Мэддисон выложил письмо, подписанное Хованским, на своей странице во «ВКонтакте». Блогер отметил, что не может принести извинения лично, поэтому решил разместить послание с помощью друзей. Письмо датировано 12 июля.

Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было.

Хованского задержали по обвинению в оправдании терроризма в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.