Режиссёра церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили из-за шутки про Холокост, которую он произнёс в 1998 году Статьи редакции
В комедийном скетче он предлагал «сыграть в Холокост».
Кентаро Кобаяси уволили после распространения в интернете записи его выступления в комедийном дуэте в 1998 году — в одном из номеров он предлагал «поиграть в Холокост» и разбрасывал нарезанных из бумаги человечков, олицетворяющих жертв геноцида. Об этом сообщил оргкомитет, пишет «Би-би-си».
Кобаяси извинился за свои слова. Он отметил, что в видео за 1998 года были «абсолютно неуместные выражения».
После распространения этого ролика Центр Симона Визенталя (неправительственная организация, которая занимается в том числе изучением Холокоста) заявила что «никто, как бы талантлив он ни был, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов».
Это уже четвёртая отставка организатор Олимпиады в Токио после скандала:
- Композитор Олимпиады Кэйго Оямада подал в отставку из-за распространения интервью 1994 года — в нём он рассказал, что в школе издевался над своими одноклассниками с инвалидностью;
- Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори подал в отставку после обвинений в сексизме — он сказал, что чем больше будет женщин в спортивных комитетах, тем дольше будут проходить заседания;
- Креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио Хироси Сасаки подал в отставку после предложения спустить модель и ведущую Наоми Ватанабэ с неба в образе свиньи.
Ответственный чайник
ладно, а геноцид кого можно осмеивать? Армян?
Про десятки миллионов убитых нацистами советских граждан можно, наверное. Всем плевать на них, судя по СМИ
В соответствии с новой моралью нельзя шутить про холокост, но можно осуждать людей за шутки буквально 23хлетней давности. Ок, ок
А какая разница шутка была сейчас или 23 года назад?
Эта "новая мораль" о том, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, существует уже давно. То, что вы на своих двачах шутили обо всём чём хотели, вам это нравилось и вам ничего за это не было, не значит, что ваши слова не наносили боли тем, о ком были эти шутки. Уверен, что и 23 года назад человек, у которого погибли родственники в концлагерях, болезненно реагировал на эти шутки.
не ошибается только тот кто ничего не делает, а тут человека линчевать предлагают за глупую шутку. Фатального он не совершал
Когда уже начнут увольнять за шутку, которую дед твоего деда сказал?
Учитывая консервативность и нетолерантность японцев, интересно повлияет ли на их взгляды олимпиада, или на этом все закончится.