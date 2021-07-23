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Новости
Ольга Щербинина

«Ведомости» удалили колонку арестованного за «госизмену» Ивана Сафронова. Она стояла на сайте несколько часов Статьи редакции

В материале журналист рассказал о том, как следствие работает с подозреваемыми до и после ареста.

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Колонка «Шпионов делать из этих людей», написанная бывшим журналистом «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иваном Сафроновым, появилась на сайте «Ведомостей» 23 июля. Он больше года находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Примерно через десять часов она пропала с сайта. На это обратил внимание «Дождь». Материал сохранился в архиве.

В тексте Сафронов рассказал, как возбуждаются уголовные дела по статьям «госизмена» и «шпионаж», к каким хитростям прибегает следствие, и что чувствует арестованный человек.

По словам Сафронова, возбуждение уголовного дела по этим статьям — следствие достаточно долгой работы, к этому моменту возбуждения дела на руках у следователя находится не менее 5–7 томов, которые содержат описание преступной, по его версии, деятельности.

Он отметил, что подозреваемый фактически лишён возможности как-то защищаться — интересы большинства из них представляют адвокаты по назначению. «Де-юре это должны быть полноценные адвокаты, которые должны оказывать достаточную юридическую поддержу. Де-факто это люди, которые с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения», — написал Сафронов.

Изоляция от внешнего мира ломает человека и коверкает его психику — пугают неизвестность и непонимание происходящего. Мгновенный разрыв социальных связей невозможно компенсировать ничем. Оказавшись один на один с собой и своими мыслями, человек начинает верить во что угодно. В том числе — что он, возможно, действительно шпион, предатель Родины. … ]
Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, учёный. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем. Любым.

Иван Сафронов

Журналист также отметил, что возбуждение одного уголовного дела — не самоцель для следователя, ему «важнее построить так называемую уголовную прогрессию», в которой обвиняемый не только признает вину, но и даст показания на других людей.

По мнению Сафронова, в особой зоне риска находятся учёные в возрасте. Ещё одним «трендом последнего времени» ­он назвал переквалификацию дел о контрабанде военной техники или запчастей в дела о шпионаже. Под угрозой попасть под ст. 275 находятся и граждане, имеющие родственников и знакомых за рубежом, отметил Сафронов.

У меня нет сомнений, что в нашей стране работают самые настоящие разведчики — как под дипломатическим прикрытием, так и нелегалы. Но первые объективно неинтересны: дипломата нельзя арестовать и судить, можно только выдворить, а это мелко. Чтобы поймать агента-нелегала — профессионала, прошедшего спецподготовку и так далее, нужно очень сильно постараться, его поимка — это редкость, помноженная на большую удачу. Полагаться на это нельзя, увы. Вот исходя из этого и растут в России шпионские дела: проще брать своих, чтобы другие боялись. Но только боятся не чужие, а свои.

Иван Сафронов

На момент написания новости сайт «Ведомостей» работал, но позже перестал открываться. На него идёт DDоS-атака, техслужбы пытаются её нейтрализовать, сообщил РИА «Новости» издатель.

7 июля 2020 года Сафронова задержали по подозрению в госизмене. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

Сафронов не признает вину и связывает своё преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».

Что происходит вокруг «Ведомостей»: суть…
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Весной 2020 года из «Ведомостей» ушли многие ключевые сотрудники — это произошло из-за конфликта с новым главным редактором Андреем Шмаровым, в том числе из-за цензуры. По данным совместного расследования нескольких изданий, его назначили с согласия администрации президента. В мае 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт», а новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Ерёмин. Он оставил Шмарова на посту, а тот покинул медиа лишь в мае 2021 года.

#новости #медиа #делосафронова

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Photuum

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Потом выяснится, что всё это - реклама книги Роя Медведева

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KSA

2

 Материал сохранился в архиве.

Ахахах
Продажный яндекс подставляющий жопу власти называть архивом.
Вот архив: https://web.archive.org/web/20210722220259if_/https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/07/22/879288-shpionov-lyudei

Шпионов делать из этих людей
Как работает следствие с подозреваемыми до и после ареста
web.archive.org
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Кирилл Вселенский

1

Нашел куда публиковать

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Jaden Maier

1

Из архива материал тоже удалили

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мЕдь

0

Если подмахиваешь власти, то зачем удивляться тому, что власть тебя имеет?

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TJaba

0

После удаления статьи сайт задудосили

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Андрей Галицкий

TJaba
0

сап б

Ответить

KSA

TJaba
0

Ты спалил свои закладки

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TJaba

KSA
0

Нет. Мои закладки в другом месте лежат

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Marhal_New _Arleana

0

Знакомый история. Это уже 30тые или нет?

Ответить

Многочисленный цвет

Marhal_New
0

Пока даже не американские 50-е, но идет к тому

Ответить

Marhal_New _Arleana

Многочисленный
0

50 для Америки были славными временами

Ответить

Многочисленный

Marhal_…
1

Да, ядерные бомбежки в неваде, шпиономания и мороженное по 20 центов

Ответить

Своеобразный танк88

0

не верь , не бойся , не проси

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JulSt

0

"«Ведомости» удалили колонку арестованного за «госизмену» Ивана Сафронова"

Ссыкуны

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Р О Б А Т

0

Измена 

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