«Офицеры России» пожаловались в Генпрокуратуру на спектакль «Современника». Они увидели там оскорбление ветеранов Статьи редакции
Ветераны заявили, что возмущены «предельной неуважительностью к защитникам отечества».
Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию из-за спектакля «Первый хлеб» театра «Современник». Об этом пишет РИА «Новости».
«Офицеры России» рассказали, что получили «многочисленные обращения от ветеранов», которые сочли оскорбительными многие сцены из спектакля. Также они увидели оскорбление ветеранов в монологе главной героини спектакля, роль которой исполняет Лия Ахеджакова.
Организация пожаловалась и на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Ветераны уточнили, что с уважением относятся к искусству, даже если «не совсем приемлют и одобряют современные его формы», но не могут не заметить такую «вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление» ветеранов и членов их семей».
«Офицеры России» попросили изменить спектакль к 23 июля, когда его должны показать на сцене во второй раз. Премьера состоялась 19 июля.
пожаловалась и на «чрезмерное использование ненормативной лексики»
Всегда проигрываю с таких формулировок. А мера она тут вообще где? Может они ещё ГОСТ какой введут?
К тому же, спектакль и так 18+, так что и претензия к «пропаганде» однополой люблю тоже максимально абсурдна.
Нельзя просто так взять и не оскорбить ветеранов.
Нищенские пенсии, невыносимые условия жизни, плохая медицина, "ихтамнет" - норм!
Пидарасы России.
КАК ЖЕ ОНИ ЗАЕБАЛИ
Что ты намерен с этим делать?
получили «многочисленные обращения от ветеранов», которые сочли оскорбительными многие сцены из спектакля
Все еще жду когда многочисленные ветераны начнут оскорбляться на исходники линукса. Наверное и там и на таких спектаклях они бывают примерно с одинаковой частотой.
пару лет назад остановился на краю остановки ОТ на аварийках, чтобы вытереть ребенка которого стошнило в дороге. так один из членов обозначеной выше организации который там стоял с видео-камерой и снимал что-то (нарушителей?), как петух подлетел и брызжа слюной стал вопить "здесь стоять нельзя!!!! буэ-буэ!!!". ну, я не обращал на него внимание, занимался своими делами.
потом загуглил што за циркач и стало понятно - что эти ряженые хуже казаков.
@Артём Мазанов вы там хоть добавьте, что Госдума уже включила свое "Это другое"
Связанный хот-дог
Это ретрансляция. Из года в год серости напоминают, что прыгать на культурную жизнь Москвы по чину только гэбистам.
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Страшный дым
Пиши здесь!
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Организация пожаловалась и на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. Ветераны уточнили, что с уважением относятся к искусству, даже если «не совсем приемлют и одобряют современные его формы», но не могут не заметить такую «вопиющую неэтичность, хамство и оскорбление» ветеранов и членов их семей».
Ммм, какой хороший промо-материал, даже сходить захотелось. Немножко страшно, правда, что в таких случаях желание "сходить" часто появляется ещë и у роспотребнадзора и полиции...
пригожинские быстро работают - вчера весь твиттер был завален этой картинкой, мол ЛГБТ и Ахиджакова, которая оскорбляет (всех), а уже сегодня высказались "офицеры"
очепятка