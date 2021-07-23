«Ведомости» удалили колонку арестованного за «госизмену» Ивана Сафронова. Она стояла на сайте несколько часов Статьи редакции
В материале журналист рассказал о том, как следствие работает с подозреваемыми до и после ареста.
Колонка «Шпионов делать из этих людей», написанная бывшим журналистом «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иваном Сафроновым, появилась на сайте «Ведомостей» 23 июля. Он больше года находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
Примерно через десять часов она пропала с сайта. На это обратил внимание «Дождь». Материал сохранился в архиве.
В тексте Сафронов рассказал, как возбуждаются уголовные дела по статьям «госизмена» и «шпионаж», к каким хитростям прибегает следствие, и что чувствует арестованный человек.
По словам Сафронова, возбуждение уголовного дела по этим статьям — следствие достаточно долгой работы, к этому моменту возбуждения дела на руках у следователя находится не менее 5–7 томов, которые содержат описание преступной, по его версии, деятельности.
Он отметил, что подозреваемый фактически лишён возможности как-то защищаться — интересы большинства из них представляют адвокаты по назначению. «Де-юре это должны быть полноценные адвокаты, которые должны оказывать достаточную юридическую поддержу. Де-факто это люди, которые с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения», — написал Сафронов.
Журналист также отметил, что возбуждение одного уголовного дела — не самоцель для следователя, ему «важнее построить так называемую уголовную прогрессию», в которой обвиняемый не только признает вину, но и даст показания на других людей.
По мнению Сафронова, в особой зоне риска находятся учёные в возрасте. Ещё одним «трендом последнего времени» он назвал переквалификацию дел о контрабанде военной техники или запчастей в дела о шпионаже. Под угрозой попасть под ст. 275 находятся и граждане, имеющие родственников и знакомых за рубежом, отметил Сафронов.
На момент написания новости сайт «Ведомостей» работал, но позже перестал открываться. На него идёт DDоS-атака, техслужбы пытаются её нейтрализовать, сообщил РИА «Новости» издатель.
7 июля 2020 года Сафронова задержали по подозрению в госизмене. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Сафронов не признает вину и связывает своё преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».
Весной 2020 года из «Ведомостей» ушли многие ключевые сотрудники — это произошло из-за конфликта с новым главным редактором Андреем Шмаровым, в том числе из-за цензуры. По данным совместного расследования нескольких изданий, его назначили с согласия администрации президента. В мае 100% акций издателя газеты «Ведомости» продали АО «Саппорт», а новым владельцем стал гендиректор издания «ФедералПресс» Иван Ерёмин. Он оставил Шмарова на посту, а тот покинул медиа лишь в мае 2021 года.
Материал сохранился в архиве.
Ахахах
Продажный яндекс подставляющий жопу власти называть архивом.
Вот архив: https://web.archive.org/web/20210722220259if_/https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/07/22/879288-shpionov-lyudei
После удаления статьи сайт задудосили
Знакомый история. Это уже 30тые или нет?
Многочисленный цвет
Пока даже не американские 50-е, но идет к тому
50 для Америки были славными временами
Многочисленный
Да, ядерные бомбежки в неваде, шпиономания и мороженное по 20 центов