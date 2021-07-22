ФБК: спикер Госдумы Вячеслав Володин за год потратил 75 млн рублей на полёты в Саратов джетом управделами президента Статьи редакции
В новом расследовании команды Навального также рассказывается о «тайном» бизнесе семьи спикера парламента и сети благотворительных фондов.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, в июне признанный российскими властями экстремистской организацией, перед выборами в Госдуму опубликовал расследование про её председателя и члена «Единой России» Вячеслава Володина. Он сам пока ситуацию не прокомментировал.
Перелёты за счёт бюджета
- ФБК изучил сообщения о визитах Володина в регионы, в том числе в Саратовскую область, от которой он участвует на сентябрьских выборах в Госдуму. После этого расследователи сопоставили информацию о командировках Володина в разные города и страны с открытыми данными из сервисов вроде Flightradar24 — многие из них совпали.
- Фонд сделал вывод, что председатель Госдумы летает в служебные командировки на частном самолёте за бюджетные средства. Модель — Falcon 7X с номером рейса RSD4. «На таких самолётах возят всего несколько высших чиновников по их исключительно важным государственным делам», — отметили расследователи.
- Дальнемагистральный самолёт лётного отряда «Россия» Falcon 7X принадлежит управлению делами президента России. Хотя самолёт настолько мощен, что может находиться в воздухе до 14 часов, Володин использует его для двухчасовых дорогих полётов между Москвой и Саратовым.
- По расчётам ФБК, самолёты, на которых, предположительно, находился Володин, за последний год летали из Москвы в Саратов и обратно 25 раз. Стоимость полёта в одну сторону составляет примерно от 19 тысяч евро. Сумма расходов на полёты спикера по этому маршруту с июля 2020 по июль 2021 года доходит до 75 миллионов рублей, утверждает фонд.
- «75 миллионов рублей из бюджета были потрачены на то, чтобы Володин появился в Саратове и под прицелом нескольких камер порекомендовал поставить детскую площадку», — заявляет ФБК, говоря, что спикер парламента использует перелёты для участия в предвыборной кампании.
Сеть благотворительных фондов
- Судя по расследованию ФБК, благотворительные проекты, которые преподносятся как инициативы Володина, на самом деле относятся к нему лишь символически.
- В пример приводится несколько проектов, в том числе стройка для переселенцев в Саратовской области. Володин рассказывал об этом как о собственной инициативе («жители посёлка Елшанка обратились к Вячеславу Володину и сообщили, что они живут в бараках»), но спикер парламента лишь сделал символическое пожертвование. Основные средства дали «Газпром», «Транснефть» и другие госкорпорации, что подтверждается отчётностями на их сайтах.
- ФБК утверждает, что Володин построил сеть подконтрольных благотворительных фондов, оформленных на связанных с ним лиц с «сайтами, сделанными плюс-минус под копирку». Команда Навального обнаружила как минимум семь таких организаций, пожертвования в которые идут от госкорпораций, коммерческих фирм и бизнесменов лично.
- «Деньги всё равно потом перемешиваются, перемещаются между фондами и тратятся на проекты, которые выдаются за личную благотворительность Володина», — объясняет ФБК, как работает схема, утверждая, что это «форма взятки».
- «Госкомпании и олигархи тайно жертвуют сотни миллионов рублей, а Володин их тратит на свои пиар-проекты. То есть „Газпром“, ВТБ, „Транснефть“ оплачивают предвыборную пиар-кампанию Володина. По телевизору один за одним выходят хвалебные сюжеты. Но ничего этого Володин не делал. Он взял чужие деньги, потратил их, а потом просто пришёл сфотографироваться», — утверждает Фонд борьбы с коррупцией.
«Тайная жена»
- ФБК рассказал о «секретной бизнес-империи», которая оформлена на «тайную жену» Володина — Яну Полякину (о ней в мае 2020 года писал The Insider) и её родственников. По данным журналистов, в марте того же года Полякина сменила фамилию на «Володина». Поскольку брак не зарегистрирован официально, то и в декларации спикера парламента не нужно указывать ни её, ни то, сколько она зарабатывает и что ей принадлежит.
- По версии ФБК, на компанию родственников Володина «Инвест Холдинг» оформлено несколько автомобилей (судя по всему, в разное время), квартир и домов, в том числе 373-метровая квартира (по оценке расследователей, за 500 миллионов рублей), 1000-метровый особняк в Подмосковье (оценка в 200 миллионов), 172-метровый таунхаус и московские офисные помещения площадью 450 кв. метров (76 миллионов). Им также принадлежит 870-метровый особняк в центре Саратова — в нём сейчас располагается местное отделение «Единой России».
- Компании, предположительно, связанной с Володиным, раньше принадлежал «Московский жировой комбинат». Завод закрыли, а землю продали строительной компании «Пик». По оценке ФБК, семья Володина получила не менее 1,5 миллиарда рублей.
- Как говорится в расследовании, всего компании, связанные с семьёй Володина, заработали до 5 миллиардов рублей на продаже земли в Москве под застройку.
Фамилия сразу говорит о том чей это Вячеслав
У навальнят начали открываться глаза, что то, чем занимается ФБК это не политика, а обычный видеоблогинг в политическом антураже. Ладно хоть сейчас, лучше поздно, чем никогда.
Они скорее всего и не хотят взрывать. Пытаются достучаться до тех, до кого ещё не достучались.
Позиция русских реперов о расследованиях фбк?
просвещение в широком спектре
что ты под этим понимаешь?
Банковский утюг
для начальа неплохо бы разъяснить , какие политические взгляды все таки придерживаются фбк. какие предложения по улучшению в социальной политике , а не просто "почитай программу навального" с практическим разбором . ну вообще какой то фидбек не только на уровне стримов и донатов. как говорят , именно движухи. а то ну приду я 19, по УГ проголосую. а что дальше ? дальше ждать?
чо, не штырит тебя больше?
ага
да идея простая - иди наблюдателем на выборы на 3 дня за свой счет. там шок-контент гарантирован
Объясните пж, почему текущее рассказывание по-вашему стало тупым и каким вы видите просвещение в будущем. Спасибо
Что это за манера такая - лишь бы в чужой карман посмотреть. За собой следите
Банковский утюг
в "чужом" кармане твои бабки
Банковский утюг
грубо говоря , у таких как он лежат твои 3 3080 Ti по нормальной цене
Митя, дорогой. Ты все меришь видеокартами? Какая то странная терминология.
Банковский утюг
я мерю тем что нужно в данный момент. странно мерять в изолентах, не правда ли ?
Ахахахаххаах, вот это ПАТРИОТ настоящий, ух, гордость берет!!!! НУ И ЧТО ЧТО ВОВКА ЖИВЕТ В ЗАМКЕ? ОН ЧТО НЕ ЗАСЛУЖИЛ??? ИМЕЕТ ПРАВО, ОН ЖЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Если серьезно, это не твой друг, не знакомый, не левый чувак с твоего города. Это депутат, живущий на бюджетные деньги. За его карманом не только можно, но и нужно следить, блять, иначе о какой демократии может быть речь
Арсен, тебя зовут
Бля, че вы минусите, тут же очевидный сарказм
Как же сильно надо любить Саратов чтобы тратить такие деньги, пускай и бюджетные
Вот Путин Питер не любит, поэтому и город сегодня как из "Бандитского Петербурга"
«Тайная жена»
а говорили, что володин — педик
Если его нетайная жена только из расследования узнала о тайной жене, то наверняка так его и назвала
Банковский утюг
Бондаренко показательно выпорят
Пообещать поставить детскую площадку.
А мимоходом выбил деньги из федерального бюджета на новый аэропорт (который очень долго ждали и который реально был нужен городу и соседним областям), под его кураторство построили пляж, который находится в самом центре города (раньше на пляж нужно было ездить в соседний город или на середину моста), облагородил центр города постройкой пешеходной зоны (которая реально очень классная) и открыл несколько спортивных центров. Сейчас идёт полное обновление парка трамваев и троллейбусов, строится первая ветка скоростного трамвая. И это не считая более мелкие проекты
Это все делается благодаря Володину в том числе. Без него эти деньги Саратову из федерального бюджета никто бы не дал.
А что сделали для Саратова ФБК?
Можете называть меня кремлеботом и кем угодно, я живой человек и житель Саратова, и я вижу, что он, в отличие от многих, для своего города делает очень многое.
Ебать, собакам кости кинули в будку, а они и готовы хозяина облизывать. Это всё должно быть построено без его участия.
Это же надо так воспитать народ, что они готовы облизывать вора за то что он строит на ИХ же деньги пляж, а на остальные 99% спизженных денег покупает 80-летней матери и несовершеннолетним детям квартиры с бюджетом саратова. Просто представить себе не могу, что терпилы радуются пляжу и пешеходной зоне, когда за это покупают квартиры по ПОЛ МИЛЛИАРДА рублей из бюджета.
Саратову из федерального бюджета никто бы не дал.
т.е. он сливает мое бабло на какие-то трамваи?
под его кураторство построили пляж
в Саратове есть городские власти? Или под это нужен обязательно чел №3 в государстве?
Чиновник летает на государственном самолёте в командировке засчёт специально выделенного его работодателем фонда. Уровень сенсационности расследований ФБК растёт с каждым видео.
Жду шокирующее расследование про то, как чиновники получают зарплату из бюджета, т.е. из наших нологов
Конкретнее, в чем твоя претензия к расследованиям?
В том, что это просто видосики под утреннюю кашу на политическую тему. Они нашли классный популярный формат, не спорю — обсуждение чужих коттеджей и яхт, но в чём политика-то? Ну я и так знаю, что чиновники воруют — дальше то чё? Пользы от этих видосов 0 в плане развития гражданского общества.
На носу выборы. Если данный ролик посмотрит огромная часть саратовцев, то есть приличный шанс (такое уже было во многих регионах), что Володин будет послан нахуй после прозрения электората.
Почему он должен быть послан? А за многочисленные грехи, которые ты уже увидишь в ролике, если соизволишь его посмотреть.
Польза от ролика? Не дать самому преданному Путину чиновнику, замешанному в многочисленных нехороших делах, избраться. По своему городу скажу, что когда у нас избирались в губеры или мэры не едрос, то было намного лучше, чем когда едрос. Правда один потом ушел все равно в Едро, а на другого уголовные дела повесили из-за того, что он уходить в Едро не стал.
Если ты не видишь пользы от подобного контента - не смотри его ни в коем случае или же пораскинь своими мозгами и попытайся догадаться, для чего подобный контент и создается.
да это бот-новорег
Вячеслав Володин - гей и пидор.
Заходят как-то в бар гей, пидор и Вячеслав Володин, а бармен говорит:
Опять в одиночку бухать будете?
А мог бы и больше, но он думает о народе и экономии бюджет для золотых унитазов
4-е лицо в государстве летало из Москвы в Саратов, ой мамочки, ну все теперь! На российском керосине и с российскими пилотами и механиками. Ах, иностранный самолет - ну так у нас сейчас полстраны на иномарках ездит, тоже покупаем запчасти за границей. Давайте все на Лады теперь пересаживаться, готовы? А между Суперджетом и Эйрбасом вы лично что выберете?
Суть не в том, на каком самолете летает, а в том, для чего летает. Расследование смотрел вообще?
Прохуярить за пару месяцев лям баксов на полеты для того, чтобы поснимать в Саратове ролики предвыборные, где он отчитывает различных местных чиновников и, в своей манере, обещает из Саратова сделать конфетку.
1.Все оценки расходов взяты с потолка. Стоимость перелета это грубо стоимость керосина + стоимость услуг людей которые эти перелеты обеспечивают + амортизация и сервис самолета + услуги аэропортов. Там в себестоимости и близко нет таких сумм.
2.Все потраченные деньги остались в России (грубо, кроме оплаты запчастей самолета). Деньги идут только от людей к людям. Если был потрачен условный миллион, то кто-то этот миллион заработал, и это такие же россияне как и ты.
3.Если 4-е лицо в государстве занимается выборами и ведет свою предвыборную подготовку, это говорит только о том, что от выборов что-то все же зависит наверное - это раз. Во-вторых это стандартная практика для любого политика, тем более главы такого выборного органа как парламент.
Короче не надо все валить в одну кучу и натягивать сову на глобус. Эти перелеты это просто ни о чем, это рабочая рутина любого человека у которого есть нормальные дела. Ясно, что люди такго калибра не на регулярке летают, там ФСО, секретари, помошники и прочее.
Скучно, много говорящих голов, будто подкаст (даже Леха себе такого не позволял)
Спасибо ТЖ за хайлайты