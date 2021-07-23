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Новости
Ольга Щербинина

Instagram забанил аккаунт «Проекта» после объявления издания «нежелательным» в России. Но потом разблокировал Статьи редакции

Это случилось из-за нарушения «норм сообщества» — в чём оно заключалось, неизвестно.

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6472 просмотров
Обновление 13:16 Instagram восстановил доступ к аккаунту «Проекта». Причина блокировки страницы издания по-прежнему неизвестна.

О блокировке аккаунта рассказал в фейсбуке главный редактор «Проекта» Роман Баданин, ранее признанный «иностранным агентом».

По его словам, причиной бана Instagram назвал «нарушение норм сообщества». Что это за нарушение, и кто пожаловался на аккаунт «Проекта», соцсеть не уточнила.

Полагаем, Роскомнадзор, бородины, ионовы и прочие сейчас натруженными руками пишут доносы и на все наши прочие соцсети. В свете уже принятых решений, полагаю, что большие компании и тут пойдут у клоунов на поводу. Не знаю, какой вывод из этого можно сделать. Кругом говно и беспринципность.

Роман Баданин

У аккаунта «Проекта» было около 20 тысяч подписчиков.

В апреле ему присвоили статус умершего человека. Журналисты связали это с расследованием про жён Рамзана Кадырова.

15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Минюст также внёс нескольких сотрудников издания в реестр «иностранных агентов».

Cписок 28: кого и за что российские власти…
«Проект», VTimes, «Медуза» — медиа-участники реестра либо закрываются, либо продолжают работу с…
tjournal.ru

#новости #instagram #смииноагенты #медиа

72 72 комментария
81
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72 комментария
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Денис Розенталь

68

Давно пора понять, что каждой иностранной компании, а особенно транснациональной корпорации плевать на отдельно взятых людей в другой стране. Никто не придёт из вне «спасать» оппозицию и «ругать» власть. С этими людьми они получают прибыль, больше их ничего не интересует.
И о каких к черту принципах он говорит, какой-то юношеский максимализм.

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Andy

Денис
18

Ты вообще представляешь размер компании? Там всё работает на автоматизации, заабузить алгоритмы может любой.

Ответить

Денис Розенталь

Andy
1

Классические «русские хакеры»

Ответить

Andy

Денис
1

Тут и хакером быть не нужно.

Ответить

Денис Розенталь

Andy
0

Это была шутка…

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sergjjj

Денис
0

Чеченские D-Дон-серы

Ответить

Рум Азаров

Денис
6

Да они просто ботами жалоб наспамили на их аккаунт. Там баны автоматически выдаются после большого числа жалоб. Думаю их разблочат рано или поздно. Инстаграм в этом плане просто помойный сервис, где можно кого угодно забанить целенаправленной спам-атакой.

Ответить

Данный спрей

Рум
3

Да, да. На самом деле инстаграм добрый-добрый.
Это злые роботы гадят-гадят.

Ответить

Рум Азаров

Данный
4

Советская пропаганда не отпускает россиян даже в современности. Очень много людей верят что есть злые-презлые корпорации, где сидят толстосумы в цилиндрах и думают как бы лишний рубль с пролетариата стрясти. В реальности в корпорациях все как везде - распиздяйство и похуизм. Нет какого-то отдела который думает как бы российской оппозиции/власти поднасрать. Проект конкретно в инсте заблочили спам-атакой ботов, которые заваливают систему жалобами и она на автомате блочит аккаунт.
Но конечно, ты можешь считать корпорации злыми, если в твоей системе ценностей равнодушие равно злу.

Ответить

[Unknown]

Рум
0

а не зря в библии сказано, что равнодушие хуже зла

Ответить

KSA

[Unknow…
0

Библия первая соцсеть?

Ответить

alexferman

Денис
0

Ты врёшь, заграница нам поможет!!!!111

Ответить

Nagibator RusPro

alexferman
0

Таки о какой-такой загранице идёт речь?

Ответить

KSA

Nagibat…
0

Бяларусь

Ответить

Данный спрей

alexferman
0

Так, стоп. Но ведь все эти нежелательные иностранные агенты содержатся на деньги Запада! Как же так…

Ответить

Законный турник

44

Инстаграм - самая помойная соцсеть интернета. Главная причина коммерческого успеха инстаграма в том, что в нем сидит самая глупая аудитория, которой можно впаривать самый некачественный товар за большие деньги. 

Ответить

Строгий коктейль

Законный
37

Вау ты такая крутая и дерзкая, так четко обсираешь соц. сети. Сразу видно - нонконформистка!!!

Ответить

Законный турник

Строгий
10

Все так

Ответить

Bad Mother Fucker

Строгий
0

тычобля наехал штоле

Ответить

Внутренний кофе

Законный
7

чем отличается русский сегмент фейсбука? та же помойка, а по контенту не лучше одноклассников

Ответить

Законный турник

Внутренний
3

Им хотя бы неудобно пользоваться и он не так быстро плодит тех же антипрививочников и сторонников 5g заговоров.

Ответить

Владислав Егоров

Законный
6

Всмысле, там вообще блять кроме антипрививочников и сторонников заговоров не сидит никто

Ответить

Полицейский

Владисл…
1

я сижу, привит и в заговоры не верю

Ответить

Влажный Даниль

Полицей…
2

Тут человек после вакцины ходить не может! Я знал! Я знал!

Ответить

Полицейский

Влажный
0

кстати такие случае действительно были.
у меня к счастью только кишечная инфекция после первой дозы, которая быстро прошла

Ответить

Влажный

Полицей…
2

У всех какие-то побочки, у меня из побочек только след от иглы.

Ответить

Законный турник

Владисл…
1

Значит я давно туда не заходила. Ладно, тогда мне проще сказать, что все фейсбучные сервисы — дно.

Ответить

Илья Гераськин

Законный
0

Все сервисы массовой коммуникации тогда уж

Ответить

Иван Иванович

Внутренний
0

Ты чё, там Шендерович пишет, что режим рухнет через полгода

Ответить

Кислотный беспилотник

Законный
6

Ой, да, кстати. Натыкаешься в инсте на рекламу товарнейм, ищешь его на Али и получаешь то же самое в разы дешевле

Ответить

Здоровый коктейль

Законный
2

Бальзам на душу, а не слова.

Ответить

Целесообразный Никита

Законный
0

А тикток тогда где находится в твоих координатах?

Ответить

Законный турник

Целесообразный
4

Тикток полностью скопировал формат инстаграма, подстроив его под короткие видеоролики. Но даже тикток не плодит такого количества шарлатанов.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Законный
0

А разве не тикток, одноклассники или вк?

Ответить

Законный турник

Дмитрий
2

Тик ток по формату практически копирует инст. Одноклассники и вк значительно обходят инст по основному функционалу, там как минимум можно фотографии в высоком разрешении публиковать. А широкая аудитория в инстаграме в разы более отбитая, чем в одноклассниках. Имхо, всратые открытки, анекдоты, интерьерные решения из фикспрайса и фотографии солений нет так ужасны, как бесконечные высеры Виктории Бони, Тимати и Хабиба на многомилионную аудиторию.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Законный
0

Мммм, но в инсте я ощущаю большую изоляцию от нежелательного контента, в ленте что интересно и профиль закрыт. В вк как-то сложнее с пабликами и комментариями с лахты, и просто отбитых людей.

Ответить

Законный турник

Дмитрий
1

В этом и проблема, инст создает абсолютно закрытый манямирок из которого очень трудно услышать критику. Потому в нем так легко продавать подделки и рассказывать об ужасах вакцинации.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Законный
0

Но если круг общения адекватный, то не будешь пересекаться с антиваксерами, пынялюбами, и прочими. И с барыгами тоже.
Просто смотришь фоточки родни/друзей иногда и всё.

Ответить

капитал

Законный
0

Если для тебя инста помойнее, чем ВК — воспринимать твою аналитику бессмысленно, это явная некомпетентность без намёка на объективность.

Все высеры Бони, Тимати и других раньше были в ВК, потому что основные каловые массы находились там.
Но потом ВК под мудрым управлением мейл.ру потерял свою аудиторию, большинство свалило в инсту. Та часть, которая тебе не нравится, не менялась, а просто переехала в другое место.

ВК с большой радостью бы вернул всех к себе, да вот только не могут, последние несколько лет пытаются безуспешно догнать инсту, путём копирования фич (с задержкой в полгода, лол).
Истории, лайвы, фоторедактор, даже свою соц. сеть-клон только с фото/видео запускали — только никому уже это не нужно, вот и сидят без аудитории. 

Навязывания подписки, дцпшные стикеры, проданные АП паблики, ракование, пропаганда, политагитация, куча рекламы, прямой доступ ко всем данным по запросу с личной почты мента из Усть-Пердюйска — вот и всё, что осталось в ВК. А ты про какие-то высокие разрешения фоток говоришь, лол.

Ответить

Michael Shultz

Законный
0

Не скажи, там хотя бы хронологическая лениа существует еще.

Ответить

Ыныкчанский

Законный
0

Где-то сейчас загрустила примерно половина редакции ТЖ

Ответить

Лев Глебович

Законный
0

Если в нем сидит самая глупая аудитория, то кто сидит в ВК и одноклассниках с тик током? Аристократы? 

Ответить

Законный турник

Лев
0

Чуть выше ответила

Instagram навсегда заблокировал аккаунт…
Страницу заблокировали через два дня после случившегося.
tjournal.ru
Ответить

Bobby HaveFun

24

кругом говно и беспринципность

Мсье философ

Ответить

Кислотный беспилотник

Bobby
3

Шопенгауэр, не иначе

Ответить

Mikhail Nisparelevich

9

А зачем вообще проект заводил страницу в этом гадюшнике?
Там же одни понторезы и сосалки сидят, помешанные на роскоши и гламуре. 

Ответить

Доступный Никита

Mikhail
6

Нет.

Ответить

Законный турник

Доступный
8

Да. 

Ответить

Доступный Никита

Законный
16

Рекомендации там ад, но лента же от пользователя зависит. Всего-то надо не жрать говно.

Ответить

Законный турник

Доступн…
14

Эт понятно, но соцсеть для фотографий, которая не позволяет открыть фотографию в высоком разрешении - это абсурд.

Ответить

Виктор Омай

Законный
1

представь какие серверные горы им бы понадобились, храни они все пикчи в фул разрешении по 10-30 мегабайт

Ответить

Grisha Tsymbal

Виктор
4

Ютабчик с петабайтами ежечасно загружаемых видео сейчас усмехнулся

Ответить

Виктор

Grisha
2

кароче, я за 10 минут провёл небольшое исследование, которое не претендует на истину, но всё же: по непроверенным данным из интернета сейчас ютуб может весить от 10 до 15 петабайт, за 15 лет своего существования, это в среднем 0.8 петабайт в год. Разумеется в 2006 не заливали 0.8 петабайт, и сейчас тоже не так, ну допустим за последний год от 1 до 2 залили. В то же время, если примем за истину, что в инсту заливают до 100 000 000 фото и видео в день, умножим эту цифру на 365 и поделим на размер фото, которое я скачал со своего профиля - оно весило 85 килобайт, и мы получим почти 3 петабайта в год.

3 петабайта, при том, что моё фото весит 85 килобайт. Какая была бы цифра, если бы инста принимала фото не то что бы 5 или больше мегабайт, хотя бы 1-2?

Если получится разъебать меня по фактам - я с радостью приму свою неправоту)

Ответить

Grisha

Виктор
0

Щас будет лоховская говно-аналитика (спойлер: у меня цифры получились как-то сильно крупнее, чем у тебя/вас)
Insta: ~100 000 000 фото и видео в день. Я замечал, что после того, как я залипал минут на 15-30 и смотрел несколько десятков историй + фоточек, расход мобильного трафика на инсту составлял 100-200 мб. То есть средний вес единицы контента сильно меньше метра, ну пусть даже 0.5 Мб будет, не знаю.
Тогда в день получим ~50 000 000 Мб = ~48 Тб

По Ютабчику с 19 года транслируется инфа о >500 часах видео в минуту или >720 000 часах в день.
Это при том, что абсолютное большинство видео загружается минимум в 720p, если не в 1080p.
Сколько весит час фуллхд? Я фильмцы двухчасовые в фуллхд качал объемом в среднем 2Гб, т.е. 1ч ~=1Гб.
Допустим, демонические алгоритмы ютуба жмут это хозяйство до 400мб.
720 000 * 400 = 288 000 000 Мб = 275 Тб в день.
Это только фуллхд. А там ещё гора 1440p и 4K, даже 8K уже немало.

Но, в целом, я, похоже, недооценил Инсту и переоценил Ютуб, и разрыв сильно меньше, чем я думал.
Меня просто вопрос, где Ютуб всё это дерьмише хранит, с ума сводит немногим меньше вопросов о вечном =)

Опять же, если кто доступно объяснит мне, где я идиот, интересно послушать) 

Ответить

Big Dick

Grisha
0

Ютуб существует за счет других сервисов Гугла и вроде никогда прибыльным не был.

Ответить

KSA

Виктор
0

Там для каждой фотки есть 1080р, но сам ты его открыть не сможешь, только если инста решит, что у тебя подходящий экран

Ответить

Влажный Даниль

Законный
0

Это не соц сеть для фотографов потому что, это современный аналог полароида, откуда кстати и иконка. Высокое разрешение там в принципе и не упало. Для этого есть exposure

Ответить

KSA

Доступн…
0

Исправил
 Всего-то надо жрать говно.

Ответить

Кислотный

Законный
0

Ну, если по факту, то не только

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Mikhail
1

В каких соцсетях сидят не понторезы и сосалки?
Кроме двача, но там тупо сосалки.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Doktor
0

без пруфов

Ответить

Здоровый коктейль

6

Бойкотирую проекты ФБ уже много лет. ИГ блокирует неугодных, Воцап рассылает Пегасы... Та ещё помойка, что ни возьми.

Ответить

Кхалиси Бот

Здоровый
13

Бойкотийюю пьоекти ФБ узе много лет. ИГ блокийюет ниюгёдних, Воцяп ляссыяет Пегясы... Тя исё пёмойкя, что ни возьми.

Ответить

Стас Фарбер

Кхалиси
2

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси Бот

Кхалиси
0

Бойкотийюю пьоекти ФБ узе много лет. ИГ блокийюет ниюгёдних, Воцяп ляссыяет Пегясы... Тя исё пёмойкя, что ни возьми.

Ответить

AZP

Здоровый
–2

@Кхалиси Бот 

Ответить

Р О Б А Т

4

Гондоны фейссучные 

Ответить

Внутренний кофе

1

подстилки режима

напоминаю, что дуров в свое время, так и не выдал данные админов групп майдана

Ответить

Sergey Kolomiychuk

0

Бизнес это приспособленцы. И терять прибыль ради каких то там прав и свобод никто не будет пока можно извлекать прибыль. Ваш капитан очевидность

Ответить

Василий Дробовский

0

Аж удивительно, неужели по номеру +1(650)-543-4800 можно пожаловаться в одностороннем порядке ..

Ответить

Сергей Сергеич

0

В смысле? Фейсбук пошёл на поводу у российских властей? Сюрр какой-то.

Ответить

[Unknown]

0

вот так инстушечка поддержала диктатуру и борьбу со свободой слова. подонки. из фейсбука я давно ушла, пора нахуй слать и это говно. 

Ответить
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