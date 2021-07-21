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Артём Мазанов

Правительство РФ разрешило не ставить в паспорт штампы о браке и детях до 14 лет Статьи редакции

Отметки будут ставить по желанию.

Теперь обязательными в паспорте являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По желанию будут проставлять также штампы о ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.

В постановлении также уточнили, какой паспорт будет считаться изношенным и подлежащим замене: если дефекты не позволяют установить подлинность паспорта (нарушены элементы защиты), отсутствуют страницы или их части, предназначенные для внесения информации, нельзя однозначно визуально прочитать сведения в документе или сличить фотографию.

#новости

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FOX

33

Хочу такие 

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АТВ

FOX
7

Олдскрепы свело 

Ответить

Коровка говорит мууу

FOX
3

🤩

Ответить

Медный меч

FOX
0
Ответить

Alexander Golovnin

15

Ура, покупка квартиры превратится в ещё более сложный квест.

Ответить

Doggy Style

10

Как-то это не согласуется с семейными традиционными ценностями

Ответить

Ваша Закладко

Doggy
3

saas решение мужначас

Ответить

Doggy Style

Ваша
1

ват ис миан саас?

Ответить

мЕдь

Doggy
18

Semya as a service.

Ответить

Doggy Style

мЕдь
0

интересно

Ответить

Андрей Николаев

Doggy
0

Зато согласуется с политикой повышения рождаемости (после войны тоже с этими целями не ставили такие штампы в паспорт)))

Ответить

Doggy Style

Андрей
0

проще было бы многоженство ввести

Ответить

nokk

9

о регистрации по месту жительства

Когда-нибудь и этот рудимент крепостного права исчезнет... Исчезнет ведь?

Ответить

Роман Олегович

nokk
0

Ага, сразу как только выборы честными будут

Ответить

Заметный Женя

4

Сделайте уже паспорт как ID! Например, в Украине внутренний паспорт карточкой и уже давно. Это удобно как минимум.

Ответить

Rusyabrr .

Заметный
10

Ладно, сделаем👌🏻

Ответить

Заметный Женя

Rusyabrr
1

Мерси!

Ответить

Кирилл Вселенский

Заметный
3

В москве с декабря 21-го начнут, в россии до 23-го

Ответить

Заметный Женя

Кирилл
9

Я знал, что это разные страны...

Ответить

Andrew Muralov

Заметный
1

С одной стороны айди, а с другой - визитка Яроша. 

Ответить

Катя Лукаверова

Andrew
1

Ты где живешь? Как минимум так. и визитка и оберег

Ответить

Заметный Женя

Andrew
0

Я привел пример Украины как страны бывшего СССР, где уже сделали паспорта удобнее РФ. Мог бы написать про Болгарию, где личная карта и присваивается человеку один номер "на все" случаи жизни для всех госорганов (ЕГН), а не куча бумажек, ИНН, СНИЛС и т.п. Но это ЕС и не сильно подходит в сравнении.

Ответить

haunter

Заметный
0

а как же чипирование?

Ответить

мЕдь

2

Спасибо!

Ответить

мЕдь

мЕдь
11

Хотя у меня и детей нет, и жены. Но всё равно спасибо!

Ответить

Родной щит

мЕдь
3

Все правильно, если бы были жена и дети, тебе было бы уже все равно

Ответить

мЕдь

Родной
1

Может мне почти 45? Смог бы не вписывать свою мадам в новенький паспорт.

Ответить

Родной щит

мЕдь
1

Ещё есть шанс не вписать кого-нибудь в 45 )

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
1

А у меня нет прописки и воинской обязанности. Только жена, выданная партией.
Нету прописки, зато есть риса миска) 

Ответить

мЕдь

Andrew
1

А миска рис?

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
0

Это само собой, обожаю рис и его Родину - Великий Китай. 

Ответить

Vladimir

Andrew
0

Возьмите один нефритовый стержень

Ответить

света шумовая

3

Зато теперь не узнаешь, что ты приемный.

Ответить

Пожилой велосипед

света
5

Смотрел выпуск на ютубе у Редакции, там была семья, где дети были в курсе, что они приемные, и они с мамой друг друга подъебывали в шутку, так, по-доброму

Ответить

света шумовая

Пожилой
11

А папа шутил перед детьми, что мамку их ебал?)

Ответить

Пожилой

света
1

фу, какие низкие шутки у тебя

Ответить

света шумовая

Пожилой
3

Но лайк поставлю

Ответить

Пожилой

света
2

да

Ответить

света шумовая

Пожилой
1

Прости меня пожалуйста
=*

Ответить

Пожилой

света
1

но она же смешная в конце концов

Ответить

Пожилой

Пожилой
1

осуждаю

Ответить

Морс Вишневый

2

Вот блин. А можно как-то старые убрать?

Ответить

Мистер Блондин

Морс
0

Вырви просто, кто заметит то

Ответить

Andrew Muralov

Мистер
1

Готово. 

Ответить

Вячеслав

2

Осталось теперь вовсе убрать из жизни людей этот бесполезный документ

Ответить

Dmitry Pasyutin

Вячеслав
2

тогда не будет понятно кто есть кто

Ответить

Длинный файл

Dmitry
2

По нику будем узнавать, ну и через ботов qq

Ответить

House M.D.

Вячеслав
2

Правильно! Оставить только удостоверение депутата! 

Ответить

Свежий супер_стар

Вячеслав
1

А как ментам отбирать паспорт тогда? 

Ответить

Andrew Muralov

Свежий
0

Можно его просто не носить 

Ответить

Свежий

Andrew
0

Тогда тебя задержат до выяснения кто такой

Ответить

Andrew Muralov

2

Надо в паспорт ставить штампы о выданных кредитах в МФО. 

Ответить

Вася Пражкин

1

Скоро:
Мы решили в паспорте и ФИО с фото не ставить, вот вам комиксы взамен.

Ответить

Константин Г.

1

Сразу видно приоритеты правительства РФ

Ответить

Dmitry Pasyutin

1

но ведь многие женятся ради штампа в паспорте

Ответить

House M.D.

1

Какие-то не народные у вас скрепы. А как же семья, дети, совместно нажитое?

Ответить

Р О Б А Т

–1

Штамп о вечной любви к клутину

Ответить

KSA

0

Отстой!

Ответить

Андрей Охапкин

0

Почему это плохо?

Ответить

Семен Петров

0

Ну все, я в загс

Ответить

Александр Жердев

0

А если штампа нет, то декларировать яхту, записанную на жену все равно надо?)

Ответить

Поздний яд

0

Ахуенно, пиздатая затея, простор для мошенников увеличивается

Ответить

haunter

0

теперь женщинам будет труднее понять был женат или женат в данный момент мужик)

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