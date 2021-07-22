Я верю, что ситуация в России изменилась. Конечно, там все еще есть спортсмены, которые используют допинг, как и в любой стране. Но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой поддержки допинга, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта.