РБК: одежда и обувь подорожает на 18-20% в начале 2022 года из-за сбоя в работе китайских портов и дорогого сырья Статьи редакции
Перевозка контейнера с товаром подорожала в пять-шесть раз за год, оценил участник рынка.
- Осенью 2021 года одежда и обувь подорожает на 10–15%, рассказал РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко. А в начале 2022 года цены могут вырасти на 18–20%, предупредил владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. Подобный прогноз дал и основатель Zenden Group Андрей Павлов.
- Грузоперевозки из Азии в Европу подорожали из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Павлов оценивает подорожание перевозок в пять-шесть раз за год. Стоимость доставки контейнера из Азии в 2020 году составляла $3 тысячи, сейчас — до $10 тысяч, и чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже доставка, объяснил Ярошенко.
- Хлопок с начала 2021 года подорожал на 35%, выросла стоимость всех материалов, где задействованы нефтепродукты. Например, эластана, перечисляет Мельников. Американский производитель спортивной одежды Lululemon скупил лучший эластан на рынке, производители подняли цены из-за дефицита, уточняет Мельников.
- Также ритейлеры рассказали, что растут цены на открытие магазинов: цены на строительные материалы, дерево и металл бьют рекорды из-за ослабления рубля. «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», — прокомментировал Павлов.
- По итогам первых пяти месяцев 2021 года импорт одежды (без головных уборов) превысил 125,5 тысяч тонн на $2,9 млрд, это в деньгах на 20% больше, чем в 2020 году и 10% — чем в 2019 году, приводит данные РБК.
- В июне 2021 года несколько портов в Китае приостановилиработу из-за вспышки Covid-19 на южном побережье. Контейнеры перенаправляли в ближайшие порты, но они не справлялись с нагрузкой.
Это положительное падение цен
Тут скорее вопрос, что не подорожает к началу 2022 года? (за исключением труда россиян само собой)
Особый торшер
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Проиндексируют, не волнуйся
Ответственный
Было бы весело, если бы стоимость подписки равнялась актуальному весу Дяди
Да блядь!
Это радостный вопль?
не помню уже, когда тарился не в секонде.
у нас такого пока нет, плюс плавающая скидка по дням. на 50-60% можно неплохие вещи брать.
Я слышал, что секонды - это объёб на долары. Типо там одежда нихуя не дешёвая по соотношению цена-качество.
одежда и обувь подорожает на 18-20% в начале 2022 года
Тем временем в правительстве РФ:
А давайте сейчас поднимем, чтобы в 2022-м не подорожало! Лайфхак!
Не так давно девяностые аира стоили 4к, и это казалось недешевым вариантом, ибо разные адидасслеры вообще 2-2,5 стоили. А теперь в магазин страшно зайти
Ни окопы, ни братания не изменят ничего!
Цены умеют смотреть только вверх (((