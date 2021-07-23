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Starlink Илона Маска предоставила бесплатный доступ к спутниковому интернету пострадавшим от наводнения в Германии Статьи редакции

Пострадавших поддержали и автопроизводители: Ford предоставил фургоны для спасательных работ, а Volkswagen пожертвовал 1 миллион евро.

  • SpaceX установила оборудование для спутникового интернета Starlink в некоторых районах Германии, которые остались без сотовой связи и доступа в интернет после наводнения, сообщило Управление по надзору и обслуживанию Рейнланд-Пфальц.
  • Двенадцать систем Starlink установили в районах Арвайлер, в Лиерсе, Арбрюке, Брюке, Пютцфельде, Кройцберге, Рех-Норд, Рех-Зюд, Дернау, Мариентале, Хаймерсхайме и Хеппингене. В ближайшее время установят ещё 23 системы.
  • Во время наводнения были разрушены или перестали работать более 500 объектов для сотовой связи. Восстановлено 70%.
  • Пострадавших поддержали и автопроизводители, сообщает T-online. Opel бесплатно предоставил пострадавшим клиентам машины в аренду на три недели, Ford предоставил фургоны и грузовики для спасательных работ. Volkswagen пожертвовал 1 миллион евро. Tesla сделала зарядку электромобилей на станциях Supercharger бесплатной в некоторых районах.
Наводнение в Европе: что происходит в Германии и…
Более тысячи людей пропали без вести, сотни домов разрушены, мосты и дороги смывает водой.
tjournal.ru

#новости #германия #starlink

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красивый комбинатор

13

Tesla сделала зарядку электромобилей на станциях Supercharger бесплатной в некоторых районах

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Подозрительный Кот

–11

да, больше всего им нужен сейчас интернет.

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Лига тупых

Подозрительный
18

сука, не с того аккаунта 

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Михаил Октябрьский

5

Пострадавшим от наводнения РКН заблокировал интернет

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Mark Black

Михаил
2

СК возбудил уголовное дело по факту беспорядка, МЧС направил самолёт с медалями, Росгвардия ничего не сделала, пока воздерживаются казаки, Захарова уже написала твит, а президент призвал жителей сплотиться.

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KSA

Mark
0

Казаки стегают друг друга по голым жопам нагайками

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Mark Black

KSA
0

Песков не понял, что произошло

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Р О Б А Т

2
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plwdmkr

1

А в России корпорации выльют ещё мазута в реку

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Илья Гераськин

1

Давайте всем ТЖ скинемся на флешки с мемами для пострадавших. Интернета от старлинк явно на всех не хватит

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Bulat Akhmetshin

1

Starlink Илона Маска предоставила бесплатный доступ к спутниковому интернету пострадавшим от наводнения

Пострадавших поддержали и автопроизводители: Ford предоставил фургоны для спасательных работ, а Volkswagen пожертвовал 1 миллион евро.

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