Роскачество исследовало трусы, назвав опасными для здоровья несколько зарубежных брендов женского белья Статьи редакции
Среди них — Incanto и Milavitsa.
Роскачество исследовало трусы 20 марок женского белья — половина оказалась с нарушениями, говорится в релизе системы мониторинга качества товаров.
Эксперты проверили продукцию Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая Орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi и Calvin Klein.
Согласно результатам исследования, половина товаров не соответствует обязательным требованиям. В основном нарушения были у иностранных марок, отметило Роскачество. Например:
- превышение содержания токсичного вещества стирола: Incanto (почти в десять раз);
- некачественное окрашивание: Deseo, Milavitsa, Belle YOU, Women’secret (краска неустойчива к поту);
- проблемы с гигроскопичностью (способностью материала поглощать и удерживать влагу): «Дикая Орхидея», Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Women’secret, Tezenis и Oysho;
- низкая воздухопроницаемость: Women’secret.
В Роскачестве заявили о необходимости прекратить продажу таких изделий.
Никаких замечаний у экспертов нет к трусам марок Palmetta, Comazo, «Дефиле», Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, Uniqlo, Triumph и H&M.
Банковский утюг
категория опасности Н
О
Гигантский алмаз
В
А
DJ Дождик все забыли что ли ?
ты еще скажи что Катю Чехову не знаешь
а ты какого года выпуска?
повторяю вопрос
Для косплееров навального выпущена лайт версия: превышение содержания токсичного вещества стирола: Incanto (почти в десять раз)
А скоро начнут сажать за кружевные трусики?
тебя посодют
Видный дым
Зачем, она не носит трусы 😏
Откуда инфа?
Видный дым
Папочка «субботние нюдсы»
чтобы была папочка тут в комментах до ужина!
Чел несколько месяцев старался, копил, а ты хочешь всё так просто заполучить? Хитро
типун тебе на язык, её мы не сдадим
На пж
*на тж
Вот вы тут искромётно шутите все, а тема тащемта нихуя не смешная.
Проблема белья у девочек довольная острая и специфическая.
Одна тема с лифчиками чего стоит. Они сука дорогие и сложно подобрать так как сиськи у всех ВНЕЗАПНО разные. При размере который ощутим(скажем 2.5+) встают вопросы поддержки, чтобы спина не болела, чтобы не колыхалось, аки камыш на ветру.
А труселя там ваще не просто всё и сложно.
Можно ли верить данной организации или нет я не знаю, но сам факт исследования годный. Молодцы.
Всем здоровья и удобных труселей и лифаков.
Особый торшер
зачем нужны лифчики?
почему бы не носить трусы из обычной ткани?
Сердечный Данила
я вот тоже не понял, вроде бы феминизм как раз про это... раз мужики не носят лифчики то мы тоже не будем
А у труселей женских и правда сложнее все и ткань там решает + сама форма труселей. Те же стринги - хоть и красивы, могут вызвать херову тучу проблем, из-за того, что маленькая ткань между вагиной и анусом имеет свойство смещаться и переносить бактерии из задницы в вагину.
что еще раз доказывает, что мужики заранее все прохавали и носят тупо семейики или на крайняк боксеры и ничего у них там из ануса к члену и близко не подберется
я вот тоже не понял, вроде бы феминизм как раз про это... раз мужики не носят лифчики то мы тоже не будем
Раз мужики носят чле... простите
надо просто продавать отдельно правые и левые чашечки.
И дополнительно адаптер для их соединения.
А проблема трусов, что у всех жопы разные?
он просто не раскрыл, давай я раскрою
вагина - это как глаз. там тоже слизистая и всякие нервные окончания и прочее.
трусы которые нравятся мужикам (стринги/танго) это 3 ниточки
стринги - хоть и красивы, могут вызвать херову тучу проблем, из-за того, что маленькая ткань между вагиной и анусом имеет свойство смещаться и переносить бактерии из задницы в вагину.
А если ты носишь обычные безопасные трусы типа "боксеры" - у тебя все ок со здоровьем, но вот мужики захейтят.
Так шо доебался за зря, больше так не делай а то яйца откушу
Мне не нравятся стринги. Разве это не проблема баб, что позволяют мужикам носить белье во вред своему здоровью?
слушай, давай про трусы а не про баб, я про баб ничего так и не понял.
С трусами все хоть логично
У тебя жена есть. Вот и спроси ее, зачем ей стринги
потому что мне нравится
но в силу того, что у нее есть партнер и живем мы в одном доме - ей их одевать надо только тогда, когда планируется соитие
а вот неженатым молодым и ищущим партера мужлана - надо ходить в стрингах каждый день, потому что вдруг вот тот самый, а ты в боксерах стоишь
Можно мне партию ношеных на тестирование?
Оптимальный чайник
Немножко проперженные устроят?
Там крайне низкая гигроскопичность ..
Вот это требование не понимаю, зачем им впитывать в себя влагу вместо того чтобы отводить её?
Чтобы по ногам не текло.
Когда роскачество проверит качество жизни россиян?
Заинтересованный Макс
После выборов.
В синих трусах повышенная вероятность оказаться в субботних нюдсах
Ебать, у меня синие трусы
Кость, ну как там с трусами? Гигроскопичность трусов какая, не помните?
Сейчас девушке своей покажу эту статью, где фигурирует дорогое белье Инканто, которое чет по результатам тестов оказалось хуевое. Пусть переходит на что-нибудь из Made in Bangladesh.
Пусть переходит на домотканто.
Безтрусиканто или голанто пиздаче
Я вполне могу допустить, что это правда, что корпорации иногда плюют на качество. Вот только у меня возникает вопрос - почему именно сейчас Роскачество обратило на это внимание? До этого годами всё было хорошо, и тут раз неожиданно сразу у 20 марок несоответствие качеству. У меня какие-то лёгкие ощущения, что это часть чего-то более глобального. Сначала шампанское стало игристым винным напитком. Теперь трусы станут тряпочкой для гениталий.
Потому что у России свои госты на нижнее белье, типа оно должно быть хлопковое и обладать гигроскопичностью. Наверняка по стандартам этих компаний все нормально. Не всегда трусы можно из 100% хлопка.
Девушки, вы знаете трусы российского производства? Бабкины панталоны не предлагать
ну, справедливости ради, вроде таковые есть
там не про секси-шмекси, но они хлопковые и норм форм (ну типа и стринги и танго) и выглядит тоже хорошо
Я даже российские мужские труханы не видел
ты короче ближе к народу будь и зарули как-нить в ленту/ашан/магнит-семейный
там есть отдельный рядок для шмоточек и вот там то и ищи
А в магазинах одежды я тоже не видел
Там же китай?
на самом деле много шмотья там из российского производства
А в армии?
Dolce & Gabbana отличные труселя. Хлопок по ощущениям как шёлк.
Украл?)
У кого я должен их был украсть?)
"Роскачество" а это что за шарашкина контора? У нас для серьезных вещей есть потребндзор, для потехи публики - передачи типа "среда обитания" и "осторожно мошенники". А эти холопы чьих будут?