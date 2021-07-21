Ущерб правообладателю составил более чем 22 миллиона рублей.

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По предварительным данным, генеральный директор одной из местных организаций, используя служебное положение, изготавливал в арендованной типографии серию книг без согласия правообладателя. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»).

Судя по ролику из типографии, речь идёт об изготовлении контрафактных экземпляров романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Издания аналогичны тем, что выходили в «Росмэн».

В «Росмэн» книги серии выходили в переводе нескольких человек. Для многих именно такой вариант стал привычен, его же использовали в российском дубляже экранизаций.

В 2013 году издательство отказалось дальше выпускать «Гарри Поттера». При переиздании в издательстве «Махаон» предпочли текст, опубликованный в интернете любителем-энтузиастом Марией Спивак. В соцсетях его критикуют за творческую переработку имён и названий. В книжных магазинах сейчас продаются только книги с переводом Спивак.

lost slow. @moncherrymary я не могу описать и выразить свое недовольство в должной степени когда приближаюсь к книгам гарри поттера в махаоновском переводе. о боже мой, спивак извращенка, не иначе

olick1019 @Lelick1910

Но перевод Спивак вообще не мое( иногда переводчик, к сожалению, слишком много на себя берет, как мне кажется ( @fandomnyj Вот (знаю, что Росмэн тоже далеко до совершенства,Но перевод Спивак вообще не мое( иногда переводчик, к сожалению, слишком много на себя берет, как мне кажется (

Библиотекарь @Human_23

В бытовом смысле это можно назвать переводом, но процесс лингвистически отличается, например иногда имена переводят, так Спивак именно перевела имена в Гарри Поттере. @reserved001 Про Транскрибирование соглашусь, но тут именно про букву говорили, так-то и то и то используется одновременно.В бытовом смысле это можно назвать переводом, но процесс лингвистически отличается, например иногда имена переводят, так Спивак именно перевела имена в Гарри Поттере.