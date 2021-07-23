В материале журналист рассказал о том, как следствие работает с подозреваемыми до и после ареста.

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Колонка «Шпионов делать из этих людей», написанная бывшим журналистом «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иваном Сафроновым, появилась на сайте «Ведомостей» 23 июля. Он больше года находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Примерно через десять часов она пропала с сайта. На это обратил внимание «Дождь». Материал сохранился в архиве.

В тексте Сафронов рассказал, как возбуждаются уголовные дела по статьям «госизмена» и «шпионаж», к каким хитростям прибегает следствие, и что чувствует арестованный человек.

По словам Сафронова, возбуждение уголовного дела по этим статьям — следствие достаточно долгой работы, к этому моменту возбуждения дела на руках у следователя находится не менее 5–7 томов, которые содержат описание преступной, по его версии, деятельности.

Он отметил, что подозреваемый фактически лишён возможности как-то защищаться — интересы большинства из них представляют адвокаты по назначению. «Де-юре это должны быть полноценные адвокаты, которые должны оказывать достаточную юридическую поддержу. Де-факто это люди, которые с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения», — написал Сафронов.

Изоляция от внешнего мира ломает человека и коверкает его психику — пугают неизвестность и непонимание происходящего. Мгновенный разрыв социальных связей невозможно компенсировать ничем. Оказавшись один на один с собой и своими мыслями, человек начинает верить во что угодно. В том числе — что он, возможно, действительно шпион, предатель Родины. … ]

Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, учёный. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем. Любым.

Иван Сафронов

Журналист также отметил, что возбуждение одного уголовного дела — не самоцель для следователя, ему «важнее построить так называемую уголовную прогрессию», в которой обвиняемый не только признает вину, но и даст показания на других людей.

По мнению Сафронова, в особой зоне риска находятся учёные в возрасте. Ещё одним «трендом последнего времени» ­он назвал переквалификацию дел о контрабанде военной техники или запчастей в дела о шпионаже. Под угрозой попасть под ст. 275 находятся и граждане, имеющие родственников и знакомых за рубежом, отметил Сафронов.

У меня нет сомнений, что в нашей стране работают самые настоящие разведчики — как под дипломатическим прикрытием, так и нелегалы. Но первые объективно неинтересны: дипломата нельзя арестовать и судить, можно только выдворить, а это мелко. Чтобы поймать агента-нелегала — профессионала, прошедшего спецподготовку и так далее, нужно очень сильно постараться, его поимка — это редкость, помноженная на большую удачу. Полагаться на это нельзя, увы. Вот исходя из этого и растут в России шпионские дела: проще брать своих, чтобы другие боялись. Но только боятся не чужие, а свои. Иван Сафронов

На момент написания новости сайт «Ведомостей» работал, но позже перестал открываться. На него идёт DDоS-атака, техслужбы пытаются её нейтрализовать, сообщил РИА «Новости» издатель.

7 июля 2020 года Сафронова задержали по подозрению в госизмене. ФСБ подозревает бывшего журналиста в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

Сафронов не признает вину и связывает своё преследование с журналистской деятельностью. По версии следствия, Сафронов передавал секретные сведения чешской разведке, шифруя их с помощью книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».