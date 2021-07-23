Instagram навсегда заблокировал аккаунт «Проекта» — после объявления издания «нежелательным» в России Статьи редакции
Страницу заблокировали через два дня после случившегося.
Об этом рассказал в фейсбуке главный редактор «Проекта» Роман Баданин, ранее признанный «иностранным агентом».
По его словам, причиной блокировки Instagram назвал «нарушение норм сообщества». Что это за нарушение, и кто пожаловался на аккаунт «Проекта», соцсеть не уточнила.
У аккаунта «Проекта» было около 20 тысяч подписчиков.
В апреле ему присвоили статус умершего человека. Журналисты связали это с расследованием про жён Рамзана Кадырова.
15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
Минюст также внёс нескольких сотрудников издания в реестр «иностранных агентов».
Давно пора понять, что каждой иностранной компании, а особенно транснациональной корпорации плевать на отдельно взятых людей в другой стране. Никто не придёт из вне «спасать» оппозицию и «ругать» власть. С этими людьми они получают прибыль, больше их ничего не интересует.
И о каких к черту принципах он говорит, какой-то юношеский максимализм.
Классические «русские хакеры»
кругом говно и беспринципность
Мсье философ
Строгий коктейль
Вау ты такая крутая и дерзкая, так четко обсираешь соц. сети. Сразу видно - нонконформистка!!!
Внутренний кофе
чем отличается русский сегмент фейсбука? та же помойка, а по контенту не лучше одноклассников
Законный турник
Им хотя бы неудобно пользоваться и он не так быстро плодит тех же антипрививочников и сторонников 5g заговоров.
Ой, да, кстати. Натыкаешься в инсте на рекламу товарнейм, ищешь его на Али и получаешь то же самое в разы дешевле
А зачем вообще проект заводил страницу в этом гадюшнике?
Там же одни понторезы и сосалки сидят, помешанные на роскоши и гламуре.
Доступный Никита
Нет.
Законный турник
Да.
Доступный Никита
Рекомендации там ад, но лента же от пользователя зависит. Всего-то надо не жрать говно.
Законный турник
Эт понятно, но соцсеть для фотографий, которая не позволяет открыть фотографию в высоком разрешении - это абсурд.
Бойкотийюю пьоекти ФБ узе много лет. ИГ блокийюет ниюгёдних, Воцяп ляссыяет Пегясы... Тя исё пёмойкя, что ни возьми.
Бойкотийюю пьоекти ФБ узе много лет. ИГ блокийюет ниюгёдних, Воцяп ляссыяет Пегясы... Тя исё пёмойкя, что ни возьми.
Бизнес это приспособленцы. И терять прибыль ради каких то там прав и свобод никто не будет пока можно извлекать прибыль. Ваш капитан очевидность
Аж удивительно, неужели по номеру +1(650)-543-4800 можно пожаловаться в одностороннем порядке ..