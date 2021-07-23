«Это моя ужасная ошибка»: Илья Мэддисон опубликовал публичные извинения Юрия Хованского за песню о Норд-Осте Статьи редакции
Блогер сейчас сидит в «Крестах» по обвинению в оправдании терроризма.
Мэддисон выложил письмо, подписанное Хованским, на своей странице во «ВКонтакте». Блогер отметил, что не может принести извинения лично, поэтому решил разместить послание с помощью друзей. Письмо датировано 12 июля.
Хованского задержали по обвинению в оправдании терроризма в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Мэддисон уже передавал послания от Хованского — в июне на стриме он зачитал письмо блогера из СИЗО.
Судить за слова не должны.
Это тезис. Его надо как-то аргументировать. Судить за слова не должны... потому что...
Его никак не надо аргументировать. Не должно существовать статей ни за оскорбления, ни за клевету, ни за что. В тч за призывы и оправдания терроризма в том виде, в котором они есть сейчас
Потому что противодействие не эквивалентно действию. Потому что судят те, кто с самими жертвами обходился не лучшим образом. Потому что люди сидят за посты в вк, пока другие фактически уходят от ответственности за убийства. Потому что надо хотя бы делать вид, что мы цивилизованная страна?
Когда публичное унижение формально внесут в качестве наказания в УК?
Говорят про нападки на ЛДПР, но я сам как-то сомневаюсь. Посмотрим выпустят ли его после выборов.
В чем разница между этим и увольнением чувака за шутку про холокост?
Хову никто не уволил