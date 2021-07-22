В комедийном скетче он предлагал «сыграть в Холокост».

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Кентаро Кобаяси уволили после распространения в интернете записи его выступления в комедийном дуэте в 1998 году — в одном из номеров он предлагал «поиграть в Холокост» и разбрасывал нарезанных из бумаги человечков, олицетворяющих жертв геноцида. Об этом сообщил оргкомитет, пишет «Би-би-си».

Кобаяси извинился за свои слова. Он отметил, что в видео за 1998 года были «абсолютно неуместные выражения».

Работа комедианта не должна доставлять неприятных эмоций людям. Я осознаю, что мой выбор выражений в то время бы глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом. Приношу искренние извинения. Кентаро Кобаяси

После распространения этого ролика Центр Симона Визенталя (неправительственная организация, которая занимается в том числе изучением Холокоста) заявила что «никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов».

Это уже четвёртая отставка организатор Олимпиады в Токио после скандала: