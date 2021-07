{"items":[{"comment_id":5969169,"subsite_id":245416,"user_id":185552,"type":"comment_add","id":5969169,"hash":"634b400b656926e06397939472bcd81f","date":1626937948,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya?comment=5969169","text":"\u0411\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u0432\u0435\u0441\u0435\u043b\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0435\u0441\u0443 \u0414\u044f\u0434\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":185552,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/185552-sladkiypoludennyysonnyyparalich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a9091372-1168-5a38-a81a-b12ba5d05591\/","name":"\u0421\u043b\u0430\u0434\u043a\u0438\u0439\u043f\u043e\u043b\u0443\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439\u0441\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439\u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":413626,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya","title":"\u0420\u0411\u041a: \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 18-20% \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0431\u043e\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441\u044b\u0440\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969171,"subsite_id":246497,"user_id":380065,"type":"comment_add","id":5969171,"hash":"bd79d524d6a369107ec18c6872f396fd","date":1626937965,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413599?comment=5969171","text":"\u041c\u043e\u043f\u0435\u0434 \u043d\u0435 \u0435\u0433\u043e , \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":380065,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/380065-sasha","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5d8b80da-91e3-6fd4-032d-7a715051e8bf\/","name":"\u0421\u0430\u0448\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413599,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413599","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969173,"subsite_id":245416,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":5969173,"hash":"91ccf2294b5f79a13da0f413f639487e","date":1626937990,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413585-rezhissera-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-v-tokio-uvolili-iz-za-shutki-pro-holokost-kotoruyu-on-proiznes-v-1998-godu?comment=5969173","text":">\u0442\u043e\u0447\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441

\u041d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0438\u0448\u044c \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441.

>23 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u044d\u0442\u0438 \u0448\u0443\u0442\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043d\u043e\u0436\u043e\u043c \u043f\u043e \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0443

\u0421\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043c\u043d\u0435, \u0447\u0442\u043e:

1. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u0438\u0437\u0434\u044f\u0442

2. \u041c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043c\u0435\u043b\u043e \u043f\u043e\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0445\u0443\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":413585,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413585-rezhissera-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-v-tokio-uvolili-iz-za-shutki-pro-holokost-kotoruyu-on-proiznes-v-1998-godu","title":"\u0420\u0435\u0436\u0438\u0441\u0441\u0451\u0440\u0430 \u0446\u0435\u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u044b \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0448\u0443\u0442\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e \u0425\u043e\u043b\u043e\u043a\u043e\u0441\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043d\u0451\u0441 \u0432 1998 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969174,"subsite_id":245416,"user_id":180458,"type":"comment_add","id":5969174,"hash":"adb20ad4dca0b422f797807f759cc30e","date":1626938001,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413607-minzdrav-nazval-rassledovanie-smi-o-pyatikratnom-zanizhenii-statistiki-po-covid-19-ne-bolee-chem-fantaziey?comment=5969174","text":"\u0420\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0451\u0434!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":180458,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/180458-dmitriy-novik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2f882136-0794-a18c-cea7-8205a6f61787\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041d\u043e\u0432\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":413607,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413607-minzdrav-nazval-rassledovanie-smi-o-pyatikratnom-zanizhenii-statistiki-po-covid-19-ne-bolee-chem-fantaziey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u043e \u043f\u044f\u0442\u0438\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e Covid-19 \u00ab\u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0444\u0430\u043d\u0442\u0430\u0437\u0438\u0435\u0439\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969175,"subsite_id":245416,"user_id":339949,"type":"comment_add","id":5969175,"hash":"c08ee011e3c8039cbabbf54a041a1e26","date":1626938004,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya?comment=5969175","text":"\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044c\u0441\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0444\u0435\u0440\u0434\u0445\u0435\u043d\u0434","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":339949,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/339949-slava-inzhenerov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c5d909e-ca07-aedd-14f5-c1e1d41a00c3\/","name":"\u0421\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0418\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413626,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya","title":"\u0420\u0411\u041a: \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 18-20% \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0431\u043e\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441\u044b\u0440\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969176,"subsite_id":214343,"user_id":311,"type":"comment_add","id":5969176,"hash":"a370cbf7e962a1c6978bef46ee074e35","date":1626938005,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/413333-youtube-zablokiroval-rassledovanie-fbk-pro-glavu-rosturizma-tam-rasskazyvali-o-ee-kvartire-za-60-millionov-rubley?comment=5969176","text":"\u041f\u0440\u0438 \u0447\u0435\u043c \u0442\u0443\u0442 \u043c\u043e\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0430\u044f? \u041e\u043d\u0430 \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0432 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0438\u0449\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0443\u0434 \u043f\u043e\u0442\u0430\u0449\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0445, \u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0435\u0451 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430.

\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e-\u043f\u0430\u0446\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430, \u043a\u0430\u043a \u0431\u0430\u0431\u0430.... \ud83e\udd23 \u041d\u043e \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/311-john-doe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/382cf4da-de93-88fa-7b7b-744f3165301e\/","name":"John Doe","isVerified":false},"content":{"id":413333,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/413333-youtube-zablokiroval-rassledovanie-fbk-pro-glavu-rosturizma-tam-rasskazyvali-o-ee-kvartire-za-60-millionov-rubley","title":"YouTube \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0424\u0411\u041a \u043f\u0440\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u0443 \u0420\u043e\u0441\u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c\u0430. \u0422\u0430\u043c \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043e \u0435\u0451 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0435 \u0437\u0430 60 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969177,"subsite_id":245416,"user_id":395063,"type":"comment_add","id":5969177,"hash":"4feb41f69da78d9fd46db381ffefef85","date":1626938017,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya?comment=5969177","text":"\u0414\u0443\u0434\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395063,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395063-fedya-prozorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d174fdb-fd9a-55ca-8209-0a51d140dd8f\/","name":"\u0424\u0435\u0434\u044f \u041f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413626,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya","title":"\u0420\u0411\u041a: \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 18-20% \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0431\u043e\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441\u044b\u0440\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969178,"subsite_id":245416,"user_id":185552,"type":"comment_add","id":5969178,"hash":"d396884ab8b6d4254df55c3b5e72adb8","date":1626938038,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya?comment=5969178","text":"\u0413\u0435\u0440\u043e\u044f \u0434\u043d\u0440","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":185552,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/185552-sladkiypoludennyysonnyyparalich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a9091372-1168-5a38-a81a-b12ba5d05591\/","name":"\u0421\u043b\u0430\u0434\u043a\u0438\u0439\u043f\u043e\u043b\u0443\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439\u0441\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439\u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":413626,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya","title":"\u0420\u0411\u041a: \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 18-20% \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0431\u043e\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441\u044b\u0440\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969179,"subsite_id":214343,"user_id":61876,"type":"comment_add","id":5969179,"hash":"90c8e4833ae423dc4ab39cf85a1b0e52","date":1626938051,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/410997-budushchee-zhenskogo-basketbola-14-letnyaya-kitayanka-s-rostom-226-santimetrov-stala-zvezdoy-mestnyh-sorevnovaniy?comment=5969179","text":"\u041d\u0435\u0442, \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442. \u041d\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043c\u043e\u0449\u043d\u0435\u0435, \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0436\u0451\u0441\u0442\u0447\u0435 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043f\u0443\u0441 \u0438 \u0440\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u044d\u0442\u0443 \u0434\u0435\u0432\u043e\u0447\u043a\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0441 \u0435\u0451 \u0433\u0430\u0431\u0430\u0440\u0438\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0442\u0440\u0430\u0432\u043c\u043e\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":61876,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/61876-aleksey-kulikov","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/19\/f8\/36\/7f413c28a06239.jpg","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u041a\u0443\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":410997,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/410997-budushchee-zhenskogo-basketbola-14-letnyaya-kitayanka-s-rostom-226-santimetrov-stala-zvezdoy-mestnyh-sorevnovaniy","title":"\u00ab\u0411\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u0441\u043a\u0435\u0442\u0431\u043e\u043b\u0430\u00bb: 14-\u043b\u0435\u0442\u043d\u044f\u044f \u043a\u0438\u0442\u0430\u044f\u043d\u043a\u0430 \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c 226 \u0441\u0430\u043d\u0442\u0438\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0440\u0435\u0432\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969181,"subsite_id":214344,"user_id":227569,"type":"comment_add","id":5969181,"hash":"f212181ef72d54f23b6ea2b868c409f0","date":1626938083,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu?comment=5969181","text":"","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e58641a-a434-51e4-8058-0b0afe7f2f24\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":227569,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/227569-andrew-sychev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/affc5d79-6668-c708-6fab-9ed2e93bb69f\/","name":"Andrew Sychev","isVerified":false},"content":{"id":413290,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413290-v-ssha-vpervye-implantirovali-cheloveku-polnostyu-iskusstvennoe-serdce-protez-postupil-v-svobodnuyu-prodazhu","title":"\u0412 \u0421\u0428\u0410 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0438\u043c\u043f\u043b\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u2014 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969183,"subsite_id":245416,"user_id":267378,"type":"comment_add","id":5969183,"hash":"9857bc5b92619d4ca305fd6b40ca7eb6","date":1626938109,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya?comment=5969183","text":"\u0413\u0434\u0435 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0430\u043d\u0433\u0438 \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267378,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/267378-esh-cherri","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/99a4beb1-b7fa-2739-9a5e-0cc93007b674\/","name":"\u0415\u0448\u044c \u0427\u0435\u0440\u0440\u0438","isVerified":false},"content":{"id":413626,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya","title":"\u0420\u0411\u041a: \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 18-20% \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0431\u043e\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441\u044b\u0440\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969184,"subsite_id":214344,"user_id":380868,"type":"comment_add","id":5969184,"hash":"22ef3fc0018102cef260971efb5c033e","date":1626938115,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413445-rbk-v-rossii-proveli-pervye-za-dva-goda-ispytaniya-po-otklyucheniyu-runeta-ot-globalnoy-seti?comment=5969184","text":"\u041f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0434 \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u044b\u043c \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u043e\u043c \u0431\u043b\u0438\u0437\u043a\u0430, mein F\u00fchrer","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":380868,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/380868-tvoy-poliomelit","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c132113b-a75b-e31a-46fc-be4b896aa89f\/","name":"\u0422\u0432\u043e\u0439 \u041f\u043e\u043b\u0438\u043e\u043c\u0435\u043b\u0438\u0442","isVerified":false},"content":{"id":413445,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/413445-rbk-v-rossii-proveli-pervye-za-dva-goda-ispytaniya-po-otklyucheniyu-runeta-ot-globalnoy-seti","title":"\u0420\u0411\u041a: \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0440\u0443\u043d\u0435\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969185,"subsite_id":232504,"user_id":382437,"type":"comment_add","id":5969185,"hash":"aeb3598ee0f7b8f1e4ea338fd7e399fa","date":1626938118,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413147?comment=5969185","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cb0fb818-8906-5abf-912f-e85361acb029\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":382437,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/382437-mayka-nika","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c82e4a0-8490-5325-abbf-47f22ee4d08b\/","name":"\u041c\u0430\u0439\u043a\u0430 \u041d\u0438\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413147,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413147","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969186,"subsite_id":232504,"user_id":33129,"type":"comment_add","id":5969186,"hash":"a924a74fc71965ff3725433b28d4fba9","date":1626938126,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413628?comment=5969186","text":"\u0412 \u041f\u0435\u043d\u0437\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0430 \u0435\u0431\u0430\u043d\u0443\u0442\u044b\u0445","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":33129,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/33129-corik","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/1e\/f0\/da9206148f.jpg","name":"\u0446\u043e\u0440i\u043a","isVerified":false},"content":{"id":413628,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413628","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969187,"subsite_id":245416,"user_id":339949,"type":"comment_add","id":5969187,"hash":"e43da8692dfb428caffc7688f0327f51","date":1626938126,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya?comment=5969187","text":"\u041d\u0430\u0441 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0447\u0442\u043e \u0442\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b \u043e\u0447\u0443\u043c\u0435\u043b\u044b\u0435 \u0440\u0443\u0447\u043a\u0438?","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fffcdf05-5ba7-5a94-8814-0a9db45a20ab\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":339949,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/339949-slava-inzhenerov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c5d909e-ca07-aedd-14f5-c1e1d41a00c3\/","name":"\u0421\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0418\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413626,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413626-rbk-odezhda-i-obuv-podorozhaet-na-18-20-v-nachale-2022-goda-iz-za-sboya-v-rabote-kitayskih-portov-i-dorogogo-syrya","title":"\u0420\u0411\u041a: \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 18-20% \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0431\u043e\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441\u044b\u0440\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969188,"subsite_id":232504,"user_id":186592,"type":"comment_add","id":5969188,"hash":"cacb9f659d9f12d246c85a466a869126","date":1626938128,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413628?comment=5969188","text":"\u0424\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444 \u0441 \u043f\u043b\u044f\u0436\u0430 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435. (\u0414\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u0438, \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435, \u043c\u043d\u0435 \u0441\u0442\u044b\u0434\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435. \u041e\u0447\u0435\u043d\u044c. \u041d\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0441 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":186592,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/186592-bkmz-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8a07789d-c6fa-57d4-ab7d-b4f813240c79\/","name":"Bkmz \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413628,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413628","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969190,"subsite_id":245416,"user_id":245594,"type":"comment_add","id":5969190,"hash":"d3451536c7afe455d049e86533262487","date":1626938142,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413585-rezhissera-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-v-tokio-uvolili-iz-za-shutki-pro-holokost-kotoruyu-on-proiznes-v-1998-godu?comment=5969190","text":"\u041d\u0443 \"\u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043c\u043e\u0440\u0430\u043b\u044c\" \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443-\u0442\u043e \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u043b\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u043a, \u0442\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":245594,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/245594-pkshaasher","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7676240d-e2a0-a20b-8e16-e811764b8608\/","name":"\u041f\u043a\u0448\u0430\u0430\u0448\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":413585,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413585-rezhissera-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-v-tokio-uvolili-iz-za-shutki-pro-holokost-kotoruyu-on-proiznes-v-1998-godu","title":"\u0420\u0435\u0436\u0438\u0441\u0441\u0451\u0440\u0430 \u0446\u0435\u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u044b \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0448\u0443\u0442\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e \u0425\u043e\u043b\u043e\u043a\u043e\u0441\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043d\u0451\u0441 \u0432 1998 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969191,"subsite_id":245416,"user_id":267378,"type":"comment_add","id":5969191,"hash":"50ea152a52ecedbde3abdcfd6fffc1c4","date":1626938145,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413600-glava-wada-my-bolshe-ne-imeem-dela-s-gosudarstvennoy-sistemoy-podderzhki-dopinga-v-rossii-situaciya-uluchshilas?comment=5969191","text":"\u041a\u043e\u043c\u0443-\u0442\u043e \u043e\u0442\u0432\u0430\u043b\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0436\u0430\u0442\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267378,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/267378-esh-cherri","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/99a4beb1-b7fa-2739-9a5e-0cc93007b674\/","name":"\u0415\u0448\u044c \u0427\u0435\u0440\u0440\u0438","isVerified":false},"content":{"id":413600,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413600-glava-wada-my-bolshe-ne-imeem-dela-s-gosudarstvennoy-sistemoy-podderzhki-dopinga-v-rossii-situaciya-uluchshilas","title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 WADA: \u043c\u044b \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u00ab\u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u043c \u0434\u0435\u043b\u0430\u00bb \u0441 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043e\u043f\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969195,"subsite_id":245416,"user_id":326762,"type":"comment_add","id":5969195,"hash":"596d51d7663aa8397e15a0458741ea37","date":1626938188,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413607-minzdrav-nazval-rassledovanie-smi-o-pyatikratnom-zanizhenii-statistiki-po-covid-19-ne-bolee-chem-fantaziey?comment=5969195","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435, \u0430\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043c\u0435\u043c\u043e\u043c:","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0c124661-12ae-59a2-b7d6-2a6fba7ce289\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326762,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/326762-sasha-anno","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/84d5397d-48db-a5ea-aaa0-bdd08ee673be\/","name":"\u0421\u0430\u0448\u0430 \u0410\u043d\u043d\u043e","isVerified":false},"content":{"id":413607,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413607-minzdrav-nazval-rassledovanie-smi-o-pyatikratnom-zanizhenii-statistiki-po-covid-19-ne-bolee-chem-fantaziey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u043e \u043f\u044f\u0442\u0438\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e Covid-19 \u00ab\u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0444\u0430\u043d\u0442\u0430\u0437\u0438\u0435\u0439\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5969196,"subsite_id":245416,"user_id":183970,"type":"comment_add","id":5969196,"hash":"af374e28d9eb5679251ecd6c5402a6e2","date":1626938189,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413585-rezhissera-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-v-tokio-uvolili-iz-za-shutki-pro-holokost-kotoruyu-on-proiznes-v-1998-godu?comment=5969196","text":"\u0422\u044b \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0448\u044c \u043f\u0440\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438. \u0410\u0431\u0441\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0448\u0443\u0442\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435, \u0432\u043e-\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445. \u0412\u043e-\u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442 \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0448\u0443\u0442\u043a\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u043d\u0435\u0441\u0435\u043d\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0443 \u0432 \u0441\u0438\u0442\u043a\u043e\u043c\u0435 \u0447\u0443\u0432\u0430\u043a \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043a \u0434\u0440\u0443\u0433\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0442\u0446\u0430 \u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442: \u00ab\u0434\u0430 \u0447\u0435 \u0442\u044b \u043d\u0435 \u0433\u043e\u043d\u0438, \u0432\u043e-\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445 \u0442\u044b \u0441\u0442\u0430\u043b \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u043e\u0433\u0430\u0447\u0435, \u0432\u043e-\u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0442\u0432\u043e\u0435\u0439 \u00a0\u0436\u0435\u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u0441 \u043a\u0435\u043c \u0442\u0435\u0431\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c!\u00bb \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u0430\u044f \u0448\u0443\u0442\u043a\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0438\u0442\u043a\u043e\u043c\u0430, \u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0445 \u043c\u043e\u0435\u0433\u043e \u043e\u0442\u0446\u0430 \u043c\u043e\u0439 \u0434\u0440\u0443\u0433 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442 \u0438 \u0441\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435, \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u0440\u0438\u043f\u043e\u0432\u043e))))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":183970,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/183970-evgeniy-lazarev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/448d6095-e72d-34a1-d9b2-3e9a11bc17dd\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u041b\u0430\u0437\u0430\u0440\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413585,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413585-rezhissera-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-v-tokio-uvolili-iz-za-shutki-pro-holokost-kotoruyu-on-proiznes-v-1998-godu","title":"\u0420\u0435\u0436\u0438\u0441\u0441\u0451\u0440\u0430 \u0446\u0435\u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u044f \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u044b \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0448\u0443\u0442\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e \u0425\u043e\u043b\u043e\u043a\u043e\u0441\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043d\u0451\u0441 \u0432 1998 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false}]}