{"id":765,"title":"\u041f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442 \u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=765&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/261431&hash=6fe61733ef5987a9cc0487c7ee4544d825f182eeba594cd20b80527fb3394b29","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

«Офицеры России» пожаловались в Генпрокуратуру на спектакль «Современника». Они увидели там оскорбление ветеранов Статьи редакции

Ветераны заявили, что возмущены «предельной неуважительностью к защитникам отечества».

34 34 комментария
1789 просмотров
Афиша спектакля «Первый хлеб»

Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» театра «Современник». Об этом пишет РИА «Новости».

«Офицеры России» рассказали, что получили «многочисленные обращения от ветеранов», которые сочли оскорбительными многие сцены из спектакля. Также они увидели оскорбление ветеранов в монологе главной героини спектакля, роль которой исполняет Лия Ахеджакова.

Организация пожаловалась и на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Ветераны уточнили, что с уважением относятся к искусству, даже если «не совсем приемлют и одобряют современные его формы», но не могут не заметить такую «вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление» ветеранов и членов их семей».

«Офицеры России» попросили изменить спектакль к 23 июля, когда его должны показать на сцене во второй раз. Премьера состоялась 19 июля.

На сайте «Современника» сообщается, что постановка «Первый хлеб» рассказывает об «обычных людях, живущих в очень маленьком городе на очень большой реке»: «Они зависли где-то в безвременье — между настоящим и прошлым, цивилизацией и социальными пережитками»

#новости

34 34 комментария
13
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 34, "likes": 13, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 413646, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Jul 2021 10:50:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

мЕдь

18

пожаловалась и на «чрезмерное использование ненормативной лексики»

Всегда проигрываю с таких формулировок. А мера она тут вообще где? Может они ещё ГОСТ какой введут?

Ответить

Michel Gorškov

мЕдь
6

К тому же, спектакль и так 18+, так что и претензия к «пропаганде» однополой люблю тоже максимально абсурдна. 

Ответить

Крепкий файл

мЕдь
0

На спектакль не ходил, но осуждаю! 

Ответить

rustyrazor

17

Нельзя просто так взять и не оскорбить ветеранов.

Ответить

Пестрый утюг

rustyrazor
7

Блять, оскорбительно звучит

Ответить

new_comment

rustyrazor
1

Нищенские пенсии, невыносимые условия жизни, плохая медицина, "ихтамнет" - норм!

Ответить

Золотой пёс_анон

new_comment
0

Это не оскорбительно, это скрепно и духовно 💪💪💪

Ответить

Andrew Muralov

13

Пидарасы России. 

Ответить

Пестрый утюг

Andrew
0
Ответить

Банковский утюг

10

офицеры пришли в театр устанавливать порядки по уставу.

Ответить

Администратор Аккаунта

7

КАК ЖЕ ОНИ ЗАЕБАЛИ

Ответить

Smaug The Terrible

Администратор
0

Что ты намерен с этим делать?

Ответить

AZP

Smaug
3

Терпеть

Ответить

Трансгендолёт

7

получили «многочисленные обращения от ветеранов», которые сочли оскорбительными многие сцены из спектакля

Все еще жду когда многочисленные ветераны начнут оскорбляться на исходники линукса. Наверное и там и на таких спектаклях они бывают примерно с одинаковой частотой.

Ответить

Золотой пёс_анон

Трансгендолёт
0

Имхо, в исходниках линукса они ковыряются чаще

Ответить

Администратор Аккаунта

6

ЗЫ. Спасибо ТЖ за кросс-промо: 

Ответить

true iBegginer

4

пару лет назад остановился на краю остановки ОТ на аварийках, чтобы вытереть ребенка которого стошнило в дороге. так один из членов обозначеной выше организации который там стоял с видео-камерой и снимал что-то (нарушителей?), как петух подлетел и брызжа слюной стал вопить "здесь стоять нельзя!!!! буэ-буэ!!!". ну, я не обращал на него внимание, занимался своими делами. 

потом загуглил што за циркач и стало понятно - что эти ряженые хуже казаков. 

Ответить

Smaug The Terrible

3

Ветеранская пенсия оскорблением при этом не считается

Ответить

Егор Ниглов

3

Вопрос всего один: сколько ветеранов побывало на этом спектакле?

Ответить

Избирательный супер_стар

2

@Артём Мазанов вы там хоть добавьте, что Госдума уже включила свое "Это другое"

В Госдуме оправдали спектакль «Современника…
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко сказал изданию «Подъём», что…
pdmnews.ru
Ответить

Артём Мазанов

Избирательный
1

Не Госдума, а отдельный депутат. Его мнение ничего не значит 

Ответить

Связанный хот-дог

Артём
0

Это ретрансляция. Из года в год серости напоминают, что прыгать на культурную жизнь Москвы по чину только гэбистам.

Ответить

Комментарий удален

Страшный дым

Дмитрий
4

Пиши здесь!

Ответить

Комментарий удален

Doktor Streyndzhlav

Дмитрий
2

В Спортлото.

Ответить

Встречный Орзэмэс

2

Организация пожаловалась и на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Ветераны уточнили, что с уважением относятся к искусству, даже если «не совсем приемлют и одобряют современные его формы», но не могут не заметить такую «вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление» ветеранов и членов их семей».

Ммм, какой хороший промо-материал, даже сходить захотелось. Немножко страшно, правда, что в таких случаях желание "сходить" часто появляется ещë и у роспотребнадзора и полиции... 

Ответить

Антон Лисин

2

Какие же все обиженки 

Ответить

Страшный дым

1

Лия Ахеджакова пропогандирует однополую любовь с использованием ненормативной лексики? Хочу на это посмотреть!

Ответить

Р О Б А Т

1

Не те уже офицеришки-то. Уж не дровосеки изнеженные ли? 

Ответить

Торговый рак

1

"Не смотрел, но осуждаю по просьбам из анонимок"

Ответить

FOX

1

пригожинские быстро работают - вчера весь твиттер был завален этой картинкой, мол ЛГБТ и Ахиджакова, которая оскорбляет (всех), а уже сегодня высказались "офицеры" 

Ответить

Семен Прозов

0

очепятка

Ответить

FOX

Семен
2

ctrl+enter

Ответить

мЕдь

0

Жаль. 

Ответить

Ерлан Журабаев aka Эрландец

0

Переименовать в "Холуи Путеня" и выдать сребрениками. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Обсуждаемое
Новости
Руководство ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в коррупции. Дома у начальника нашли позолоченный унитаз
Следствие считает, что сотрудники организовали преступное сообщество, брали взятки и превышали полномочия.
155
Наука
Исследование: Дикие свиньи создают больше парниковых выбросов, чем миллион автомобилей — они высвобождают CO2 из почвы
Кабаны «перепахивают» землю в поисках пищи — и это стало глобальной проблемой из-за их распространения по всему миру.
152
Новости
Путин предложил дать ему право продлять сроки службы маршалам и генералам. Сейчас они могут служить до 70 лет
Он сам будет определять, сколько военные ещё смогут служить.
133
Популярное за три дня
Разборы
В закрытом реестре Минздрава — в пять раз больше случаев Covid-19, чем официально. Главное из расследований трёх изданий
Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии через выдачу QR-кодов, пишут расследователи.
356
Интернет
YouTube заблокировал расследование ФБК про главу Ростуризма. Там рассказывали о её квартире за 60 миллионов рублей
На видео пожаловалась блогер, которая брала у Догузовой интервью.
99
Петербург
В Петербурге на выборы выдвинулись два тёзки депутата Бориса Вишневского. По данным СМИ, они специально сменили имена
Если их зарегистрируют, в бюллетене на выборах в одном округе может оказаться три Вишневских.
78
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null