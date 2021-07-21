Основатель Telegram отметил, что хакеры не нашли бы ничего стоящего в случае получения доступа к его данным.

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По словам основателя Telegram, как минимум с 2018 года он знал, что один из его телефонных номеров «включили в список потенциальных целей с помощью программы Pegasus NSO Group. Источник The Guardian из израильской компании, вокруг которой на этой неделе разразился скандал, отрицает эту информацию.

Дуров рассказал, что в случае получения доступа к его телефону хакеры не нашли бы «никакой важной информации», поскольку там есть только «тысячи» концепт-дизайнов функций для Telegram и «миллионы сообщений», связанных с разработкой сервиса.

Лично меня это не беспокоило: с 2011 года, когда я ещё жил в России, я привык предполагать, что все мои телефоны взломаны. Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован — ему придётся разбирать тысячи концептуальных проектов по функциям Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки. Там они не найдут никакой важной информации Павел Дуров основатель Telegram

Таким образом, Дуров подтвердил данные The Guardian и Le Monde: СМИ писали, что британский номер основателя Telegram попал в базу в начале 2018 года. По их данным, этот номер в течение нескольких лет был привязан к учетной записи в мессенджере. Источник The Guardian в NSO Group уточнил, что хотя номер Дурова значился в перечне, бизнесмен не был целью наблюдения.

Дуров переехал из Финляндии в Объединенные Арабские Эмираты в 2018 году. The Guardian предполагает, что власти ОАЭ «пытались проверить своего нового спорного жителя». Издание отмечает, что без специальной экспертизы телефона Дурова нельзя точно сказать, предпринималась ли в действительности попытка установить вредоносное ПО на его устройство.

19 июля почти два десятка зарубежных СМИ, включая The Washington Post и Guardian, опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. Они выяснили, что спецслужбы устроили массовую слежку за журналистами по всему миру с помощью шпионского ПО израильской NSO Group