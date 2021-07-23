Для этого проведут социальное исследование.

В январе ведомство обратилось в Санкт-Петербургский государственный университет с предложением провести социологическое исследование, в интервью ТАСС сообщил зампредседателя СК Александр Клаус.

Оно должно выяснить причины участия подростков в протестах и найти пути противодействия «таким опасным тенденциям».

«По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодёжи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях», — сообщил Клаус.

Где и как будут применять эти рекомендации, он не уточнил.

В январе и феврале в Москве, Петербурге и других крупных городах России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального.