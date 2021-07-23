Starlink Илона Маска предоставила бесплатный доступ к спутниковому интернету пострадавшим от наводнения в Германии Статьи редакции
Пострадавших поддержали и автопроизводители: Ford предоставил фургоны для спасательных работ, а Volkswagen пожертвовал 1 миллион евро.
- SpaceX установила оборудование для спутникового интернета Starlink в некоторых районах Германии, которые остались без сотовой связи и доступа в интернет после наводнения, сообщило Управление по надзору и обслуживанию Рейнланд-Пфальц.
- Двенадцать систем Starlink установили в районах Арвайлер, в Лиерсе, Арбрюке, Брюке, Пютцфельде, Кройцберге, Рех-Норд, Рех-Зюд, Дернау, Мариентале, Хаймерсхайме и Хеппингене. В ближайшее время установят ещё 23 системы.
- Во время наводнения были разрушены или перестали работать более 500 объектов для сотовой связи. Восстановлено 70%.
- Пострадавших поддержали и автопроизводители, сообщает T-online. Opel бесплатно предоставил пострадавшим клиентам машины в аренду на три недели, Ford предоставил фургоны и грузовики для спасательных работ. Volkswagen пожертвовал 1 миллион евро. Tesla сделала зарядку электромобилей на станциях Supercharger бесплатной в некоторых районах.
Tesla сделала зарядку электромобилей на станциях Supercharger бесплатной в некоторых районах
да, больше всего им нужен сейчас интернет.
Пострадавшим от наводнения РКН заблокировал интернет
СК возбудил уголовное дело по факту беспорядка, МЧС направил самолёт с медалями, Росгвардия ничего не сделала, пока воздерживаются казаки, Захарова уже написала твит, а президент призвал жителей сплотиться.
Давайте всем ТЖ скинемся на флешки с мемами для пострадавших. Интернета от старлинк явно на всех не хватит
Starlink Илона Маска предоставила бесплатный доступ к спутниковому интернету пострадавшим от наводнения
Пострадавших поддержали и автопроизводители: Ford предоставил фургоны для спасательных работ, а Volkswagen пожертвовал 1 миллион евро.