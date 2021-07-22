В Швеции заключённые тюрьмы строгого режима взяли в заложники двух охранников. В качестве выкупа они потребовали пиццу Статьи редакции
Хотя сначала хотели вертолёт.
Двое заключённых держали охранников в заложниках девять часов. Мужчины отбывают наказание за убийство в тюрьме строгого режима недалеко от Эскильстуны, в 70 милях к западу от Стокгольма, пишет Aftonbladet.
Заключённым удалось проникнуть в комнату охраны. По информации газеты, они были вооружены самодельным колющим оружием: бритвенными лезвиями, прикреплёнными к зубным щёткам.
Чтобы разрешить ситуацию, в тюрьму отправили переговорщиков. За пределами пенитенциарного учреждения заметили скорую помощь, пожарную машину и полицейский вертолёт.
По информации Aftonbladet, другие арестанты призывали заключённых сдаться. Источники газеты утверждают, что в качестве выкупа они сначала потребовали вертолёт, но после переговоров согласились на 20 пицц, которые бы доставили им и их сокамерникам.
Заключённые получили свою пиццу и освободили охранников. Надзиратели, мужчина и женщина, не подверглись насилию и не получили никаких телесных повреждений.
ЭТО ЧТО ТАКОЕ ДОБАВИЛИ??
Cначала хотели вертолёт
но после переговоров согласились на 20 пицц,
Капец они торговаться не умеют
Им сказали, что в тюрьме нет вертолетной площадки.
Сначала хотели улететь, потом видимо дунули, улетели без вертолета но потом вспомнили что надо покушать.
Пиздили их зубными щетками.
Кино какое-то
называется вроде Побег из Таркова
Ещё бы они в шведской тюрьме попросили чёто больше. Вспомнили про этап в рашке и совесть замучила
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прям Побег из Шоушенка
Только тот свою бухгалтерскую жопу начальнику продал за пиво, а эти сухие из воды вышли