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Новости
Ольга Щербинина

В Швеции заключённые тюрьмы строгого режима взяли в заложники двух охранников. В качестве выкупа они потребовали пиццу Статьи редакции

Хотя сначала хотели вертолёт.

24 24 комментария
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Фото с сайта koolinar.ru

Двое заключённых держали охранников в заложниках девять часов. Мужчины отбывают наказание за убийство в тюрьме строгого режима недалеко от Эскильстуны, в 70 милях к западу от Стокгольма, пишет Aftonbladet.

Заключённым удалось проникнуть в комнату охраны. По информации газеты, они были вооружены самодельным колющим оружием: бритвенными лезвиями, прикреплёнными к зубным щёткам.

Чтобы разрешить ситуацию, в тюрьму отправили переговорщиков. За пределами пенитенциарного учреждения заметили скорую помощь, пожарную машину и полицейский вертолёт.

По информации Aftonbladet, другие арестанты призывали заключённых сдаться. Источники газеты утверждают, что в качестве выкупа они сначала потребовали вертолёт, но после переговоров согласились на 20 пицц, которые бы доставили им и их сокамерникам.

Заключённые получили свою пиццу и освободили охранников. Надзиратели, мужчина и женщина, не подверглись насилию и не получили никаких телесных повреждений.

#новости #швеция

24 24 комментария
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АТВ

5

Для Швеции это событие года 

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Владимир Климов

3

надеюсь, что пицца была с ананасами.

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мЕдь

1

ЭТО ЧТО ТАКОЕ ДОБАВИЛИ??

Ответить

мЕдь

мЕдь
1

Я же не хотел обедать!

Ответить

Грузовой татарин

мЕдь
2
Ответить

мЕдь

Грузовой
0

Это я люблю. Но только если ананасы норм, не консервированные.

Ответить

Миша Копейкин

0

Cначала хотели вертолёт

 но после переговоров согласились на 20 пицц,

Капец они торговаться не умеют

Ответить

Грустная Псина

Миша
3

Им сказали, что в тюрьме нет вертолетной площадки.

Ответить

Феминизм здорового человека

Грустная
1

"бля ну ладно"

Ответить

Точный фитиль

Грустная
0

Зато есть стол для пиццы

Ответить

Грузовой татарин

Миша
0

так игрушечный ведь

Ответить

Николай Николаевич

1

Сначала хотели улететь, потом видимо дунули, улетели без вертолета но потом вспомнили что надо покушать.

Ответить

Особый торшер

0

Интересно, этих заключенных потом сильно пиздили надзиратели?

Ответить

Грустная Псина

Особый
0

Пиздили их зубными щетками.

Ответить

Особый торшер

Грустная
0

Или ногами по полному пузу после пиццы(

Ответить

мЕдь

0

Эх, им там пиццу подавай, а у нас ребята за свежий воздух бунтуют.

Ответить

Грузовой татарин

0

Теперь режим тюрьмы надо переименовать.

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Александр Борродач

0

Двое заключённых

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Bkmz Иванов

0

Кино какое-то

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Феминизм здорового человека

Bkmz
0

называется вроде Побег из Таркова

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Bkmz Иванов

Феминизм
0

Или "Пицца по шведски"

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Точный фитиль

0

Достойный вклад ТЖ в поиск материалов по картинкам с пиццей в поисковиках )

Ответить

Феминизм здорового человека

–2

Ещё бы они в шведской тюрьме попросили чёто больше. Вспомнили про этап в рашке и совесть замучила 

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Комментарий удален

Феминизм здорового человека

Феминизм
–2

прям Побег из Шоушенка
Только тот свою бухгалтерскую жопу начальнику продал за пиво, а эти сухие из воды вышли

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