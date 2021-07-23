Мужчина шёл из продуктового магазина, когда двое полицейских надели на него наручники и отвезли в участок.

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В Южной Африке полицейских Рикардо Снаймана и Сибуйсело Бенцо арестовали за похищение человека с улицы Кейптауна. Они пытались выдать его за сбежавшего задержанного, пишет Daily Mail.

Мужчину арестовали без объяснения причин, пока он шёл из продуктового магазина. Ночь он провёл в полицейском участке. Утром детектив заметил, что мужчина в камере не похож по описанию на того, кого ранее арестовали по подозрению в краже. Оказалось, что тот задержанный сбежал, а полицейские пытались скрыть пропажу и выдали за него другого человека.

В полиции рассказали, что жителя Кейптауна арестовали по подозрению в краже со взломом. При задержании ему потребовалась медицинская помощь, и полицейские отвезли его в больницу. С задержанным оставили одного полицейского, но тот не уследил, и подозреваемый сбежал.

Итак, два старших офицера решили: поскольку в участке уже знали, что они арестовали подозреваемого, они должны приехать с кем-то в отдел. Поэтому после побега задержанного они арестовали случайного парня. Ван Вик пресс-секретарь полиции Кейптауна

Невиновного мужчину освободили. После происшествия начали расследование, полицейских отстранили и арестовали. Их обвинили в похищении, воспрепятствовании правосудию и мошенничестве.