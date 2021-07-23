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Ольга Щербинина

Аргентина пригрозила разорвать контракт на покупку «Спутника V» из-за задержек поставок Статьи редакции

Страна недополучила несколько миллионов доз препарата.

Об этом сообщает газета La nacion со ссылкой на письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини.

Она написала замгендиректора РФПИ Анатолию Браверману и предупредила, что контракт на поставку вакцины «находится под угрозой официального разрыва».

В документе говорится, что Аргентина не получила в июле 5,5 миллионов доз первого компонента «Спутника V» и 13,1 миллиона доз второго. Никколини назвала ситуацию «критической» и отметила, что другие поставщики вакцин поставляют свои препараты без сбоев.

Она также заявила, что в случае дальнейших задержек страна может заключить договор о поставке вакцин с США. Советница подтвердила, что письмо подлинное. В РФПИ его пока не комментировали.

#новости #аргентина

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Реальный месяц

21

Недопоставьте столько же доз кокса и поставки мигом наладятся.

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Знаменитый микроскоп

Реальный
2

поставки мигом наладятся

Аргентина наш?

Ответить

Джон Кроули

9

Эти клоуны ещё в ЕС пробиться хотят. 

Ответить

Антигравитационный торт

Джон
12

из Южной Америки не принимают

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Джон
0

ну сейчас производство налаживают в ОАЭ, Индии, Южной Кореи. Так что думаю справятся с поставками везде.

Ответить

Знаменитый микроскоп

10

Очередная геополитическая победа

Ответить

Скромный томагавк_два

7

как обычно, обосрались

Ответить

Rodion Kutsaev

5

русофобская риторика Аргентины

Ответить

Р О Б А Т

2

Спутник ищите на орбите 

Ответить

Полезный дым

Р
0

Дироле

Ответить

Игорь Рачук

2

Щас модуль Наука пристыкуется и начнёт вакциной поливать с неба. 

Ответить

Иван Иванович

1

Это получается, что где-то 7.5 млн человек получили только первый компонент? Или они и не начинали прививать, видя такой дефицит?

Ответить

Кузькин отец

Иван
1

Первым компонентом уже привили, а второй не подвезли к сроку (надо через три недели после первого) 

Ответить

Иван Иванович

Кузькин
0

ну так. такое и в России вроде замечалось. я так понимаю спутник лайт это и есть типа первый компонент, то есть люди как бы не совсем зря привились, но эффект будет ограниченный

Ответить

Классический клуб

Кузькин
0

Там срок до 60 дней на самом деле, просто из-за вспышки дельты пытаются еще быстрее привить всех.

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Дмитрий Польных

Кузькин
0

В спутнике 1 и 2 компоненты отличаются? 
Я думал как файзер\модерна - идентичные.

Ответить

Андрей Лузин

Дмитрий
0

Да, там разные аденовирусы.

У файзера/модерны вообще принцип другой. Релевантнее сравнивать Спутник с АстраЗенекой, Джонсон&Джонсон

Ответить

Имя Фамилия

1

Почта России

Ответить

Rusty Nail

1

У русских недостаток вакцины, у Аргентины тоже, тогда кого вообще чипируют..?

Ответить

Дефицитный Сервелат

Rusty
0

Так сейчас же глобальный дефицит полупроводников. Чипов не хватает.

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Нервный Орзэмэс

1

Месси пригрозил перестать хорошо играть из-за задержек поставки...

Ответить

Владислав Косинов

1

Вторая часть оперы: "документы для сертификации в ЕС были предоставлены в полном объеме (но мы вам их не покажем)".
Теперь ждем ответ в духе: "еще вчера отправили пару миллионов доз, задержек нет, поставки идут по графику".
Неспособность признавать ошибки с хронической боязнью ответственности, всегда приводит к таким ситуациям. И если внутреннему потребителю можно тупо заткнуть рот и все замять, то на внешнем рынке это выглядит как и должно, как клоунада.

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Мишки Гамми

0

т.е. вопрос нужна ли вакцинация в принципе уже не стоит? :) фокус смещен в сторону, что это всем надо и не хватает даже плохого варианта водички
какие умелые сказочники!

Ответить

Alex P

0

Удар в спину

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Андрей Лузин

0

А ведь Аргентина была надеждой для хороших исследований Спутника

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Алексей Какачан

–1

здоровее будут.

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