor
2

Чечня

Ответить

Домашний ГОСТ

марат
0

круто

Ответить

Ethan Hunt

8

Предлагаю РПЦ начать платить НДС, налог на имущество, налог на землю, налог на прибыль и пр. в полном объеме.

Ответить

Некоторые микроскоп

7

Почему мать патриарха Кирилла не сделала аборт???

Ответить

Растительный Гоша

Некоторые
2

Злоупотребляла спиртным, поняла что беременна, когда уже начались схватки.

Ответить

Немыслимый магнит

Растительный
2

Не злоупотребляла спиртным, а активно причащалась. 

Ответить

Питерский хот-дог

Некоторые
0

ее доход выше прожиточного минимума 

Ответить

Некоторые микроскоп

Питерский
0

А вот и эксперты подъехали

Ответить

nokk

7

В РПЦ предложили поэтапно восстановить

Ответить

Тесный рак

6

определить понятие «многодетная семья», ввести удостоверение единого образца для членов такой семьи

трижды яжемать РФ

Ответить

Владислав Тихонов

Тесный
2

Емнип и понятие и удостоверение уже есть, но возможно только на уровне отдельных субъектов

Ответить

Тесный рак

Владислав
0

бляяяяя

Ответить

Владислав

Тесный
0

Ну собственно да, указ президента 1992 года о поручении субъектам определить критерии многодетных семей.

Ответить

Тесный рак

Владисл…
7

критерии :
1) много
2) детей

Ответить

Владислав

Тесный
1

В Москве если детей трое до момента пока младшему не исполниться 18 лет.
 

Ответить

Денис Боголюбов

6

«Патриарх Кирилл призвал плодить нищету»
Вот это заголовок был бы в самый раз

Ответить

Студенческий Макс

5

Предлагаю поэтапно вывести РПЦ из России. Извините. 

Ответить

марат котляров

Студенческий
1

Бог простит

Ответить

Домашний ГОСТ

5

Перенесу коммент с удалённой статьи:
Для начала для женщин, зарабатывающий меньше МРОТА

Нет, им не нужна помощь в сложной ситуации, пусть ребёнка в морозилке убьют.
Беременность в результате изнасилования - это не причина для аборта

А этих вообще не жалко: сама юбку короткую надела и в парке гуляла.
 
На какой круг Ада этих умников и умниц можно послать благим матом, чтобы Бог не разгневался?

Ответить

Александр Коровников

3

Ноль проблем, но для начала предложите внести в омс другие средства контрацепции. Количество абортов, точнее снижение их числа вас там в РПЦ приятно удивит. Впрочем о чем это я. Они даже с бэби-боксами боролись.  

Ответить

Немыслимый магнит

Александр
4

Они еще больше бы удивились, если бы посмотрели на корреляцию абортов и уроки сексуального просвещения в школе. Но тут они тоже против....

Ответить

Александр Коровников

Немыслимый
0

Отличный план у них да, включает все аспекты. 

Ответить

Домашний ГОСТ

Алексан…
2

Главное, чтобы были надёжные швейцарские часы.

Ответить

Демократический яд

Немыслимый
0

Так нельзя же

Ответить

van der Pusch

4

Ненавижу когда статьи дублируются и приходиться по второму разу комментить и испытывать полыхание

Ответить

Федя Прозоров

4

Учитывая опыт Германии…

И это народ-победитель? Позор!

Ответить

KSA

3

Какого хрена удалили https://tjournal.ru/news/413339-v-rpc-predlozhili-poetapnyy-vyvod-abortov-iz-sistemy-oms ?
Я там комменты писал!

В РПЦ предложили поэтапный вывод абортов из…
Десятый общецерковный съезд прошел в Москве в середине мая.
tjournal.ru
Ответить

Роман Трусов

3

увеличить размер родового сертификата (сейчас он составляет тысячу рублей) на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным, «оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;

Вот интересны мне такие инициативы. Вместо того, чтобы позволить людям нормально зарабатывать, строить экономику так, чтобы национальная валюта не на*валась каждые 10-15 лет и была возможность копить и откладывать, они просто закидывают деньгами. Учитывая, что при нынешних ценах эти выплаты мгновенно проедятся да ещё и то, что эти выплаты станут ещё одной гирей в и так раздутом социалкой бюджете, инициатива сомнительная.

Ответить

Dmitry Pasyutin

3

Что говорит опыт Германии в проведении гей-парадов? 

Ответить

Алексей Кирсанов

3

Лучше бы предложили помогать малоимущим семьям за счет своих пожертвований. У них есть все ресурсы для этого

Ответить

FOX

2
В РПЦ предложили поэтапный вывод абортов из…
Десятый общецерковный съезд прошел в Москве в середине мая.
tjournal.ru
Ответить

Р О Б А Т

2

обязательная консультация со святым отцом перед абортом

Ответить

Яня

Р
0

Так в некоторых регионах вводили уже

Ответить

Mikha Nanullov

2

Видимо, чтобы больше паломников в церквях было

Ответить

Gre Li

2

Очевидно, церковь обеспокоена тем, что молодёжь становиться всё менее религиозной с распространением цивилизации. Это общемировой тренд. Видимо, они решили сделать такой пакет мер, заведомо направленный на то, чтобы продолжить плодить нищету и просто нежеланных детей. Потому что бедным необразованным людям проще парить мозги и делать на них деньги.

Ответить

Bad Mother Fucker

2

Православные священники: аборт это убийство, грех

Также православные священники

Ответить

Мария Казакова

1

А можно церковь перестанет лезть мне в пизду?

Ответить

Bad Mother Fucker

Мария
2

ты предлагаешь мужчинам без образования и должной квалификации запретить делать предложения по вопросам, в которых они нихуя не понимают?

Ответить

АТВ

1

Польшу косплеят

Ответить

Bad Mother Fucker

АТВ
0

Германию же

Ответить

Демократический яд

Bad
0

Каких годов?

Ответить

Bad Mother

Демокра…
1

Они ссылаются на опыт Германии, где аборт оплачивается за счёт страховки «только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально».

но наброс годный

Ответить

Alex V

АТВ
0

Не самый плохой вариант

Ответить

мЕдь

1

Одной из альтернатив, предложенной РПЦ стало: передача детей церкви.

В прошлой статьей, которую редакция просто потёрла, вот такое чудо было. 

Ответить

Джон Кроули

1

Даже читать не буду что там предлагают в РПЦ, но ответ будет един на все их предложения. Пошли они все на хуй. Религия убивает больше народу чем аборт, так может для начала запретить РПЦ?

Ответить

Немыслимый магнит

1

Совсем уже охуели там! 
Аборт – это здравоохранение! И всё тут! 

Ответить

Vasya Pupkin

1

увеличить размер родового сертификата (сейчас он составляет тысячу рублей) на оказание правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным, «оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Серьезно, сертификат на оказание помощи в размере 1000 руб?

Ответить

Иван Иванович

–4

предлагаю всем несогласным воцерковляться и продвигать либеральные идеи через приходы (как это произошло в западных конфессиях), а не пердеть в хуй на тж

Ответить

Stanley H. Tweedle

Иван
1

Не прокатит, пытающихся сразу выкидывают

Ответить

Иван Иванович

Stanley
0

Кто сказал, что путь к свободе быстр и прост

Ответить

Тесный рак

Иван
1

не хочу тратить время на изучение очередной завуалированной мумба юмбы про движение солнца вокруг своей оси в художественном изображении, можно сразу просто их отменить ? культура отмены была бы тут кстати

Ответить

Иван Иванович

Тесный
0

В прошлом веке были охуенные отменяльщики, лучше бы о них подумал

Ответить

Тесный рак

Иван
0

они отменяли конкрентных лиц, а не движуху

Ответить

Иван Иванович

Тесный
0

Отменяли финансирование (с)

Ответить

Bad Mother

Иван
0

успешный опыт, кстати

Ответить

Дмитрий Игоревич

Иван
0

Да, могли бы себе вполне легально секту завести. Главное не включать в устав экстремистские посылы — смена власти, режима и так далее :D

А так — официальный счёт, все дела, даже послебления налоговые.

Ответить

Иван Иванович

Дмитрий
0

Не, не допустят, как свидетелей Иеговы. Именно влияние через действующие официальные конфессии, как умное голосование, только не требуется голосовать за коммунистов и прочих путинских подсосов

Ответить

Дмитрий Игоревич

Иван
0

Их-то как раз за экстремизм и тоталитарность подтянули. 

В смысле тоталитаризма взглядов и вертикали на Верховного Гуру, кстати, и ФБК никогда не потянет на либеральную секту

Ответить

Иван Иванович

Дмитрий
0

"экстремизм" и "тоталитарность"

Ответить

Маринеску

0

Как делают аборты монахини?

Ответить

Федя Прозоров

Маринеску
1

У них спираль

Ответить

Андрей Галицкий

0

создают инфоповоды для Глебыча

Ответить

Питерский хот-дог

0

Да простит нас бох

Ответить

Церковный кавалер

0

соси хуй, спасай россию

Ответить

Emil

0

С учетом количества абортов, которое проводят у нас в стране запрещать их будет полным идиотизмом, вряд ли это случится в ближайшем будущем..

Ответить

Joseph Knecht

0

пошли нахуй со своими предложениями!

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

кто-нибудь дайте им уже почитать, как в коммунистической Румынии запретили аборты, и это привело емнип к 80% падению рождаемости

Ответить
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