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Новости
Ольга Щербинина

Instagram навсегда заблокировал аккаунт «Проекта» — после объявления издания «нежелательным» в России Статьи редакции

Страницу заблокировали через два дня после случившегося.

33 33 комментария
1450 просмотров

Об этом рассказал в фейсбуке главный редактор «Проекта» Роман Баданин, ранее признанный «иностранным агентом».

По его словам, причиной блокировки Instagram назвал «нарушение норм сообщества». Что это за нарушение, и кто пожаловался на аккаунт «Проекта», соцсеть не уточнила.

Полагаем, Роскомнадзор, бородины, ионовы и прочие сейчас натруженными руками пишут доносы и на все наши прочие соцсети. В свете уже принятых решений, полагаю, что большие компании и тут пойдут у клоунов на поводу. Не знаю, какой вывод из этого можно сделать. Кругом говно и беспринципность.

Роман Баданин

У аккаунта «Проекта» было около 20 тысяч подписчиков.

В апреле ему присвоили статус умершего человека. Журналисты связали это с расследованием про жён Рамзана Кадырова.

15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Минюст также внёс нескольких сотрудников издания в реестр «иностранных агентов».

Cписок 28: кого и за что российские власти…
«Проект», VTimes, «Медуза» — медиа-участники реестра либо закрываются, либо продолжают работу с…
tjournal.ru

#новости #instagram #смииноагенты #медиа

33 33 комментария
13
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33 комментария
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Денис Розенталь

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Давно пора понять, что каждой иностранной компании, а особенно транснациональной корпорации плевать на отдельно взятых людей в другой стране. Никто не придёт из вне «спасать» оппозицию и «ругать» власть. С этими людьми они получают прибыль, больше их ничего не интересует.
И о каких к черту принципах он говорит, какой-то юношеский максимализм.

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Andy

Денис
6

Ты вообще представляешь размер компании? Там всё работает на автоматизации, заабузить алгоритмы может любой.

Ответить

Денис Розенталь

Andy
0

Классические «русские хакеры»

Ответить

Andy

Денис
0

Тут и хакером быть не нужно.

Ответить

Денис Розенталь

Andy
0

Это была шутка…

Ответить

alexferman

Денис
–1

Ты врёшь, заграница нам поможет!!!!111

Ответить

Bobby HaveFun

8

кругом говно и беспринципность

Мсье философ

Ответить

Кислотный беспилотник

Bobby
1

Шопенгауэр, не иначе

Ответить

Законный турник

5

Инстаграм - самая помойная соцсеть интернета. Главная причина коммерческого успеха инстаграма в том, что в нем сидит самая глупая аудитория, которой можно впаривать самый некачественный товар за большие деньги. 

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Строгий коктейль

Законный
2

Вау ты такая крутая и дерзкая, так четко обсираешь соц. сети. Сразу видно - нонконформистка!!!

Ответить

Законный турник

Строгий
1

Все так

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Bad Mother Fucker

Строгий
0

тычобля наехал штоле

Ответить

Внутренний кофе

Законный
2

чем отличается русский сегмент фейсбука? та же помойка, а по контенту не лучше одноклассников

Ответить

Законный турник

Внутренний
0

Им хотя бы неудобно пользоваться и он не так быстро плодит тех же антипрививочников и сторонников 5g заговоров.

Ответить

Кислотный беспилотник

Законный
2

Ой, да, кстати. Натыкаешься в инсте на рекламу товарнейм, ищешь его на Али и получаешь то же самое в разы дешевле

Ответить

Здоровый коктейль

Законный
0

Бальзам на душу, а не слова.

Ответить

Michael Shultz

Законный
0

Не скажи, там хотя бы хронологическая лениа существует еще.

Ответить

Mikhail Nisparelevich

1

А зачем вообще проект заводил страницу в этом гадюшнике?
Там же одни понторезы и сосалки сидят, помешанные на роскоши и гламуре. 

Ответить

Доступный Никита

Mikhail
0

Нет.

Ответить

Законный турник

Доступный
2

Да. 

Ответить

Доступный Никита

Законный
2

Рекомендации там ад, но лента же от пользователя зависит. Всего-то надо не жрать говно.

Ответить

Законный турник

Доступн…
1

Эт понятно, но соцсеть для фотографий, которая не позволяет открыть фотографию в высоком разрешении - это абсурд.

Ответить

Кислотный

Законный
0

Ну, если по факту, то не только

Ответить

Здоровый коктейль

1

Бойкотирую проекты ФБ уже много лет. ИГ блокирует неугодных, Воцап рассылает Пегасы... Та ещё помойка, что ни возьми.

Ответить

Кхалиси Бот

Здоровый
1

Бойкотийюю пьоекти ФБ узе много лет. ИГ блокийюет ниюгёдних, Воцяп ляссыяет Пегясы... Тя исё пёмойкя, что ни возьми.

Ответить

Стас Фарбер

Кхалиси
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси Бот

Кхалиси
0

Бойкотийюю пьоекти ФБ узе много лет. ИГ блокийюет ниюгёдних, Воцяп ляссыяет Пегясы... Тя исё пёмойкя, что ни возьми.

Ответить

AZP

Здоровый
–3

@Кхалиси Бот 

Ответить

Р О Б А Т

1

Гондоны фейссучные 

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Sergey Kolomiychuk

1

Бизнес это приспособленцы. И терять прибыль ради каких то там прав и свобод никто не будет пока можно извлекать прибыль. Ваш капитан очевидность

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Внутренний кофе

0

подстилки режима

напоминаю, что дуров в свое время, так и не выдал данные админов групп майдана

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Василий Дробовский

0

Аж удивительно, неужели по номеру +1(650)-543-4800 можно пожаловаться в одностороннем порядке ..

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Сергей Сергеич

0

В смысле? Фейсбук пошёл на поводу у российских властей? Сюрр какой-то.

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