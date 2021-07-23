На сайте Олимпийских игр изобразили Крым в составе России. После критики Украины это исправили Статьи редакции
Международный олимпийский комитет извинился за инцидент.
На сайте Olympics.com убрали границу между Крымом и Украиной на карте во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, где фанаты могут выказать поддержку спортсменам. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Международный олимпийский комитет (МОК) извинился за изначальную разметку на карте.
На то, что на сайте Олимпийских игр Крым отделён от Украины сухопутной границей и включён в состав РФ, обратили внимание 22 июля. Сразу после этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что власти страны поручили посольствам Украины в Японии и Швейцарии разобраться в произошедшем. В тот же день окно с картой временно перестало быть доступным.
Крым присоединился к России в 2014 году по результатам регионального референдума. Украина, страны ЕС и США не признали его итогов и назвали присоединение полуострова аннексией. Россия отрицает обвинения и считает Крым присоединённой территорией, а также своим субъектом.
Через 500 лет тоже будут заниматься такой хуйнёй?
Если ты не будешь обращать на "такую хуйню" внимания, то постепенно это перерастает во что-то большее.
Наебали тебя в какой-нибудь организации на 1000 р, или на какие-то твои права, ты мог бы попытаться эту ситуацию исправить, но это там заявления какие-то писать, чото разбираться, нервы тратить, не такая уж и большая сумма. Лучше просто забью, пусть карма разбирается, мир то в виде бумеранга. И вот так раз ты забил, два забил, другой человек тоже забил. А коррупционная машина и вседозволенность благодаря твоему бездействию всё растут и становятся сильнее. И вот ты оглядываешься - а вокруг тотальный пиздец.
пока на земле люди они всегда будут проводить воображаемые границы на кусках земли и делить их.
Неделя зрады
Российский велосипед
Перемога же
Полезный дым
Перед перемогай всегда зрада
Как на это отреагируют в Московии?
Запретят карты, в том числе игральные.
Запретят карты
По пачке беломора сориентируемся, не в первой
Старательный завод
Где-нибудь в районе полуночи некая Мария З. дойдëт до кондиции и разразится гневным постом в фейсбуке на тему двуличные мок, признали Косово, но не признали Крым. Ик.
Это где
На территории княжеств отколовшихся от Руси и вступивших в союз с Золотой Ордой
Что за х ты несёшь?
Прогнулись. Печально
Прогнулись под международное право
А Курилы там чьи?
Российские.
У вас ошибка в новости. "Крым присоединился к России в 2014 году по результатам регионального референдума" Надо писать был - аннексирован)
Значительный глобус
Тут такое . . . референдум, так-то был . . . на самом деле
так-то был....как-бы референдум... воооот..
И очереди стояли на избирательные участки . . .
автоматные штоле?
Да нет, сами люди приходили. Они были рады тогда, что не как в Донецке или Луганске здесь прошло всё . . .
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Реальный месяц
Если х***л - значит на Украине, если нет - в России.
Чей Крым?
Да у нас тут лидер экстремистского подполья
Я так и думал, @Владислав Цыплухин ты их по объявлению набираешь?
Какая-то хуйня в конце статьи написана. Крым был аннексирован, рефердум - это прикрытие. Типа чтобы тжорнал как сми в сепаратизме не обвинили?