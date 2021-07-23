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Новости
yannlll

В Индонезии больной Covid-19 мужчина выдал себя за свою жену, чтобы сесть на самолёт. Его поймали в середине полёта Статьи редакции

Стюардесса подняла тревогу, потому что пассажир снял женский никаб и переоделся в мужскую одежду прямо на борту.

53 53 комментария
2390 просмотров
Женщина в никабе Фото Toronto Star 

Мужчина с положительным результатом на коронавирус надел мусульманский женский головной убор никаб, закрывающий лицо, и по паспорту своей жены и её ПЦР-тесту прошёл на борт внутреннего рейса в Индонезии, пишет «Би-Би-Си».

Во время полёта он зашёл в туалет, снял никаб и переоделся в мужскую одежду. Стюардесса заметила это и подняла тревогу.

Мужчину задержали после посадки самолёта, ему сделали тест на коронавирус — результат оказался положительным, и индонезийца отправили на изоляцию. По словам полиции, мужчину арестуют, как только его карантин закончится.

В Индонезии в начале июля произошёл резкий всплеск заболеваемости коронавирусом: каждый день выявляют около 50 тысяч новых случаев, умирает более тысячи. На фоне роста случаев заражения власти ввели ограничения на перемещения внутри страны. Пассажиры перед посадкой на самолёт должны предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

#новости #происшествия #индонезия #коронавирус

53 53 комментария
17
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53 комментария
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Artem R

42

Абсолютно никто:
Этот мужчина стюардессе:

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Полезный дым

Artem
1

Гульчатай открой личико

Ответить

alexferman

40

пассажир снял женский никаб и переоделся в мужскую одежду прямо на борту

Неготовность идти до конца - вот что губит успех

Ответить

Дмитрий Польных

alexferman
0

А как он собирался проходить таможню по прилёту? Опять надевать хиджаб?

Ответить

Ilia Gurtovoy

Дмитрий
0

Внутренний перелёт же.

Ответить

Кирилл Вселенский

10

Интересно на фотках в паспорте у них женщины тоже в хиджабе?

Ответить

Названый шмель

3

Не мог потерпеть что ли...

 индонезийца отправили на изоляцию

А остальных пассажиров?

Ответить

Жаркий Интеллигент

Названый
17

Сожгли, а этот поправится и тоже сожгут

Ответить

Ант Тт

Названый
2

Почитай историю про норок в Дании. 
Это ждет и пассажиров. 

Ответить

мЕдь

Названый
1

Скорее всего хотел выйти из самолёта уже не в женском, его может встречал кто.

Ответить

Александр Осипенко

мЕдь
0

До выхода в общую зону же есть туалеты

Ответить

Правоохранительн

Алексан…
1

Ещё больше палева, раздельные же

Ответить

Феминизм

Правоох…
0

Ну и похуй, за то что ты из женского выйдешь мужчиной тебе атата скажут, а не с самолета высадят

Ответить

мЕдь

Алексан…
0

Разные аэропорты бывают.

Ответить

Трудящийся динозавр

Названый
1

А остальных пассажиров?

Вместе с самолетом через временную воронку отправили в 17 июля 2014 года

Ответить

Внутренний кофе

4

Действительно нахуй, это же так тяжело просидеть в маске целый полет.

Ответить

Внутренний кофе

Внутренний
12

Прежде чем осуждать женщин, попробуйте просидеть час в их обуви.

Ответить

Smaug The Terrible

Внутренний
1

В никабе

Ответить

Открытый

Smaug
0

В кибане.

Ответить

Федя Прозоров

3

На досмотре в аэропорту:
"Подумаешь, баба с хуем. Проходите!"

Ответить

Названый шмель

Федя
0

Бедный... Тебя всегда раздевают?

Ответить

Федя Прозоров

Названый
3

Один раз общупали

Ответить

мЕдь

Федя
9

@Покажи, где дядя тебя трогал 

Ответить

мЕдь

мЕдь
7

@Покажи, где дядя тебя трогал, блин, я почему-то всегда думал, что у тебе на аве есть ушки, а это просто углы ими на миниатюре кажутся. Только сейчас увеличил.

Ответить

Российский

мЕдь
5

Та же история 

Ответить

Всевозможный

мЕдь
2

+

Ответить

Покажи, где

мЕдь
2

Моя фотография, кстати

Ответить

Федя Прозоров

мЕдь
4
Ответить

Российский велосипед

Названый
0

В аэропорту Турции дам в этих балахонах просили их преподнимать и показывать ноги. Их дополнительно просвечивали на секьюрити 

Ответить

KSA

Названый
0

Яйца всегда щупают, вдруг там чужой?

Ответить

Знаменитый микроскоп

Федя
0

... в соседнюю комнату 😏😏😏

Ответить

stepan ua

2

А никого не возмущает тот факт, что мужику достаточно одеть на себя хиджаб и пройти на посадку в самолёт под паспортом женщины? Это ж пздц какой прокол в безопасности.

Ответить

Внутренний кофе

stepan
0

ну а что, ты скажешь женщине, что у нее лицо, как у мужика?

Ответить

stepan ua

Внутренний
1

Да блять. Это сука самолёт где летит 300+ человек, тут нет места для тактичности.

Ответить

Внутренний кофе

stepan
2

@Феминизм 

какая ваша позиция по данному вопросу?

Ответить

Населенный кофе

Внутренний
0

Нет, ты скажешь женщине, что у неё чужой паспорт.

Ответить

Илья Гераськин

stepan
0

Ну поэтому в Европе им и не позволяют такие традиции культивировать

Ответить

Р О Б А Т

1

Пацан к успеху шёл, не fartануло

Ответить

Трудящийся динозавр

1

Стюардесса подняла тревогу, потому что пассажир снял женский никаб и переоделся в мужскую одежду прямо на борту.

Долбоеб

Ответить

Внутренний кофе

Трудящийся
0

нет, это цитата «Би-Би-Си»

Ответить

Тайлер

0

Еще никогда штирлиц не был так близок к успеху.

Ответить

Российский велосипед

Тайлер
1

Привет, как здоровье?

Ответить

Тайлер

Российский
0

Добрый день. Мы знакомы??

Ответить

Российский

Тайлер
1

Нет! Давай дружить!

Ответить

Тайлер

Российс…
1

Я за

Ответить

Российский

Тайлер
0

Ты очень умный

Ответить

Тайлер

Российс…
2

мне часто так говорят

Ответить

Знаменитый

Тайлер
0

До или после?

Ответить

Dmitry Pasyutin

0

Полёт, надеюсь, прервали?

Ответить

KSA

Dmitry
1

Самолет совершил вынужденную посадку в Минске

Ответить

Имя Фамилия

0

Сюр. А как идентифицировать женщин в аэропорту, которые в мешке приходят? 

Ответить

KSA

0

  пассажир снял женский никаб и переоделся в мужскую одежду прямо на борту.

Дебил не мог потерпеть несколько часов?

Ответить

KSA

0

 Пассажиры перед посадкой на самолёт должны предъявить сертификат о вакцинации

В Индонезии есть антиваксеры?

Ответить
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