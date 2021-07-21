Павел Дуров рассказал о попадании номера своего телефона в список для слежки через шпионские программы NSO Group Статьи редакции
Основатель Telegram отметил, что хакеры не нашли бы ничего стоящего в случае получения доступа к его данным.
По словам основателя Telegram, как минимум с 2018 года он знал, что один из его телефонных номеров «включили в список потенциальных целей с помощью программы Pegasus NSO Group. Источник The Guardian из израильской компании, вокруг которой на этой неделе разразился скандал, отрицает эту информацию.
Дуров рассказал, что в случае получения доступа к его телефону хакеры не нашли бы «никакой важной информации», поскольку там есть только «тысячи» концепт-дизайнов функций для Telegram и «миллионы сообщений», связанных с разработкой сервиса.
Таким образом, Дуров подтвердил данные The Guardian и Le Monde: СМИ писали, что британский номер основателя Telegram попал в базу в начале 2018 года. По их данным, этот номер в течение нескольких лет был привязан к учетной записи в мессенджере. Источник The Guardian в NSO Group уточнил, что хотя номер Дурова значился в перечне, бизнесмен не был целью наблюдения.
Дуров переехал из Финляндии в Объединенные Арабские Эмираты в 2018 году. The Guardian предполагает, что власти ОАЭ «пытались проверить своего нового спорного жителя». Издание отмечает, что без специальной экспертизы телефона Дурова нельзя точно сказать, предпринималась ли в действительности попытка установить вредоносное ПО на его устройство.
19 июля почти два десятка зарубежных СМИ, включая The Washington Post и Guardian, опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. Они выяснили, что спецслужбы устроили массовую слежку за журналистами по всему миру с помощью шпионского ПО израильской NSO Group
Le Monde сообщал, что в базе Pegasus мог оказаться номер президента Франции Эммануэля Макрона, который для слежки выбрала спецслужба Марокко.
Верни стену, сук
тысячи концептуальных проектов по функциям Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки. Там они не найдут никакой важной информации
Сотрудники, которые присылали ему эти тысячи концептуальных проектов и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки: Всмысле никакой важной информации? Мы для тебя какая шутка?
паша как всегда пиздит
Миллион концепций развитий мессенджера: 1) сделать анимированное говно
Статья дополняется
Кто-то еще с минуты на минуту должен высказаться о потенциальном взломе своего телефона?
У меня взломали жеппу
Извини
Зачем ты туда проник?
Мне было одиноко
И что мне с тобой делать?
По словам основателя Telegram, как минимум с 2018 года он знал, что один из его телефонных номеров «включили в список потенциальных целей с помощью программы Pegasus NSO Group. Источник The Guardian из израильской компании, вокруг которой на этой неделе разразился скандал, отрицает эту информацию.
По словам основателя Telegram, как минимум с 2018 года он знал, что один из его телефонных номеров «включили в список потенциальных целей с помощью программы Pegasus NSO Group. Источник The Guardian из израильской компании, вокруг которой на этой неделе разразился скандал, отрицает эту информацию.
Там в начале статьи один и тот же абзац два раза. Я даже успел подумать, что меня глючит под вечер)
Только Пашка может сливать данные властям, не дай бог кто-то кроме него это сделает. Почему он вообще рот открывает в сторону России? Съебал и живи себе. А то как Навальный кончишь или в лучшем случае как Ходорковский
И кто же пишет такой маразм от лиги тупых?
Рот открывать может кто угодно, это свобода слова.
Гений