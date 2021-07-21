Они потратили электричества на 352 тысячи рублей.

Следователи в Казани возбудили уголовное дело против двух сотрудников «Метроэлектротранса», которые майнили криптовалюту на работе. Об этом сообщило региональное управление СК.

По версии следствия, 40-летний главный инженер и 32-летний директор службы энергохозяйства наземного транспорта «Метроэлектротранса» подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.

Сотрудников метро подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. Работники уже признали вину.

«Метроэлектротранс» сообщил, что главный инженер уволился по собственному желанию. На предприятии создали комиссию: она должна принять меры для недопущения повторения подобных происшествий.