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Новости
Ольга Щербинина

Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину. Cтране выдвинули десять основных претензий Статьи редакции

В том числе, от Украины потребовали прекратить блокировку воды в Крым и дискриминацию русского языка.

152 152 комментария
4979 просмотров

О жалобе со ссылкой на релиз Генпрокуратуры РФ пишет РБК. В ведомстве отметили, что это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в европейский суд.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, подача жалобы должна «привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».

В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву — десять пунктов:

  • Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;
  • «практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путём запрета работы СМИ и журналистов;
  • дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
  • дискриминация российского бизнеса;
  • гибель людей и уничтожение имущества «в результате обстрелов Вооружёнными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации»;
  • лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
  • блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;
  • нападения на дипломатические представительства России;
  • крушение самолёта «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий»;
  • «отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».

Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский Суд по правам человека.

из релиза Генпрокуратуры

Генпрокуратура конкретизирует претензии, выдвигаемые к украинским властям. Ведомство перечисляет случаи, в которых, по его версии, Украина нарушала права и свободы как украинцев, так и россиян.

Например, по мнению Генпрокуратуры, власти Украины семь лет «поощряли и покрывали» действия националистов и «националистический террор», обернувшийся войной в Донбассе. Сами военные действия, утверждает Москва, также сопровождаются многочисленными нарушениями: похищениями людей, нападениями на гуманитарные конвои, «беспорядочными обстрелами» гражданской инфраструктуры, пытками. Действия Украины нарушают ряд статей Конвенции о правах человека, утверждает ведомство.

В части, которая касается крушения рейса MH17, Генпрокуратура также утверждает, что всю ответственность за случившееся несёт Киев. «Государство-ответчик не провело независимого и эффективного расследования обстоятельств незакрытия ответственными должностными лицами воздушного пространства. Украиной представляются сфабрикованные доказательства с целью переложить свою вину за эту авиакатастрофу на Россию», — говорится в приложении к пресс-релизу.

#новости #украина

152 152 комментария
21
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152 комментария
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Coronadoden van Voronezj

84

Погодите, так ЕСПЧ же не нужон и мы не хотим его требования исполнять?

Ответить

Automatique

Coronadoden
24

Это другое

Ответить

Мелкий томагавк_два

Coronadoden
7

это сейчас электорату покажут, что ЕСПЧ против русского народа и быстренько отменят его

Ответить

Андрей Ивченко

Мелкий
3

а то и запретят, как экстремистскую организацию.

Ответить

Андрей Андреевич

Андрей
0

Но в него же делают взносы... Ты хочешь сказать, что.....

Ответить

Кислотный беспилотник

Coronadoden
7

ЭТА ДРУХОЕ (С)

Ответить

Stanley H. Tweedle

Coronadoden
1

Когда откажут по по всем пунктам будет повод для пропаганды

Ответить

Coronadoden van Voronezj

Stanley
1

Для пропаганды не нужно искать повод, есть свободная минутка — пропагандируй!

Ответить

гачик

Coronadoden
0

Все так, пусть другие исполняют. В данном случае Украина.

Ответить

Лысина Арика

32

А какие вообще претензии Россия может давать к Украине в плане языка? Чёт насколько я знаю государственный язык у нас один, а другие языки у нас тогда тоже притесняют/

Ответить

Лысина Арика

Лысина
29

Там вообще, если убрать названия государств, то даже не понятно это про Россию или Украину/

Ответить

Фирменный турник

Лысина
3
Ответить

AZP

Лысина
0

Братья, хули.

Ответить

Марк Туллий

Лысина
11

Нет. В некоторых регионах есть свои государственные языки наряду с русским. Например, в Якутии государственные языки это русский и якутский, соответственно все законы и указы публикуются на двух языках, есть ТВ на якутском языке, в школах обязательное обучение якутскому языку в рамках общеобразовательного процесса.

Ответить

Maxim Rebitsky

Марк
0

Только почему в Украине должен был второй русский, а не какой-то английский, венгерский, молдавский и тд.

Ответить

Pa Chu

Maxim
11

Возможно, потому что у вас нет англичан, венгров, молдаван в таком количестве. Да и собственно, почему это не должно быть венгерских, молдавских и английских школ наряду с русскими?

Ответить

Maxim Rebitsky

Pa
–4

У нас и русских нет в таком количестве

Ответить

Pa Chu

Maxim
1

Лол, фантазер какой. Ты сам русский вообще-то

Ответить

Rodion Kutsaev

Pa
5

Если говоришь по-русски - это не значит, что ты русский.

Ответить

Pa Chu

Rodion
0

Конечно, не значит. А вы это к чему вообще?

Ответить

Rodion

Pa
3

не знаю

Ответить

Pa Chu

Rodion
0

Прекратите меня преследовать, Родион, пожалуйста

Ответить

Rodion

Pa
1

Хорошо, согласен.

Ответить

Pa Chu

Rodion
3

Вы умница и лапочка, оказывается

Ответить

Дмитрий Родин

Maxim
6

Потому что русских до 20% населения? Потому что его как второй язык знает почти каждый? Потому что большинство говорит на суржике, который является миксом между двумя языками? В целом никому ничего навязывать не нужно, но и право у регионов забирать не очень правильно.

Ответить

Maxim Rebitsky

Дмитрий
–1

20%? Можно официальную статистику. Не будем брать условные "ДНР/ЛНР", которым насильно выдают паспорта РФ.

Ответить

Дмитрий Родин

Maxim
2

При чем тут паспорта? Я не про гражданство, а национальность.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5

Русские на Украине
Русские — вторая по численности этническая группа Украины, в 2001 году составляли 17,2 % населения…
ru.wikipedia.org
Ответить

Maxim Rebitsky

Дмитрий
0

А 2001 год, ну да ну да. Ситуация ж так и осталась такой же. Да и по ссылке что ты кинул 20 нет.

Ответить

Дмитрий

Maxim
1

Ну скиньте более актуальную информацию. Фантазировать о том что сейчас как-то по другому каждый может.

Ответить

Maxim

Дмитрий
–7

Никто не делал такой детальной переписи, еще и с указанием "национальности". Но поверь мне, сейчас точно 20% русских нет в Украине, как ты сказал. Есть любители РФ и Путина, они везде есть, но они могут спокойно уехать к нему и любить его оттуда, а не тащить сюда.

Ответить

Eugene

Maxim
3

Русский = любитель Путина и РФ? Чего нахуй?

Ответить

Maxim

Eugene
–1

Вот именно, чего, читать не умеешь? Где я это написал, сам себе придумал сам притянул, и такие как ты недалекие минусов понаставили.

Ответить

Eugene

Maxim
0

сам себе придумал сам притянул

К терапевту сходи, малыш 

Ответить

Pa Chu

Maxim
3

йоу, ты просто хочешь чужую квартиру высвободившуюся занять. Всё понятно. Это низко, Максим, и аморально

Ответить

Marhal_New

Дмитрий
0

Может мы сами будем выбирать чего мы хотим? 

Ответить

Марк Туллий

Maxim
5

Украина может выбирать себе вторым государственным хоть марокканский, если они того хотят.
Но логично предположить выбрать именно русский, хотя бы для восточных регионов, потому что большое количество местного населения все ещё говорит по-русски.

Ответить

Marhal_New

Марк
1

Но логично предположить выбрать именно русский, хотя бы для восточных регионов, потому что большое количество местного населения все ещё говорит по-русски.

Логично предположить что Украина сама проголосует. И она это сделала и украинизация продолжается. 

Ответить

Марк Туллий

Marhal_…
1

Не надо отвечать мне тем, что я уже написал в своём комментарии

Ответить

Marhal_New

Марк
1

Но логично предположить выбрать именно русский, хотя бы для восточных регионов,

Никаких НО.

Ответить

Марк

Marhal_…
0

Этот отрывок является ответом к предыдущему комментатору.

Ответить

Marhal_New

Марк
0

Окей.

Ответить

Marhal_New

Марк
0

Для Украины это неприемлемо.

Ответить

Марк

Marhal_…
0

Сказал ты

Ответить

Marhal_New

Марк
0

Сказали миллионы украинцев на выборах

Ответить

Maxim Rebitsky

Марк
–2

То то я смотрю СРСР во время второй мировой делало вторым языком немецкий.

Ответить

Крепкий файл

Maxim
1

Че, как ты это приплел? 

Ответить

Maxim Rebitsky

Крепкий
0

Война идет? Оккупация территорий есть? Вот так и приплел

Ответить

Pa Chu

Maxim
0

не было никакого СРСР вообще-то

Ответить

Своеобразный Орзэмэс

Лысина
8

Чёт насколько я знаю государственный язык у нас один, а другие языки у нас тогда тоже притесняют

Официально, в республиках разрешены два государственных языка - русский и этнический (татарский, башкирский, чеченский, адыгейский в зависимости от региона)

Ответить

Дипломатический Паша

Лысина
5

другие языки у нас тогда тоже притесняют

А где? В национальных республиках вроде как везде два языка практикуются.

Ответить

AZP

Лысина
0

А какие вообще претензии Россия может давать к Украине в плане языка? 

Мне и самому в этом плане действия украинских властей не нравятся.

Ответить

ziggy stardust

AZP
4

Что именно не нравится?

Ответить

AZP

ziggy
0

То, что государство решает, на каком языке должен общаться кассир, должны быть фильмы и так далее.
Официальные документы - вопросов нет. Чтоб чиновники знали - прекрасно. Но частные лица и компании сами разберутся.

Ответить

ziggy stardust

AZP
5

Общаться они могут на каком угодно, а обслуживать надо на украинском по дефолту. В идеале, конечно, и на английском ещё, но увы его мало кто знает.

Ответить

Дмитрий Шубкин

AZP
0

Угу, отличная идея если хочешь чтобы государственный язык помер.

Ответить

Влад Кудинов

Дмитрий
0

Если язык так охотно вымирает без надзора сверху, то нужен ли он?

Ответить

AZP

Дмитрий
–2

Множество языков умерло. Латынь, ещё какие-то. 
Так бывает.

Ответить

Marhal_New

AZP
0

Народ сам решает на каком языке. Погугли что такое представительская демократия.

Ответить

Maxim Rebitsky

AZP
3

Но в России то я не вижу и не видел ни одной украинской школы.

Ответить

Комментарий удален

Банковский утюг

Дмитрий
26

блять они живут у МОРЯ, может еще в рот прям залить им ?

Ответить

Coronadoden van Voronezj

Банковский
6

Ну да, хуле они солёной водой поля не поливают да и сами не пьют?

Ответить

Банковский утюг

Coronad…
21

арабские страны для этого строят очистительные сооружения. всего лишь надо не пиздить деньги

Ответить

rustyrazor

Банковс…
3

Так арабским странам не противостоит весь западный мир            ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Банковский утюг

rustyra…
14

потому что им противостоит азиатский ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Андрей Ивченко

Банковс…
5

арабские страны для этого строят очистительные сооружения

так

надо не пиздить деньги

ТАК.  СТОП.

Ответить

Coronadoden van

Банковс…
2

Ладно, больше не буду, только как очистительные сооружения помогут опреснить воду?

Ответить

Банковский утюг

Coronad…
1

ой блять , не очистительные а опреснительные. как обычно пишу быстрее чем думаю.
вот примеры

Опреснение воды в мире
6 самых мощных опреснительных станций в мире
vatten.ru
Ответить

Coronadoden van

Банковс…
0

Прекрасно, только Крым под санкциями, а у нас никогда опреснители такого размера не строили

Ответить

Банковский

Coronad…
0

так арабам-азиатам-евреям в целом  и общем похуй на санкции, можно было бы просто купить технологию или предложить совместный проект. но ведь это даже не обсуждалось и не рассматривалось

Ответить

Coronadode

Банковс…
1

Только стоит это просто дохуя, у нас и так все косо смотрят на все эти дотации Крыму

Опреснение воды в Крыму: как дорого оно…
Опреснительным заводам требуется зарубежное оборудование, много энергии и 2-3 года на…
m.dw.com
Ответить

Банковский

Coronad…
0

ну вот в статье есть отсылка к Роскосмосу и проекту в Актау. получается, в теории, все же есть какие то наработки . вопрос в деньгах и надобности.

Ответить

Coronadode

Банковс…
1

Роскосмосу бы с профильной деятельностью справиться хотя бы

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Банковский
1

Вода в море, как ни странно, соленая. Опреснение не дает такого объема воды.
Ты такого не знал? Серьёзно?

Ответить

Smaug The

Doktor
7

Мост построили, а водопровод забыли

Ответить

Coronadoden van

Smaug
2

Откуда, из Анапы?

Ответить

Комментарий удален

Coronadoden van

Дмитрий
3

Можете прямо из моего дома трубу пустить, я русский

Ответить

Smaug The

Coronad…
2

Из краснодарского водохранилища

Ответить

Комментарий удален

Николай Николаевич

32

Погодите, я ещё пару недель назад видел видео  где в Крыму было просто до..я воды.

Ответить

Страшный дым

Николай
17

Х***ы всё выпили

Ответить

Andrew Muralov

Николай
5

Это вода, кого надо вода. 

Ответить

Мурат Богус

28

Это точно не новость ИА "ПАНОРАМА"?

Ответить

Алина Кипр

Мурат
0

Вчера Меркель  разговаривала с пу  по телефону?

Ответить

Иван Сидоров

27

евросоюз обязательно выразит свою обеспокоенность этим

Ответить

Лев Марков

Иван
1
Ответить

NavaGava

18

Главный пункт найден

крушение самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий»

Ответить

Maksim Romanenko

NavaGava
2

На СП дали добро после встречи с Байденом, очевидно же. А Меркель та же скоро уйдёт, так что им по барабану эти тёрки с Москвой. Теперь можно даже и это признать, никто не умрёт 

Ответить

Алексей Логачев

NavaGava
1

Да, 100%, значит скоро объявят об окончании расследовании и очередных санкциях

Ответить

Dmitriy Volkov

16

«лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти»
Какой же маразм, это пиздец 

Ответить

Рекламный каякер

Dmitriy
1

И это при том, что в этой стране до выборов не допускают людей, которые ролики в интернете снимали про коррупцию в стране, а так же тех, кто публично говорил что ему эти ролики нравятся.

Ответить

Гигантский алмаз

14

 крушение самолёта «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий»;

Вот это я считаю охуенно.
Вы зачем воздушное пространство не закрыли? Знаете же что долбоебы под боком!

Ответить

Аркадий Иванов

Гигантский
4

Тебе кажется, что ты пошутил. Но это действительно настоящая претензия.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Аркадий
0

Так закрыли воздушное пространства на значительных высотах. Кто  знал что эти долбаебы Бук прикатили.

Ответить

Michael Shultz

Marhal_…
0

Все у кого хоть чуть-чуть мозга есть понимали, что если понадобится то не только бук, но и сатану прикатят.

Ответить

Щячло Попячтса

Michael
0

Ну вот видимо не все, задним числом все умные.

Ответить

Michael Shultz

Щячло
0

Так они специально не закрыли его потому что жертвой сейчас быть модно и прибыльно.

Ответить

Щячло Попячтса

Michael
0

Так жертва и не Украина.

Ответить

Илья Бугур

12

Если "Украина" заменить на "Россия", то готовое заявление в ЕСПЧ (заведомо выигрышное) со стороны Украины

Ответить

Связанный хот-дог

Илья
2

А это оно и есть, спиздили пока те не подали :3

Ответить

Страшный дым

11

Ой, кто это у нас тут жаловаться побежал?

Ответить

Automatique

11

Бля какой сюр
Постоянные шутки про Украину и Газ вышли в обратную сторону, только теперь это вода в Крыму 

Ответить

Ivan Knyazev

8

«практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путём запрета работы СМИ и журналистов»

Поржал. В чужом глазу соринку видим, в своём брёвна не замечаем.

«дискриминация российского бизнеса»

Что-то Сбербанк, Альфабанк, Спортмастер, Детский мир, Вайлдберриз и прочие отлично себя чувствуют и продолжают работу под своими брендами в Украине. Дискриминация, ага.

Ответить

Трансгендолёт

Ivan
4

Поржал. В чужом глазу соринку видим, в своём брёвна не замечаем.

В чужом глазу – грязная, мерзкая, заражённая всеми болезнями мира соринка; в своём глазу – стильное эргономичное бревно из дерева благородной породы, прекрасно дополняющее образ

Ответить

AZP

Ivan
0

Вайлдберриз

Ого, не видел их в Украине.

Ответить

AZP

AZP
2

Кстати, господа, знаете, как в Украине Лады, некоторые Рено и Киа продаются?
Какое-то время назад запретили ввоз готовых автомобилей из России. А деталей не запретили.
Окей. Собирают в России. Немного разбирают. Везут в Запорожье, снова собирают, крепят табличку, - всё, сделано в Украине.

Ответить

Крепкий файл

AZP
1

Хули нам, бизнесменам

Ответить

AZP

Крепкий
0

Чел говорит, выгодно всё равно, даже с такими махинациями.
14 кусков зелени отвалил, доволен 

Ответить

Giorgio Maggiore

Ivan
0

В Крыму почему-то не работают. Видимо, там дискриминируют

Ответить

Банковский утюг

8

сильная страна подала жалобу

Ответить

Трансгендолёт

8

«практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путём запрета работы СМИ и журналистов;

Третий Рейх пожаловался расовую сегрегацию в США

Ответить

Marhal_New _Arleana

Трансгендолёт
0

Хочешь сказать что у нас расовая сегрегация? 

Ответить

Избирательный супер_стар

7

практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путём запрета работы СМИ и журналистов;

дискриминация российского бизнеса;

отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

Видимо часть претензий взяли из собственной анкеты. Удобно.

Ответить

Шило

7

Зачем ЕСПЧ? Чем Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края не угодил?

Ответить

Стройный паук например

6
Ответить

Оптимальный чайник

4
Ответить

Automatique

Оптимальный
4
Ответить

Василий Дробовский

5

Ух ты, видимо многоходовость даёт сбой.

Ответить

Р О Б А Т

5

Ебанутые. 

Ответить

Дуд Волро

5

наконец то уровень кринж-троллинга в Восточной Европе вышел на новый уровень

Ответить

Артем Мындра

5

"Российская Федерация выступает за идеалы демократии...". Чего? 

Ответить

Егор Ниглов

5

Прям как гопник, который попытался отжать мобилу, получил пизды и теперь подает заявление в полицию на своего "обидчика".

Ответить

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Аркадий Иванов

Дмитрий
0

Потому что, они злодеи, специально сбили гражданский борт, а братья украинцы помогли тем, что оставили свободный пролёт над зоной боевых действий.

Ответить

Комментарий удален

Smaug The Terrible

4

Когда полгода оскорблял пользователей, а когда всех достал и тебя заминусовали пошел жаловаться Вахтеру на несправедливость.

Ответить

Товарищ Колбасный

4

Часто спрашивают, как в Германии конца 30-х годов люди могли видеть всё это вокруг и не понимать этого безумия. Как можно было обвинять Польшу в нападении на себя, как можно было кричать о мировом заговоре против себя, как можно было сажать и убивать несогласных депутатов, как можно было сделать войну главной скрепой. Ну вот оно, друзья, ощутите этот вкус. Они тоже пивко пили, радовались хорошим дорогам и вспоминали вкусное мороженое при Кайзере, пока проклятье либералы Веймарской республики не развалили страну. 

Ответить

Крепкий файл

Товарищ
1

Там еще и экономика бустилась жёстко, такой 10летней стагнации как при путине не было

Ответить

Вадим Загребнев

4

Т.е наши зелёные человечеки отжали у другой страны целый полуостров, а теперь жалуются, что эта страна не даёт туда воду? Ваххаах, почему мне так смешно

Ответить

Mitya 🍀🔰⚡

3

 Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека

😂

Ответить

Vinze Katze

2

Можно сравнивать по уровню абсурда с Гитлером, который пожаловался в ЕСПЧ на евреев?

Ответить

AZP

Vinze
1

с Гитлером

Пройдёмте

Ответить

Vinze Katze

AZP
1

но я только спросить!

Ответить

Danil Oputin

2

Им водички с неба не хватило в этом году?

Ответить

Eugene

2

Ебанутым нет покоя

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;

А причем тут Россия вообще? 

Ответить

Связанный хот-дог

Дмитрий
0

Р У С С К И Х Л Ю Д Е Й |||

Ответить

aliftin

1

Будто две старые бабки забывают участкового. 

Ответить

Сегодняшний теркин30см

1

Спасибо посмеялся

Ответить

Лим Кирсанов

1

Представьте что в 1950 году Британия потребовала у Ирландии поставлять воду, уголь, пищу и электричество в Белфаст, ага.

Ответить

Misyuk Oleg

–14

Давно пора ЕСПЧ работать во все стороны.
Ставящие минус этому комменту автоматически соглашаются с тем, что ЕСПЧ создан для того, чтобы мочить Россию...

Ответить

Стройный паук например

Misyuk
0
Ответить

Банковский утюг

Misyuk
0
Ответить

Крепкий файл

Misyuk
0

Когда создан, для чего создан ЕСПЧ? 

Ответить

Smaug The Terrible

Крепкий
0

В 2000м году чтобы мочить Россию, а то не дай бох с колен поднимется

Ответить

Денчик Стрибак

–2

один вопрос. а почему же такая агрессия со стороны Украины на Россию?) они не задавали его себе?))

Ответить

Сергей Макаров

Денчик
–9

Потому что зап