Там также ограничили скорость до 20 километров в час.

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Фото из сообщества «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

Московские власти заявили, что до смертельного ДТП «этот нерегулируемый пешеходный переход (на улице Авиаторов в районе Солнцево) никогда не был очагом аварийности».

После трагической истории было принято решение пересмотреть организацию дорожного движения. префектура западного административного округа Москвы

Власти также сообщили, что раньше местные жители не предлагали изменить в этом месте схему движения автомобилей или размесить дополнительные технические средства. TJ нашёл несколько (1,2,3) жалоб в соцсетях на этот переход — жители рассказывали, что водители не уступали места пешеходам. Направлялись ли такие жалобы официально, неизвестно.

ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Валерия Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка жива и лежит в больнице в тяжёлом состоянии.