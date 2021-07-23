Аргентина пригрозила разорвать контракт на покупку «Спутника V» из-за задержек поставок Статьи редакции
Страна недополучила несколько миллионов доз препарата.
Об этом сообщает газета La nacion со ссылкой на письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини.
Она написала замгендиректора РФПИ Анатолию Браверману и предупредила, что контракт на поставку вакцины «находится под угрозой официального разрыва».
В документе говорится, что Аргентина не получила в июле 5,5 миллионов доз первого компонента «Спутника V» и 13,1 миллиона доз второго. Никколини назвала ситуацию «критической» и отметила, что другие поставщики вакцин поставляют свои препараты без сбоев.
Она также заявила, что в случае дальнейших задержек страна может заключить договор о поставке вакцин с США. Советница подтвердила, что письмо подлинное. В РФПИ его пока не комментировали.
Эти клоуны ещё в ЕС пробиться хотят.
ну сейчас производство налаживают в ОАЭ, Индии, Южной Кореи. Так что думаю справятся с поставками везде.
Это получается, что где-то 7.5 млн человек получили только первый компонент? Или они и не начинали прививать, видя такой дефицит?
Первым компонентом уже привили, а второй не подвезли к сроку (надо через три недели после первого)
ну так. такое и в России вроде замечалось. я так понимаю спутник лайт это и есть типа первый компонент, то есть люди как бы не совсем зря привились, но эффект будет ограниченный
Классический клуб
Там срок до 60 дней на самом деле, просто из-за вспышки дельты пытаются еще быстрее привить всех.
В спутнике 1 и 2 компоненты отличаются?
Я думал как файзер\модерна - идентичные.
Да, там разные аденовирусы.
У файзера/модерны вообще принцип другой. Релевантнее сравнивать Спутник с АстраЗенекой, Джонсон&Джонсон
У русских недостаток вакцины, у Аргентины тоже, тогда кого вообще чипируют..?
Так сейчас же глобальный дефицит полупроводников. Чипов не хватает.
Вторая часть оперы: "документы для сертификации в ЕС были предоставлены в полном объеме (но мы вам их не покажем)".
Теперь ждем ответ в духе: "еще вчера отправили пару миллионов доз, задержек нет, поставки идут по графику".
Неспособность признавать ошибки с хронической боязнью ответственности, всегда приводит к таким ситуациям. И если внутреннему потребителю можно тупо заткнуть рот и все замять, то на внешнем рынке это выглядит как и должно, как клоунада.
т.е. вопрос нужна ли вакцинация в принципе уже не стоит? :) фокус смещен в сторону, что это всем надо и не хватает даже плохого варианта водички
какие умелые сказочники!