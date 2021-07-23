Полагаем, Роскомнадзор, бородины, ионовы и прочие сейчас натруженными руками пишут доносы и на все наши прочие соцсети. В свете уже принятых решений, полагаю, что большие компании и тут пойдут у клоунов на поводу. Не знаю, какой вывод из этого можно сделать. Кругом говно и беспринципность.