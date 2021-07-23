Instagram забанил аккаунт «Проекта» после объявления издания «нежелательным» в России. Но потом разблокировал Статьи редакции
Это случилось из-за нарушения «норм сообщества» — в чём оно заключалось, неизвестно.
О блокировке аккаунта рассказал в фейсбуке главный редактор «Проекта» Роман Баданин, ранее признанный «иностранным агентом».
По его словам, причиной бана Instagram назвал «нарушение норм сообщества». Что это за нарушение, и кто пожаловался на аккаунт «Проекта», соцсеть не уточнила.
У аккаунта «Проекта» было около 20 тысяч подписчиков.
В апреле ему присвоили статус умершего человека. Журналисты связали это с расследованием про жён Рамзана Кадырова.
15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
Минюст также внёс нескольких сотрудников издания в реестр «иностранных агентов».
Давно пора понять, что каждой иностранной компании, а особенно транснациональной корпорации плевать на отдельно взятых людей в другой стране. Никто не придёт из вне «спасать» оппозицию и «ругать» власть. С этими людьми они получают прибыль, больше их ничего не интересует.
И о каких к черту принципах он говорит, какой-то юношеский максимализм.
Классические «русские хакеры»
Да они просто ботами жалоб наспамили на их аккаунт. Там баны автоматически выдаются после большого числа жалоб. Думаю их разблочат рано или поздно. Инстаграм в этом плане просто помойный сервис, где можно кого угодно забанить целенаправленной спам-атакой.
Данный спрей
Да, да. На самом деле инстаграм добрый-добрый.
Это злые роботы гадят-гадят.
Советская пропаганда не отпускает россиян даже в современности. Очень много людей верят что есть злые-презлые корпорации, где сидят толстосумы в цилиндрах и думают как бы лишний рубль с пролетариата стрясти. В реальности в корпорациях все как везде - распиздяйство и похуизм. Нет какого-то отдела который думает как бы российской оппозиции/власти поднасрать. Проект конкретно в инсте заблочили спам-атакой ботов, которые заваливают систему жалобами и она на автомате блочит аккаунт.
Но конечно, ты можешь считать корпорации злыми, если в твоей системе ценностей равнодушие равно злу.
Ты врёшь, заграница нам поможет!!!!111
Таки о какой-такой загранице идёт речь?
Данный спрей
Так, стоп. Но ведь все эти нежелательные иностранные агенты содержатся на деньги Запада! Как же так…
Строгий коктейль
Вау ты такая крутая и дерзкая, так четко обсираешь соц. сети. Сразу видно - нонконформистка!!!
Внутренний кофе
чем отличается русский сегмент фейсбука? та же помойка, а по контенту не лучше одноклассников
Законный турник
Им хотя бы неудобно пользоваться и он не так быстро плодит тех же антипрививочников и сторонников 5g заговоров.
Всмысле, там вообще блять кроме антипрививочников и сторонников заговоров не сидит никто
Полицейский
я сижу, привит и в заговоры не верю
Влажный Даниль
Тут человек после вакцины ходить не может! Я знал! Я знал!
Законный турник
Значит я давно туда не заходила. Ладно, тогда мне проще сказать, что все фейсбучные сервисы — дно.
Ой, да, кстати. Натыкаешься в инсте на рекламу товарнейм, ищешь его на Али и получаешь то же самое в разы дешевле
Целесообразный Никита
А тикток тогда где находится в твоих координатах?
Законный турник
Тикток полностью скопировал формат инстаграма, подстроив его под короткие видеоролики. Но даже тикток не плодит такого количества шарлатанов.
А разве не тикток, одноклассники или вк?
Тик ток по формату практически копирует инст. Одноклассники и вк значительно обходят инст по основному функционалу, там как минимум можно фотографии в высоком разрешении публиковать. А широкая аудитория в инстаграме в разы более отбитая, чем в одноклассниках. Имхо, всратые открытки, анекдоты, интерьерные решения из фикспрайса и фотографии солений нет так ужасны, как бесконечные высеры Виктории Бони, Тимати и Хабиба на многомилионную аудиторию.
Мммм, но в инсте я ощущаю большую изоляцию от нежелательного контента, в ленте что интересно и профиль закрыт. В вк как-то сложнее с пабликами и комментариями с лахты, и просто отбитых людей.
В этом и проблема, инст создает абсолютно закрытый манямирок из которого очень трудно услышать критику. Потому в нем так легко продавать подделки и рассказывать об ужасах вакцинации.
Но если круг общения адекватный, то не будешь пересекаться с антиваксерами, пынялюбами, и прочими. И с барыгами тоже.
Просто смотришь фоточки родни/друзей иногда и всё.
Если для тебя инста помойнее, чем ВК — воспринимать твою аналитику бессмысленно, это явная некомпетентность без намёка на объективность.
Все высеры Бони, Тимати и других раньше были в ВК, потому что основные каловые массы находились там.
Но потом ВК под мудрым управлением мейл.ру потерял свою аудиторию, большинство свалило в инсту. Та часть, которая тебе не нравится, не менялась, а просто переехала в другое место.
ВК с большой радостью бы вернул всех к себе, да вот только не могут, последние несколько лет пытаются безуспешно догнать инсту, путём копирования фич (с задержкой в полгода, лол).
Истории, лайвы, фоторедактор, даже свою соц. сеть-клон только с фото/видео запускали — только никому уже это не нужно, вот и сидят без аудитории.
Навязывания подписки, дцпшные стикеры, проданные АП паблики, ракование, пропаганда, политагитация, куча рекламы, прямой доступ ко всем данным по запросу с личной почты мента из Усть-Пердюйска — вот и всё, что осталось в ВК. А ты про какие-то высокие разрешения фоток говоришь, лол.
Если в нем сидит самая глупая аудитория, то кто сидит в ВК и одноклассниках с тик током? Аристократы?
Законный турник
Чуть выше ответила
кругом говно и беспринципность
Мсье философ
А зачем вообще проект заводил страницу в этом гадюшнике?
Там же одни понторезы и сосалки сидят, помешанные на роскоши и гламуре.
Доступный Никита
Нет.
Законный турник
Да.
Доступный Никита
Рекомендации там ад, но лента же от пользователя зависит. Всего-то надо не жрать говно.
Законный турник
Эт понятно, но соцсеть для фотографий, которая не позволяет открыть фотографию в высоком разрешении - это абсурд.
представь какие серверные горы им бы понадобились, храни они все пикчи в фул разрешении по 10-30 мегабайт
Ютабчик с петабайтами ежечасно загружаемых видео сейчас усмехнулся
кароче, я за 10 минут провёл небольшое исследование, которое не претендует на истину, но всё же: по непроверенным данным из интернета сейчас ютуб может весить от 10 до 15 петабайт, за 15 лет своего существования, это в среднем 0.8 петабайт в год. Разумеется в 2006 не заливали 0.8 петабайт, и сейчас тоже не так, ну допустим за последний год от 1 до 2 залили. В то же время, если примем за истину, что в инсту заливают до 100 000 000 фото и видео в день, умножим эту цифру на 365 и поделим на размер фото, которое я скачал со своего профиля - оно весило 85 килобайт, и мы получим почти 3 петабайта в год.
3 петабайта, при том, что моё фото весит 85 килобайт. Какая была бы цифра, если бы инста принимала фото не то что бы 5 или больше мегабайт, хотя бы 1-2?
Если получится разъебать меня по фактам - я с радостью приму свою неправоту)
Щас будет лоховская говно-аналитика (спойлер: у меня цифры получились как-то сильно крупнее, чем у тебя/вас)
Insta: ~100 000 000 фото и видео в день. Я замечал, что после того, как я залипал минут на 15-30 и смотрел несколько десятков историй + фоточек, расход мобильного трафика на инсту составлял 100-200 мб. То есть средний вес единицы контента сильно меньше метра, ну пусть даже 0.5 Мб будет, не знаю.
Тогда в день получим ~50 000 000 Мб = ~48 Тб
По Ютабчику с 19 года транслируется инфа о >500 часах видео в минуту или >720 000 часах в день.
Это при том, что абсолютное большинство видео загружается минимум в 720p, если не в 1080p.
Сколько весит час фуллхд? Я фильмцы двухчасовые в фуллхд качал объемом в среднем 2Гб, т.е. 1ч ~=1Гб.
Допустим, демонические алгоритмы ютуба жмут это хозяйство до 400мб.
720 000 * 400 = 288 000 000 Мб = 275 Тб в день.
Это только фуллхд. А там ещё гора 1440p и 4K, даже 8K уже немало.
Но, в целом, я, похоже, недооценил Инсту и переоценил Ютуб, и разрыв сильно меньше, чем я думал.
Меня просто вопрос, где Ютуб всё это дерьмише хранит, с ума сводит немногим меньше вопросов о вечном =)
Опять же, если кто доступно объяснит мне, где я идиот, интересно послушать)
Влажный Даниль
Это не соц сеть для фотографов потому что, это современный аналог полароида, откуда кстати и иконка. Высокое разрешение там в принципе и не упало. Для этого есть exposure
В каких соцсетях сидят не понторезы и сосалки?
Кроме двача, но там тупо сосалки.
Бойкотийюю пьоекти ФБ узе много лет. ИГ блокийюет ниюгёдних, Воцяп ляссыяет Пегясы... Тя исё пёмойкя, что ни возьми.
Бойкотийюю пьоекти ФБ узе много лет. ИГ блокийюет ниюгёдних, Воцяп ляссыяет Пегясы... Тя исё пёмойкя, что ни возьми.
Бизнес это приспособленцы. И терять прибыль ради каких то там прав и свобод никто не будет пока можно извлекать прибыль. Ваш капитан очевидность
Аж удивительно, неужели по номеру +1(650)-543-4800 можно пожаловаться в одностороннем порядке ..
вот так инстушечка поддержала диктатуру и борьбу со свободой слова. подонки. из фейсбука я давно ушла, пора нахуй слать и это говно.