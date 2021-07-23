В Индонезии больной Covid-19 мужчина выдал себя за свою жену, чтобы сесть на самолёт. Его поймали в середине полёта Статьи редакции
Стюардесса подняла тревогу, потому что пассажир снял женский никаб и переоделся в мужскую одежду прямо на борту.
Мужчина с положительным результатом на коронавирус надел мусульманский женский головной убор никаб, закрывающий лицо, и по паспорту своей жены и её ПЦР-тесту прошёл на борт внутреннего рейса в Индонезии, пишет «Би-Би-Си».
Во время полёта он зашёл в туалет, снял никаб и переоделся в мужскую одежду. Стюардесса заметила это и подняла тревогу.
Мужчину задержали после посадки самолёта, ему сделали тест на коронавирус — результат оказался положительным, и индонезийца отправили на изоляцию. По словам полиции, мужчину арестуют, как только его карантин закончится.
В Индонезии в начале июля произошёл резкий всплеск заболеваемости коронавирусом: каждый день выявляют около 50 тысяч новых случаев, умирает более тысячи. На фоне роста случаев заражения власти ввели ограничения на перемещения внутри страны. Пассажиры перед посадкой на самолёт должны предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.
Абсолютно никто:
Этот мужчина стюардессе:
пассажир снял женский никаб и переоделся в мужскую одежду прямо на борту
Неготовность идти до конца - вот что губит успех
А как он собирался проходить таможню по прилёту? Опять надевать хиджаб?
До выхода в общую зону же есть туалеты
Трудящийся динозавр
А остальных пассажиров?
Вместе с самолетом через временную воронку отправили в 17 июля 2014 года
Внутренний кофе
Прежде чем осуждать женщин, попробуйте просидеть час в их обуви.
На досмотре в аэропорту:
"Подумаешь, баба с хуем. Проходите!"
Названый шмель
Бедный... Тебя всегда раздевают?
Один раз общупали
@Покажи, где дядя тебя трогал, блин, я почему-то всегда думал, что у тебе на аве есть ушки, а это просто углы ими на миниатюре кажутся. Только сейчас увеличил.
Российский велосипед
В аэропорту Турции дам в этих балахонах просили их преподнимать и показывать ноги. Их дополнительно просвечивали на секьюрити
А никого не возмущает тот факт, что мужику достаточно одеть на себя хиджаб и пройти на посадку в самолёт под паспортом женщины? Это ж пздц какой прокол в безопасности.
ну а что, ты скажешь женщине, что у нее лицо, как у мужика?
Да блять. Это сука самолёт где летит 300+ человек, тут нет места для тактичности.
Ну поэтому в Европе им и не позволяют такие традиции культивировать
Еще никогда штирлиц не был так близок к успеху.
Российский велосипед
Привет, как здоровье?
Полёт, надеюсь, прервали?
пассажир снял женский никаб и переоделся в мужскую одежду прямо на борту.
Дебил не мог потерпеть несколько часов?
Пассажиры перед посадкой на самолёт должны предъявить сертификат о вакцинации
В Индонезии есть антиваксеры?