В новом расследовании команды Навального также рассказывается о «тайном» бизнесе семьи спикера парламента и сети благотворительных фондов.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, в июне признанный российскими властями экстремистской организацией, перед выборами в Госдуму опубликовал расследование про её председателя и члена «Единой России» Вячеслава Володина. Он сам пока ситуацию не прокомментировал.