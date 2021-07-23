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Ольга Щербинина

СК создаст рекомендации для «сознательного отказа» молодёжи от акций протеста Статьи редакции

Для этого проведут социальное исследование.

В январе ведомство обратилось в Санкт-Петербургский государственный университет с предложением провести социологическое исследование, в интервью ТАСС сообщил зампредседателя СК Александр Клаус.

Оно должно выяснить причины участия подростков в протестах и найти пути противодействия «таким опасным тенденциям».

«По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодёжи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях», — сообщил Клаус.

Где и как будут применять эти рекомендации, он не уточнил.

В январе и феврале в Москве, Петербурге и других крупных городах России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального.

#новости

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Bad Mother Fucker

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найти пути противодействия «таким опасным тенденциям»

как насчет отказа работников ск от фабрикации дел против политических оппонентов нынешней власти?

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Dmitry Pasyutin

Bad
5
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Argumenta Ambigua

1

рекомендации для "сознательного отказа"

переведите плиз

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Kir Kirsky

Argumenta
1

с какого?

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Argumenta Ambigua

Kir
0

с правительственного

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Миша Копейкин

Argumenta
0

Отказ от участия молодёжи в политической жизни.

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Argumenta Ambigua

Миша
0

а ещё не отбили?

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Dmitry Pasyutin

0

Навальный давно сидит, и вроде должен исчезнуть с повестки, но власть сама не устаёт напоминать про него

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Своеобразный танк88

0

неудивительно, им нужны послушные рабы, не задающие вопросов. хер им

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