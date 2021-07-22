Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину. Cтране выдвинули десять основных претензий Статьи редакции
В том числе, от Украины потребовали прекратить блокировку воды в Крым и дискриминацию русского языка.
О жалобе со ссылкой на релиз Генпрокуратуры РФ пишет РБК. В ведомстве отметили, что это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд.
Согласно сообщению Генпрокуратуры, подача жалобы должна «привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».
В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву — десять пунктов:
- Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;
- «практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путём запрета работы СМИ и журналистов;
- дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
- дискриминация российского бизнеса;
- гибель людей и уничтожение имущества «в результате обстрелов Вооружёнными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации»;
- лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
- блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;
- нападения на дипломатические представительства России;
- крушение самолёта «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий»;
- «отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».
Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям. Ведомство перечисляет случаи, в которых, по его версии, Украина нарушала права и свободы как украинцев, так и россиян.
Например, по мнению Генпрокуратуры, власти Украины семь лет «поощряли и покрывали» действия националистов и «националистический террор», обернувшийся войной в Донбассе. Сами военные действия, утверждает Москва, также сопровождаются многочисленными нарушениями: похищениями людей, нападениями на гуманитарные конвои, «беспорядочными обстрелами» гражданской инфраструктуры, пытками. Действия Украины нарушают ряд статей Конвенции о правах человека, утверждает ведомство.
В части, которая касается крушения рейса MH17, Генпрокуратура также утверждает, что всю ответственность за случившееся несёт Киев. «Государство-ответчик не провело независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства. Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию», — говорится в приложении к пресс-релизу.
Погодите, так ЕСПЧ же не нужон и мы не хотим его требования исполнять?
Мелкий томагавк_два
это сейчас электорату покажут, что ЕСПЧ против русского народа и быстренько отменят его
а то и запретят, как экстремистскую организацию.
Когда откажут по по всем пунктам будет повод для пропаганды
Для пропаганды не нужно искать повод, есть свободная минутка — пропагандируй!
А какие вообще претензии Россия может давать к Украине в плане языка? Чёт насколько я знаю государственный язык у нас один, а другие языки у нас тогда тоже притесняют/
Там вообще, если убрать названия государств, то даже не понятно это про Россию или Украину/
Нет. В некоторых регионах есть свои государственные языки наряду с русским. Например, в Якутии государственные языки это русский и якутский, соответственно все законы и указы публикуются на двух языках, есть ТВ на якутском языке, в школах обязательное обучение якутскому языку в рамках общеобразовательного процесса.
Только почему в Украине должен был второй русский, а не какой-то английский, венгерский, молдавский и тд.
У нас и русских нет в таком количестве
Если говоришь по-русски - это не значит, что ты русский.
Потому что русских до 20% населения? Потому что его как второй язык знает почти каждый? Потому что большинство говорит на суржике, который является миксом между двумя языками? В целом никому ничего навязывать не нужно, но и право у регионов забирать не очень правильно.
20%? Можно официальную статистику. Не будем брать условные "ДНР/ЛНР", которым насильно выдают паспорта РФ.
При чем тут паспорта? Я не про гражданство, а национальность.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
А 2001 год, ну да ну да. Ситуация ж так и осталась такой же. Да и по ссылке что ты кинул 20 нет.
Украина может выбирать себе вторым государственным хоть марокканский, если они того хотят.
Но логично предположить выбрать именно русский, хотя бы для восточных регионов, потому что большое количество местного населения все ещё говорит по-русски.
Но логично предположить выбрать именно русский, хотя бы для восточных регионов, потому что большое количество местного населения все ещё говорит по-русски.
Логично предположить что Украина сама проголосует. И она это сделала и украинизация продолжается.
Не надо отвечать мне тем, что я уже написал в своём комментарии
Но логично предположить выбрать именно русский, хотя бы для восточных регионов,
Никаких НО.
Для Украины это неприемлемо.
То то я смотрю СРСР во время второй мировой делало вторым языком немецкий.
Крепкий файл
Че, как ты это приплел?
Своеобразный Орзэмэс
Чёт насколько я знаю государственный язык у нас один, а другие языки у нас тогда тоже притесняют
Официально, в республиках разрешены два государственных языка - русский и этнический (татарский, башкирский, чеченский, адыгейский в зависимости от региона)
Дипломатический Паша
другие языки у нас тогда тоже притесняют
А где? В национальных республиках вроде как везде два языка практикуются.
Что именно не нравится?
Общаться они могут на каком угодно, а обслуживать надо на украинском по дефолту. В идеале, конечно, и на английском ещё, но увы его мало кто знает.
Угу, отличная идея если хочешь чтобы государственный язык помер.
Народ сам решает на каком языке. Погугли что такое представительская демократия.
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Банковский утюг
блять они живут у МОРЯ, может еще в рот прям залить им ?
Ну да, хуле они солёной водой поля не поливают да и сами не пьют?
арабские страны для этого строят очистительные сооружения. всего лишь надо не пиздить деньги
Так арабским странам не противостоит весь западный мир ( ͡° ͜ʖ ͡°)
арабские страны для этого строят очистительные сооружения
так
надо не пиздить деньги
ТАК. СТОП.
Ладно, больше не буду, только как очистительные сооружения помогут опреснить воду?
ой блять , не очистительные а опреснительные. как обычно пишу быстрее чем думаю.
вот примеры
Прекрасно, только Крым под санкциями, а у нас никогда опреснители такого размера не строили
так арабам-азиатам-евреям в целом и общем похуй на санкции, можно было бы просто купить технологию или предложить совместный проект. но ведь это даже не обсуждалось и не рассматривалось
Только стоит это просто дохуя, у нас и так все косо смотрят на все эти дотации Крыму
ну вот в статье есть отсылка к Роскосмосу и проекту в Актау. получается, в теории, все же есть какие то наработки . вопрос в деньгах и надобности.
Вода в море, как ни странно, соленая. Опреснение не дает такого объема воды.
Ты такого не знал? Серьёзно?
Откуда, из Анапы?
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Погодите, я ещё пару недель назад видел видео где в Крыму было просто до..я воды.
Это точно не новость ИА "ПАНОРАМА"?
евросоюз обязательно выразит свою обеспокоенность этим
Главный пункт найден
крушение самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий»
На СП дали добро после встречи с Байденом, очевидно же. А Меркель та же скоро уйдёт, так что им по барабану эти тёрки с Москвой. Теперь можно даже и это признать, никто не умрёт
Да, 100%, значит скоро объявят об окончании расследовании и очередных санкциях
«лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти»
Какой же маразм, это пиздец
Рекламный каякер
И это при том, что в этой стране до выборов не допускают людей, которые ролики в интернете снимали про коррупцию в стране, а так же тех, кто публично говорил что ему эти ролики нравятся.
Тебе кажется, что ты пошутил. Но это действительно настоящая претензия.
Так закрыли воздушное пространства на значительных высотах. Кто знал что эти долбаебы Бук прикатили.
Все у кого хоть чуть-чуть мозга есть понимали, что если понадобится то не только бук, но и сатану прикатят.
Ну вот видимо не все, задним числом все умные.
Так они специально не закрыли его потому что жертвой сейчас быть модно и прибыльно.
Если "Украина" заменить на "Россия", то готовое заявление в ЕСПЧ (заведомо выигрышное) со стороны Украины
Бля какой сюр
Постоянные шутки про Украину и Газ вышли в обратную сторону, только теперь это вода в Крыму
«практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путём запрета работы СМИ и журналистов»
Поржал. В чужом глазу соринку видим, в своём брёвна не замечаем.
«дискриминация российского бизнеса»
Что-то Сбербанк, Альфабанк, Спортмастер, Детский мир, Вайлдберриз и прочие отлично себя чувствуют и продолжают работу под своими брендами в Украине. Дискриминация, ага.
Поржал. В чужом глазу соринку видим, в своём брёвна не замечаем.
В чужом глазу – грязная, мерзкая, заражённая всеми болезнями мира соринка; в своём глазу – стильное эргономичное бревно из дерева благородной породы, прекрасно дополняющее образ
Кстати, господа, знаете, как в Украине Лады, некоторые Рено и Киа продаются?
Какое-то время назад запретили ввоз готовых автомобилей из России. А деталей не запретили.
Окей. Собирают в России. Немного разбирают. Везут в Запорожье, снова собирают, крепят табличку, - всё, сделано в Украине.
«практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путём запрета работы СМИ и журналистов;
Третий Рейх пожаловался расовую сегрегацию в США
практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путём запрета работы СМИ и журналистов;
дискриминация российского бизнеса;
отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.
Видимо часть претензий взяли из собственной анкеты. Удобно.
Прям как гопник, который попытался отжать мобилу, получил пизды и теперь подает заявление в полицию на своего "обидчика".
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Потому что, они злодеи, специально сбили гражданский борт, а братья украинцы помогли тем, что оставили свободный пролёт над зоной боевых действий.
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Когда полгода оскорблял пользователей, а когда всех достал и тебя заминусовали пошел жаловаться Вахтеру на несправедливость.
Часто спрашивают, как в Германии конца 30-х годов люди могли видеть всё это вокруг и не понимать этого безумия. Как можно было обвинять Польшу в нападении на себя, как можно было кричать о мировом заговоре против себя, как можно было сажать и убивать несогласных депутатов, как можно было сделать войну главной скрепой. Ну вот оно, друзья, ощутите этот вкус. Они тоже пивко пили, радовались хорошим дорогам и вспоминали вкусное мороженое при Кайзере, пока проклятье либералы Веймарской республики не развалили страну.
Крепкий файл
Там еще и экономика бустилась жёстко, такой 10летней стагнации как при путине не было
Т.е наши зелёные человечеки отжали у другой страны целый полуостров, а теперь жалуются, что эта страна не даёт туда воду? Ваххаах, почему мне так смешно
Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека
😂
Можно сравнивать по уровню абсурда с Гитлером, который пожаловался в ЕСПЧ на евреев?
Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;
А причем тут Россия вообще?
Представьте что в 1950 году Британия потребовала у Ирландии поставлять воду, уголь, пищу и электричество в Белфаст, ага.
Давно пора ЕСПЧ работать во все стороны.
Ставящие минус этому комменту автоматически соглашаются с тем, что ЕСПЧ создан для того, чтобы мочить Россию...
Крепкий файл
Когда создан, для чего создан ЕСПЧ?
В 2000м году чтобы мочить Россию, а то не дай бох с колен поднимется
один вопрос. а почему же такая агрессия со стороны Украины на Россию?) они не задавали его себе?))