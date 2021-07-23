Страна недополучила несколько миллионов доз препарата.

Об этом сообщает газета La nacion со ссылкой на письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини.

Она написала замгендиректора РФПИ Анатолию Браверману и предупредила, что контракт на поставку вакцины «находится под угрозой официального разрыва».

В документе говорится, что Аргентина не получила в июле 5,5 миллионов доз первого компонента «Спутника V» и 13,1 миллиона доз второго. Никколини назвала ситуацию «критической» и отметила, что другие поставщики вакцин поставляют свои препараты без сбоев.

Она также заявила, что в случае дальнейших задержек страна может заключить договор о поставке вакцин с США. Советница подтвердила, что письмо подлинное. В РФПИ его пока не комментировали.