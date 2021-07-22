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Новости
Артём Мазанов

Минздрав назвал расследование СМИ о пятикратном занижении статистики по Covid-19 «не более, чем фантазией» Статьи редакции

Министерство заявило, что в его закрытом реестре не только переболевшие коронавирусом.

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Минздрав подтвердил, что ведёт федеральный информационный ресурс по тематике коронавируса, но уточнил, что туда включают записи не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных и представителей других неназванных «категорий». Об этом пишет «Коммерсант».

Ведомство добавило, что в этом регистре уже 39 миллионов записей, а номера в нём идут не по порядку, как предполагали журналисты.

При этом уникальный номер регистровой записи не является сквозным порядковым номером — алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов.

Минздрав

20 июля журналисты «Холода», «Медиазоны» и «Медузы» опубликовали расследование, в котором заявили, что в закрытом реестре Минздрава — в пять раз больше случаев Covid-19, чем официально.

В закрытом реестре Минздрава — в пять раз больше…
Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии через выдачу QR-кодов, пишут расследователи.
tjournal.ru

#новости #covid19

30 30 комментариев
15
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30 комментариев
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Лысина Арика

23

Так почему бы не рассказать как устроен реестр, там же просто обезличенные цифры, не более/

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АТВ

Лысина
4

Императрица 

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Дмитрий Новик

АТВ
1

Русские вперёд!

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Pavel Zamyatin

21

алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов.

Вангую, на выборах будет примерно та же логика использована.

Ответить

Трансгендолёт

14

[Расследование делается] по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки — добавили в Минздраве.

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Hagotireno

Трансгендолёт
2

Ну, в данном случае как бы да. Просто набор необоснованных допущений, чтобы прийти к выводу о том, что всех жёстко наебали, во что аудитория, конечно же, охотно поверит. Но, как говорится, то, что у вас паранойя, ещё не значит, что за вами не следят.

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Федя Прозоров

Трансгендолёт
1

Да, больничный компот самый мерзотный

Ответить

Злобный Капитан Немо

Федя
0

Хуже только больничная манка

Ответить

Федя Прозоров

Злобный
0

Брррр

Ответить

Трансгендолёт

Злобный
0

С комочками и пенкой

Ответить

Anton Golovanov

12

Опять "Вы все неправильно поняли, но мы вам ничего нормально объяснять не будем, идите в жопу".

Ответить

Р О Б А Т

8

туда включают записи не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных, гриппозных, спидозных, зачумлённых, отравленных новичком, пьяных бомжей с курского вокзала и других категорий

Ответить

Федя Прозоров

5

Дадада, иметь закрытый реестр и говорить, что сми додумывает

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Блестящий нос

Федя
3

Щас бы взять и открыть реестр с обезличенной информацией. Но нет, так не принятно жи!

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AZP

3

Есть мнение, что здесь Минздрав действительно прав.

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АТВ

AZP
2

Ссыль неправильный или страница только для залогиненых в Фейсбук ?

Ответить

AZP

АТВ
0

Да, для залогиненных.

Ответить

AZP

AZP
5

Александр Драган
Вчера в 03:30 ·
Сегодня вышло расследование Медузы, Медиазоны и Холода, которое утверждает: в России реально переболело ковидом 29 миллионов человек вместо официальных 6 [1]. Хотя расследование выглядит впечатляюще и выполнено изящно, а его выводы полностью отвечают тому, что мы и так давно знаем (переболело в разы, а то и на порядок больше, чем попало в официальную статистику), — на деле я вижу с ним несколько крупных проблем.
Главное: там слишком много допущений и слишком мало убедительных доказательств. А реальных больных с ковидом, попавших в базу Минздрава, о которой пишут в расследовании, похоже, в несколько раз меньше, чем заявлено (но больше, чем в данных оперштаба). При этом оценить, сколько именно, невозможно.
Сначала — как построено расследование. Оно опирается на данные, собранные Sergey Shpilkin на основе сертификатов переболевших в Госуслугах [2]. У всех — один формат: это номер из 16 цифр, среди которых — код региона, месяц и год постановки диагноза и порядковый номер записи в регистре. Каждый номер представляет собой УНРЗ (уникальный номер регистровой записи) из регистра Минздрава с добавленной в начале восьмёркой. Сергею Шпилькину удалось собрать несколько десятков сертификатов переболевших. Изучение их номеров показало, что уже в июне был выписан сертификат с номером 27 миллионов 300 тысяч, а к середине июля номера превысили отметку в 29 миллионов. Из этого авторы расследования делают вывод, что реально переболевших ковидом, о которых знает Минздрав — 29 миллионов человек вместо 6, что выводит Россию на первое место по числу случаев коронавируса на душу населения.
Это, без преувеличений, великолепное расследование. Но, к сожалению, с очень серьёзными изъянами.
1. Расследование строится на нескольких десятках сертификатов переболевших. Этого мало для уверенных выводов, выборка совсем небольшая.
2. Основное допущение, которое лежит в основе исследования — это что айдишники представляют собой порядковые номера переболевших. С одной стороны, доказательств этому нет, с другой — порядковый характер айдишников очевиден: их прирост соответствует датам, и всё выстраивается в достаточно стройную кривую. Но есть другая проблема: у нас нет оснований считать, что там сплошная нумерация, т.е. что после записи 100 идёт 101, а затем — 102, и так до нынешних 29 миллионов. После номера 100 000 может идти номер 100 100, затем 100 200, и так далее (это пример, в действительности логика может быть какой угодно, вплоть до рандомизированного характера нумерации).
В базах данных такого рода сплошная нумерация используется редко. Часто в нумерации встречаются специальные пустоты, квоты, дополнительные пулы свободных айдишников (например, после записи в 2 миллиона легко может быть пустой пул до 5-миллионнов айдишника, и так далее). Имеющаяся выборка не позволяет делать выводы о сплошной нумерации (впрочем, даже выборка в тысячу номеров это не позволила бы).
3. Единственный аргумент, который как-то работает в пользу сплошной нумерации — это присутствие таковой в аналогичной базе вакцинированных. В этой базе номера и правда идут по порядку, сплошной нумерацией, и они соответствуют тем данным, которые мы видим в статистике, собранной Gogov [3]. Это же соответствует и моим собственным расчётам о числе вакцинированных. Но есть другая проблема: это две очень разные базы с типологически разными данными. База переболевших появилась прошлой весной, база привитых — этой зимой. При вакцинации возможен один статус: привит. При болезни статусы могут быть разные (диагноз может не подтвердиться, поменяться и пр.), возможны также разные диагнозы (это очень важный момент, о нём ниже). И нет оснований считать, что обе базы построены одинаково и что принципы нумерации там и там совпадают.
4. Ещё одно уязвимое место — это переопределение айдишников. В данных заметны скачки: более поздним сертификатам могут соответствовать более ранние даты. В расследовании это поясняется переопределением номеров: «Пациентов, у которых диагноз не подтвердился, из регистра удаляют, отмечает источник — а порядковый номер освобождается и потом присваивается новому заболевшему».
Если такое переопределение и присутствует, то это решение очень странное и нелогичное, нехарактерное при работе с базами данных. В этом нет никакого практического смысла — в случае с базами нет причин экономить айдишники. При построении таких систем архитекторы базы стали бы скорее хранить все данные, в том числе информацию о неверных и не подтвердившихся диагнозах (исключать их можно простым флагом), но не удалять для дальнейшего переиспользования айдишника. Этот момент, к сожалению, в тексте никак не поясняется — есть только ссылка на источник «в одном из федеральных ведомств».

Ответить

AZP

AZP
6

5. Что известно про этот реестр заболевших? Из апрельской презентации Минздрава [4] мы узнаём следующее: «В настоящее время в Регистре содержатся сведения о более 8,7 млн случаев заболевания COVID-19 и пневмонией». Далее приведено число в 7,1 млн вакцинированных первой дозой и 5 млн — двумя; это показатели начала апреля. Очевидно, эти 8,7 млн случаев ковида и пневмонии — данные также апрельские. Официально к тому моменту ковидом заболело 4,5 млн человек.
Вместе с тем, на апрель приходятся сертификаты с номерами 20+ млн. Это может быть косвенным подтверждением того, что нумерация не сплошная (но не доказательством). А ещё это подводит нас к тому, что в реестр попадают не только больные ковидом и пневмониями, но и больные другими ОРВИ.
Так, из правительственного постановления от марта 2020 года [5] известно, что в реестре ведётся учёт «информации о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о лицах, являющихся носителями возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), лицах с признаками пневмонии, госпитализированных лицах, больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - пациенты), а также данных о количестве случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, лечение которых проводилось в амбулаторных условиях» (спасибо большое Igor Terentyev!).
Ещё одно подтверждение, также найденное Igor Terentyev — это инструкция по работе с этим реестром [6]: на странице 4, в описании полей поиска, приводятся разные варианты — поиск по диагнозу «Коронавирус» (группы B, U, Z), поиск по диагнозу «Пневмония» (группы J12-J18), а ещё — поиск по диагнозу «ОРВИ» (группы J00-J06 и J20-J22) и диагнозу «Грипп» (группы J09-J11).
А теперь можно вспомнить слова источника, приведённые выше, о том, что пациенты с не подтвердившимся диагнозом из реестра удаляются — и понять, что это, разумеется, не так.
→ Что из этого следует?
• Достоверно известно, что к апрелю 2021 года в реестре было 8,7 млн записей о пневмониях и коронавирусе. При этом сюда попадает не только подтверждённый ковид, но и диагнозы U07.2 «COVID-19, вирус не идентифицирован» (это мы видим даже в примере с технического портала [7], на который ссылаются журналисты в расследовании — там приведена в качестве примера запись с этим диагнозом). Его ставят там, где ПЦР отрицательный, но наиболее вероятен ковид на основе клинических и эпидемиологических данных; например, этот диагноз очень любят в Татарстане, где положительных ПЦР мало, зато таких не идентифицированных ковидов — много (опыт близких).
• Также известно, что к апрелю 2021 года в реестре встречаются записи с порядковыми номерами свыше 20 млн.
Следует ли из этого, что к тому моменту в реестре было уже более 20 млн записей? Нет, не следует, почему — см. пп. 2−3. Мы не знаем и не можем знать, сплошная ли нумерация в реестре.
Хорошим решением было бы собрать пул из нескольких десятков тысяч случайных номеров, оценить пропуски и неравномерности, и уже на основе этого можно было бы давать оценки. Но такой перебор невозможен: в QR-коде каждого переболевшего зашит его порядковый номер и специальный хеш, т.е. зашифрованная запись. У каждого больного — свой уникальный хеш, и подбор в данном случае невозможен (не говоря о подборе случайных айдишников методом перебора).
→ Резюмируя:
• «29 миллионов переболевших ковидом в закрытом реестре Минздрава» — утверждение слишком лихое и некорректное. Нет оснований утверждать, что Минздрав знает про 29 миллионов ковидных больных, а сообщает только про 6.
• Мы не знаем, сколько реально записей в этом реестре. Их может быть 29 млн, а может быть 20 млн. А может быть и 12 млн.
• Всё это, конечно, не означает, что российская статистика по ковиду честна и прозрачна. Все вопросы к ней, которые встали ещё прошлой весной в связи со сглаживанием данных и очевидными манипуляциями этими данными, по-прежнему актуальны.
• По-видимому, реальное число случаев ковида (как подтверждённого, так и неподтверждённого, но предполагаемого, например, в силу госпитализации с характерной клинической картиной) и пневмоний — вдвое больше, чем в статистике оперштаба. По меньшей мере, так было в первый год эпидемии, с марта 2020 по апрель 2021.

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AZP

AZP
7

• Остальные записи в реестре приходятся на ОРВИ, среди которых может быть как ковид, прошедший в лёгкой форме, так и другие инфекции.
Про «другие инфекции» разговор отдельный: а был ли мальчик? Как много было нековидных ОРВИ за последние 16 месяцев? Грипп практически исчез, а прошлогодний сезон простуд не состоялся из-за локдаунов и строгих ограничений [8]. Вместе с тем, уже осенью-зимой 2020-2021 строгих ограничений в России нет, не говоря о локдаунах, а масочный режим превращается в назойливую формальность. И ОРВИ возвращаются.
По данным НИИ Гриппа [9], заболеваемость осенью была незначительно выше эпидпорога, но положительных проб на ОРВИ негриппозной и нековидной этиологии выявляется относительно немного. С января заболеваемость ОРВИ снижается и идёт ниже эпидпорога и даже базовой линии, но вместе с тем — с января по март сильно возрастает число положительных проб на ОРВИ. Чаще всего выявляют риновирус, сезонные коронавирусы, метапневмовирус, и в меньшей степени — бокавирус, парагрипп, аденовирус, и совсем немного — респираторно-синцитиальный вирус. (Хоть личный опыт и не показателен, за прошедший год я сам перенёс четыре ОРВИ нековидной этиологии — и при этом ни одного ковида.)
В случае с этим расследованием — про 29 млн заболевших ковидом говорить нельзя. Корректно говорить про базу ковида, пневмоний и ОРВИ, которая ведётся с марта прошлого года — а не про базу переболевших ковидом. Про объём этой базы нам ничего не известно.
По-хорошему, тут были бы очень кстати разъяснения Минздрава относительно того, как именно устроена эта база, кто туда попадает, как она формируется, как устроены порядковые номера — это сняло бы большинство вопросов и позволило бы не строить догадки.
Но открытость — это не про наш Минздрав.

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Николай Николаевич

3

Не надо ничего придумывать, ответили в Минздраве. Это просто база тех кому секретно вживили микрочип.

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Илья Гераськин

0

Чушь же какая-то. В статье проанализирован номер вакцинации идёт по порядку и соответствует реальным числам. А внезапно "номер переболевшего" идёт не по порядку и смешивается с какими-то другими болезнями? Причём идёт не по порядку, но количество записей в реестре совпадает с тем, что вычислили исследователи? Лол же

Ответить

Блестящий нос

Илья
2

Да им врать уже надоело, они просто отнекиваются. Хотя всем всё понятно и так. Пиздаболы.

Ответить

Банковский утюг

1

пиздят как дышат , а дышат часто

Ответить

Roma Dmitriev

1

да и так понятно, что это все набросы на вентилятор. какой вообще смысл в этом всем? 

Ответить

Миша Копейкин

1

Не очень понял зачем нужен закрытый реестр, если он аналогичен открытому?

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FOX

0

борщ или компот

Ответить

Значимый бинокль

0

Доброе утро, страна фантазии!

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Александр Борродач

0
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Саша Анно

0

У меня исследование, проведенное в статье, ассоциируется с данным мемом:

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