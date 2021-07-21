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yannlll

В Казани завели дело на сотрудников метро, майнивших криптовалюту на служебной электроподстанции Статьи редакции

Они потратили электричества на 352 тысячи рублей.

Следователи в Казани возбудили уголовное дело против двух сотрудников «Метроэлектротранса», которые майнили криптовалюту на работе. Об этом сообщило региональное управление СК.

По версии следствия, 40-летний главный инженер и 32-летний директор службы энергохозяйства наземного транспорта «Метроэлектротранса» подключили оборудование для майнинга к принадлежащей метро трансформаторной электроподстанции. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.

Сотрудников метро подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. Работники уже признали вину.

«Метроэлектротранс» сообщил, что главный инженер уволился по собственному желанию. На предприятии создали комиссию: она должна принять меры для недопущения повторения подобных происшествий.

#новости #майнинг #криптовалюты #регионы

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Это что же получается, звание генерал-майнер

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Р О Б А Т

1

"криптоэлектротранс" 

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Федя Прозоров

Р
1

И Собянин такой: «Бляяяяя, как я до этого сам не додумался???»

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мЕдь

Федя
0

А кто сказал, что не додумался?

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Федя Прозоров

мЕдь
0

Действительно, что я несу?!

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Последующий единорожек88

1

Это что у них там за кластер такой, что они за 2 месяца сожрали 352 тысячи рублей при наших копеечных ценах на электричество

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Федя Прозоров

Последующий
0

Достаточно, чтобы присесть

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Федя Прозоров

0

Всего-то?! Пфффф

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Федя Прозоров

Федя
0

Сразу видно - не поделились с нужными людьми!

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Феминизм здорового человека

Федя
1

Курс просел и делиться стало нечем бгг

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мЕдь

0

У, майнеры, сука.

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Уличный чайник

0

Оперативная съёмка с места событий

*ты тоже слышишь эту мелодию?*

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