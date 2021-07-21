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Новости
Артём Мазанов

Главу ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова арестовали по делу о получении взяток. В его доме нашли позолоченный унитаз Статьи редакции

По данным следствия, общая сумма взяток составила более 19 миллионов рублей.

19 19 комментариев
1221 просмотров
Ванная комната в доме начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова

Суд в Ессентуках арестовал Сафонова на два месяца. Об этом пишет ТАСС. Ему, согласно УК, грозит до 15 лет лишения свободы.

Других двоих фигурантов суд отправил под домашний арест, ещё одному назначили запрет определённых действий. Всего в суд поступило восемь материалов, четыре предстоит рассмотреть.

Сафонова и нескольких его подчинённых задержали 20 июля по подозрению в коррупции. СК возбудил в их отношении уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») в особо крупном размере.

По версии следствия, Сафонов и другие фигуранты выдавали незаконные пропуска на перевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края, а также «занимались продажей красивых автономеров».

#новости #право #коррупция

19 19 комментариев
5
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19 комментариев
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Llaren Hlaalo

6

Опять цыганщина.

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Иван Клюхин

1

Вряд-ли позолоченный унитаз признак несметных богатств. Скорее, плохого вкуса.

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Иван Клюхин

Иван
1

А ещё больше шанс, что на нём (его жене/любовнице) неплохо наварился ушлый дизайнер интерьеров.
Все убранство на фото выглядит довольно дешёвым, если внимательно присмотреться.
"Под мрамор", "под золото", "под фарфор" и т.п.

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allah213

0

Я бы посрал...

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allah213

allah213
2

а то заебало в штаны

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Денис Иванов

allah213
4

но срешь почему-то тут в коментах

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Bkmz Иванов

1

Слышал предложение накинуть лет 5 за плохой вкус

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badResistor

0

как же убого всё это выглядит. Можно вывезти человека из хрущевки, но хрущевку из человека — нельзя.

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мЕдь

0

общая сумма взяток составила более 19 млн рублей

А говорят страна бедная.

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мЕдь

мЕдь
1

Хотя это и мало, в Москве даже квартиру нормальную на эти деньги не купить.

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Bad Mother Fucker

мЕдь
0

ну, смотря где

в новостройке в новой москве вполне можно двушку приобрести

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Олег Мельник

Bad
1

Да и внутри МКАДа в новостройке можно даже трешку взять. Ближе к окраинам.

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Ваша Закладко

Олег
0

не, на испанию копил

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мЕдь

Bad
0

Это да, туда даже метро тянут, но я всё же про то, что внутри мкада.

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Llaren Hlaalo

Bad
0

Зачем жить и работать в Москве, но планировать покупку хаты за пределами ТТК ?
Тем более в Новой Москве. 

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Алексей Логачев

0

  В его доме нашли позолоченный унитаз

Заголовок звучит так, что как будто это как один из элементов доказательства, но у ментов просто высокая зарплата! Мазанов, исправь! Не гневи МВД

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Bkmz Иванов

0

Вот это новость!!! Жаль что "молния" потерялась где-то

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Bad Mother Fucker

0

а также «занимались продажей красивых автономеров»

на этом и погорели, инфа сотка

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Резиновый цветок

0

общая сумма взяток составила более 19 миллионов рублей.

За прршлую неделю?

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