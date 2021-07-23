В Кейптауне полицейские заменили случайным прохожим сбежавшего арестованного. Их обвинили в похищении Статьи редакции
Мужчина шёл из продуктового магазина, когда двое полицейских надели на него наручники и отвезли в участок.
В Южной Африке полицейских Рикардо Снаймана и Сибуйсело Бенцо арестовали за похищение человека с улицы Кейптауна. Они пытались выдать его за сбежавшего задержанного, пишет Daily Mail.
Мужчину арестовали без объяснения причин, пока он шёл из продуктового магазина. Ночь он провёл в полицейском участке. Утром детектив заметил, что мужчина в камере не похож по описанию на того, кого ранее арестовали по подозрению в краже. Оказалось, что тот задержанный сбежал, а полицейские пытались скрыть пропажу и выдали за него другого человека.
В полиции рассказали, что жителя Кейптауна арестовали по подозрению в краже со взломом. При задержании ему потребовалась медицинская помощь, и полицейские отвезли его в больницу. С задержанным оставили одного полицейского, но тот не уследил, и подозреваемый сбежал.
Невиновного мужчину освободили. После происшествия начали расследование, полицейских отстранили и арестовали. Их обвинили в похищении, воспрепятствовании правосудию и мошенничестве.
22 июля они вышли из-под ареста, заплатив залог в 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) каждый. Рассмотрение дела отложили до 27 октября.
Россия Кейптаун
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Надпись под фото:
Полиция задерживает жителя Кейптауна по время протестов 20 сентября 2016 года.
ТЖ постит левую картинку в статье про задержание левого чела.
Да все негры на одно лицо
Сотрудники МВД взяли на заметку
У нас такое сплошь и рядом происходит. Пару лет назад слышал слитую аудиозапись планёрки у ППСников. Там главный их надрачивал на выполнение плана по задержаниям. Говорит, если видите какого-нибудь чувака подпитого на улице, берёте камень, расхуяриваете окно ближайшее какое-нибудь, а чуваку этому хулиганку шьёте
22 июля они вышли из-под ареста, заплатив залог в 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) каждый
Чет недорого у них косяки такие стоят.
22 июля они вышли из-под ареста, заплатив залог в 100 фунтов стерлингов (около десяти тысяч рублей) каждый.
Хуя они не парятся. 10 тыс всего залог. Подумаешь, похищение человека
похищение человека
На суде скажут - наоборот, негр сам сел в машину, мы подвезти хотели, но он так устал, что мы предложили ему поспать в камере.