{"items":[{"comment_id":5971823,"subsite_id":246497,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":5971823,"hash":"da9c251f493438f9453aa58eeffc5985","date":1626960195,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413774?comment=5971823","text":"\u041d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0442\u043e \u043e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044d\u0442\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u043d\u0430\u043b\u0438\u0446\u043e. \u0414\u0430 \u043f\u043e\u0445\u0443\u0439, \u0441\u043a\u0430\u0431\u0435\u0435\u0432\u0443 \u0442\u044e\u0440\u044c\u043c\u0430 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413774,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413774","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971824,"subsite_id":245416,"user_id":291738,"type":"comment_add","id":5971824,"hash":"b5ffaa0554ece0061dfdc57d68ccc6fb","date":1626960196,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413749-roskachestvo-issledovalo-trusy-nazvav-opasnymi-dlya-zdorovya-neskolko-zarubezhnyh-brendov-zhenskogo-belya?comment=5971824","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e7072ad-68b7-5da3-b4a1-f4778adad768\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":291738,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/291738-azp","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7cd15fc9-df63-536d-bc81-620e0ed71051\/","name":"AZP","isVerified":false},"content":{"id":413749,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413749-roskachestvo-issledovalo-trusy-nazvav-opasnymi-dlya-zdorovya-neskolko-zarubezhnyh-brendov-zhenskogo-belya","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0442\u0440\u0443\u0441\u044b, \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0432 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0435\u043b\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971825,"subsite_id":232504,"user_id":179949,"type":"comment_add","id":5971825,"hash":"c25da3b0bf3b2b0e0407c6ea95cc1644","date":1626960199,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413730?comment=5971825","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043e\u043d\u0430 \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0435\u0441\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":179949,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/179949-stas-kartuzov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6586979b-f095-5045-bfae-1a6d0509d2b7\/","name":"Stas Kartuzov","isVerified":false},"content":{"id":413730,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413730","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971827,"subsite_id":245416,"user_id":20235,"type":"comment_add","id":5971827,"hash":"ce10c36a2ade07f8a66d3eba285cad33","date":1626960203,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413647-rossiya-vpervye-v-istorii-obratilas-v-espch-s-zhaloboy-na-ukrainu-ctrane-vydvinuli-desyat-osnovnyh-pretenziy?comment=5971827","text":"\u0431\u043b\u044f\u0442\u044c, \u0442\u044b \u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c \u044f \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e \u043a\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c \u0431\u0430\u0437\u0430\u0440\u0438\u0442? \u043f\u043e \u0440\u0435\u0447\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0441\u043b\u044b\u0448\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0443 \u043a\u043e\u0433\u043e \u044f\u0437\u044b\u043a \u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439.



\u0438 \u0434\u0430, \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0449\u0438\u0435 \u041d\u0418\u041a\u041e\u0413\u0414\u0410 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c. \u0412\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0430\u043b\u043e\u0433, \u044f \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044e \u043d\u0430 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u043c, \u043c\u043d\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c.\u00a0



\u042d\u0442\u043e \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0449\u0438\u0435 \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434 \u0443\u043a\u0440, \u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437\u0434\u0440\u0430\u0436\u0430\u0435\u0442. \u0418 \u044f \u043f\u0440\u043e\u0448\u0443 \u043f\u0440\u0438 \u043c\u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":20235,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/20235-max-okhrimenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/31a152b3-9ec2-5742-9bd5-f5461d10d380\/","name":"Max Okhrimenko","isVerified":false},"content":{"id":413647,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413647-rossiya-vpervye-v-istorii-obratilas-v-espch-s-zhaloboy-na-ukrainu-ctrane-vydvinuli-desyat-osnovnyh-pretenziy","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432 \u0415\u0421\u041f\u0427 \u0441 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0443. C\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0432\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u044c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971828,"subsite_id":232504,"user_id":411688,"type":"comment_add","id":5971828,"hash":"a1e28fc8c1897693629eb4c230601c7f","date":1626960209,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413770?comment=5971828","text":"\u0418\u0437 \u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u043b\u0438 \u0433\u043e\u0434\u043d\u0430\u044f \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u0442\u043a\u0430\u043d\u044c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":411688,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/411688-kislotnyy-bespilotnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/948f628d-7950-57d0-b2ab-3918db6afbcc\/","name":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":413770,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413770","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971830,"subsite_id":232504,"user_id":411688,"type":"comment_add","id":5971830,"hash":"43a7a98ab4de1a00754e1e1233962861","date":1626960219,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413770?comment=5971830","text":"\u0422\u0430\u043a \u0442\u043e\u0436 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u043a\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":411688,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/411688-kislotnyy-bespilotnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/948f628d-7950-57d0-b2ab-3918db6afbcc\/","name":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":413770,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413770","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971831,"subsite_id":245416,"user_id":249421,"type":"comment_add","id":5971831,"hash":"9e5f135630cffd6df043cce7656c5002","date":1626960221,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413344-v-rpc-predlozhili-poetapno-vyvesti-aborty-iz-sistemy-oms-snachala-dlya-zhenshchin-s-dohodom-vyshe-prozhitochnogo-minimuma?comment=5971831","text":"\u0410 \u043b\u044e\u0434\u0438-\u0442\u043e \u0436\u0438\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435. \u0418 \u0438\u0445 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0451\u043c-\u0442\u043e. \u0412\u0430\u043c \u0436\u0435 \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u0442\u044b \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0442\u0443\u043f\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0440\u0430\u043d\u044b \u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442 \u043d\u0430 \u0443\u043c.

\u0412\u0435\u0441\u044c \u0442\u0440\u0435\u0434 \u0438 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0438\u0437 \u0441\u043b\u043e\u0432 \"\u043d\u0443 \u0442\u0443\u043f\u044b\u0435\", \u0445\u043e\u0442\u044f \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u0443 \u043c\u0438\u0440\u0430 \u0438 \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0443. \u0418 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c. \u0414\u0443\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0451 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442 \"\u043d\u0430 \u0432\u0441\u0451 \u0432\u043e\u043b\u044f \u0411\u043e\u0436\u044c\u044f\", \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u044f\u0441\u044c. \u0411\u0443\u0434\u0442\u043e \u0431\u044b \u0432\u0441\u0451 \u0442\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e. \u0425\u043e\u0442\u044f \u0443 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0432\u0435\u0440\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u044f \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u0438 \u043c\u044b\u0441\u043b\u0438\u0442\u044c \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442. \u0418 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0442\u0443\u043f\u043e\u0441\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u0432\u0430\u043c \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":249421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/249421-gorod-dmitriev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/60c2a5f4-f25c-5aa5-afe0-897fda3cf79d\/","name":"\u0413\u043e\u0440\u043e\u0434 \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413344,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413344-v-rpc-predlozhili-poetapno-vyvesti-aborty-iz-sistemy-oms-snachala-dlya-zhenshchin-s-dohodom-vyshe-prozhitochnogo-minimuma","title":"\u0412 \u0420\u041f\u0426 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u044d\u0442\u0430\u043f\u043d\u043e \u0432\u044b\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0430\u0431\u043e\u0440\u0442\u044b \u0438\u0437 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u041e\u041c\u0421. \u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u2014 \u0434\u043b\u044f \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d \u0441 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c \u0432\u044b\u0448\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0436\u0438\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430\u200b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971833,"subsite_id":245416,"user_id":266303,"type":"comment_add","id":5971833,"hash":"8210083d8cb2c8d5559adc0a9d9cb225","date":1626960239,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413749-roskachestvo-issledovalo-trusy-nazvav-opasnymi-dlya-zdorovya-neskolko-zarubezhnyh-brendov-zhenskogo-belya?comment=5971833","text":">\u044f \u0432\u043e\u0442 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b, \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0431\u044b \u0444\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043f\u0440\u043e \u044d\u0442\u043e... \u0440\u0430\u0437 \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u043d\u043e\u0441\u044f\u0442 \u043b\u0438\u0444\u0447\u0438\u043a\u0438 \u0442\u043e \u043c\u044b \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c



\u0420\u0430\u0437 \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a\u0438 \u043d\u043e\u0441\u044f\u0442 \u0447\u043b\u0435... \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":266303,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/266303-dmitriy-chernyshov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5e6238de-f42e-d1a0-d462-dbc80495873e\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0427\u0435\u0440\u043d\u044b\u0448\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413749,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413749-roskachestvo-issledovalo-trusy-nazvav-opasnymi-dlya-zdorovya-neskolko-zarubezhnyh-brendov-zhenskogo-belya","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0442\u0440\u0443\u0441\u044b, \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0432 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0435\u043b\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971835,"subsite_id":245417,"user_id":48241,"type":"comment_add","id":5971835,"hash":"6e033124822747098d63c7a9589bfdf2","date":1626960248,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/413627-rost-cen-v-rossii-dostig-maksimuma-za-5-let-chto-dorozhaet-i-pochemu-sravnenie-s-drugimi-stranami?comment=5971835","text":"\u0443 \u0432\u0430\u0441 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0442\u043e \u043d\u0435\u0442 \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u0438\u0438 \u0441 \u0435\u0435 10 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u0435\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":48241,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/48241-darek","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/13\/8b\/d4\/dd1b5ea1ecda6d.jpg","name":"darek","isVerified":false},"content":{"id":413627,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/413627-rost-cen-v-rossii-dostig-maksimuma-za-5-let-chto-dorozhaet-i-pochemu-sravnenie-s-drugimi-stranami","title":"\u0420\u043e\u0441\u0442 \u0446\u0435\u043d \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430 \u0437\u0430 5 \u043b\u0435\u0442: \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443? \u0421\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971837,"subsite_id":245416,"user_id":178949,"type":"comment_add","id":5971837,"hash":"378cb2721a2cd69fc1d70f041c43175d","date":1626960251,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413647-rossiya-vpervye-v-istorii-obratilas-v-espch-s-zhaloboy-na-ukrainu-ctrane-vydvinuli-desyat-osnovnyh-pretenziy?comment=5971837","text":"\u0421 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438? \u041a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u043a\u0430\u043a \u0435\u0439 \u0432\u0437\u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0422\u044b \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u0447\u0435\u043a \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0439, \u0442\u0430\u043c \u043a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a. \u042f \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0436\u0443 \u0442\u0430\u043c \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430 \u041a\u0438\u043f\u0440\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0427\u0435\u0445\u0438\u0438\/","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":178949,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/178949-lysina-arika","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ab13bad-8cbd-62ef-be4a-31986eb230ce\/","name":"\u041b\u044b\u0441\u0438\u043d\u0430 \u0410\u0440\u0438\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413647,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413647-rossiya-vpervye-v-istorii-obratilas-v-espch-s-zhaloboy-na-ukrainu-ctrane-vydvinuli-desyat-osnovnyh-pretenziy","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432 \u0415\u0421\u041f\u0427 \u0441 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0443. C\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0432\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u044c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971839,"subsite_id":232504,"user_id":398903,"type":"comment_add","id":5971839,"hash":"5825d69b47a861ac4a6d325da3d8a931","date":1626960278,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413730?comment=5971839","text":"\u0414\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0438\u043f\u0435\u0446, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":398903,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/398903-arthur-zugrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8093f76f-5dad-550c-a584-13c0eb714ec6\/","name":"Arthur Zugrov","isVerified":false},"content":{"id":413730,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/413730","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971841,"subsite_id":246497,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":5971841,"hash":"dfd9b579a61557b2d32d8e65867c2f55","date":1626960284,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413774?comment=5971841","text":"[@257454|\u041b\u0438\u0433\u0430 \u0442\u0443\u043f\u044b\u0445] \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0440\u0435\u043f\u043e\u0441\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":413774,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/413774","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971843,"subsite_id":245416,"user_id":198729,"type":"comment_add","id":5971843,"hash":"730e0a00f841ebeb4aa73655d6b5df0f","date":1626960297,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413749-roskachestvo-issledovalo-trusy-nazvav-opasnymi-dlya-zdorovya-neskolko-zarubezhnyh-brendov-zhenskogo-belya?comment=5971843","text":"\u0424\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0430\u043c\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0438 \u0438\u043c\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u0441 \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438.

\u0412 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0435 \u043b\u0438\u0444\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430-\u0442\u043e \u0440\u0430\u0432\u043d\u044b\u0435, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u2014 \u0442\u043e\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u043d\u043e\u0441\u0438\u0442, \u043d\u043e \u0432\u043e\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u043b\u0438\u0444\u0447\u0438\u043a\u0430 \u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441 \u0442\u0440\u043e\u0435\u0447\u043a\u043e\u0439 \u2014 \u0445\u0443\u0435\u0432\u043e \u0434\u043b\u044f \u0441\u043f\u0438\u043d\u044b. \u0423 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u044d\u0441\u0442\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":198729,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/198729-feminizm-zdorovogo-cheloveka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8ae9bfef-f6f0-5a9c-b2f2-f0abc9b48cda\/","name":"\u0424\u0435\u043c\u0438\u043d\u0438\u0437\u043c \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":413749,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413749-roskachestvo-issledovalo-trusy-nazvav-opasnymi-dlya-zdorovya-neskolko-zarubezhnyh-brendov-zhenskogo-belya","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0442\u0440\u0443\u0441\u044b, \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0432 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0435\u043b\u044c\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5971844,"subsite_id":245416,"user_id":331154,"type":"comment_add","id":5971844,"hash":"d7533c097928bcc8c2d06d8bdbd0fa51","date":1626960298,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413647-rossiya-vpervye-v-istorii-obratilas-v-espch-s-zhaloboy-na-ukrainu-ctrane-vydvinuli-desyat-osnovnyh-pretenziy?comment=5971844","text":">\u0415\u0441\u043b\u0438 \u044f\u0437\u044b\u043a \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442 2% \u0434\u043e 10% \u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043e\u043c \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0435, \u0442\u043e \u043e\u043d \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e[2].","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":331154,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/331154-dr-serj","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/096c4786-7c88-04d4-7496-27d9f38ad090\/","name":"Dr Serj","isVerified":false},"content":{"id":413647,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/413647-rossiya-vpervye-v-istorii-obratilas-v-espch-s-zhaloboy-na-ukrainu-ctrane-vydvinuli-desyat-osnovnyh-pretenziy","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432 \u0415\u0421\u041f\u0427 \u0441 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0443. C\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0432\u0438\u043d\u0443\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u044c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0439"},"isAnonymous":false}]}