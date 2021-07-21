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Новости
Артём Мазанов

Перед переходом, на котором 18-летняя москвичка сбила троих детей, установили лежачего полицейского Статьи редакции

Там также ограничили скорость до 20 километров в час.

62 62 комментария
2068 просмотров
Фото из сообщества «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

Московские власти заявили, что до смертельного ДТП «этот нерегулируемый пешеходный переход (на улице Авиаторов в районе Солнцево) никогда не был очагом аварийности».

После трагической истории было принято решение пересмотреть организацию дорожного движения.

префектура западного административного округа Москвы

Власти также сообщили, что раньше местные жители не предлагали изменить в этом месте схему движения автомобилей или размесить дополнительные технические средства. TJ нашёл несколько (1,2,3) жалоб в соцсетях на этот переход — жители рассказывали, что водители не уступали места пешеходам. Направлялись ли такие жалобы официально, неизвестно.

ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Валерия Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка жива и лежит в больнице в тяжёлом состоянии.

19 июля тверской районный суд Москвы отправил Башкирову в следственный изолятор до 16 сентября. Меру пресечения с домашнего ареста сменили на фоне резонанса в обществе.

#новости #валериябашкирова

62 62 комментария
13
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Случайный файл

46

После трагической истории было принято решение пересмотреть организацию дорожного движения.

Фух, последний опасный участок в России закрыли, теперь все дороги безопасные 

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Павел Фролов

Случайный
5

Знаю пару перекрестков, которые переходил годами и если там на красный свет не проедет пара автомобилей, то российское правительство полным составом в отставку уйдет

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Smaug The Terrible

38

Остальные опасные переходы:

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Ваша Закладко

Smaug
0

лысый волосатый лысый усатый

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Тесный рак

17

пока жареный петух в жопу не клюнет, нихуя в этой стране не появится.

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Марк Варламов

Тесный
0

Согласен. Пока не клюнет, так и будут ездить, пялясь в телефон.

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solawind

Марк
18

В любой стране так будут ездить, если не щтрафовать и дорожную инфраструктуру с защитой от таких не делать. Хватит уже во всем винить народ, который якобы какой то "генетически не такой" как в остальном мире. Народ такой же, управляющие решения хуевые. С культурой вождения не рождаются в зависимости от нации, она прививается на учебе и на дорогах. И как это делается и делается ли, уже целиком зависит от властей

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Romula Daraa

solawind
0

народ говно и надо пиздить

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Дмитрий Михайлов

Romula
0

Начнём с тебя?

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Romula Daraa

Дмитрий
0

я не мусорю и пдд не нарушаю, кошка жена уже есть одна

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Дмитрий Михайлов

Romula
0

Ну же обо всем народе говоришь, частью которого являешься

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Тесный рак

Дмитрий
0

надо по методу сержанта из цельнометаллической оболочки , наказывать всех кроме рядового кучи

Ответить

Романелло Кивогенс

Марк
5

Для этого и нужно успокоение трафика - если перед тобой лежащие полицейские и частые повороты, ты едва ли найдёшь время, чтобы отвлекаться на телефон. А если ты всё же будешь это дело, то после раздолбанной подвески или вылета с дороги, авось, образумишься и для этого не придётся несколько лет сидеть в колонии.

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Катя Лукаверова

Марк
0

Ехал и этот комент писал?

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Ваша Закладко

Тесный
1

стоимость такого резинового полицая с анкерами - порядка 15 тыс руб

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Павел Фролов

Ваша
0

Откуда инфа?

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Ответный Данила

Павел
0

https://idn500.ru/lezhachie_policeyskie/idn_900/

ИДН-900 Лежачий полицейский – купить по выгодной…
Искусственная дорожная неровность: ширина – 900 мм, высота – 58 мм. ✔Усиленное крепление…
idn500.ru
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Павел Фролов

Ответный
0

Ну да, ну да, 3 метра без доставки и работ взять можно на 15к

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AZP

15
Ответить

Иван Клюхин

10

Своевременно

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stikerman

Иван
0

В этом случае, лучше поздно чем никогда

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Семен Семеныч

stikerman
3

Ты случайно не из мэрии? Чем поможет этот лежачий полицейский в подобной произошедшей ситуации? Ну, не сбавляя ход , снесёт кто-то кому-то голову. Что делать с двухполосным шоссе возле спальника? - а, ну давайте перед нерегулируемым переходом порожек поставим, это ведь никогда не работало.

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solawind

Семен
1

Во первых его видно всегда, а не закроет соседней машиной как детей. Во вторых если один раз на нем тряхнет, следующие проезжая там уже заблаговременно тормозить будут

Ответить

ГТО и Теология

solawind
1

У меня под окнами такой же лежит, каршеринговые тачки, кроссоверы и тд пролетают его без притормаживая, зато автобусы, скорые и газельки тормозят почти в ноль, при этом последние гремят говном в кузове на всю округу и по ночам в том числе.

Проблема уже давно известна и решается в развитых странах, не делайте прямые дороги на которых можно разгонятся, сужение, искусственные разделители на переходах + асинхронные парковки вот и все решение.

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solawind

ГТО
0

Ну она ехала на своей машине и к подруге, т.е видимо не первый раз по этой дороге. Так что да, в конкретно  этом случае он бы с большой веротяностью помог предотвратить случившееся. Это не 100% защита, но даже один спидбрейкер уже в разы такую аварийность сократит. Переделывать всё дороги в РФ на скивления офкос никто не будет

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Семен Семеныч

solawind
0

Ну да ну да, чуть больше информации на ровном шоссе, куда устремится взгляд водителя на этот раз? Этот случай один из тысячи, но он показывает не зияющую пустоту от лежачих полицейских, а что там вообще можно ехать быстро и нет светофора.

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Романелло

Семен
0

Тем, что только идиот будет ездить через лежащий полицейский на такой скорости. А так как она забирала подругу, чтобы съездить искупаться, то почти наверняка дорогая ей была знакома, вот она на неё и не особо глазела. Если бы знала, что там лежащий полицейский, то разумеется притормозила бы, чтобы сберечь подвеску.

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Семен Семеныч

Романел…
0

Идиот всегда найдётся. Готов жить в стране, где всё зависит от идиота, и никто не предусмотрел от него защиту? Ну видимо да.

Ответить

solawind

Семен
0

Дешёвой 100% защиты не может быть. Спидбрейкеры очень хорошо работают, любой водитель тебе подтвердит, если один раз вьебешь по нему не снижая скорости, это место хорошо запомнишь.  Ну и видно их перед собой лучше чем детей за соседним авто. На препятствия на дороге даже совсем новички без опыта палят, это интуитивно. А вот тормозить когда соседняя машина встала это уже какой н какой опыт нужен

Ответить

Семен Семеныч

solawind
1

В спальниках не должно быть ровных шоссе, как и в городе, а двухполосная дорога без светофора это преступление. 

Ответить

Smaug The

Семен
0

Лежак лучше, чем ничего. Но системную проблему им не решить.

Ответить

Семен Семеныч

Smaug
1

Это вроде как отписка, филькина грамота. В том случае он бы и не помог, потому что судя по всему девушка и не смотрела особо на дорогу.

Ответить

Smaug The

Семен
0

Для скорости в 40 кмч (или сколько там было) лежак бы достаточно ее затормозил, чтобы она или недоехала до перехода, или пешеходы успели бы среагировать.
Для больших скоростей, согласен, это как мертвому припарка.

Ответить

Семен Семеныч

Smaug
0

Я достаточно поездил с долбоёбами в своё время, они не смотрели на лежачих полицейских, даже ускорялись. Да, личный опыт, но свою мысль я озвучил выше

Ответить

Smaug The

Семен
1

То, что я с тобой не согласен, не означает, что ты херню пишешь. Просто опыт другой, может более пессимистичный взгляд на мир. И все.

Ответить

Семен

Smaug
0

Ок

Ответить

stikerman

Семен
0

Уже отаетили ниже

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ouxen

stikerman
0

Это не решение проблемы, а театр безопасности

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Universe

10

местные жители не предлагали

Вот ведь гниды.

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Алексей Нахальный

5

Это российский принцип организации дорожного движения. Вот есть дорога, там сбили человека. ГИБДД устанавливает на этом месте пешеходный переход. На переходе сбивают еще одного человека. ГИБДД ставит знак 40 перед переходом. На переходе сбивают еще одного человека. ГИБДД ставит перед переходом лежачий полицейский. На переходе сбивают еще одного человека. ГИБДД приезжает с батюшкой и проводят крестный ход. После этого там снова сбивают человека. ГИБДД все демонтирует, стирает зебру, так как это место – "очаг аварийности".

Ответить

Mitya 🍀🔰⚡

Алексей
0

Забыл добавить, что люди всё равно продолжают переходить дорогу в этом месте, либо по старой памяти, либо из-за того что до другого перехода пол километра

Ответить

Федеральный микрофон

4

это как после стрелка проверили закон об оружии? всегда на шаг впереди нахуй))

Ответить

Василий Кирсанов

4

Забыли упомянуть про +20км нештрафуемых

Ответить

Студенческий Макс

3

Отлично! Теперь бы то же самое на сотнях других аналогичных переходах сделать... А, ну да. 

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Московские власти заявили, что до смертельного ДТП «этот нерегулируемый пешеходный переход никогда не был очагом аварийности».

Конечно, когда не публикуются данные о всех местах ДТП (по крайней мере я ни разу такого не видел) и количестве пострадавших, всегда можно заявить, что данный участок никогда не был очагом аварийности. Ну вот чего стоит периодически публиковать сведения о всех ДТП с указанием их даты, географических координат, количеством погибших, раненых и тем, кто в них участвовал (автомобили, мотоциклы, пешеходы)?

Не думаю, что какому-нибудь Яндексу составило бы труда занести эти данные на Яндекс.карты с тем, чтобы любой желающий мог бы взглянуть на них с нужным включённым слоем, и увидеть, где эти самые очаги аварийности расположены. Конечно, тогда бы мог возникнуть ряд неприятных вопросов к власти из разряда: А почему здесь куча ДТП за год, и никто по этому поводу не чешется? Видимо, по этой причине до сих ничем подобным нас не балуют - куда проще после резонансного ДТП развести руками и заявить, что до этого самого вопиющего случая, здесь отродясь ничего не было.

Ответить

Кирилл Вселенский

Романелло
0

Такие данные публикуются были такие карты за какие-то года

Ответить

Имя Фамилия

2

Это как победа России над коронавирусом

Ответить

Катя Лукаверова

Имя
1

Через две недели его уберут, скажет что никого не сбивали две недели, победили шумахеров 

Ответить

Ракетный Абдужаббор

1

Сколько должно погибнуть людей, чтобы полностью передали Кутузовский? Это откровенная трасса смерти.

Ответить

Катя Лукаверова

Ракетный
0

Например как

Ответить

Символический рак

1

Кровавые светофоры и знаки, классека. Иначе не понятно, где опасные участки на дороге. Других признаков, кроме как если сбили нет

Ответить

Некоторые микроскоп

0

Оттепель

Ответить

Миша Копейкин

0

 TJ нашёл несколько (1,2,3) жалоб в соцсетях на этот переход — жители рассказывали, что водители не уступали места пешеходам. Направлялись ли такие жалобы официально, неизвестно.

Ну если всего 3, то вряд ли официально кто-то жалобу направлял. Официально направить во много раз сложнее, чем просто написать в соцсетях. Не думаю, что тут конверсия "написали официально" к "написали в соцсетях" ниже чем 1:20

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Ренат

Миша
0

С чего это сложнее? С госуслуг можно отправить жалобу буквально за несколько минут. Сам так делал. Из ГИБДД ответили (вкратце): "Это не к нам, а к муниципалитету". Из администрации городской передали в управление дор.хозяйства.
В общем если не знать кто за это отвечает, то чтобы не терять 30 дней - или заранее выяснить, или сразу всем писать жалобу.

Ответить

Миша Копейкин

Ренат
1

Ну вот ты описал процесс. И разве это не гораздо сложнее, чем написать пост/комментарий в соцсетях? Это "просто" только если ты уже знаешь алгоритм что и как делать. Но тогда в мире всё просто. Готовить яйца пашот для того, кто это умеет - это элементарно. Но для того, кто никогда этого не делал и кому никто не объяснил как делать это достаточно сложная задача - сначала найти источник информации, проверить что информация в нём хорошая, скорректировать инструкцию под себя, использовать кухонную утварь не совсем так, как ты привык и тд.
И тут тоже самое. Если ты спросишь 100 случайных человек как написать пост в соцсети, 95 из них тебе спокойно расскажут. А если спросишь куда подать официальную жалобу, хорошо если десяток наберётся. Остальные не знают ни куда, ни как подавать.
А ты просто по умолчанию считаешь, что все обладают теми же знаниями и навыками, что и ты.
И даже для человека, который всё же обладает навыками, это гораздо сложнее - в официальном обращении гораздо больше требований к языку и формулировкам.

Ответить

Madao

0

Вот это действенные меры, теперь через дорогу можно переходит спокойно! 

Ответить

Алексей Логачев

0

Сразу чувствуется, что выборы скоро

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Алина Кипр

0

Все равно не стоит переходить дорогу пока все машины не остановились на ней.
Хоть с зелёным светом,  хоть с полицейским лежачим или стоячим. Водятел может потерять сознание или умереть за рулём и так переть через дорогу с детьми гордо задрав нос с чувством собственной правоты не стоит.  Твои дети никому кроме тебя не нужны и их жизнь только твоя ответственность .

Ответить

ouxen

0

Теперь то заживём

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Вася Пражкин

0

 никогда не был очагом аварийности

Всегда удивляло, когда глупые люди в качестве оправдания такие отмазки лепят. 

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Р О Б А Т

0

Того, что в столб въебался

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Джон Кроули

0

Да, в России любят подрочить в том месте где случилась трагедия.

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