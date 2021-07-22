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Новости
Артём Мазанов

Глава WADA: мы больше «не имеем дела» с государственной системой поддержки допинга в России, ситуация улучшилась Статьи редакции

Он заявил, что Россия «была наказана».

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По мнению главы Всемирного антидопингового агентства WADA Витольда Баньки, что «эпопея» с допингом в российском спорте уже закончилась. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Я верю, что ситуация в России изменилась. Конечно, там все еще есть спортсмены, которые используют допинг, как и в любой стране. Но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой поддержки допинга, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта.

Витольд Банька
глава WADA

Банька добавил, что если Российское антидопинговое агентство «останется независимым от правительства, оно вернется в систему, но это не вопрос ближайших недель или месяцев».

19 декабря 2019 года исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)

17 декабря 2020 года спортивный арбитражный суд смягчил наказание для России: спортсмены не смогут выступать под флагом до декабря 2022 года. На Играх в Токио они выступят под аббревиатурой Олимпийского комитета России и флагом с эмблемой организации.

#новости

30 30 комментариев
21
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30 комментариев
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Коровка говорит мууу

9

Банька ☺️

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John Müller

Коровка
1

Парилка

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Коровка говорит мууу

John
5

Еб*я и горилка

Ответить

John Müller

Коровка
0

Допинг и пивас

Ответить

Коровка говорит

John
20

За 300 hundred bucks

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Ипполит

John
1

ЛГБТ и квас.

Ответить

Коровка говорит мууу

Коровка
0

.

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Stepan Morozov

5

Только после прочтения статьи понял заголовок

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Деревенский череп

Stepan
7

+, вначале подумал, что опять с нами не хотят дела иметь

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Соответствующий химик

0

Блин, как я этот чертов коллективный запад ненавижу . . . Вот во всех странах все профессиональные спортсмены на допинге, фарминдустрия придумывает новые варианты, которые не в списке, чтобы их люди стали быстрее, выше, сильнее. Плюс, разрабатывают все более современные методы по выводу из организма/маскированию препаратов из списка. Это нормально, так? То у них теннисистка №1 в мире сидит на психотропном препарате, который чувство волнения и страха 100% сводит к абсолютному нулю, то лыжники и биатлонисты (целая олимпийская команда) - полные инвалиды-астматики, не могущие даже быстрым шагом и 10 метров пройти, не испытав приступа астмы. И это все - нормально, вопросов нет никаких, ОК. А к российским прикопались из-за мельдония, который в каждой аптеке продается без рецепта, и эффективность его вообще не доказана.

Sorry, типа легонько порвался. Просто двойные стандарты за*бали.

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Либеральный якорь

Соответствующий
5

Есть такая поговорка, "не пойман - не вор".
Если к государству прикапываются, значит его лидерам недостает политического мастерства, чтобы этого избежать.

Ответить

Соответствующий химик

Либеральный
0

Тут такое . . . к России прикапываются все и вся по любому поводу. Это ж не только допинга в спорте касается.

Ответить

Либеральный

Соответ…
4

Потому что российские власти в международных отношениях демонстрируют чудеса несостоятельности. Дело даже не в том, что они в чем-то слишком упорствуют или с кем-то специально ссорятся, просто они не делают ничего, чтобы сотрудничество и соблюдение приличий в их отношении было кому-то выгоднее показательных порок. Иначе говоря, к РФ относятся ровно так, как она позволяет к себе относиться. Ее руководители, правда, предпринимают какие-то потуги к тому, чтобы не пущать, но делают это по-советски: бряцают оружием и душнят на заседаниях ООН. А на западе чужое уважение немного не так принято завоевывать.

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Федя Прозоров

Соответствующий
3

Добро пожаловать в мир большого спорта и политики!

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Илья Гераськин

Соответствующий
2

Не надо забывать с чего всё началось - директор RUADA сдал всех с потрохами. А потом его коллеги, которые не успели сбежать из страны внезапно от проблем с сердцем скончались. 

Ответить

Алексей Логачев

4

Ну можно теперь разворачивать по новой, они не подозревают

Ответить

Ilya Filin

3

 На Играх в Токио они выступят под аббревиатурой Олимпийского комитета России

ОКР??

Ответить

Федя Прозоров

Ilya
0

OCR FineReader

Ответить

Многочисленный шар

3

Я верю, что ситуация в России изменилась.

Наивный, блядь.

Ответить

Вася Пражкин

3

 ситуация улучшилась

Занесли

Ответить

AZP

2

Я верю, что ситуация в России изменилась

Сказал Витольд, поглаживая чемодан купюр.

Ответить

Соответствующий химик

AZP
0

Минусить, конечно, просто. 
Лучше напиши, в чем я не прав, пожалуйста.

Ответить

AZP

Соответствующий
1

К российским прицепились не из-за того, что они мельдоний хавают - действительно, наверное, все что-то употребляют.
А из-за того, что это прям государственная программа! С подменами пробирок с мочой чуть ли не на уровне ФСБ и прочим.
А когда их поймали, то вместо того, чтобы извиниться, как обычно, сказали "это неправда, идите нахер".

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Соответствующий

AZP
0

Ну RADA прикрыли, теперь наших проверяет WADA. Сами олимпийцы и другие спортсмены-то почему должны страдать из-за их предвзятого отношения?

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Р О Б А Т

1

Пошёл Банька с русадой в баньку, попарились, порешали

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Photuum

0

Лицемеры долбанные.
Допинг - часть спорта. Либо давайте поднимите пробы ВСЕХ призеров прошлых лет и лишите их медалей. Либо не теребите людям мозги.

Особенно лицемерной выглядит тема с мельдонием. Препарат для поддержки сердца включили в список только потому, что его используют в России. 

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Marhal_New _Arleana

0

Fucking slaves

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сироп от щекотки

0

Наказал

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Блестящий нос

0

ситуация улучшилась

Конечно, все силы брошены на скрытие статистики по болезням и смертям от короны, не до вашего допинга тут...

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Желтый коктейль

0

Кому-то отвалили деньжат 

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