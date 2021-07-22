Новости
yannlll

«Стопкоронавирус» выпустил видеоэкскурсию по ковидному госпиталю для покупателей сертификатов о вакцинации Статьи редакции

В ролике главный врач московской больницы показывает койки, аппараты ИВЛ и коридор, по которому умерших от коронавируса везут в морг.

Сайт «Стопкоронавирус.рф», где публикуются официальные данные оперштаба по заболевшим, выздоровевшим и умершим от коронавируса, выпустил видеоэкскурсию по «красной зоне» госпиталя. В видео главный врач московской больницы № 15 Валерий Вечорко показывает больничные палаты, аппараты ИВЛ и реанимацию.

Эта инструкция прилагается к покупке фальшивых сертификатов о вакцинации. Если вы заболеете, вот койки. Они очень комфортные, но придется лежать строго на животе. Начнёте задыхаться, этот прибор [томограф] покажет, сколько осталось от ваших лёгких.

Валерий Вечорко
главный врач больницы № 15 в Москве

«А это ИВЛ. Он буквально будет дышать за вас. С этим он точно справится, а справитесь ли вы?», — спрашивает зрителей врач. Последним местом, откуда есть шанс вернуться домой живым, Вечорко называет реанимацию. В конце ролика он подходит к «самому тихому коридору в больнице» — здесь, по его словам, экскурсия может закончиться.

В описании видео «Стопкоронавирус» призывает зрителей вакцинироваться от коронавируса, чтобы «не платить жизнью за экскурсию по больнице».

#вакцинация #коронавирус #новости

2551 просмотров
72 72 комментария
1
30
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f"], "comments": 72, "likes": 30, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 413907, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Jul 2021 21:37:01 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
72 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Феминизм здорового человека

27

Показали бы лучше Боткинскую переполненную, вот это я понимаю антиреклама

Ответить

Александр Лукашенко

21

Какая-то образцово-показательная больняка, к реальности отношения не имеющая. 

Ответить

Mikha Nanullov

Александр
1

Показан был кабинет КТ и реанимации, в Рощинской под Питером, где я лежал, то же самое, facilities (все остальное включая душ сортир) там трэшачок да местами

Ответить

Vasya Pupkin

Александр
1

Отстроили на Мосфильме, а снял Тарковский.

Ответить

Федя Прозоров

Vasya
0

По цветокору звягинцев

Ответить

solawind

17

Лучше бы показали как ты будешь задыхаться в настоящий российской больнице с отпадывающим на тебя потолком и санитаркой работающей на две смены,  которая уснула и не слышит.

Ответить

Р О Б А Т

solawind
7

И горящим ивлом

Ответить

Особенный бас

Р
2

с горящими от ивл легкими

Ответить

Феминизм здорового человека

14

На самом деле охуенно сделали, спорить не буду.

Ответить

Максим Шпилёв

Феминизм
0

Просто ты против антиваксеров

Ответить

Феминизм здорового человека

Максим
9

Я не против никого, антиваксеры сами против себя.
Просто видос пиздатый и лаконичный

Ответить

Федя Прозоров

5

Хахахахахаха смешно - подумали создатели ролика. Ведь это лучше, чем доказывать эффективность вакцинации

Ответить

Резкий Мика

Федя
4

Есть категория людей, которым невозможно доказать что-либо, не совпадающее с их картиной мира. Не важно, кто это: антипрививочники, ватники, навальнята и пр.

Ответить

Deerp Deerp

Резкий
0

Ну раз такие есть (их много кстати?) то и доказывать ничего не нужно!

Ответить

Рыжий

Deerp
1

 их много кстати?

На процент вакцинированных посмотри =)

Ответить

Федя Прозоров

Deerp
0

Есть те, кто файзер и модерну ждут

Ответить

Eugard

Федя
1

Я тоже ждал, не хотел астрозенеку, в результате промучался месяц и теперь последствия.
Ну укололся теперь файзером, а хрен его знает, как он поможет от новых штаммов.
Не болейте этой гадостью.

Ответить

Федя Прозоров

Eugard
1

Тут вроде у всех вакцин проблемы - кроме слов, что «мы спасем от новых штаммов» ничего нет

Ответить

Deerp Deerp

Федя
2

В смысле «доказывать»?
Лучше ведь развесить на билбордах слоганы:
— не привился значит ссыкло
— без прививки точно сдохнешь
— на тебе ответственность за всех погибших

Ответить

Федя Прозоров

Deerp
1

Они уже висят

Ответить

Deerp Deerp

Федя
2

О том и речь.
Гопник ничего не будет «доказывать» терпиле.

Ответить

Нижний интернет

5

Эффект наверняка будет таким же ошеломляющим как и страшные картинки на пачках сигарет.

Ответить

Рыжий

Нижний
1

Нам еще в школе показывали фильм про наркотики. Там еще музыка жуткая была наложена на видеоряд. Но от наркотиков это мало кого отвадило 

Ответить

Нижний интернет

Рыжий
4

К нам какие-то чуваки из США приезжали, показывали жуткую "документалку" о вреде курения. Вскрытие легких курильщика из которых смола вытекает и прочий постановочный булшит.

Реакцией после просмотра у 100% пацанов было: "Бля, жесть какая. Пойдем перекурим".

Ответить

Федя Прозоров

4

Простите, но мне кажется, что это антиреклама вакцинации. Люди, которые верят в теории заговоров, уже не испугать моргами и ивл. Тут нужен другой подход

Ответить

Федя Прозоров

Федя
2

Посмотрел, расхотелось ставить второй компонент

Ответить

Феминизм здорового человека

Федя
0

Какой подход? Почему антиреклама?

Ответить

Федя Прозоров

Феминизм
1

Да хз, не снимать хуету или лизать яйца спутнику, например. Нормальных людей возможно убедят публикации в авторитетных медицинских журналах. Уверенных, что власти им врут, тем, что власти перестанут врать (лол)

Ответить

Ilya Shevchenko

Федя
0

Ланцет, Nature?

Ответить

Федя Прозоров

Ilya
0

По спутнику ок, что-то есть. По остальным - нет

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Лично меня укололи спутником (или физраствором, я не ебу), поэтому мне не надо ничего доказывать, что вакцинация ок. Но для больных умом людей нужно что-то менее прямолинейное

Ответить

Рыжий

Федя
0

Больных умом людей оставьте в покое просто. Камон, летальность 2,5%. По официальным данным. И переболевших 4% от населения России примерно.
А если брать цифры из недавнего расследования про количество переболевших - там вообще летальность меньше 1% выходит

Ответить

Федя

Рыжий
0

Как вариант

Ответить

Имя

Рыжий
0

Летальность 1% это очень много, очень. Если переболеют все, то умрет в итоге около 100 млн людей.

Ответить

Федя

Имя
0

Зря что ль путин деньги за ребенка дает? Намекает, что бабы еще нарожают

Ответить

Рыжий

Имя
0

Минус 100млн людей за какой период? 
За полтора года умерло 4млн, например.
Экстраполяцию делать нельзя скорее всего. Ведь может быть в этом году все же сделают какое-нибудь лекарство? Раз вакцины штампуют уже чуть ли не на потоке

Ответить

Федя

Рыжий
0

Я подумал, что он нолик лишний прибавил

Ответить

Имя

Рыжий
0

Я бы смотрел избыточную смертность, а не официальную. +куча тяжелых осложнений у тех кто не умер. Лекарства? Смотри чтобы не было наоборот после новой мутации вируса.

Ответить

Круглый парфюмер

4
Ответить

Андрей

3

Блин, даже не плохо

Ответить

Bkmz Иванов

2

в борделе передвигали кровати в надежде всё исправить

Ответить

Рыжий

2

Спустя полтора года массового вымирания решили снимать такую социалочку? 

Ответить

Особенный бас

1

Австралийцев никто не переплюнет

Ответить

Феминизм здорового человека

Особенный
1

чё у них было?
Это про них новость была что по телику показывали как человек затыкается?

Ответить

Особенный бас

Феминизм
1

да, порвались как их граждане, так и наши

Ответить

Феминизм

Особенн…
1

как найти? в гугле по запросу австралия коровавирус реклама — шиш

Ответить

Особенный бас

Феминизм
1
Власти Австралии призвали прививаться через…
В соцсетях ролик раскритиковали за натуралистичность и перекладывание ответственности на молодёжь.
tjournal.ru
Ответить

Феминизм

Особенн…
2

бля и че такого
тупо давит на чувства конечно, наш получше, но и поводов рваться я не вижу

Ответить

Особенный бас

Феминизм
1

тем не менее много у кого подгорело, страх - хороший воспитатель

Ответить

Феминизм

Особенн…
0

А я понял. Там подгорело потому что людей до 40 лет не прививали, а люди после 40 ждали записи дохуя времени. Типа невпопад реклама, когда государство обсирается

Ответить

Особенный

Феминизм
0

у меня всегда тлеет мысль, что если государство демократическое, то вина за проебы в конечном итоге лежит на простых гражданах, которые себе во власть цирк с конями понабрали

Ответить

Феминизм

Особенн…
0

Но были ли они избраны исходя из того,  что через год-два им придётся разгребать эту хуйню с коровавирусом? 
Специфичный очень проблем, затрагивающий множество сфер и в идеале требующий специалистов у власти

Ответить

Особенный

Феминизм
1

политик и не должен быть мастером-спецом на все случаи жизни, политик это организатор и кооператор специалистов, к которым он прислушивается по специальным направлениям, создает им условия нормальной работы, а за успехи в их работе заслуженно говорит, что это его заслуга и он должен быть переизбран на следующий срок

Ответить

KSA

Феминизм
0

Бессердечный феминизм )

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Идея хорошая, исполнение говно, впрочем ничего нового

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

Да норм исполнение, не придирайся 

Ответить

Дмитрий Орлов

Рыжий
2

У меня не появилось желание уколоться после такой стерильной больницы, в которой нет ни одного пациента, драмы нет, увы

Ответить

Рыжий

Дмитрий
1

Можно подумать, если бы тебе показали стандартную больницу в провинции км 1000 от Москвы и как люди буквально умирают - ты бы пошел привился. Скорее всего было бы так же пофиг

Ответить

Р О Б А Т

1

Не стал смотреть 

Ответить

Vasya Pupkin

Р
0

Герой.

Ответить

Сергей Голованов

1

Бляха, сначала посмотрел издалека и подумал, что это Навальный экскурсию по тюрьме проводит. Вот был бы контент от органов

Ответить

Алексей Нахальный

1

Вот фулл. Не благодарите 

Ответить

Юридический магнит

0

Чудесно

Ответить

Alex Blake

0

Почему все койки и палаты пусты? На время съемок больных попросили подождать в коридоре?

Ответить

шляпик

0

А для продавцов — по сизо

Ответить

шляпик

шляпик
0

Хотя кого я обманываю

Ответить

Ivan Lindman

0

Это показывает результаты путинской политики по свертыванию здравоохранения, закрытию больниц и низкой квалификации врачей. Благодаря путинской политике у людей нет возможности лечиться, очереди к терапевту и другим врачам исчисляются месяцами. 

Долой Путина и его воровскую клику подлецов! Нам надо вытаскивать Навального!

Ответить

KSA

0

Мы так испугались, прям оухеть

Ответить

Bastian Henning

0

Переболел на новый год ковидом. В лёгкой форме, даже кашля не было. Сегодня сделал первую прививку Спутником. Я просто подыхаю. Температура 38,7, дойти до туалета проблема. Всего ломает 2 раза вырвало. Мне не повезло, не знаю как ночь пережить. Парацетамол не помогает. Мне 33 года, если чё.

Ответить

Федя Прозоров

Bastian
0

Живе бастиан

Ответить

Руслан Астратов

Bastian
0

После того как ковидом переболел, тест на антитела сдавал?

Ответить

Дмитрий Пелипас

0

ТЖ превратился в пикабу. Ебанатов-Вакценатов целые пастбища, обкололись своим спутником и ябут друг друга в жёпы. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 72 комментария
Обсуждаемое
Новости
В РПЦ предложили поэтапно вывести аборты из системы ОМС. Сначала — для женщин с доходом выше прожиточного минимума​
Среди других предложений — обязательная консультация с психологом/соцработником перед абортом и запрет врачам предлагать беременным такую процедуру.
218
Наука
Джефф Безос слетал в космос. На борту также были самый молодой и самый пожилой астронавты в истории
С ним полетели родной брат, 82-летняя ветеранка NASA и 18-летний сын гендиректора частной инвестиционной компании.
188
Новости
Режиссёра церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили из-за шутки про Холокост, которую он произнёс в 1998 году
В комедийном скетче он предлагал «сыграть в Холокост».
173
Популярное за три дня
Интернет
YouTube заблокировал расследование ФБК про главу Ростуризма. Там рассказывали о её квартире за 60 миллионов рублей
На видео пожаловалась блогер, которая брала у Догузовой интервью.
100
Технологии
В США впервые имплантировали человеку полностью искусственное сердце — протез поступил в свободную продажу
Устройство позволит пациенту прожить до пересадки настоящего органа.
100
Петербург
В Петербурге на выборы выдвинулись два тёзки депутата Бориса Вишневского. По данным СМИ, они специально сменили имена
Если их зарегистрируют, в бюллетене на выборах в одном округе может оказаться три Вишневских.
78
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null