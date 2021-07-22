«Стопкоронавирус» выпустил видеоэкскурсию по ковидному госпиталю для покупателей сертификатов о вакцинации Статьи редакции
В ролике главный врач московской больницы показывает койки, аппараты ИВЛ и коридор, по которому умерших от коронавируса везут в морг.
Сайт «Стопкоронавирус.рф», где публикуются официальные данные оперштаба по заболевшим, выздоровевшим и умершим от коронавируса, выпустил видеоэкскурсию по «красной зоне» госпиталя. В видео главный врач московской больницы № 15 Валерий Вечорко показывает больничные палаты, аппараты ИВЛ и реанимацию.
«А это ИВЛ. Он буквально будет дышать за вас. С этим он точно справится, а справитесь ли вы?», — спрашивает зрителей врач. Последним местом, откуда есть шанс вернуться домой живым, Вечорко называет реанимацию. В конце ролика он подходит к «самому тихому коридору в больнице» — здесь, по его словам, экскурсия может закончиться.
В описании видео «Стопкоронавирус» призывает зрителей вакцинироваться от коронавируса, чтобы «не платить жизнью за экскурсию по больнице».
Показали бы лучше Боткинскую переполненную, вот это я понимаю антиреклама
Какая-то образцово-показательная больняка, к реальности отношения не имеющая.
Показан был кабинет КТ и реанимации, в Рощинской под Питером, где я лежал, то же самое, facilities (все остальное включая душ сортир) там трэшачок да местами
Отстроили на Мосфильме, а снял Тарковский.
Лучше бы показали как ты будешь задыхаться в настоящий российской больнице с отпадывающим на тебя потолком и санитаркой работающей на две смены, которая уснула и не слышит.
На самом деле охуенно сделали, спорить не буду.
Просто ты против антиваксеров
Я не против никого, антиваксеры сами против себя.
Просто видос пиздатый и лаконичный
Хахахахахаха смешно - подумали создатели ролика. Ведь это лучше, чем доказывать эффективность вакцинации
Резкий Мика
Есть категория людей, которым невозможно доказать что-либо, не совпадающее с их картиной мира. Не важно, кто это: антипрививочники, ватники, навальнята и пр.
Ну раз такие есть (их много кстати?) то и доказывать ничего не нужно!
Есть те, кто файзер и модерну ждут
Тут вроде у всех вакцин проблемы - кроме слов, что «мы спасем от новых штаммов» ничего нет
В смысле «доказывать»?
Лучше ведь развесить на билбордах слоганы:
— не привился значит ссыкло
— без прививки точно сдохнешь
— на тебе ответственность за всех погибших
Они уже висят
Эффект наверняка будет таким же ошеломляющим как и страшные картинки на пачках сигарет.
К нам какие-то чуваки из США приезжали, показывали жуткую "документалку" о вреде курения. Вскрытие легких курильщика из которых смола вытекает и прочий постановочный булшит.
Реакцией после просмотра у 100% пацанов было: "Бля, жесть какая. Пойдем перекурим".
Простите, но мне кажется, что это антиреклама вакцинации. Люди, которые верят в теории заговоров, уже не испугать моргами и ивл. Тут нужен другой подход
Какой подход? Почему антиреклама?
Да хз, не снимать хуету или лизать яйца спутнику, например. Нормальных людей возможно убедят публикации в авторитетных медицинских журналах. Уверенных, что власти им врут, тем, что власти перестанут врать (лол)
Ланцет, Nature?
По спутнику ок, что-то есть. По остальным - нет
Лично меня укололи спутником (или физраствором, я не ебу), поэтому мне не надо ничего доказывать, что вакцинация ок. Но для больных умом людей нужно что-то менее прямолинейное
чё у них было?
Это про них новость была что по телику показывали как человек затыкается?
да, порвались как их граждане, так и наши
тем не менее много у кого подгорело, страх - хороший воспитатель
у меня всегда тлеет мысль, что если государство демократическое, то вина за проебы в конечном итоге лежит на простых гражданах, которые себе во власть цирк с конями понабрали
политик и не должен быть мастером-спецом на все случаи жизни, политик это организатор и кооператор специалистов, к которым он прислушивается по специальным направлениям, создает им условия нормальной работы, а за успехи в их работе заслуженно говорит, что это его заслуга и он должен быть переизбран на следующий срок
Идея хорошая, исполнение говно, впрочем ничего нового
У меня не появилось желание уколоться после такой стерильной больницы, в которой нет ни одного пациента, драмы нет, увы
Не стал смотреть
Бляха, сначала посмотрел издалека и подумал, что это Навальный экскурсию по тюрьме проводит. Вот был бы контент от органов
Почему все койки и палаты пусты? На время съемок больных попросили подождать в коридоре?
Это показывает результаты путинской политики по свертыванию здравоохранения, закрытию больниц и низкой квалификации врачей. Благодаря путинской политике у людей нет возможности лечиться, очереди к терапевту и другим врачам исчисляются месяцами.
Долой Путина и его воровскую клику подлецов! Нам надо вытаскивать Навального!
Переболел на новый год ковидом. В лёгкой форме, даже кашля не было. Сегодня сделал первую прививку Спутником. Я просто подыхаю. Температура 38,7, дойти до туалета проблема. Всего ломает 2 раза вырвало. Мне не повезло, не знаю как ночь пережить. Парацетамол не помогает. Мне 33 года, если чё.
ТЖ превратился в пикабу. Ебанатов-Вакценатов целые пастбища, обкололись своим спутником и ябут друг друга в жёпы.