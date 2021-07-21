В Курганской области изъяли 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере в переводе издательства «Росмэн» Статьи редакции
Ущерб правообладателю составил более чем 22 миллиона рублей.
По предварительным данным, генеральный директор одной из местных организаций, используя служебное положение, изготавливал в арендованной типографии серию книг без согласия правообладателя. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»).
Судя по ролику из типографии, речь идёт об изготовлении контрафактных экземпляров романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Издания аналогичны тем, что выходили в «Росмэн».
В «Росмэн» книги серии выходили в переводе нескольких человек. Для многих именно такой вариант стал привычен, его же использовали в российском дубляже экранизаций.
В 2013 году издательство отказалось дальше выпускать «Гарри Поттера». При переиздании в издательстве «Махаон» предпочли текст, опубликованный в интернете любителем-энтузиастом Марией Спивак. В соцсетях его критикуют за творческую переработку имён и названий. В книжных магазинах сейчас продаются только книги с переводом Спивак.
Желающим приобрести издания «Росмэн» остаётся только покупка с рук. Например, на Avito можно найти объявления о продаже полного комплекта серии за 4,5 тысячи рублей (в них не указано, оригинальные ли это издания). В интернете существуют инструкции, которые помогут отличить подделку.
Надо было детям отдать?
Тесный рак
Продать в читай городе с наклейкой контрафакт
прибыль пусть достанется этой группе лиц поровну . нет блин надо сжечь, хай они никому не достанутся.
ситуация конечно страшная
махаон делает говно, книгу в бумажном виде официально не продают, продают какую-то фальшивку с жукпуком и злодеусом, люди нашли выход, чтобы все-таки россияне смогли почитать гп в нормальном виде в бумажной версии, и их за это еще и наказывают, может еще рейды по квартирам устроить с изъятием контрафактных книг и штрафом за нарушение лицензионных прав?
куда смотрит Роулинг? почему ей до сих пор не рассказал про жукпук и гоп компанию?
Потому что Роулинг сама покхавшая и ей пофиг
Стратегический космос
я все понимаю, но там же полный пиздец у Спивак даже для поехавшей Роулинг, думаю жукпук её все таки бы не устроил
предпочли текст, опубликованный в интернете любителем-энтузиастом Марией Спивак.
Я любитель энтузиаст переводчик тоже. Пишите в личку переведу за деньги ваши книги
Нужно перевести книги чёрной бухгалтерии
готовь чёрный нал
У тебя тоже опухоль головного мозга?
как проверить???
сделать мрт или перевести "мадам Хуч" как "Профессор Самогони"
кто мне пенсионеру мрт оплатит????
Россия свехдержава, гарант мира и лидер народов Евразии, у неё самая лучшая медицина и социальная защита пенсионеров.
На фото с авито видно, что это новодел. И они 4500 не стоят. У них ещё и качество печати отстой. А настоящий росмен сейчас подешевел. Можно за 2000 руб одну книгу в хорошем сохране взять
Тесный рак
Надо будет свою продать как раз , у меня Росмэн нулевых полный комплект . Не читал дальше кубка .
Можешь, просто с авито такие подборки продаются долго. Но книги лежат и лежат. Можно объявление и год открытым держать. Легче найти форумы или группы любителей.
Да и я например, лучше куплю за 2000 руб с Озона с доставкой, чем сомнительном сохране на авито
господи, да что за нелюди такие
как они посмели???!!!
Креста на них нет!!!!
Существует ли русское печатное издание со Снейпом и Даблдором?
Стратегический космос
к сожалению нет, только в электронном виде, у меня такое на киндле лежит, почитываю иногда, в бумажном щас можно купить либо относительно адекватный пиратский Росмэн со Снеггом, либо фальшивка от махаона с Злеем и жукпуком
С детства зачитывался росмэновским переводом, надо будет как-нибудь взять на авито комплект. Надеюсь, эти 50 тысяч книг не были теми самыми, что для авито и печатают.
В типографиях реально жопа - массовое закрытие, а которые жили со времен СССР - так вообще пачками банкротятся, так как продавать не все научились, а расходов - как у завода.
В итоге такие истории.
- я хочу вернуть ёлочные игрушки они поддельные
- а что именно не так
- не радуют
В соцсетях его критикуют за творческую переработку имён и названий
Вряд ли эта стыдоба имеет какое-то отношение к творчеству
Эх, это знак. Подумываю последние пару месяцев викторину по волшебному миру Гарри Поттера на андроид запилить. Походу пора)