Граффити с Лавровым у посольства России в Лондоне оказалось фейком. Его репостила Захарова Статьи редакции
По её словам, в МИДе хорошо относятся к «народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия».
В соцсетях распространили фото граффити с изображением главы МИД России Сергея Лаврова и его цитатой «Who are you to fucking lecture me?» («Кто ты, бл***, такой, чтобы читать мне нотации?»). Оно якобы появилось в переулке возле российского посольства в Лондоне, но в итоге оказалось фейком. Это выяснили корреспонденты РИА «Новости» и журналист Олег Кашин.
«В этом переулке у российского посольства в Лондоне белая стена, как и раньше. Похоже, умельцы просто дорисовали Лаврова к скриншоту с Google Street View», — предположили в агентстве.
Официальный представитель МИД Мария Захаров запостила фото к себе в телеграм-канал. На просьбу «Подъёма» оценить «произведение искусства» она сказала: «В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо».
Позже Захарова написала, что «картинки, оказалось, не было, но эмоции остались».
В 2008 году газета The Daily Telegraph писала, что Лавров во время телефонного разговора с тогдашним главой МИД Великобритании Дэвидом Милибэндом о конфликте в Южной Осетии сказал ему: «Who are you to fucking lecture me?». Позже Лавров рассказал, что говорил фразу «не читай мне лекции». «Но ядрёное словцо я употребил не от себя в его адрес, а цитируя одного нашего коллегу, который накануне прилетел из Тбилиси», — объяснил Лавров.
надо же, ведь никогда такого раньше не было
Чтоб Захарова постила граффити с Лавровым?
Не может быть
И тут закрасил гуп жилищник
Захаровой говно жрать не впервой
Я сейчас макароны с котлетами жру
Господи, какая же ржака.
Фактчек? Да нахуя.
Ну так а зачем реально, если и так понимают что схавают?
Я так и не понял, на кого это было рассчитано
На аудиторию России 1
Комментарий удален
Могла бы написать, что злые питерские коммунальщики приехали в Лондон и закрасили