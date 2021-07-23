Движение поездов остановилось, но позже его частично восстановили.

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Обрушение произошло утром 23 июля на перегоне Куэнга — Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановили в обоих направлениях. Но позже восстановили по нечётному пути.

Дожди также размыли участок трассы «Амур», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.

Из-за размыва водопропускных труб перекрыли дорогу регионального значения — подъезд к городу Нерчинск. Там обнаружили угрозу обрушения этого участка.

Фото пресс-службы министерства строительсвта, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края