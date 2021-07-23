В Петербурге полковник полиции подал в суд на «ВКонтакте» из-за комментария пользователя с подписью «бездельник» Статьи редакции
Полковник Евгений Дворянов требует 300 рублей и опровержения.
Смольнинский районный суд принял к производству иск Евгения Дворянова из-за комментария анонимного пользователя, который назвал его «бездельником». Об этом сообщает «Фонтанка».
Комментарий опубликовали в группе «Подслушано в Твери» под постом, посвящённом акции протеста в поддержку Навального в январе 2021 года. На ней Дворянов следил за участниками. В итоге комментарий с подписью «бездельник» просмотрели более восьми тысяч раз, хотя в паблике состоят меньше трёх тысяч человек.
После жалобы Дворянова руководству начальник УМВД Тверской области генерал Пётр Пырх провёл проверку и заключил, что полковник не бездельник. Результаты проверки включили в текст иска. Дворянов хочет, чтобы соцсеть опубликовала опровержение комментария и возместила судебные издержки в размере 300 рублей.
TJ обратился за комментарием к «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.
Разве тот факт, что он занимается этой фигней не доказывает, что он бездельник?
Т-щ полковник, тут еще 300 рублей нарисовались, плюс предлагаю с лайкнувших тоже поиметь по полтинничку.
Открываю сбор денег на штраф
Это как местные порвахи, которые бегают по постам и тегают тебя по любому поводу хотя ты даже не отвечаешь, потому что тебе похуй.
Полезный дым
Генерал Пырх - что-то из анекдота
А если назвать бездельником этого генерала, он к кому пойдёт за справкой, что он не бездельник?
бездельник
Полковник Евгений Дворянов требует 300 рублей
На пузырь не хватает что ли
После жалобы Дворянова руководству начальник УМВД Тверской области генерал Пётр Пырх провёл проверку и заключил, что полковник не бездельник.
TJ обратился за комментарием к «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.
Мое любимое
Судья:
-Сколько вы требуйте рублей штраф?
Полковник:
-300
-Отсоси у тракториста!
TJ обратился за комментарием к «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.
У Цыплухина возьмите
Ты из какого года комментарий пишешь?
У нас еще есть стена
Как убить себе и своей семье репутацию до конца жизни.
Болван этот "полковник"
Репутацию? В России? Не смеши мои тапочки
Причем здесь вконтакте? Всем же очевидно что виноват интернет провайдер, которым пользуется анонимный пользователь
TJ обратился за комментарием к «ВКонтакте», но не получил оперативного ответа.
TJ хоть что-то получает?
Данным комментарием я подтверждаю, что полковник Евгений Дворянов не бездельник. Повторяю. НЕ бездельник.
Коллектив бездельников средней полосы России передает привет Евгению Дворянову и просит поставить для него песню ВИА "Кино"–"Бездельник"
А нельзя в эту важную новость добавить фотку этого господина полицейского, чтобы мы знали что он не бездельник!?
Писать подобные нелицеприятные комменты в группах «Подслушано» — это всегда к неприятностям. Уже не раз замечал, что именно на основе комментов из этих раковников заводятся дела. Либо их админы сотрудничают с властью, либо они обрабатываются в первую очередь. Подслушано товарищем майором, другими словами.