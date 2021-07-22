Минздрав назвал расследование СМИ о пятикратном занижении статистики по Covid-19 «не более, чем фантазией» Статьи редакции
Министерство заявило, что в его закрытом реестре не только переболевшие коронавирусом.
Минздрав подтвердил, что ведёт федеральный информационный ресурс по тематике коронавируса, но уточнил, что туда включают записи не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных и представителей других неназванных «категорий». Об этом пишет «Коммерсант».
Ведомство добавило, что в этом регистре уже 39 миллионов записей, а номера в нём идут не по порядку, как предполагали журналисты.
20 июля журналисты «Холода», «Медиазоны» и «Медузы» опубликовали расследование, в котором заявили, что в закрытом реестре Минздрава — в пять раз больше случаев Covid-19, чем официально.
Так почему бы не рассказать как устроен реестр, там же просто обезличенные цифры, не более/
алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов.
Вангую, на выборах будет примерно та же логика использована.
[Расследование делается] по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки — добавили в Минздраве.
Ну, в данном случае как бы да. Просто набор необоснованных допущений, чтобы прийти к выводу о том, что всех жёстко наебали, во что аудитория, конечно же, охотно поверит. Но, как говорится, то, что у вас паранойя, ещё не значит, что за вами не следят.
Да, больничный компот самый мерзотный
Хуже только больничная манка
Опять "Вы все неправильно поняли, но мы вам ничего нормально объяснять не будем, идите в жопу".
туда включают записи не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных, гриппозных, спидозных, зачумлённых, отравленных новичком, пьяных бомжей с курского вокзала и других категорий
Дадада, иметь закрытый реестр и говорить, что сми додумывает
Блестящий нос
Щас бы взять и открыть реестр с обезличенной информацией. Но нет, так не принятно жи!
Есть мнение, что здесь Минздрав действительно прав.
Александр Драган
Вчера в 03:30 ·
Сегодня вышло расследование Медузы, Медиазоны и Холода, которое утверждает: в России реально переболело ковидом 29 миллионов человек вместо официальных 6 [1]. Хотя расследование выглядит впечатляюще и выполнено изящно, а его выводы полностью отвечают тому, что мы и так давно знаем (переболело в разы, а то и на порядок больше, чем попало в официальную статистику), — на деле я вижу с ним несколько крупных проблем.
Главное: там слишком много допущений и слишком мало убедительных доказательств. А реальных больных с ковидом, попавших в базу Минздрава, о которой пишут в расследовании, похоже, в несколько раз меньше, чем заявлено (но больше, чем в данных оперштаба). При этом оценить, сколько именно, невозможно.
Сначала — как построено расследование. Оно опирается на данные, собранные Sergey Shpilkin на основе сертификатов переболевших в Госуслугах [2]. У всех — один формат: это номер из 16 цифр, среди которых — код региона, месяц и год постановки диагноза и порядковый номер записи в регистре. Каждый номер представляет собой УНРЗ (уникальный номер регистровой записи) из регистра Минздрава с добавленной в начале восьмёркой. Сергею Шпилькину удалось собрать несколько десятков сертификатов переболевших. Изучение их номеров показало, что уже в июне был выписан сертификат с номером 27 миллионов 300 тысяч, а к середине июля номера превысили отметку в 29 миллионов. Из этого авторы расследования делают вывод, что реально переболевших ковидом, о которых знает Минздрав — 29 миллионов человек вместо 6, что выводит Россию на первое место по числу случаев коронавируса на душу населения.
Это, без преувеличений, великолепное расследование. Но, к сожалению, с очень серьёзными изъянами.
1. Расследование строится на нескольких десятках сертификатов переболевших. Этого мало для уверенных выводов, выборка совсем небольшая.
2. Основное допущение, которое лежит в основе исследования — это что айдишники представляют собой порядковые номера переболевших. С одной стороны, доказательств этому нет, с другой — порядковый характер айдишников очевиден: их прирост соответствует датам, и всё выстраивается в достаточно стройную кривую. Но есть другая проблема: у нас нет оснований считать, что там сплошная нумерация, т.е. что после записи 100 идёт 101, а затем — 102, и так до нынешних 29 миллионов. После номера 100 000 может идти номер 100 100, затем 100 200, и так далее (это пример, в действительности логика может быть какой угодно, вплоть до рандомизированного характера нумерации).
В базах данных такого рода сплошная нумерация используется редко. Часто в нумерации встречаются специальные пустоты, квоты, дополнительные пулы свободных айдишников (например, после записи в 2 миллиона легко может быть пустой пул до 5-миллионнов айдишника, и так далее). Имеющаяся выборка не позволяет делать выводы о сплошной нумерации (впрочем, даже выборка в тысячу номеров это не позволила бы).
3. Единственный аргумент, который как-то работает в пользу сплошной нумерации — это присутствие таковой в аналогичной базе вакцинированных. В этой базе номера и правда идут по порядку, сплошной нумерацией, и они соответствуют тем данным, которые мы видим в статистике, собранной Gogov [3]. Это же соответствует и моим собственным расчётам о числе вакцинированных. Но есть другая проблема: это две очень разные базы с типологически разными данными. База переболевших появилась прошлой весной, база привитых — этой зимой. При вакцинации возможен один статус: привит. При болезни статусы могут быть разные (диагноз может не подтвердиться, поменяться и пр.), возможны также разные диагнозы (это очень важный момент, о нём ниже). И нет оснований считать, что обе базы построены одинаково и что принципы нумерации там и там совпадают.
4. Ещё одно уязвимое место — это переопределение айдишников. В данных заметны скачки: более поздним сертификатам могут соответствовать более ранние даты. В расследовании это поясняется переопределением номеров: «Пациентов, у которых диагноз не подтвердился, из регистра удаляют, отмечает источник — а порядковый номер освобождается и потом присваивается новому заболевшему».
Если такое переопределение и присутствует, то это решение очень странное и нелогичное, нехарактерное при работе с базами данных. В этом нет никакого практического смысла — в случае с базами нет причин экономить айдишники. При построении таких систем архитекторы базы стали бы скорее хранить все данные, в том числе информацию о неверных и не подтвердившихся диагнозах (исключать их можно простым флагом), но не удалять для дальнейшего переиспользования айдишника. Этот момент, к сожалению, в тексте никак не поясняется — есть только ссылка на источник «в одном из федеральных ведомств».
5. Что известно про этот реестр заболевших? Из апрельской презентации Минздрава [4] мы узнаём следующее: «В настоящее время в Регистре содержатся сведения о более 8,7 млн случаев заболевания COVID-19 и пневмонией». Далее приведено число в 7,1 млн вакцинированных первой дозой и 5 млн — двумя; это показатели начала апреля. Очевидно, эти 8,7 млн случаев ковида и пневмонии — данные также апрельские. Официально к тому моменту ковидом заболело 4,5 млн человек.
Вместе с тем, на апрель приходятся сертификаты с номерами 20+ млн. Это может быть косвенным подтверждением того, что нумерация не сплошная (но не доказательством). А ещё это подводит нас к тому, что в реестр попадают не только больные ковидом и пневмониями, но и больные другими ОРВИ.
Так, из правительственного постановления от марта 2020 года [5] известно, что в реестре ведётся учёт «информации о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о лицах, являющихся носителями возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), лицах с признаками пневмонии, госпитализированных лицах, больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - пациенты), а также данных о количестве случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, лечение которых проводилось в амбулаторных условиях» (спасибо большое Igor Terentyev!).
Ещё одно подтверждение, также найденное Igor Terentyev — это инструкция по работе с этим реестром [6]: на странице 4, в описании полей поиска, приводятся разные варианты — поиск по диагнозу «Коронавирус» (группы B, U, Z), поиск по диагнозу «Пневмония» (группы J12-J18), а ещё — поиск по диагнозу «ОРВИ» (группы J00-J06 и J20-J22) и диагнозу «Грипп» (группы J09-J11).
А теперь можно вспомнить слова источника, приведённые выше, о том, что пациенты с не подтвердившимся диагнозом из реестра удаляются — и понять, что это, разумеется, не так.
→ Что из этого следует?
• Достоверно известно, что к апрелю 2021 года в реестре было 8,7 млн записей о пневмониях и коронавирусе. При этом сюда попадает не только подтверждённый ковид, но и диагнозы U07.2 «COVID-19, вирус не идентифицирован» (это мы видим даже в примере с технического портала [7], на который ссылаются журналисты в расследовании — там приведена в качестве примера запись с этим диагнозом). Его ставят там, где ПЦР отрицательный, но наиболее вероятен ковид на основе клинических и эпидемиологических данных; например, этот диагноз очень любят в Татарстане, где положительных ПЦР мало, зато таких не идентифицированных ковидов — много (опыт близких).
• Также известно, что к апрелю 2021 года в реестре встречаются записи с порядковыми номерами свыше 20 млн.
Следует ли из этого, что к тому моменту в реестре было уже более 20 млн записей? Нет, не следует, почему — см. пп. 2−3. Мы не знаем и не можем знать, сплошная ли нумерация в реестре.
Хорошим решением было бы собрать пул из нескольких десятков тысяч случайных номеров, оценить пропуски и неравномерности, и уже на основе этого можно было бы давать оценки. Но такой перебор невозможен: в QR-коде каждого переболевшего зашит его порядковый номер и специальный хеш, т.е. зашифрованная запись. У каждого больного — свой уникальный хеш, и подбор в данном случае невозможен (не говоря о подборе случайных айдишников методом перебора).
→ Резюмируя:
• «29 миллионов переболевших ковидом в закрытом реестре Минздрава» — утверждение слишком лихое и некорректное. Нет оснований утверждать, что Минздрав знает про 29 миллионов ковидных больных, а сообщает только про 6.
• Мы не знаем, сколько реально записей в этом реестре. Их может быть 29 млн, а может быть 20 млн. А может быть и 12 млн.
• Всё это, конечно, не означает, что российская статистика по ковиду честна и прозрачна. Все вопросы к ней, которые встали ещё прошлой весной в связи со сглаживанием данных и очевидными манипуляциями этими данными, по-прежнему актуальны.
• По-видимому, реальное число случаев ковида (как подтверждённого, так и неподтверждённого, но предполагаемого, например, в силу госпитализации с характерной клинической картиной) и пневмоний — вдвое больше, чем в статистике оперштаба. По меньшей мере, так было в первый год эпидемии, с марта 2020 по апрель 2021.
• Остальные записи в реестре приходятся на ОРВИ, среди которых может быть как ковид, прошедший в лёгкой форме, так и другие инфекции.
Про «другие инфекции» разговор отдельный: а был ли мальчик? Как много было нековидных ОРВИ за последние 16 месяцев? Грипп практически исчез, а прошлогодний сезон простуд не состоялся из-за локдаунов и строгих ограничений [8]. Вместе с тем, уже осенью-зимой 2020-2021 строгих ограничений в России нет, не говоря о локдаунах, а масочный режим превращается в назойливую формальность. И ОРВИ возвращаются.
По данным НИИ Гриппа [9], заболеваемость осенью была незначительно выше эпидпорога, но положительных проб на ОРВИ негриппозной и нековидной этиологии выявляется относительно немного. С января заболеваемость ОРВИ снижается и идёт ниже эпидпорога и даже базовой линии, но вместе с тем — с января по март сильно возрастает число положительных проб на ОРВИ. Чаще всего выявляют риновирус, сезонные коронавирусы, метапневмовирус, и в меньшей степени — бокавирус, парагрипп, аденовирус, и совсем немного — респираторно-синцитиальный вирус. (Хоть личный опыт и не показателен, за прошедший год я сам перенёс четыре ОРВИ нековидной этиологии — и при этом ни одного ковида.)
В случае с этим расследованием — про 29 млн заболевших ковидом говорить нельзя. Корректно говорить про базу ковида, пневмоний и ОРВИ, которая ведётся с марта прошлого года — а не про базу переболевших ковидом. Про объём этой базы нам ничего не известно.
По-хорошему, тут были бы очень кстати разъяснения Минздрава относительно того, как именно устроена эта база, кто туда попадает, как она формируется, как устроены порядковые номера — это сняло бы большинство вопросов и позволило бы не строить догадки.
Но открытость — это не про наш Минздрав.
Не надо ничего придумывать, ответили в Минздраве. Это просто база тех кому секретно вживили микрочип.
Чушь же какая-то. В статье проанализирован номер вакцинации идёт по порядку и соответствует реальным числам. А внезапно "номер переболевшего" идёт не по порядку и смешивается с какими-то другими болезнями? Причём идёт не по порядку, но количество записей в реестре совпадает с тем, что вычислили исследователи? Лол же
Блестящий нос
Да им врать уже надоело, они просто отнекиваются. Хотя всем всё понятно и так. Пиздаболы.
да и так понятно, что это все набросы на вентилятор. какой вообще смысл в этом всем?