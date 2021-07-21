По данным следствия, общая сумма взяток составила более 19 миллионов рублей.

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Ванная комната в доме начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова

Суд в Ессентуках арестовал Сафонова на два месяца. Об этом пишет ТАСС. Ему, согласно УК, грозит до 15 лет лишения свободы.

Других двоих фигурантов суд отправил под домашний арест, ещё одному назначили запрет определённых действий. Всего в суд поступило восемь материалов, четыре предстоит рассмотреть.

Сафонова и нескольких его подчинённых задержали 20 июля по подозрению в коррупции. СК возбудил в их отношении уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») в особо крупном размере.