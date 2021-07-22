В том числе, от Украины потребовали прекратить блокировку воды в Крым и дискриминацию русского языка.

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О жалобе со ссылкой на релиз Генпрокуратуры РФ пишет РБК. В ведомстве отметили, что это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, подача жалобы должна «привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».

В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву — десять пунктов:

Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;

«практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путём запрета работы СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества «в результате обстрелов Вооружёнными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации»;

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;

нападения на дипломатические представительства России;

крушение самолёта «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий»;

«отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».

Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский Суд по правам человека. из релиза Генпрокуратуры

Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям. Ведомство перечисляет случаи, в которых, по его версии, Украина нарушала права и свободы как украинцев, так и россиян.

Например, по мнению Генпрокуратуры, власти Украины семь лет «поощряли и покрывали» действия националистов и «националистический террор», обернувшийся войной в Донбассе. Сами военные действия, утверждает Москва, также сопровождаются многочисленными нарушениями: похищениями людей, нападениями на гуманитарные конвои, «беспорядочными обстрелами» гражданской инфраструктуры, пытками. Действия Украины нарушают ряд статей Конвенции о правах человека, утверждает ведомство.