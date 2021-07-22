Глава WADA: мы больше «не имеем дела» с государственной системой поддержки допинга в России, ситуация улучшилась Статьи редакции
Он заявил, что Россия «была наказана».
По мнению главы Всемирного антидопингового агентства WADA Витольда Баньки, что «эпопея» с допингом в российском спорте уже закончилась. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
Банька добавил, что если Российское антидопинговое агентство «останется независимым от правительства, оно вернется в систему, но это не вопрос ближайших недель или месяцев».
19 декабря 2019 года исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)
17 декабря 2020 года спортивный арбитражный суд смягчил наказание для России: спортсмены не смогут выступать под флагом до декабря 2022 года. На Играх в Токио они выступят под аббревиатурой Олимпийского комитета России и флагом с эмблемой организации.
Банька ☺️
Парилка
Еб*я и горилка
Допинг и пивас
Только после прочтения статьи понял заголовок
Блин, как я этот чертов коллективный запад ненавижу . . . Вот во всех странах все профессиональные спортсмены на допинге, фарминдустрия придумывает новые варианты, которые не в списке, чтобы их люди стали быстрее, выше, сильнее. Плюс, разрабатывают все более современные методы по выводу из организма/маскированию препаратов из списка. Это нормально, так? То у них теннисистка №1 в мире сидит на психотропном препарате, который чувство волнения и страха 100% сводит к абсолютному нулю, то лыжники и биатлонисты (целая олимпийская команда) - полные инвалиды-астматики, не могущие даже быстрым шагом и 10 метров пройти, не испытав приступа астмы. И это все - нормально, вопросов нет никаких, ОК. А к российским прикопались из-за мельдония, который в каждой аптеке продается без рецепта, и эффективность его вообще не доказана.
Sorry, типа легонько порвался. Просто двойные стандарты за*бали.
Либеральный якорь
Есть такая поговорка, "не пойман - не вор".
Если к государству прикапываются, значит его лидерам недостает политического мастерства, чтобы этого избежать.
Соответствующий химик
Тут такое . . . к России прикапываются все и вся по любому поводу. Это ж не только допинга в спорте касается.
Либеральный
Потому что российские власти в международных отношениях демонстрируют чудеса несостоятельности. Дело даже не в том, что они в чем-то слишком упорствуют или с кем-то специально ссорятся, просто они не делают ничего, чтобы сотрудничество и соблюдение приличий в их отношении было кому-то выгоднее показательных порок. Иначе говоря, к РФ относятся ровно так, как она позволяет к себе относиться. Ее руководители, правда, предпринимают какие-то потуги к тому, чтобы не пущать, но делают это по-советски: бряцают оружием и душнят на заседаниях ООН. А на западе чужое уважение немного не так принято завоевывать.
Не надо забывать с чего всё началось - директор RUADA сдал всех с потрохами. А потом его коллеги, которые не успели сбежать из страны внезапно от проблем с сердцем скончались.
На Играх в Токио они выступят под аббревиатурой Олимпийского комитета России
ОКР??
Я верю, что ситуация в России изменилась
Сказал Витольд, поглаживая чемодан купюр.
Соответствующий химик
Минусить, конечно, просто.
Лучше напиши, в чем я не прав, пожалуйста.
К российским прицепились не из-за того, что они мельдоний хавают - действительно, наверное, все что-то употребляют.
А из-за того, что это прям государственная программа! С подменами пробирок с мочой чуть ли не на уровне ФСБ и прочим.
А когда их поймали, то вместо того, чтобы извиниться, как обычно, сказали "это неправда, идите нахер".
Соответствующий
Ну RADA прикрыли, теперь наших проверяет WADA. Сами олимпийцы и другие спортсмены-то почему должны страдать из-за их предвзятого отношения?
Лицемеры долбанные.
Допинг - часть спорта. Либо давайте поднимите пробы ВСЕХ призеров прошлых лет и лишите их медалей. Либо не теребите людям мозги.
Особенно лицемерной выглядит тема с мельдонием. Препарат для поддержки сердца включили в список только потому, что его используют в России.