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Новости
Ольга Щербинина

В Курганской области изъяли 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере в переводе издательства «Росмэн» Статьи редакции

Ущерб правообладателю составил более чем 22 миллиона рублей.

54 54 комментария
4371 просмотров

По предварительным данным, генеральный директор одной из местных организаций, используя служебное положение, изготавливал в арендованной типографии серию книг без согласия правообладателя. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»).

Судя по ролику из типографии, речь идёт об изготовлении контрафактных экземпляров романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Издания аналогичны тем, что выходили в «Росмэн».

В «Росмэн» книги серии выходили в переводе нескольких человек. Для многих именно такой вариант стал привычен, его же использовали в российском дубляже экранизаций.

В 2013 году издательство отказалось дальше выпускать «Гарри Поттера». При переиздании в издательстве «Махаон» предпочли текст, опубликованный в интернете любителем-энтузиастом Марией Спивак. В соцсетях его критикуют за творческую переработку имён и названий. В книжных магазинах сейчас продаются только книги с переводом Спивак.

lost slow. @moncherrymary
я не могу описать и выразить свое недовольство в должной степени когда приближаюсь к книгам гарри поттера в махаоновском переводе. о боже мой, спивак извращенка, не иначе
olick1019 @Lelick1910
@fandomnyj Вот (знаю, что Росмэн тоже далеко до совершенства,
Но перевод Спивак вообще не мое( иногда переводчик, к сожалению, слишком много на себя берет, как мне кажется (
Библиотекарь @Human_23
@reserved001 Про Транскрибирование соглашусь, но тут именно про букву говорили, так-то и то и то используется одновременно.
В бытовом смысле это можно назвать переводом, но процесс лингвистически отличается, например иногда имена переводят, так Спивак именно перевела имена в Гарри Поттере.

Желающим приобрести издания «Росмэн» остаётся только покупка с рук. Например, на Avito можно найти объявления о продаже полного комплекта серии за 4,5 тысячи рублей (в них не указано, оригинальные ли это издания). В интернете существуют инструкции, которые помогут отличить подделку.

«Текст прост и примитивен»: как «Росмэн…
Ошибки, «отсебятина» и халтурное отношение переводчиков к работе.
dtf.ru

#новости #книги

54 54 комментария
21
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Р О Б А Т

25

Тот, кого нельзя обнулять 

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Тесный рак

13

По рфной традиции их просто возьмут и сожгут. Хуй вам а не книги.

Ответить

Андрей Охапкин

Тесный
0

Надо было детям отдать?

Ответить

Тесный рак

Андрей
3

Продать в читай городе с наклейкой контрафакт

Ответить

Владислав

Тесный
0

Так они нарушают исключительные и смежные права сразу нескольких разных лиц

Ответить

Тесный рак

Владисл…
4

прибыль пусть достанется этой группе лиц поровну . нет блин надо сжечь, хай они никому не достанутся.

Ответить

Владислав

Тесный
0

А как определять пропорции между первоначальный переводчиком, нынешним издателем и иностранным правообладателем? 

Ответить

Тесный рак

Владисл…
0

никак. вам халявный кусок достается, по 33.33 % каждому.

Ответить

Свежий супер_стар

Андрей
0

А чем плохо? 

Ответить

Андрей Заварзин

Тесный
1

ты долбоеб законы вообще читал хоть какие-нибудь?

Ответить

Стратегический космос

8

ситуация конечно страшная
махаон делает говно, книгу в бумажном виде официально не продают, продают какую-то фальшивку с жукпуком и злодеусом, люди нашли выход, чтобы все-таки россияне смогли почитать гп в нормальном виде в бумажной версии, и их за это еще и наказывают, может еще рейды по квартирам устроить с изъятием контрафактных книг и штрафом за нарушение лицензионных прав?

куда смотрит Роулинг? почему ей до сих пор не рассказал про жукпук и гоп компанию?

Ответить

Igor Chvalun

Стратегический
0

Потому что Роулинг сама покхавшая и ей пофиг

Ответить

Стратегический космос

Igor
0

я все понимаю, но там же полный пиздец у Спивак даже для поехавшей Роулинг, думаю жукпук её все таки бы не устроил

Ответить

Скучный бокал

Стратег…
0

А кого перевели жукпук? Не хочется окунаться в это самостоятельно

Ответить

Теплый Даниль

Скучный
1

Батильду Бэгшот

Ответить

Церковный кавалер

5

благое дело делали

Ответить

KSA

–4

@Ольга Щербинина Учи русский язык!
Не поддельных, а нелицензионных.

Ответить

Ольга Щербинина

KSA
8

исправила, но можно было и не хамить

Ответить

Мистер Блондин

0

предпочли текст, опубликованный в интернете любителем-энтузиастом Марией Спивак.

Я любитель энтузиаст переводчик тоже. Пишите в личку переведу за деньги ваши книги

Ответить

Тесный рак

Мистер
6

Нужно перевести книги чёрной бухгалтерии

Ответить

Мистер Блондин

Тесный
2

готовь чёрный нал

Ответить

Тесный рак

Мистер
1

Расчет у черного входа к чермету

Ответить

социальныирудимент

Мистер
0

У тебя тоже опухоль головного мозга?

Ответить

Мистер Блондин

социальныирудим…
0

как проверить???

Ответить

социальныирудиме

Мистер
3

сделать мрт или перевести "мадам Хуч" как "Профессор Самогони"

Ответить

Мистер Блондин

социаль…
0

кто мне пенсионеру мрт оплатит????

Ответить

социальныирудиме

Мистер
0

Россия свехдержава, гарант мира и лидер народов Евразии, у неё самая лучшая медицина и социальная защита пенсионеров.

Ответить

Миша Копейкин

Мистер
0

мрт по омс можно сделать

Ответить

Виталий Лановой

2

На фото с авито видно, что это новодел. И они 4500 не стоят. У них ещё и качество печати отстой. А настоящий росмен сейчас подешевел. Можно за 2000 руб одну книгу в хорошем сохране взять

Ответить

Тесный рак

Виталий
0

Надо будет свою продать как раз , у меня Росмэн нулевых полный комплект . Не читал дальше кубка .

Ответить

Виталий Лановой

Тесный
1

Можешь, просто с авито такие подборки продаются долго. Но книги лежат и лежат. Можно объявление и год открытым держать. Легче найти форумы или группы любителей.

Ответить

Виталий Лановой

Виталий
2

Да и я например, лучше куплю за 2000 руб с Озона с доставкой, чем сомнительном сохране на авито

Ответить

So Dope

Тесный
0

Продай мне

Ответить

Тесный рак

So
0

по 2000 за книгу

Ответить

Федеральный микрофон

2

@Феминизм , репост

Ответить

Egor Protodyakonov

2

Привет от Жукпука

Ответить

Bad Mother Fucker

2

господи, да что за нелюди такие

как они посмели???!!!

Креста на них нет!!!!

Ответить

AZP

1

правообладателю

Похер на него.

Ответить

Виктор Огай

1

После стольких лет?
Всегда!

Ответить

Трогательный велосипед

1

50 тысяч

Всегда было интересно, сколько в России твитторских

Ответить

Robo Krabe

1
Ответить

Photuum

1

Ужас, сколько у людей проблем.

Ответить

Владимир Горячев

0

Существует ли русское печатное издание со Снейпом и Даблдором?

Ответить

Стратегический космос

Владимир
1

к сожалению нет, только в электронном виде, у меня такое на киндле лежит, почитываю иногда, в бумажном щас можно купить либо относительно адекватный пиратский Росмэн со Снеггом, либо фальшивка от махаона с Злеем и жукпуком

Ответить

Солдатский танк88

0

Недалёкие негодуют

Ответить

John Brain

0

С детства зачитывался росмэновским переводом, надо будет как-нибудь взять на авито комплект. Надеюсь, эти 50 тысяч книг не были теми самыми, что для авито и печатают.

Ответить

Ренат

0

В типографиях реально жопа - массовое закрытие, а которые жили со времен СССР - так вообще пачками банкротятся, так как продавать не все научились, а расходов - как у завода.
В итоге такие истории.

Ответить

Александр Коровников

0

- я хочу вернуть ёлочные игрушки они поддельные 
- а что именно не так
- не радуют 

Ответить

Dmitry Sursin

0

Чёрт...

Ответить

Встречный Женя

0

нет чтобы просто взять и читать в оригинале

Ответить

Встречный Женя

Встречный
0

а можно вообще не читать - если есть фильм зачем читать

Ответить

Встречный Женя

Встречный
0

а можно вообще не тратить время на ебаные сказки

Ответить

Михаил Бочаров

0

В соцсетях его критикуют за творческую переработку имён и названий

Вряд ли эта стыдоба имеет какое-то отношение к творчеству

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Михаил Бочаров

0

Эх, это знак. Подумываю последние пару месяцев викторину по волшебному миру Гарри Поттера на андроид запилить. Походу пора)

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