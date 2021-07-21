В Казани завели дело на сотрудников метро, майнивших криптовалюту на служебной электроподстанции Статьи редакции
Они потратили электричества на 352 тысячи рублей.
Следователи в Казани возбудили уголовное дело против двух сотрудников «Метроэлектротранса», которые майнили криптовалюту на работе. Об этом сообщило региональное управление СК.
По версии следствия, 40-летний главный инженер и 32-летний директор службы энергохозяйства наземного транспорта «Метроэлектротранса» подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.
Сотрудников метро подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. Работники уже признали вину.
«Метроэлектротранс» сообщил, что главный инженер уволился по собственному желанию. На предприятии создали комиссию: она должна принять меры для недопущения повторения подобных происшествий.
"криптоэлектротранс"
И Собянин такой: «Бляяяяя, как я до этого сам не додумался???»
Всего-то?! Пфффф
Сразу видно - не поделились с нужными людьми!