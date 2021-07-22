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Новости
Артём Мазанов

Режиссёра церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили из-за шутки про Холокост, которую он произнёс в 1998 году Статьи редакции

В комедийном скетче он предлагал «сыграть в Холокост».

20 20 комментариев
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Кентаро Кобаяси уволили после распространения в интернете записи его выступления в комедийном дуэте в 1998 году — в одном из номеров он предлагал «поиграть в Холокост» и разбрасывал нарезанных из бумаги человечков, олицетворяющих жертв геноцида. Об этом сообщил оргкомитет, пишет «Би-би-си».

Кобаяси извинился за свои слова. Он отметил, что в видео за 1998 года были «абсолютно неуместные выражения».

Работа комедианта не должна доставлять неприятных эмоций людям. Я осознаю, что мой выбор выражений в то время бы глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом. Приношу искренние извинения.

Кентаро Кобаяси

После распространения этого ролика Центр Симона Визенталя (неправительственная организация, которая занимается в том числе изучением Холокоста) заявила что «никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов».

Это уже четвёртая отставка организатор Олимпиады в Токио после скандала:

  • Композитор Олимпиады Кэйго Оямада подал в отставку из-за распространения интервью 1994 года — в нём он рассказал, что в школе издевался над своими одноклассниками с инвалидностью;
  • Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори подал в отставку после обвинений в сексизме — он сказал, что чем больше будет женщин в спортивных комитетах, тем дольше будут проходить заседания;
  • Креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио Хироси Сасаки подал в отставку после предложения спустить модель и ведущую Наоми Ватанабэ с неба в образе свиньи.

#новости #скандалы

20 20 комментариев
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Ответственный чайник

9

«никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов»

Ой блять, святая тема какая

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Ответственный чайник

Ответственный
3

ладно, а геноцид кого можно осмеивать? Армян?

Ответить

Рыжий

Ответственный
5

Про десятки миллионов убитых нацистами советских граждан можно, наверное. Всем плевать на них, судя по СМИ

Ответить

Ответственный

Рыжий
1

бабы рожают — никакого геноцида, это естественный отбор.

Ответить

Фирменный турник

9

Почему бы не отстранить всех организаторов, когда-либо сравших в памперс? Считаю это недостойным поведением для организатора такого важного и ответственного мероприятия.

Ответить

Рыжий

7

В соответствии с новой моралью нельзя шутить про холокост, но можно осуждать людей за шутки буквально 23хлетней давности. Ок, ок

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Миша Копейкин

Рыжий
0

А какая разница шутка была сейчас или 23 года назад?

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Рыжий

Миша
5

Разница есть. 23 года назад не было этой "новой морали", и это воспринималось иначе. 23 года назад вообще много чего в культуре и СМИ было иначе. И отменять сейчас за те шутки - максимально тупо

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Миша Копейкин

Рыжий
0

Эта "новая мораль" о том, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, существует уже давно. То, что вы на своих двачах шутили обо всём чём хотели, вам это нравилось и вам ничего за это не было, не значит, что ваши слова не наносили боли тем, о ком были эти шутки. Уверен, что и 23 года назад человек, у которого погибли родственники в концлагерях, болезненно реагировал на эти шутки.

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Slycore

Миша
3

Разница в том, что много лет прошло. Человек уже давно мог переосмыслить своё поведение.

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Рыжий

Slycore
0

В том числе, да. Я про это подумал, но чёт не написал

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Рыжий

Миша
0

Нет разницы, если та шутка уже тогда подпадала под закон какой-нибудь. Типа как у Хованского было, который исполнил песню уже после того, как изменили закон про оправдание терроризма 

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badResistor

Миша
0

не ошибается только тот  кто ничего не делает, а тут человека линчевать предлагают за глупую шутку. Фатального он не совершал

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Коровка говорит мууу

4

Когда уже начнут увольнять за шутку, которую дед твоего деда сказал?

Ответить

badResistor

Коровка
4

сын неуместно пошутившего 

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Банковский утюг

3

ну не Японии об этом рассуждать , отряд 731 какбэ. да и вообще, если спросить большинство японцев, для них это позорное поражение , а не какое то там сожаление

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Фирменный турник

3

подал в отставку после предложения спустить модель и ведущую Наоми Ватанабэ с неба в образе свиньи

Бля, это же ахуенно. Колоритный японский сюр.

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Llaren Hlaalo

1

Классика, лмао.

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alexferman

1

Дурдом

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Антон Пострунин

1

Учитывая консервативность и нетолерантность японцев, интересно повлияет ли на их взгляды олимпиада, или на этом все закончится. 

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