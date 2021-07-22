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Новости
yannlll

Власти Калифорнии подали в суд на Activision Blizzard из-за домогательств и дискриминации сотрудниц Статьи редакции

В иске утверждается, что женщинам в компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по службе, а одна из сотрудниц покончила с собой из-за сексуальных домогательств.

23 23 комментария
1422 просмотров
Стенд Activision Blizzard на выставке Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе Фото AP 

Калифорнийский Департамент по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) подал в суд на Activision Blizzard. В ходе двухлетнего расследования государственное агентство выявило десятки случаев притеснения и домогательств в адрес сотрудниц корпорации.

В иске описываются примеры дискриминации, злоупотребления сотрудников-мужчин своим положением и совершения ими неприемлемых действий по отношению к коллегам-женщинам.

  • Работники Activision Blizzard регулярно выпивают на рабочем месте, после чего пристают к женщинам, шутят на сексуальные темы, включая изнасилования. Женщины из команды разработчиков World of Warcraft отметили, что коллеги и начальники мужчины часто приставали к ним, делали непристойные комментарии и унижали.
  • Мужчины много играют в видеоигры, делегируя свои обязанности сотрудницам;
  • В деле отдельно описан случай, когда одна из сотрудниц покончила с собой после рабочей поездки с начальником. Полиция выяснила, что с собой в командировку он взял секс-игрушки и лубриканты. Один из сотрудников Activision Blizzard подтвердил, что погибшая подвергалась сексуальным домогательствам. Также, по его словам, незадолго до её гибели на рождественской вечеринке сотрудники-мужчины передавали друг другу фотографию половых органов женщины.
  • При найме женщинам предлагают меньшую зарплату и худшие условия труда, чем мужчинам на аналогичных должностях;
  • Для повышения женщинам ставят более жёсткие условия, чем мужчинам. Одна из сотрудниц получила повышение спустя 3 года после устройства на работу. В то же время её коллегу-мужчину, нанятого на несколько месяцев позже, повысили уже в первый год. В другом случае женщине отказали в повышении, а на вакантную должность взяли друга начальника с более низкой квалификацией и меньшим опытом работы. Мужчина переложил часть своих обязанностей на сотрудницу, а сам постоянно играл в Call of Duty;
  • Сотрудницам отказывают в повышении, поскольку они «могут забеременеть и слишком привыкнуть к роли мамы».

Департамент утверждает, что Activision Blizzard не предприняла никаких мер, чтобы разобраться с проблемами. Агентство требует возместить сотрудницам невыплаченную зарплату, предоставить льготы и создать безопасные условия для работы женщин.

Activision Blizzard отрицает все обвинения и утверждает, что в документе есть искажённые и ложные данные.

В нашей компании нет места сексуальным домогательствам. Мы серьёзно относимся к каждому заявлению и расследуем все претензии. Мы приняли меры для решения во всех случаях, связанных с ненадлежащим поведением.

Также Activision Blizzard прокомментировала момент с самоубийством сотрудницы: «Нас возмущает предосудительное поведение DFEH по втягиванию в это дело случая с трагическим самоубийством сотрудницы, чья смерть не имеет никакого отношения к этому делу, и без какого-либо уважения к её скорбящей семье».

Корпорация утверждает, что заявления департамента не отражают состояния компании в настоящем. В Activision Blizzard с начала расследования значительно улучшили обстановку в офисах, сказано в заявлении компании.

В корпорации отметили, что содействовали Департаменту в расследовании, предоставили им необходимую информацию и документацию. Однако агентство не сообщило руководству Activision Blizzard о найденных проблемах, сразу обратившись в суд.

#новости #blizzard #домогательства #суды

23 23 комментария
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Берг

2

Как может быть плохой компания которую возглавляет Котик?

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Котик Ботик

Берг
6
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Берг

Котик
0

другой котик

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Котик Ботик

Берг
1
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Литературный

Котик
0

Покажи мне настоящего котика

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Котик Ботик

Литерат…
0
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Литературный

Котик
0

Я сказал настоящего котика!

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Котик

Литерат…
0
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Литературн

Котик
0

Прекрасно!

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криво-косо

Берг
0

Никак, но вот донатов можно и поменьше. 

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Потребительский Гоша

2

Ставь лайк если бы за оффер в Близзард готов стать натуралом 

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Noxel Fox

1

Чет после слияния ни одной хорошей новости от близзардов не приходило

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Sail

Noxel
1

У них одни овервотчи и бабло в голове. Турниры по старкрафту перестают поддерживать, в вове скандалы/интриги, варкрафт обновили так что лучше бы не обновляли.
Ну зато херовс невер дай

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Noxel Fox

Sail
0

Многим ХОТС не нравится, но мне было печально узнать, что финансирование проекта сильно урезали и забили на чемпионаты.

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Связанный хот-дог

1

Это прекрасно, теперь сотрудники DEFH будут передавать друг другу фотографии половых органов топ менеджеров близзард

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Bobby HaveFun

1

Так им за консультацией к Навке в соседний тред. Она за мужское/женское пояснять вон как умеет. 

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Madao

1

Близзы должны сдохнуть. Надеюсь, это начало их смерти. 

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Р О Б А Т

0

Прям день секс-скандалов

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Необыкновенный яд

0
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Великолепный диод

0

Давно скатились и пхуй

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Arthur Sergeev

0

"из-за домогательств и дискриминации сотрудниц"
Сначала подумал, что домогаются сотрудницы. 

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Вольдемаръ Дурбовскiй

0

Мужчины много играют в видеоигры

хуемрази пиздец

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Денис Фадеев

–1

Ээээ, я вообще-то новый аддон к Хартстоуну жду.

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