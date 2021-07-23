СК создаст рекомендации для «сознательного отказа» молодёжи от акций протеста Статьи редакции
Для этого проведут социальное исследование.
В январе ведомство обратилось в Санкт-Петербургский государственный университет с предложением провести социологическое исследование, в интервью ТАСС сообщил зампредседателя СК Александр Клаус.
Оно должно выяснить причины участия подростков в протестах и найти пути противодействия «таким опасным тенденциям».
«По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодёжи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях», — сообщил Клаус.
Где и как будут применять эти рекомендации, он не уточнил.
В январе и феврале в Москве, Петербурге и других крупных городах России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального.
найти пути противодействия «таким опасным тенденциям»
как насчет отказа работников ск от фабрикации дел против политических оппонентов нынешней власти?
рекомендации для "сознательного отказа"
переведите плиз
с какого?
Отказ от участия молодёжи в политической жизни.
Навальный давно сидит, и вроде должен исчезнуть с повестки, но власть сама не устаёт напоминать про него