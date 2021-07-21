Главу ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова арестовали по делу о получении взяток. В его доме нашли позолоченный унитаз Статьи редакции
По данным следствия, общая сумма взяток составила более 19 миллионов рублей.
Суд в Ессентуках арестовал Сафонова на два месяца. Об этом пишет ТАСС. Ему, согласно УК, грозит до 15 лет лишения свободы.
Других двоих фигурантов суд отправил под домашний арест, ещё одному назначили запрет определённых действий. Всего в суд поступило восемь материалов, четыре предстоит рассмотреть.
Сафонова и нескольких его подчинённых задержали 20 июля по подозрению в коррупции. СК возбудил в их отношении уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») в особо крупном размере.
По версии следствия, Сафонов и другие фигуранты выдавали незаконные пропуска на перевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края, а также «занимались продажей красивых автономеров».
Вряд-ли позолоченный унитаз признак несметных богатств. Скорее, плохого вкуса.
А ещё больше шанс, что на нём (его жене/любовнице) неплохо наварился ушлый дизайнер интерьеров.
Все убранство на фото выглядит довольно дешёвым, если внимательно присмотреться.
"Под мрамор", "под золото", "под фарфор" и т.п.
Я бы посрал...
как же убого всё это выглядит. Можно вывезти человека из хрущевки, но хрущевку из человека — нельзя.
общая сумма взяток составила более 19 млн рублей
А говорят страна бедная.
ну, смотря где
в новостройке в новой москве вполне можно двушку приобрести
Да и внутри МКАДа в новостройке можно даже трешку взять. Ближе к окраинам.
Зачем жить и работать в Москве, но планировать покупку хаты за пределами ТТК ?
Тем более в Новой Москве.
В его доме нашли позолоченный унитаз
Заголовок звучит так, что как будто это как один из элементов доказательства, но у ментов просто высокая зарплата! Мазанов, исправь! Не гневи МВД
а также «занимались продажей красивых автономеров»
на этом и погорели, инфа сотка