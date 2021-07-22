Власти Калифорнии подали в суд на Activision Blizzard из-за домогательств и дискриминации сотрудниц Статьи редакции
В иске утверждается, что женщинам в компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по службе, а одна из сотрудниц покончила с собой из-за сексуальных домогательств.
Калифорнийский Департамент по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) подал в суд на Activision Blizzard. В ходе двухлетнего расследования государственное агентство выявило десятки случаев притеснения и домогательств в адрес сотрудниц корпорации.
В иске описываются примеры дискриминации, злоупотребления сотрудников-мужчин своим положением и совершения ими неприемлемых действий по отношению к коллегам-женщинам.
- Работники Activision Blizzard регулярно выпивают на рабочем месте, после чего пристают к женщинам, шутят на сексуальные темы, включая изнасилования. Женщины из команды разработчиков World of Warcraft отметили, что коллеги и начальники мужчины часто приставали к ним, делали непристойные комментарии и унижали.
- Мужчины много играют в видеоигры, делегируя свои обязанности сотрудницам;
- В деле отдельно описан случай, когда одна из сотрудниц покончила с собой после рабочей поездки с начальником. Полиция выяснила, что с собой в командировку он взял секс-игрушки и лубриканты. Один из сотрудников Activision Blizzard подтвердил, что погибшая подвергалась сексуальным домогательствам. Также, по его словам, незадолго до её гибели на рождественской вечеринке сотрудники-мужчины передавали друг другу фотографию половых органов женщины.
- При найме женщинам предлагают меньшую зарплату и худшие условия труда, чем мужчинам на аналогичных должностях;
- Для повышения женщинам ставят более жёсткие условия, чем мужчинам. Одна из сотрудниц получила повышение спустя 3 года после устройства на работу. В то же время её коллегу-мужчину, нанятого на несколько месяцев позже, повысили уже в первый год. В другом случае женщине отказали в повышении, а на вакантную должность взяли друга начальника с более низкой квалификацией и меньшим опытом работы. Мужчина переложил часть своих обязанностей на сотрудницу, а сам постоянно играл в Call of Duty;
- Сотрудницам отказывают в повышении, поскольку они «могут забеременеть и слишком привыкнуть к роли мамы».
Департамент утверждает, что Activision Blizzard не предприняла никаких мер, чтобы разобраться с проблемами. Агентство требует возместить сотрудницам невыплаченную зарплату, предоставить льготы и создать безопасные условия для работы женщин.
Activision Blizzard отрицает все обвинения и утверждает, что в документе есть искажённые и ложные данные.
Также Activision Blizzard прокомментировала момент с самоубийством сотрудницы: «Нас возмущает предосудительное поведение DFEH по втягиванию в это дело случая с трагическим самоубийством сотрудницы, чья смерть не имеет никакого отношения к этому делу, и без какого-либо уважения к её скорбящей семье».
Корпорация утверждает, что заявления департамента не отражают состояния компании в настоящем. В Activision Blizzard с начала расследования значительно улучшили обстановку в офисах, сказано в заявлении компании.
В корпорации отметили, что содействовали Департаменту в расследовании, предоставили им необходимую информацию и документацию. Однако агентство не сообщило руководству Activision Blizzard о найденных проблемах, сразу обратившись в суд.
Как может быть плохой компания которую возглавляет Котик?
Чет после слияния ни одной хорошей новости от близзардов не приходило
Так им за консультацией к Навке в соседний тред. Она за мужское/женское пояснять вон как умеет.
"из-за домогательств и дискриминации сотрудниц"
Сначала подумал, что домогаются сотрудницы.