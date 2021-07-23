{"id":765,"title":"\u041f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442 \u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=765&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/261431&hash=6fe61733ef5987a9cc0487c7ee4544d825f182eeba594cd20b80527fb3394b29","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

«Это моя ужасная ошибка»: Илья Мэддисон опубликовал публичные извинения Юрия Хованского за песню о Норд-Осте Статьи редакции

Блогер сейчас сидит в «Крестах» по обвинению в оправдании терроризма.

26 26 комментариев
926 просмотров

Мэддисон выложил письмо, подписанное Хованским, на своей странице во «ВКонтакте». Блогер отметил, что не может принести извинения лично, поэтому решил разместить послание с помощью друзей. Письмо датировано 12 июля.

Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было.

Юрий Хованский

Хованского задержали по обвинению в оправдании терроризма в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Мэддисон уже передавал послания от Хованского — в июне на стриме он зачитал письмо блогера из СИЗО.

«У меня тут всё есть, кроме свободы»: Илья…
Трансляции 2021 года выглядят именно так: чат, донаты и послание от видеоблогера, обвиняемого в…
tjournal.ru

#новости #хованский

26 26 комментариев
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 26, "likes": 12, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 414216, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Jul 2021 13:32:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

мЕдь

4

Судить за слова не должны.

Ответить

Миша Копейкин

мЕдь
–1

Это тезис. Его надо как-то аргументировать. Судить за слова не должны... потому что...

Ответить

Феминизм здорового человека

Миша
5

Его никак не надо аргументировать. Не должно существовать статей ни за оскорбления, ни за клевету, ни за что. В тч за призывы и оправдания терроризма в том виде, в котором они есть сейчас

Ответить

Кислотный

Феминизм
0

Ммм, ну кроме случаев, когда эти оскорбления/клевета/оправдания прямо привели к совершению противоправных действий. Ну, типа, оскорбил дитковского, а он порвался - виновен, тут физический ущерб

Ответить

мЕдь

Миша
5

Потому что жертв нет.

Ответить

Ilya Filin

Миша
0

Потому что противодействие не эквивалентно действию. Потому что судят те, кто с самими жертвами обходился не лучшим образом. Потому что люди сидят за посты в вк, пока другие фактически уходят от ответственности за убийства. Потому что надо хотя бы делать вид, что мы цивилизованная страна?

Ответить

Rond

1

Когда публичное унижение формально внесут в качестве наказания в УК?

Ответить

FOX

Rond
2

хотят в закон внести публичные извинения 

Ответить

Фантастический кубок

1

когда мэдисона потянут за фотку со свастикой? 

Ответить

Фантастический кубок

Фантастический
1

на груди

Ответить

Строгий коктейль

1

Полностью оправдан

Ответить

Automatique

Строгий
0

Штраф в казну все таки заплатить нужно

Ответить

Существенный динозавр

1

ООО «МЕГА ЛУЛ»

Ответить

Своеобразный танк88

1

всё еще не понимаю в чем тут загвоздка в этом деле

Ответить

мЕдь

Своеобразный
0

Говорят про нападки на ЛДПР, но я сам как-то сомневаюсь. Посмотрим выпустят ли его после выборов.

Ответить

Andy

1

Теперь то же самое напечатайте про цоя на бумаге и добавьте подпись хованского

Ответить

Полицейский космос

1

Культура публичных извинений все сильнее 

Ответить

Smaug The Terrible

0

В чем разница между этим и увольнением чувака за шутку про холокост?

Ответить

Федя Прозоров

Smaug
1

Хову никто не уволил

Ответить

Внутренний кофе

Федя
1

потому что сделали это еще две недели назад

Ответить

Р О Б А Т

0

Соси

Ответить

Внутренний кофе

0

Это вообще для кого сделано? Что это изменит?

Ответить

Spid3r

Внутренний
0

За раскаяние нередко упрощают наказание.

Ответить

Федя Прозоров

0

Он бы хотел, чтобы песни не было, но она останется в интернете

Ответить

Леха

0

Прочитал в голове голосом Хованского

Ответить

Антон Лисин

0

Друже ходит его подкармливает?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Режиссёра церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили из-за шутки про Холокост, которую он произнёс в 1998 году
В комедийном скетче он предлагал «сыграть в Холокост».
179
Новости
ОНК: устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева признали невменяемым
11 мая он устроил стрельбу в гимназии в Казани — погибли 9 человек.
132
Новости
Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину. Cтране выдвинули десять основных претензий
В том числе, от Украины потребовали прекратить блокировку воды в Крым и дискриминацию русского языка.
361
Популярное за три дня
Разборы
В закрытом реестре Минздрава — в пять раз больше случаев Covid-19, чем официально. Главное из расследований трёх изданий
Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии через выдачу QR-кодов, пишут расследователи.
360
Интернет
Мем: «Ты такое тупое животное» (Геймер-норд против обезьяны)
Примат в клетке оказывается умнее и свободнее большинства людей, а геймер-норд впервые по сюжету комиксов о вояках становится неудачником.
28
Интернет
YouTube заблокировал расследование ФБК про главу Ростуризма. Там рассказывали о её квартире за 60 миллионов рублей
На видео пожаловалась блогер, которая брала у Догузовой интервью.
100
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null