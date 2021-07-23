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Новости
Ольга Щербинина

На Транссибирской магистрали из-за сильных дождей рухнул железнодорожный мост Статьи редакции

Движение поездов остановилось, но позже его частично восстановили.

18 18 комментариев
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Обрушение произошло утром 23 июля на перегоне Куэнга — Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановили в обоих направлениях. Но позже восстановили по нечётному пути.

Дожди также размыли участок трассы «Амур», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Из-за размыва водопропускных труб перекрыли дорогу регионального значения — подъезд к городу Нерчинск. Там обнаружили угрозу обрушения этого участка.

Фото пресс-службы министерства строительсвта, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

В Шилкинском районе из-за паводка повреждено десять мостов. Некоторые из них находятся в черте населенных пунктов: в сёлах Богомягково, Верхняя Хила, Размахнино, Островки, Ульяновка, Новоберезовское, Кыэкен.

#новости #регионы #погода

18 18 комментариев
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Одинаковый Абдужаббор

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Pavel Dmitrovich

Одинаковый
2

Сейчас бы сравнивать выход рек из берегов, вызванный дождем, который бывает раз в сто лет и затопления московских улиц, вызванных любым более-менее серьезным дождем

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Одинаковый Абдужаббор

Pavel
–2

ЭТО ДРУГОЕ ДА?

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Pavel Dmitrovich

Одинако…
2

Да, это даже другие природные явления, но глупой вате это не понять

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Миша Копейкин

Одинако…
1

Ну если в 1 случае такое происходит из-за выпадения 50 мм осадков, а в 2 случае из-за выпадения 500 мм осадков, то да, это разные случаи.

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Рыжий

Одинако…
1

Это буквально другое. Москву за последние несколько месяцев раза 4 затопило

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Сергей Сергеич

Одинаковый
0

А это он так шутил или правда долбаёб?

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Одинаковый Абдужаббор

Сергей
0

типичные русофобы просто

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Иван Прохоров

1

промокаемый, жаль

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alexferman

0

Укурей

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Р О Б А Т

alexferman
2

Нижняя Хуенга тоже норм

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alexferman

alexferman
1

Хорошее название, я наверное оттуда родом

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Борат Сагдиев

alexferman
2
Ответить

Р О Б А Т

alexferman
0

Ты из Кыэкен, звучит по-казахски

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alexferman

Р
0

Не, на казахский не оч похоже

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Р О Б А Т

0

Отрицательный рост моста

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AZP

Р
1

Мост сдал отрицательный тест

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Ваша Закладко

AZP
1

а на баме такой 🐧ни не бывает

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