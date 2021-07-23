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Sasha Shambilova

На сайте Олимпийских игр изобразили Крым в составе России. После критики Украины это исправили Статьи редакции

Международный олимпийский комитет извинился за инцидент.

На сайте Olympics.com убрали границу между Крымом и Украиной на карте во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, где фанаты могут выказать поддержку спортсменам. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Международный олимпийский комитет (МОК) извинился за изначальную разметку на карте.

Dmytro Kuleba @DmytroKuleba
Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв’язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку. Зранку за токійським часом карта вже виправлена 👇

#КримЦеУкраїна https://t.co/h9zrWrXtJL
Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карту уже исправили

На то, что на сайте Олимпийских игр Крым отделён от Украины сухопутной границей и включён в состав РФ, обратили внимание 22 июля. Сразу после этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что власти страны поручили посольствам Украины в Японии и Швейцарии разобраться в произошедшем. В тот же день окно с картой временно перестало быть доступным.

Крым присоединился к России в 2014 году по результатам регионального референдума. Украина, страны ЕС и США не признали его итогов и назвали присоединение полуострова аннексией. Россия отрицает обвинения и считает Крым присоединённой территорией, а также своим субъектом.

#новости #игрывтокио #политика #украина

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Alexandr Strijov

13

Через 500 лет тоже будут заниматься такой хуйнёй?

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Миша Копейкин

Alexandr
5

Если ты не будешь обращать на "такую хуйню" внимания, то постепенно это перерастает во что-то большее.
Наебали тебя в какой-нибудь организации на 1000 р, или на какие-то твои права, ты мог бы попытаться эту ситуацию исправить, но это там заявления какие-то писать, чото разбираться, нервы тратить, не такая уж и большая сумма. Лучше просто забью, пусть карма разбирается, мир то в виде бумеранга. И вот так раз ты забил, два забил, другой человек тоже забил. А коррупционная машина и вседозволенность благодаря твоему бездействию всё растут и становятся сильнее. И вот ты оглядываешься - а вокруг тотальный пиздец.

Ответить

Подозрительный Кот

Alexandr
4

пока на земле люди они всегда будут проводить воображаемые границы на кусках земли и делить их.

Ответить

Madao

Alexandr
0

Хуйнёй? По-твоему отжатие чужих территорий "хуйня"? 

Ответить

Антигравитационный торт

9

Неделя зрады

Ответить

Российский велосипед

Антигравитацион…
13

Перемога же

Ответить

Полезный дым

Российский
12

Перед перемогай всегда зрада

Ответить

Иван Иванович

Полезный
20

самая темная зрада перед перемогой

Ответить

мЕдь

Российский
1

Вы чьих будете???

Ответить

Антигравитационный торт

Российский
0
Ответить

Российский

Антигра…
2

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Аркадий Иванов

Российский
0

Так а в чём разница?

Ответить

Smaug The Terrible

1

Как на это отреагируют в Московии?

Ответить

Укрошофист

Smaug
30

Запретят карты, в том числе игральные.

Ответить

Alexander Personazhe

Укрошофист
6

В том числе для майнинга.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Укрошофист
2

Запретят карты

По пачке беломора сориентируемся, не в первой

Ответить

Alexander

Дмитрий
0

Боюсь, что по этой карте можно найти разве что этот самый Беломорский канал.

Ответить

Старательный завод

Smaug
6

Где-нибудь в районе полуночи некая Мария З. дойдëт до кондиции и разразится гневным постом в фейсбуке на тему двуличные мок, признали Косово, но не признали Крым. Ик. 

Ответить

Полезный дым

Smaug
0

Это где

Ответить

Smaug The Terrible

Полезный
0

На территории княжеств отколовшихся от Руси и вступивших в союз с Золотой Ордой

Ответить

Zero-one-one

Smaug
2

Что за х ты несёшь? 

Ответить

Smaug The

Zero-on…
3

Кажется, кто-то тут учил историю своей страны только по пропаганде

Ответить

Zero-one-one

Smaug
0

Ладно

Ответить

Мирный звук

Smaug
0

Самое смешное, что этот байт на TJ ещё плюсуют

Ответить

Smaug The

Мирный
0

А мне приятно осознавать. что кто-то тут еще интересуется историей. И в курсе, что понятие ига появилось в российской истории только в начале 19 века.

Ответить

Полезный дым

Smaug
0

Союз лол

Ответить

Философский

Smaug
0

Татарстан чтоль?

Ответить

Zero-one-one

–1

Прогнулись. Печально 

Ответить

Distortion

Zero-one-one
15

Прогнулись под международное право

Ответить

Zero-one-one

Distortion
–4

Слабаки они

Ответить

мЕдь

3

А Курилы там чьи?

Ответить

Аркадий Иванов

мЕдь
3

Российские.

Ответить

Фантастический кубок

Аркадий
4

расставил все точки

Ответить

Грустная Псина

2

 У вас ошибка в новости. "Крым присоединился к России в 2014 году по результатам регионального референдума" Надо писать был - аннексирован)

Ответить

Значительный глобус

Грустная
1

Тут такое . . . референдум, так-то был . . . на самом деле

Ответить

Грустная Псина

Значительный
2

так-то был....как-бы референдум... воооот..

Ответить

Значительный

Грустная
0

И очереди стояли на избирательные участки . . . 

Ответить

Грустная Псина

Значите…
0

автоматные штоле?

Ответить

Значительный

Грустная
0

Да нет, сами люди приходили. Они были рады тогда, что не как в Донецке или Луганске здесь прошло всё . . .

Ответить

Трансгендолёт

Грустная
1

А после закрытия ТЖ куда посоветуешь перейти?

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Р О Б А Т

4

После этого в украинском поезде начался сущий кошмар 

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Значительный глобус

0

Вот сам с 2016 года живу в Крыму, и до сих пор не знаю, где живу - в России, или на Украине. Просто мнения абсолютно полярные у разных людей на этот счет.

Или, не демонизировать? Де-юре - одно, де-факто - другое?

Ответить

Реальный месяц

Значительный
–2

Если х***л - значит на Украине, если нет - в России.

Ответить

Санитар

Реальный
0

Айайайай по лезвию ходишь

Ответить

Антигравитационн

Санитар
0

Чей Крым?

Ответить

Санитар

Антигра…
8

Если тебе так интересно мое мнение - Украины. Но я гражданин России.

Ответить

Трансгендолёт

Санитар
2

Да у нас тут лидер экстремистского подполья

Ответить

Санитар

Трансге…
0

Не, я просто молодой

Ответить

Антигравит

Санитар
0

глупый

Ответить

Санитар

Антигра…
0

Может быть, а может и нет

Ответить

Антигравитационн

Санитар
0

Я так и думал, @Владислав Цыплухин ты их по объявлению набираешь?

Ответить

Реальный месяц

Санитар
0

А ты какое слово там увидел, шовинист? Я "хурал" загадывал.

Ответить

Bibba La Bibba

1

Так не указано ведь, что российский. Может они на себя записали 

Ответить

Artur Abizgeldin

1

Какая-то хуйня в конце статьи написана. Крым был аннексирован, рефердум - это прикрытие. Типа чтобы тжорнал как сми в сепаратизме не обвинили?

Ответить

Значительный глобус

–4

Ты тут, это, потише. Мне вчера за всякие пророссийские высказывания по Украине где-то сотню дизлайков влепили )))))

Ответить

Грустная Псина

Значительный
0

Что поделать... Поляризация общества.

Ответить

inlitro

0

Кого забыли спросить?

Ответить

Владислав Микк

0

Так чей Крым?

Ответить

Константин Г.

0

интересно стало, как там Курилы и Сахалин нарисованы

Ответить

Photuum

0

Ни до ни после инцидента японцы так и не поняли, что за Крым и в чем суть срача

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Ван Ваныч Иванов

0

Тж проститутка запретила дизлайкать комменты

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