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Sasha Shambilova

В Петербурге полковник полиции подал в суд на «ВКонтакте» из-за комментария пользователя с подписью «бездельник» Статьи редакции

Полковник Евгений Дворянов требует 300 рублей и опровержения.

Смольнинский районный суд принял к производству иск Евгения Дворянова из-за комментария анонимного пользователя, который назвал его «бездельником». Об этом сообщает «Фонтанка».

Комментарий опубликовали в группе «Подслушано в Твери» под постом, посвящённом акции протеста в поддержку Навального в январе 2021 года. На ней Дворянов следил за участниками. В итоге комментарий с подписью «бездельник» просмотрели более восьми тысяч раз, хотя в паблике состоят меньше трёх тысяч человек.

После жалобы Дворянова руководству начальник УМВД Тверской области генерал Пётр Пырх провёл проверку и заключил, что полковник не бездельник. Результаты проверки включили в текст иска. Дворянов хочет, чтобы соцсеть опубликовала опровержение комментария и возместила судебные издержки в размере 300 рублей.

TJ обратился за комментарием к «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.

#новости #регионы #вконтакте

4721 просмотров
62 62 комментария
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Vladislav Donets

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1 комментарий

Сергей Смирнов

79

Разве тот факт, что он занимается этой фигней не доказывает, что он бездельник?

Ответить

Вася Пупкин

Сергей
7

Т-щ полковник, тут еще 300 рублей нарисовались, плюс предлагаю с лайкнувших тоже поиметь по полтинничку.

Ответить

Сергей Смирнов

Вася
1

Открываю сбор денег на штраф

Ответить

Вася Пупкин

Сергей
1

Нет денег? Ну поехали квартиру смотреть.

Ответить

Игорь Рачук

Сергей
1

Ну он же вон в суд подаёт! Это же тоже дело))

Ответить

Роман Новиков

Сергей
1

Это как местные порвахи, которые бегают по постам и тегают тебя по любому поводу хотя ты даже не отвечаешь, потому что тебе похуй.

Ответить

Neketa Fo

48

Панораме никогда не угнаться за реальностью

Ответить

Существенный динозавр

33

начальник УМВД Тверской области генерал Пётр Пырх провёл проверку и заключил, что полковник не бездельник.

полезным делом занимаются

Ответить

Полезный дым

Существенный
11

Генерал Пырх - что-то из анекдота

Ответить

Вася Пупкин

Полезный
2

Чих Пырх

Ответить

Crazy .

Существенный
4

А если назвать бездельником этого генерала, он к кому пойдёт за справкой, что он не бездельник?

Ответить

мЕдь

30

бездельник

Ответить

Внутренний кофе

мЕдь
9

готовь 300 рублей

Ответить

KSA

Внутренний
4
Ответить

Внутренний кофе

KSA
1

я пишу заяву за фальшивые деньги

Ответить

KSA

Внутрен…
1

Итс ориджинал ПНГ, 100% кволити! Клиент довольный! 1000 отзывов!

Ответить

alexferman

15

Полковник Евгений Дворянов требует 300 рублей

На пузырь не хватает что ли

Ответить

Антигравитационный торт

alexferman
1

Бутылки не завезли, как теперь работать?

Ответить

Иван Белов

10

После жалобы Дворянова руководству начальник УМВД Тверской области генерал Пётр Пырх провёл проверку и заключил, что полковник не бездельник.

TJ обратился за комментарием к «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.

Мое любимое

Ответить

Сергей Касулин

8

300 рублей

Ответить

марат котляров

6

Судья:
-Сколько вы требуйте рублей штраф?
Полковник:
-300
-Отсоси у тракториста!

Ответить

Антигравитационный торт

2

TJ обратился за комментарием к «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.

У Цыплухина возьмите

Ответить

Сергей Звезда

Антигравитацион…
10

Ты из какого года комментарий пишешь?

Ответить

Антигравитационный торт

Сергей
9

У нас еще есть стена

Ответить

Сергей Звезда

Антигра…
5

Бро, если это стена между нами, то пора её разрушить

Ответить

Асем

Сергей
3
Ответить

KSA

Сергей
0

Не надо, она защищает от Ковидлы

Ответить

Валерий Киричек

Антигравитацион…
0

Кто эта?

Ответить

Своеобразный танк88

4

порвавшиеся бездельники за триста

Ответить

AshleyNightingale

1

Как убить себе и своей семье репутацию до конца жизни. 
Болван этот "полковник"

Ответить

Рыжий

AshleyNightinga…
4

Репутацию? В России? Не смеши мои тапочки

Ответить

Фантастический кубок

Рыжий
2

как можно насмешить обувь

Ответить

Neketa Fo

AshleyNightinga…
2

Ох лол, чувак

Ответить

Внутренний кофе

2

300 рублей блядь) это прямо как штраф на месте)0

Ответить

Достаточный Женя

1

Жду независимое расследование, полковник все таки бездельник или нет

Ответить

мЕдь

Достаточный
1

Деловые люди "300 рублей и опровержения" не требуют.

Ответить

Ilya Martyanov

1

Причем здесь вконтакте? Всем же очевидно что виноват интернет провайдер, которым пользуется анонимный пользователь

Ответить

Eugene Safonov

Ilya
0

Производители кремния и меди. 

Ответить

Vadim Zero

1

Пиздельник

Ответить

Pigeon Duck

1

бездельник

Ответить

Михаил Октябрьский

1

Военные тоже бездельники

Ответить

Zero Tolerance

1

надо было 15 рублей 

Ответить

Философский теркин30см

1

Смешно, когда я уезжал с Юга мне рассказывали «НУ В ПИТЕРЕ МЕНТЫ НЕ ТАКИЕ ОХУЕВШИЕ КАК НА ЮГЕ», ага, блядь. Мусор он и в африке мусор. Это уже не профессия, а диагноз.

Ответить

KSA

0

 TJ обратился за комментарием к «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.

TJ хоть что-то получает?

Ответить

Фантастический кубок

KSA
2

любовь и поддержку пользователей

Ответить

Полезный дым

0

Бездельник

Ответить

Открытый калькулятор

0

хуесос

Ответить

Шило

Открытый
0

Уже более 3,5тыс просмотров данного комментария!
Будет ли начальник УМВД Тверской области генерал Пырх проверять его достоверность?

Ответить

Михаил Левит

0

Del

Ответить

Роман Новиков

0

Данным комментарием я подтверждаю, что полковник Евгений Дворянов не бездельник. Повторяю. НЕ бездельник.

Ответить

K Kepp

0

Ору!

Ответить

Р О Б А Т

0

300 рублей не лишние 

Ответить

Р О Б А Т

0

Своя игра : бездельники за триста 

Ответить

Rina

0

Перенимаем лучшие практики Беларуси

Ответить

Ann Partovi

0

Ахахахахахахаха

Ответить

Дмитрий Чернышов

0

Рубрика "порвался за 300"

Ответить

Bkmz Иванов

0

Коллектив бездельников средней полосы России передает привет Евгению Дворянову и просит поставить для него песню ВИА "Кино"–"Бездельник"

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

А нельзя в эту важную новость добавить фотку этого господина полицейского, чтобы мы знали что он не бездельник!?

Ответить

Mordegard Glezgorv

0

Писать подобные нелицеприятные комменты в группах «Подслушано» — это всегда к неприятностям. Уже не раз замечал, что именно на основе комментов из этих раковников заводятся дела. Либо их админы сотрудничают с властью, либо они обрабатываются в первую очередь. Подслушано товарищем майором, другими словами. 

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Тимофей Иванов

0

где все произошло в итоге, в Петербурге или в Твери?

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