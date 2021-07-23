На Транссибирской магистрали из-за сильных дождей рухнул железнодорожный мост Статьи редакции
Движение поездов остановилось, но позже его частично восстановили.
Обрушение произошло утром 23 июля на перегоне Куэнга — Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановили в обоих направлениях. Но позже восстановили по нечётному пути.
Дожди также размыли участок трассы «Амур», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.
Из-за размыва водопропускных труб перекрыли дорогу регионального значения — подъезд к городу Нерчинск. Там обнаружили угрозу обрушения этого участка.
В Шилкинском районе из-за паводка повреждено десять мостов. Некоторые из них находятся в черте населенных пунктов: в сёлах Богомягково, Верхняя Хила, Размахнино, Островки, Ульяновка, Новоберезовское, Кыэкен.
Сейчас бы сравнивать выход рек из берегов, вызванный дождем, который бывает раз в сто лет и затопления московских улиц, вызванных любым более-менее серьезным дождем
Одинаковый Абдужаббор
ЭТО ДРУГОЕ ДА?
Да, это даже другие природные явления, но глупой вате это не понять
Ну если в 1 случае такое происходит из-за выпадения 50 мм осадков, а в 2 случае из-за выпадения 500 мм осадков, то да, это разные случаи.
А это он так шутил или правда долбаёб?
Укурей
Хорошее название, я наверное оттуда родом
Ты из Кыэкен, звучит по-казахски
Отрицательный рост моста