Правительство РФ разрешило не ставить в паспорт штампы о браке и детях до 14 лет Статьи редакции
Отметки будут ставить по желанию.
Теперь обязательными в паспорте являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По желанию будут проставлять также штампы о ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.
В постановлении также уточнили, какой паспорт будет считаться изношенным и подлежащим замене: если дефекты не позволяют установить подлинность паспорта (нарушены элементы защиты), отсутствуют страницы или их части, предназначенные для внесения информации, нельзя однозначно визуально прочитать сведения в документе или сличить фотографию.
Хочу такие
Как-то это не согласуется с семейными традиционными ценностями
saas решение мужначас
ват ис миан саас?
Зато согласуется с политикой повышения рождаемости (после войны тоже с этими целями не ставили такие штампы в паспорт)))
о регистрации по месту жительства
Когда-нибудь и этот рудимент крепостного права исчезнет... Исчезнет ведь?
Ладно, сделаем👌🏻
В москве с декабря 21-го начнут, в россии до 23-го
С одной стороны айди, а с другой - визитка Яроша.
Заметный Женя
Я привел пример Украины как страны бывшего СССР, где уже сделали паспорта удобнее РФ. Мог бы написать про Болгарию, где личная карта и присваивается человеку один номер "на все" случаи жизни для всех госорганов (ЕГН), а не куча бумажек, ИНН, СНИЛС и т.п. Но это ЕС и не сильно подходит в сравнении.
Спасибо!
Все правильно, если бы были жена и дети, тебе было бы уже все равно
А у меня нет прописки и воинской обязанности. Только жена, выданная партией.
Нету прописки, зато есть риса миска)
Зато теперь не узнаешь, что ты приемный.
Пожилой велосипед
Смотрел выпуск на ютубе у Редакции, там была семья, где дети были в курсе, что они приемные, и они с мамой друг друга подъебывали в шутку, так, по-доброму
А папа шутил перед детьми, что мамку их ебал?)
фу, какие низкие шутки у тебя
Но лайк поставлю
Прости меня пожалуйста
=*
Вот блин. А можно как-то старые убрать?
Вырви просто, кто заметит то
Осталось теперь вовсе убрать из жизни людей этот бесполезный документ
тогда не будет понятно кто есть кто
Свежий супер_стар
А как ментам отбирать паспорт тогда?
Можно его просто не носить
Скоро:
Мы решили в паспорте и ФИО с фото не ставить, вот вам комиксы взамен.
А если штампа нет, то декларировать яхту, записанную на жену все равно надо?)