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Новости
Ольга Щербинина

Граффити с Лавровым у посольства России в Лондоне оказалось фейком. Его репостила Захарова Статьи редакции

По её словам, в МИДе хорошо относятся к «народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия».

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Фото «Подъём»

В соцсетях распространили фото граффити с изображением главы МИД России Сергея Лаврова и его цитатой «Who are you to fucking lecture me?» («Кто ты, бл***, такой, чтобы читать мне нотации?»). Оно якобы появилось в переулке возле российского посольства в Лондоне, но в итоге оказалось фейком. Это выяснили корреспонденты РИА «Новости» и журналист Олег Кашин.

«В этом переулке у российского посольства в Лондоне белая стена, как и раньше. Похоже, умельцы просто дорисовали Лаврова к скриншоту с Google Street View», — предположили в агентстве.

Официальный представитель МИД Мария Захаров запостила фото к себе в телеграм-канал. На просьбу «Подъёма» оценить «произведение искусства» она сказала: «В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо».

Позже Захарова написала, что «картинки, оказалось, не было, но эмоции остались».

В 2008 году газета The Daily Telegraph писала, что Лавров во время телефонного разговора с тогдашним главой МИД Великобритании Дэвидом Милибэндом о конфликте в Южной Осетии сказал ему: «Who are you to fucking lecture me?». Позже Лавров рассказал, что говорил фразу «не читай мне лекции». «Но ядрёное словцо я употребил не от себя в его адрес, а цитируя одного нашего коллегу, который накануне прилетел из Тбилиси», — объяснил Лавров.

#новости #фейки

37 37 комментариев
10
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37 комментариев
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Bad Mother Fucker

20

надо же, ведь никогда такого раньше не было

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криво-косо

Bad
1

Чтоб Захарова постила граффити с Лавровым?

Ответить

Семен Семеныч

криво-косо
0

Чтоб Захарова постила фейки

Ответить

Р О Б А Т

3

Не может быть
И тут закрасил гуп жилищник

Ответить

Р О Б А Т

Р
5
Ответить

Михаил Желтухин

Р
1

гугл жилищник

Ответить

Семен Прозов

3

Захаровой говно жрать не впервой 

Ответить

Alex P

Семен
2

да ей похуй, говно жрём тут только мы

Ответить

Семен Прозов

Alex
2

Я сейчас макароны с котлетами жру

Ответить

Alex P

Семен
0

это ты так думаешь

Ответить

Семен Прозов

Alex
2

а, ну еще кетчуп забыл упомянуть

Ответить

Р О Б А Т

Семен
1

Кепчук. А лучок как жы? 

Ответить

Семен Прозов

Р
2

так а все

Ответить

Семен

Семен
2

съел весь

Ответить

Р О Б А Т

Семен
0

Клубничка к макарошкам не оч(

Ответить

Семен Прозов

Семен
1
Ответить

Doktor Streyndzhlav

2

Господи, какая же ржака.
Фактчек? Да нахуя.

Ответить

Р О Б А Т

Doktor
5

Коксчек

Ответить

криво-косо

Doktor
2

Ну так а зачем реально, если и так понимают что схавают?

Ответить

Семен Семеныч

криво-косо
0

Похуй, пляшем

Ответить

Smaug The Terrible

криво-косо
0

Я так и не понял, на кого это было рассчитано

Ответить

криво-косо

Smaug
0

На аудиторию России 1

Ответить

Smaug The

криво-к…
0

Типа, нас в бриташке уважают или что?

Ответить

некипишуй

Doktor
0

такие вещи не надо фактчекать, надо проходить мимо, потому что это не событие

Ответить

Банковский утюг

3

-Граффити с Лавровым в Лондоне
-Лондоне ?
-Да, Лондоне
-Лондоне?
-Да, блять, в Лондоне. Ну это где сбежавшие олигархи, травили Скрипалей и Литвиненко, винишко Чичваркина, Челси Абрамовича, королева с крейсером у Крыма. В Лондоне

Ответить

Maksim Romanenko

2

На тж ещё раньше раскрыли
Гении 

Ответить

Упоротый Голубь

2

Так-с, что там по поводу распространения фейков? 

Ответить

Семен Семеныч

2

Страна-фейк.

Ответить

Alex P

2
Ответить

Комментарий удален

Федя Прозоров

хохлам
2

Могла бы написать, что злые питерские коммунальщики приехали в Лондон и закрасили

Ответить

Семен Семеныч

хохлам
0

Там ещё Кашину дали новую роль - журналист.

Ответить

Nick Rosenberg

1

Зачем вы смеетесь над алкоголичками?!

Ответить

Альтернативный нос

1

Лохи

Ответить

Джон Кроули

1

Интеллект Машки- алкашки тоже фейк и что? Мой хомяк умнее Машки- наркоманки. 

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Photuum

0
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Максим Шпилёв

0

Пиар Лаврова

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Роман Новиков

0

Сами нарисовали, сами запостили

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