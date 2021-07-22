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РБК: одежда и обувь подорожает на 18-20% в начале 2022 года из-за сбоя в работе китайских портов и дорогого сырья Статьи редакции

Перевозка контейнера с товаром подорожала в пять-шесть раз за год, оценил участник рынка.

  • Осенью 2021 года одежда и обувь подорожает на 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. А в начале 2022 года цены могут вырасти на 18–20%, предупредил владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Подобный прогноз дал и основатель Zenden Group Андрей Павлов.
  • Грузоперевозки из Азии в Европу подорожали из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз за год. Стоимость доставки контейнера из Азии в 2020 году составляла $3 тысячи, сейчас — до $10 тысяч, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже доставка, объяснил Ярошенко.
  • Хлопок с начала 2021 года подорожал на 35%, выросла стоимость всех материалов, где задействованы нефтепродукты. Например, эластана, перечисляет Мельников. Американский производитель спортивной одежды Lululemon скупил лучший эластан на рынке, производители подняли цены из-за дефицита, уточняет Мельников.
  • Также ритейлеры рассказали, что растут цены на открытие магазинов: цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды из-за ослабления рубля. «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», — прокомментировал Павлов.
  • По итогам первых пяти месяцев 2021 года импорт одежды (без головных уборов) превысил 125,5 тысяч тонн на $2,9 млрд, это в деньгах на 20% больше, чем в 2020 году и 10% — чем в 2019 году, приводит данные РБК.
  • В июне 2021 года несколько портов в Китае приостановилиработу из-за вспышки Covid-19 на южном побережье. Контейнеры перенаправляли в ближайшие порты, но они не справлялись с нагрузкой.

#новости

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Строгий шар

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Хлопок с начала 2021 года подорожал на 35%, выросла стоимость всех материалов, где задействованы нефтепродукты.

не хлопок, а взрыв. заебали со своим словоблудием. 

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Миша Копейкин

Строгий
2

В данном случае имеется в виду не хлопок, а хлопок

Ответить

Павел Фролов

Строгий
1

Это положительное падение цен

Ответить

Misyuk Oleg

Павел
1

Лучше отрицательного роста экономики придумать ничего нельзя 

Ответить

Трансгендолёт

4

Тут скорее вопрос, что не подорожает к началу 2022 года? (за исключением труда россиян само собой)

Ответить

Особый торшер

Трансгендолёт
1

подписка на TJ

Ответить

Argumenta Ambigua

Особый
5

Проиндексируют, не волнуйся

Ответить

Ответственный

Argumen…
0

Было бы весело, если бы стоимость подписки равнялась актуальному весу Дяди

Ответить

Федя Прозоров

Ответст…
0

Дудя?

Ответить

Ответственный

Федя
0

Героя днр

Ответить

AZP

2

Да блядь!

Ответить

Argumenta Ambigua

AZP
0

Это радостный вопль?

Ответить

AZP

Argumenta
4

Очень. Я же владелец фабрики одежды в Бангладеш.
Извините, нет времени - дети снова разленились, пора плёткой бить, чтоб работали за свой честный доллар в сутки.

Ответить

This is I'm

0

А из-за этой новости уже  цены в России не поднимут ? 

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Муниципальный Слава

0

скоро на рынках опять будем покупать, хотя я и так

Ответить

AZP

Муниципальный
0

Ммм, на картонке мерять.

Ответить

Борат Сагдиев

Муниципальный
0

не помню уже, когда тарился не в секонде.

Ответить

AZP

Борат
0

У нас секонды давно охуевшие, новый шмот в приличных магазинах дешевле.

Ответить

Борат Сагдиев

AZP
0

у нас такого пока нет, плюс плавающая скидка по дням. на 50-60% можно неплохие вещи брать.

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Миша Копейкин

Борат
0

Я слышал, что секонды - это объёб на долары. Типо там одежда нихуя не дешёвая по соотношению цена-качество.

Ответить

Слава Инженеров

Борат
0

готовься переходить на фердхенд

Ответить

Единая Россiя

0

одежда и обувь подорожает на 18-20% в начале 2022 года

Тем временем в правительстве РФ:
А давайте сейчас поднимем, чтобы в 2022-м не подорожало! Лайфхак!

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Le Petit Train Jaune

0

Не так давно девяностые аира стоили 4к, и это казалось недешевым вариантом, ибо разные адидасслеры вообще 2-2,5 стоили. А теперь в магазин страшно зайти

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Слава Инженеров

Le
0

Нас готовили к этому с детства, что ты не смотрел очумелые ручки?

Ответить

Misyuk Oleg

0

Ни окопы, ни братания не изменят ничего!
Цены умеют смотреть только вверх (((

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Федя Прозоров

0

И как после этого фбк может порицать чиновников за дорогие шмотки??

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Желтый коктейль

0

Где мнение ванги по этому поводу? 

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