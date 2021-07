В соцсетях распространили фото граффити с изображением главы МИД России Сергея Лаврова и его цитатой «Who are you to fucking lecture me?» («Кто ты, бл***, такой, чтобы читать мне нотации?»). Оно якобы появилось в переулке возле российского посольства в Лондоне, но в итоге оказалось фейком. Это выяснили корреспонденты РИА «Новости» и журналист Олег Кашин.

В 2008 году газета The Daily Telegraph писала, что Лавров во время телефонного разговора с тогдашним главой МИД Великобритании Дэвидом Милибэндом о конфликте в Южной Осетии сказал ему: «Who are you to fucking lecture me?». Позже Лавров рассказал, что говорил фразу «не читай мне лекции». «Но ядрёное словцо я употребил не от себя в его адрес, а цитируя одного нашего коллегу, который накануне прилетел из Тбилиси», — объяснил Лавров.