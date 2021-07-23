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Новости
yannlll

В Кейптауне полицейские заменили случайным прохожим сбежавшего арестованного. Их обвинили в похищении Статьи редакции

Мужчина шёл из продуктового магазина, когда двое полицейских надели на него наручники и отвезли в участок.

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В Южной Африке полицейских Рикардо Снаймана и Сибуйсело Бенцо арестовали за похищение человека с улицы Кейптауна. Они пытались выдать его за сбежавшего задержанного, пишет Daily Mail.

Мужчину арестовали без объяснения причин, пока он шёл из продуктового магазина. Ночь он провёл в полицейском участке. Утром детектив заметил, что мужчина в камере не похож по описанию на того, кого ранее арестовали по подозрению в краже. Оказалось, что тот задержанный сбежал, а полицейские пытались скрыть пропажу и выдали за него другого человека.

В полиции рассказали, что жителя Кейптауна арестовали по подозрению в краже со взломом. При задержании ему потребовалась медицинская помощь, и полицейские отвезли его в больницу. С задержанным оставили одного полицейского, но тот не уследил, и подозреваемый сбежал.

Итак, два старших офицера решили: поскольку в участке уже знали, что они арестовали подозреваемого, они должны приехать с кем-то в отдел. Поэтому после побега задержанного они арестовали случайного парня.

Ван Вик
пресс-секретарь полиции Кейптауна

Невиновного мужчину освободили. После происшествия начали расследование, полицейских отстранили и арестовали. Их обвинили в похищении, воспрепятствовании правосудию и мошенничестве.

22 июля они вышли из-под ареста, заплатив залог в 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) каждый. Рассмотрение дела отложили до 27 октября.

#новости #африка #полиция

13 13 комментариев
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Россия Кейптаун
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Дмитрий Соловьев

A
0

Ах, ну куда же без славных приплетах, спасибо за Вашу работу

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Миша Копейкин

7

Надпись под фото:
 Полиция задерживает жителя Кейптауна по время протестов 20 сентября 2016 года.

ТЖ постит левую картинку в статье про задержание левого чела.

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yannlll

Миша
0

Простите. Убрала 

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умный человек

4
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Р О Б А Т

2

Да все негры на одно лицо

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Вася Пражкин

Р
0

А робаты?

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ОСА

1

Сотрудники МВД взяли на заметку

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Roman Belous

ОСА
1

У нас такое сплошь и рядом происходит. Пару лет назад слышал слитую аудиозапись планёрки у ППСников. Там главный их надрачивал на выполнение плана по задержаниям. Говорит, если видите какого-нибудь чувака подпитого на улице, берёте камень, расхуяриваете окно ближайшее какое-нибудь, а чуваку этому хулиганку шьёте

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Грустная Псина

1

Так они все там на одно лицо.

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Вася Пражкин

0

22 июля они вышли из-под ареста, заплатив залог в 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) каждый

Чет недорого у них косяки такие стоят.

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Миша Копейкин

0

 22 июля они вышли из-под ареста, заплатив залог в 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) каждый.

Хуя они не парятся. 10 тыс всего залог. Подумаешь, похищение человека

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Вася Пражкин

Миша
0

похищение человека

На суде скажут - наоборот, негр сам сел в машину, мы подвезти хотели, но он так устал, что мы предложили ему поспать в камере.

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