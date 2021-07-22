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Новости
yannlll

Роскачество исследовало трусы, назвав опасными для здоровья несколько зарубежных брендов женского белья Статьи редакции

Среди них — Incanto и Milavitsa.

135 135 комментариев
5692 просмотров

Роскачество исследовало трусы 20 марок женского белья — половина оказалась с нарушениями, говорится в релизе системы мониторинга качества товаров.

Эксперты проверили продукцию Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая Орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi и Calvin Klein.

Согласно результатам исследования, половина товаров не соответствует обязательным требованиям. В основном нарушения были у иностранных марок, отметило Роскачество. Например:

  • превышение содержания токсичного вещества стирола: Incanto (почти в десять раз);
  • некачественное окрашивание: Deseo, Milavitsa, Belle YOU, Women’secret (краска неустойчива к поту);
  • проблемы с гигроскопичностью (способностью материала поглощать и удерживать влагу): «Дикая Орхидея», Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Women’secret, Tezenis и Oysho;
  • низкая воздухопроницаемость: Women’secret.

В Роскачестве заявили о необходимости прекратить продажу таких изделий.

Никаких замечаний у экспертов нет к трусам марок Palmetta, Comazo, «Дефиле», Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, Uniqlo, Triumph и H&M.

#новости #бренды

135 135 комментариев
15
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135 комментариев
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Гигантский алмаз

49

Что насчёт трусиков навального?

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Банковский утюг

Гигантский
22

категория опасности Н

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Феминизм здорового человека

Банковский
3

О

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Гигантский алмаз

Феминизм
3

В

Ответить

Гигантский алмаз

Гигантс…
2

А

Ответить

Гигантский алмаз

Гигантс…
4

Льный

Ответить

Феминизм

Гигантс…
0

Я

Ответить

Феминизм

Феминизм
1

В

Ответить

Феминизм

Феминизм
0

О

Ответить

Феминизм

Феминизм
0

Л

Ответить

Феминизм

Феминизм
0

Н

Ответить

Феминизм

Феминизм
0

А

Ответить

Феминизм

Феминизм
5
Ответить

Федя

Феминизм
2

Сразу виден поридж

Ответить

Феминизм

Федя
0

ценитель рахманинова плез

Ответить

Федя

Феминизм
4

Вот она - первобытная классика

Ответить

Феминизм

Федя
2

да я в курсе
колбасился под это на дискаче в концлагере

Ответить

Федя

Феминизм
0

Сожалею. Как относишься к МС Вспышкину?

Ответить

Банковский

Федя
1

DJ Дождик все забыли что ли ?

Ответить

Федя

Банковс…
1

Похуй

Ответить

Банковский

Федя
1

захуй

Ответить

Федя

Банковс…
1

Ну больно же!

Ответить

Феминизм

Федя
0

не ебу кто это

Ответить

Банковский

Феминизм
0

ты еще скажи что Катю Чехову не знаешь

Ответить

Федя

Банковс…
1

Главное, чтобы знал, кто такая Анфиса Чехова

Ответить

Феминизм

Банковс…
0

пару треков тыкнул — нет

Ответить

Банковский

Феминизм
0

а ты какого года выпуска?

Ответить

Феминизм

Банковс…
0

этого 

Ответить

Банковский

Феминизм
1

повторяю вопрос

Ответить

Феминизм

Банковс…
1

2021 суКА
2010 из детсада

Ответить

Банковский

Феминизм
0

понятно. поколение бэби бума

Ответить

Федя

Банковс…
1

Бэби пука. Проёбаное поколение…

Ответить

Феминизм

Федя
0

У меня хотя бы есть отец :)

Ответить

Федя

Феминизм
1

А у меня аж два бати!

Ответить

Валдис

Феминизм
1

Тут у всех по два

Ответить

Банковский

Феминизм
0
Ответить

Феминизм

Банковс…
0

А ну это было
Щас бы просто по именам всю древнюю музлю помнить

Ответить

Федя

Феминизм
1

Скоро никто и Ротару не вспомнит

Ответить

Федя

Феминизм
0
Ответить

Феминизм

Федя
0

Я уже посмотрел
нет

Ответить

Сердечный

Феминизм
2

феминизм опять все испортил

Ответить

Феминизм

Сердечн…
0

лучше морген чем простой советский

Ответить

TJaba

Феминизм
0

союз

Ответить

Банковский утюг

Гигантс…
0

6

Ответить

Андрей Охапкин

Гигантс…
0

Р

Ответить

Банковский утюг

Феминизм
0

В

Ответить

Семен Прозов

Гигантский
1

там проблем с гигроскопичностью нет. 

Ответить

Грустная Псина

Гигантский
0

Для косплееров навального выпущена лайт версия: превышение содержания токсичного вещества стирола: Incanto (почти в десять раз)

Ответить

Automatique

Гигантский
0

Они потерялись

Ответить

Морс Вишневый

12

А скоро начнут сажать за кружевные трусики?

Ответить

Сердечный Данила

Морс
6

тебя посодют

Ответить

Видный дым

Сердечный
7

Зачем, она не носит трусы 😏

Ответить

Морс Вишневый

Видный
2

Откуда инфа?

Ответить

Видный дым

Морс
3

Папочка «субботние нюдсы»

Ответить

Zakhar Zakharov

Видный
2

чтобы была папочка тут в комментах до ужина!

Ответить

Морс Вишневый

Zakhar
1

Чел несколько месяцев старался, копил, а ты хочешь всё так просто заполучить? Хитро

Ответить

Морс Вишневый

Видный
2

Вот засранец)

Ответить

Феминизм здорового человека

Сердечный
2

типун тебе на язык, её мы не сдадим

Ответить

Морс Вишневый

Феминизм
2

Спасибо. Поддержка тж спасёт мой зад от хлопковых рейтузов

Ответить

Морс Вишневый

Сердечный
0

На пж

Ответить

Сердечный Данила

Морс
2

*на тж

Ответить

Морс Вишневый

Сердечн…
0

Этот срок я уже давно мотаю

Ответить

Станислав Шелегов

9

Вот вы тут искромётно шутите все, а тема тащемта нихуя не смешная.

Проблема белья у девочек довольная острая и специфическая.

Одна тема с лифчиками чего стоит. Они сука дорогие и сложно подобрать так как сиськи у всех ВНЕЗАПНО разные. При размере который ощутим(скажем 2.5+) встают вопросы поддержки, чтобы спина не болела, чтобы не колыхалось, аки камыш на ветру.

А труселя там ваще не просто всё и сложно.
Можно ли верить данной организации или нет я не знаю, но сам факт исследования годный. Молодцы.
Всем здоровья и удобных труселей и лифаков.

Ответить

Особый торшер

Станислав
2

зачем нужны лифчики?
почему бы не носить трусы из обычной ткани?

Ответить

Сердечный Данила

Особый
2

я вот тоже не понял, вроде бы феминизм как раз про это... раз мужики не носят лифчики то мы тоже не будем

А у труселей женских и правда сложнее все и ткань там решает + сама форма труселей. Те же стринги - хоть и красивы, могут вызвать херову тучу проблем, из-за того, что маленькая ткань между вагиной и анусом имеет свойство смещаться и переносить бактерии из задницы в вагину.

что еще раз доказывает, что мужики заранее все прохавали и носят тупо семейики или на крайняк боксеры и ничего у них там из ануса к члену и близко не подберется

Ответить

Дмитрий Чернышов

Сердечн…
0

я вот тоже не понял, вроде бы феминизм как раз про это... раз мужики не носят лифчики то мы тоже не будем

Раз мужики носят чле... простите

Ответить

Феминизм

Сердечн…
0

Феминизм про то, чтобы дамы делали что хотят и имели равные права с мужиками.
В контексте лифчиков права-то равные, кто не хочет — тот и не носит, но вот без лифчика ходить с троечкой — хуево для спины. У них не только эстетическая функция

Ответить

Грустная Псина

Станислав
2

надо просто продавать отдельно правые и левые чашечки. 
И дополнительно адаптер для их соединения.

Ответить

Федя Прозоров

Станислав
0

А проблема трусов, что у всех жопы разные?

Ответить

Сердечный Данила

Федя
4

он просто не раскрыл, давай я раскрою

вагина - это как глаз. там тоже слизистая и всякие нервные окончания и прочее.
трусы которые нравятся мужикам (стринги/танго) это 3 ниточки
стринги - хоть и красивы, могут вызвать херову тучу проблем, из-за того, что маленькая ткань между вагиной и анусом имеет свойство смещаться и переносить бактерии из задницы в вагину.

А если ты носишь обычные безопасные трусы типа "боксеры" - у тебя все ок со здоровьем, но вот мужики захейтят.

Так шо доебался за зря, больше так не делай а то яйца откушу

Ответить

Федя Прозоров

Сердечн…
2

Мне не нравятся стринги. Разве это не проблема баб, что позволяют мужикам носить белье во вред своему здоровью?

Ответить

Сердечный Данила

Федя
2

слушай, давай про трусы а не про баб, я про баб ничего так и не понял.

С трусами все хоть логично

Ответить

Федя Прозоров

Сердечн…
0

У тебя жена есть. Вот и спроси ее, зачем ей стринги 

Ответить

Сердечный Данила

Федя
0

потому что мне нравится
но в силу того, что у нее есть партнер и живем мы в одном доме - ей их одевать надо только тогда, когда планируется соитие

а вот неженатым молодым и ищущим партера мужлана - надо ходить в стрингах каждый день, потому что вдруг вот тот самый, а ты в боксерах стоишь

Ответить

Федя

Сердечн…
1

Как всё плохо…

Ответить

Сердечный

Федя
1

аж хорошо

Ответить

Федя

Сердечн…
0

Пощади хотя бы жену и разреши ей перед соитием панталоны носить. А то будешь совать колышек в вагину, а там - бактерии из анала

Ответить

Сердечный

Федя
0

мои любимые

Ответить

Федя

Сердечн…
0

Детки твои

Ответить

Зарегистрировался только что

Станислав
0

бедные, как же они до их изобретения жили?

Ответить

Р О Б А Т

2

Можно мне партию ношеных на тестирование? 

Ответить

Оптимальный чайник

Р
18

Немножко проперженные устроят?

Ответить

Arthur Zugrov

Оптимальный
1

Насколько немного? Нужна фотка.

Ответить

Маринеску

Р
2

Зачем робатам ношеные трусы?

Ответить

Arthur Zugrov

Маринеску
1

Они надевают их на голову, как панамку.

Ответить

Alex Sallivan

Р
1

Там крайне низкая гигроскопичность ..

Ответить

Щячло Попячтса

Alex
1

Вот это требование не понимаю, зачем им впитывать в себя влагу вместо того чтобы отводить её?

Ответить

Дядя Серёжа

Щячло
4

Чтобы по ногам не текло.

Ответить

Федя Прозоров

Дядя
2

И в рот не попало

Ответить

Дядя Серёжа

Федя
2

Это как повезёт.

Ответить

Пестрый утюг

6

Никаких замечаний у экспертов нет к трусам марок Palmetta, Comazo, «Дефиле», Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, Uniqlo, Triumph и H&M.

(рофл)

Ответить

мЕдь

3

Когда роскачество проверит качество жизни россиян?

Ответить

Заинтересованный Макс

мЕдь
3

После выборов.

Ответить

мЕдь

Заинтересованный
1

Всех с некачественной жизнью запретят.

Ответить

Особый торшер

3

а есть классификация по цветам? что насчет синего?

Ответить

Кислотный беспилотник

Особый
2

В синих трусах повышенная вероятность оказаться в субботних нюдсах

Ответить

Федя Прозоров

Кислотный
0

Ебать, у меня синие трусы

Ответить

Кислотный

Федя
1

Теперь это субботние трусы

Ответить

Федя Прозоров

Кислотн…
0

Значит парадные. Постираю, поглажу и на вешалку повешу

Ответить

Оптимальный чайник

3

Пусть без труханов ходят

Ответить

Andrew Muralov

2

Кость, ну как там с трусами? Гигроскопичность трусов какая, не помните?

Ответить

Маринеску

Andrew
2

Кому ты звонишь?

Ответить

Валдис Балодис

2

Мои трусы сами прошли путь эволюции до воздухопроницаемых

Ответить

Luchano Spaguetti

0

Сейчас девушке своей покажу эту статью, где фигурирует дорогое белье Инканто, которое чет по результатам тестов оказалось хуевое. Пусть переходит на что-нибудь из Made in Bangladesh. 

Ответить

Andrew Muralov

Luchano
4

Пусть переходит на домотканто. 

Ответить

Luchano Spaguetti

Andrew
3

Безтрусиканто или голанто пиздаче

Ответить

Федя Прозоров

Luchano
0

А куда она прокладку клеить будет?

Ответить

Р О Б А Т

Andrew
0

Домостройто

Ответить

Миша Копейкин

1

Я вполне могу допустить, что это правда, что корпорации иногда плюют на качество. Вот только у меня возникает вопрос - почему именно сейчас Роскачество обратило на это внимание? До этого годами всё было хорошо, и тут раз неожиданно сразу у 20 марок несоответствие качеству. У меня какие-то лёгкие ощущения, что это часть чего-то более глобального. Сначала шампанское стало игристым винным напитком. Теперь трусы станут тряпочкой для гениталий.

Ответить

Маринеску

Миша
2

Да они постоянно всякую херню тестируют. Этакая передача "контрольная закупка", но от государства. Зачем? Хуй его знает.

Ответить

Грустная Псина

Миша
0

Потому что у России свои госты на нижнее белье, типа оно должно быть хлопковое и обладать гигроскопичностью. Наверняка по стандартам этих компаний все нормально. Не всегда трусы можно из 100% хлопка.

Ответить

Федя Прозоров

1

Девушки, вы знаете трусы российского производства? Бабкины панталоны не предлагать 

Ответить

Сердечный Данила

Федя
1

ну, справедливости ради, вроде таковые есть
там не про секси-шмекси, но они хлопковые и норм форм (ну типа и стринги и танго) и выглядит тоже хорошо

Ответить

Федя Прозоров

Сердечный
1

Я даже российские мужские труханы не видел

Ответить

Сердечный Данила

Федя
2

ты короче ближе к народу будь и зарули как-нить в ленту/ашан/магнит-семейный
там есть отдельный рядок для шмоточек и вот там то и ищи

А в магазинах одежды я тоже не видел

Ответить

Федя Прозоров

Сердечн…
2

Там же китай?

Ответить

Сердечный Данила

Федя
1

на самом деле много шмотья там из российского производства

Ответить

Федя Прозоров

Сердечн…
0

Посмотрю

Ответить

Andrew Muralov

Федя
0

А в армии? 

Ответить

Федя Прозоров

Andrew
1

Не служил

Ответить

Товарный ящик

0

@Феминизм здорового человека  нужно экспертное мнение

Ответить

Ден

0

Новичком, надеюсь, предварительно обработали?

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

Всем Красная швея посоны

Ответить

Андрей Галицкий

0

Роскачество блет

Ответить

Духовный звук

0

Насчёт женских не знаю, но в мужских H&M действительно жопа пока не отвалилась

Ответить

Alex Blake

0

Девушки, не носите трусы, мы вас и так любим

Ответить

Грузовой татарин

0

Аэродинамику ещё забыли проверить

Ответить

Alex Fielding

0

Uniqlo збс 👍🏿

Ответить

Egor K

0

В Women’secret особо не пропердется, учтите девушки. 

Ответить

Rob Romero

0

Dolce & Gabbana отличные труселя. Хлопок по ощущениям как шёлк.

Ответить

Arthur Zugrov

Rob
0

Украл?)

Ответить

Rob Romero

Arthur
0

У кого я должен их был украсть?)

Ответить

Arthur Zugrov

Rob
0

У женщины своей, например. Я слышал, мужики часто таким увлекаются)

Ответить

DrinK Smoke

0

"Роскачество" а это что за  шарашкина контора? У нас для серьезных вещей есть потребндзор, для потехи публики - передачи типа "среда обитания" и "осторожно мошенники". А эти холопы чьих будут? 

Ответить

AZP

0
Ответить
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