В иске утверждается, что женщинам в компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по службе, а одна из сотрудниц покончила с собой из-за сексуальных домогательств.

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Стенд Activision Blizzard на выставке Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе Фото AP

Калифорнийский Департамент по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) подал в суд на Activision Blizzard. В ходе двухлетнего расследования государственное агентство выявило десятки случаев притеснения и домогательств в адрес сотрудниц корпорации.

В иске описываются примеры дискриминации, злоупотребления сотрудников-мужчин своим положением и совершения ими неприемлемых действий по отношению к коллегам-женщинам.

Работники Activision Blizzard регулярно выпивают на рабочем месте, после чего пристают к женщинам, шутят на сексуальные темы, включая изнасилования. Женщины из команды разработчиков World of Warcraft отметили, что коллеги и начальники мужчины часто приставали к ним, делали непристойные комментарии и унижали.

Мужчины много играют в видеоигры, делегируя свои обязанности сотрудницам;



В деле отдельно описан случай, когда одна из сотрудниц покончила с собой после рабочей поездки с начальником. Полиция выяснила, что с собой в командировку он взял секс-игрушки и лубриканты. Один из сотрудников Activision Blizzard подтвердил, что погибшая подвергалась сексуальным домогательствам. Также, по его словам, незадолго до её гибели на рождественской вечеринке сотрудники-мужчины передавали друг другу фотографию половых органов женщины.

При найме женщинам предлагают меньшую зарплату и худшие условия труда, чем мужчинам на аналогичных должностях;

Для повышения женщинам ставят более жёсткие условия, чем мужчинам. Одна из сотрудниц получила повышение спустя 3 года после устройства на работу. В то же время её коллегу-мужчину, нанятого на несколько месяцев позже, повысили уже в первый год. В другом случае женщине отказали в повышении, а на вакантную должность взяли друга начальника с более низкой квалификацией и меньшим опытом работы. Мужчина переложил часть своих обязанностей на сотрудницу, а сам постоянно играл в Call of Duty;

Сотрудницам отказывают в повышении, поскольку они «могут забеременеть и слишком привыкнуть к роли мамы».

Департамент утверждает, что Activision Blizzard не предприняла никаких мер, чтобы разобраться с проблемами. Агентство требует возместить сотрудницам невыплаченную зарплату, предоставить льготы и создать безопасные условия для работы женщин.

Activision Blizzard отрицает все обвинения и утверждает, что в документе есть искажённые и ложные данные.

В нашей компании нет места сексуальным домогательствам. Мы серьёзно относимся к каждому заявлению и расследуем все претензии. Мы приняли меры для решения во всех случаях, связанных с ненадлежащим поведением.

Также Activision Blizzard прокомментировала момент с самоубийством сотрудницы: «Нас возмущает предосудительное поведение DFEH по втягиванию в это дело случая с трагическим самоубийством сотрудницы, чья смерть не имеет никакого отношения к этому делу, и без какого-либо уважения к её скорбящей семье».

Корпорация утверждает, что заявления департамента не отражают состояния компании в настоящем. В Activision Blizzard с начала расследования значительно улучшили обстановку в офисах, сказано в заявлении компании.