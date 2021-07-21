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Новости
Артём Мазанов

Павел Дуров рассказал о попадании номера своего телефона в список для слежки через шпионские программы NSO Group Статьи редакции

Основатель Telegram отметил, что хакеры не нашли бы ничего стоящего в случае получения доступа к его данным.

36 36 комментариев
3071 просмотров

По словам основателя Telegram, как минимум с 2018 года он знал, что один из его телефонных номеров «включили в список потенциальных целей с помощью программы Pegasus NSO Group. Источник The Guardian из израильской компании, вокруг которой на этой неделе разразился скандал, отрицает эту информацию.

Дуров рассказал, что в случае получения доступа к его телефону хакеры не нашли бы «никакой важной информации», поскольку там есть только «тысячи» концепт-дизайнов функций для Telegram и «миллионы сообщений», связанных с разработкой сервиса.

Лично меня это не беспокоило: с 2011 года, когда я ещё жил в России, я привык предполагать, что все мои телефоны взломаны. Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован — ему придётся разбирать тысячи концептуальных проектов по функциям Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки. Там они не найдут никакой важной информации

Павел Дуров
основатель Telegram

Таким образом, Дуров подтвердил данные The Guardian и Le Monde: СМИ писали, что британский номер основателя Telegram попал в базу в начале 2018 года. По их данным, этот номер в течение нескольких лет был привязан к учетной записи в мессенджере. Источник The Guardian в NSO Group уточнил, что хотя номер Дурова значился в перечне, бизнесмен не был целью наблюдения.

Дуров переехал из Финляндии в Объединенные Арабские Эмираты в 2018 году. The Guardian предполагает, что власти ОАЭ «пытались проверить своего нового спорного жителя». Издание отмечает, что без специальной экспертизы телефона Дурова нельзя точно сказать, предпринималась ли в действительности попытка установить вредоносное ПО на его устройство.

19 июля почти два десятка зарубежных СМИ, включая The Washington Post и Guardian, опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. Они выяснили, что спецслужбы устроили массовую слежку за журналистами по всему миру с помощью шпионского ПО израильской NSO Group

Спецслужбы устроили массовую слежку за…
В прессу попали 50 тысяч номеров, за которыми следили с помощью уязвимостей в смартфонах, компания…
tjournal.ru

Le Monde сообщал, что в базе Pegasus мог оказаться номер президента Франции Эммануэля Макрона, который для слежки выбрала спецслужба Марокко.

#новости #дуров

36 36 комментариев
15
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36 комментариев
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Р О Б А Т

25

Верни стену, сук

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Заметный Женя

Р
4

Берлинскую? )

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Р О Б А Т

Заметный
4

Плача

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Заметный Женя

Р
2

Ой-вэй

Ответить

Коровка говорит мууу

16
Ответить

Миша Копейкин

10

 тысячи концептуальных проектов по функциям Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки. Там они не найдут никакой важной информации

Сотрудники, которые присылали ему эти тысячи концептуальных проектов и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки: Всмысле никакой важной информации? Мы для тебя какая шутка?

Ответить

Ирина Китаева

8

паша как всегда пиздит

Ответить

Федя Прозоров

Ирина
3

Миллион концепций развитий мессенджера: 1) сделать анимированное говно

Ответить

ouxen

Федя
0

2) спиздить фичи клабхауса, когда хайп уже прошёл

Ответить

Сергей Лукин

Ирина
0

Пашка опять всех переиграл 👍👍👍👍 

Ответить

Трансгендолёт

5

Статья дополняется

Кто-то еще с минуты на минуту должен высказаться о потенциальном взломе своего телефона?

Ответить

Федя Прозоров

Трансгендолёт
7

У меня взломали жеппу

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Длинный файл

Федя
1

Извини

Ответить

Федя Прозоров

Длинный
1

Зачем ты туда проник?

Ответить

Длинный файл

Федя
1

Мне было одиноко

Ответить

Федя Прозоров

Длинный
1

И что мне с тобой делать?

Ответить

Длинный файл

Федя
1

Понять и простить

Ответить

Kirill Astra

3

По словам основателя Telegram, как минимум с 2018 года он знал, что один из его телефонных номеров «включили в список потенциальных целей с помощью программы Pegasus NSO Group. Источник The Guardian из израильской компании, вокруг которой на этой неделе разразился скандал, отрицает эту информацию.

Ответить

Kirill Astra

Kirill
2

По словам основателя Telegram, как минимум с 2018 года он знал, что один из его телефонных номеров «включили в список потенциальных целей с помощью программы Pegasus NSO Group. Источник The Guardian из израильской компании, вокруг которой на этой неделе разразился скандал, отрицает эту информацию.

Ответить

August J

3

Там в начале статьи один и тот же абзац два раза. Я даже успел подумать, что меня глючит под вечер)

Ответить

ouxen

August
0

такое часто бывает, я охуеваю от такого

Ответить

Утренний ящик

2

Паша, идинахуй

Ответить

Агрессивный кот

1

- Павел, вы себе в штаны насрали?
- Да, я знаю. Знаю это с 2018 года. Но вот в чём дело, там ничего важного не найдут! Так что я ходил обосранный и ждал пока заметят!

Угадайте кто на замену Путину придёт?

Ответить

Общий историк

Агрессивный
0

Угадайте кто на замену Путину придёт?

Голубые обосранные штаны

Ответить

ouxen

Агрессивный
0

Герхард Шрёдер

Ответить

Ann Partovi

Агрессивный
0

Говно не подходит. Не канает аллегория

Ответить

Semen Semenov

1

пафка, какой ты вумный

Ответить

Папуша

1

Ждём 7 правил для взломанного аккаунта

Ответить

Посторонний

1

@Артём Мазанов удали дублированный абзац, тебе уже писали тут про это.

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Ann Partovi

1

Держись, Дуров, Россия без тебя

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Лига тупых

–12

Только Пашка может сливать данные властям, не дай бог кто-то кроме него это сделает. Почему он вообще рот открывает в сторону России? Съебал и живи себе. А то как Навальный кончишь или в лучшем случае как Ходорковский 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Лига
1

И кто же пишет такой маразм от лиги тупых?
Рот открывать может кто угодно, это свобода слова.

Ответить

Ann Partovi

Лига
0

Ну туууупыыыыыыыеееее

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Bibba La Bibba

0

Гений

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ouxen

Bibba
0

все равно Кодзима

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ouxen

0

бизнесмен

😂🤣

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