Отметки будут ставить по желанию.

Теперь обязательными в паспорте являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По желанию будут проставлять также штампы о ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.

В постановлении также уточнили, какой паспорт будет считаться изношенным и подлежащим замене: если дефекты не позволяют установить подлинность паспорта (нарушены элементы защиты), отсутствуют страницы или их части, предназначенные для внесения информации, нельзя однозначно визуально прочитать сведения в документе или сличить фотографию.