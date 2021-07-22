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Новости
yannlll

Мэр сахалинского Углегорска пообещал уйти в отставку после срыва выпуска городской газеты и увольнения главреда Статьи редакции

Журналисты «Углегорских новостей» рассказывали об экологических проблемах в регионе.

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Вход в редакцию «Углегорских новостей». Справа на фото — мэр Сергей Дорощук Фото: Кирилл Кобяков / sakhalin.info

Мэр города Углегорска на Сахалине Сергей Дорощук согласился покинуть должность по просьбе главы региона Валерия Лимаренко, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области. Отставка произошла на фоне скандала с приостановкой работы «Углегорских новостей» — администрация мэра сорвала выпуск газеты и уволила главреда издания, освещавшего экологические проблемы региона.

Работа с населением ведётся очень плохо и освещается в прессе очень плохо, и поэтому возникают домыслы и все эти проблемы […] Критические замечания я высказал сегодня Дорощуку Сергею Васильевичу. По результатам нашей беседы Сергей Васильевич принял решение об отставке.

Валерий Лимаренко
губернатор Сахалинской области

В середине июля журналисты «Углегорских новостей» пожаловались на давление со стороны администрации города и сотрудников ООО «Восточная горнорудная компания». Она разрабатывает крупнейший на Сахалине угольный разрез вблизи Углегорска и владеет угольным портом в соседнем Шахтёрске. Журналисты освещали негативное влияние работы предприятия на экологию.

Сотрудники издания рассказали, что мэр Углегорска Сергей Дорощук пришёл в редакцию и сорвал выпуск газеты: в редакции выключили свет, типографию обесточили. Администрация (учредитель «Углегорских новостей») уволила главного редактора Зинаиду Макарову. Журналисты не согласились с решением и вызвали полицию, но она встала на сторону администрации мэра и попросила сотрудников покинуть здание редакции.

Углегорские новости
Короткое видео: Сергей Дорощук, мэр Углегорского городского округа, незаконно пытается отправить гл. редактора домой и блокирует сдачу газеты "Углегорские новости"

После происшествия председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет разобраться в ситуации. СК начал проверку по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

В пресс-релизе на сайте сахалинского губернатора об отставке главы Углегорска упоминается инцидент с газетой: «Контракт с [Зинаидой Макаровой] был расторгнут по инициативе мэра Сергея Дорощука в связи с готовящейся публикацией о сходе породы в реку» .

Последние несколько дней сайт «Углегорских новостей» недоступен.

#новости #регионы #сми #экология

2 2 комментария
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NiemandDa

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Потому что не полиция, а мусора ебаные

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Maksym Beshlei

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Чего вы ожидали в городе с таким названием

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