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Новости
Ольга Щербинина

Первый канал не показал сборную Украины на открытии Олимпиады в Токио — вместо этого в эфир пустили рекламу Статьи редакции

Это объяснили «коммерческими обязательствами».

58 58 комментариев
2141 просмотров
Олимпийская сборная Украины

Трансляцию на Первом канале прервали на рекламу перед появлением на поле сборной Уганды. Вслед за ней шли украинские спортсмены, пишет РБК.

В пресс-службе «Первого канала» пояснили, что парад спортсменов длится около двух часов, и для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз. TJ подтверждает, что во время церемонии была не одна пауза.

Отрывок трансляции с украинского телевидения

TJ проверил: сборной Украины не было в трансляции Первого канала. Ведущие ушли на рекламу при появлении Уганды, после которой должны были выйти Украина и Узбекистан, и вернулись в эфир только на сборной Уругвая. Во время церемоний открытия Игр сборные выходят на стадион в алфавитном порядке, но в случае с Олимпиадой в Токио — не по английскому алфавиту, а по японской катакане.

Отрывок трансляции Первого канала

Во время чемпионата Европы по футболу Первый канал не показывал начало матчей с участием сборной Украины, когда исполнялся гимн страны.

#новости #игрывтокио #медиа

58 58 комментариев
24
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Строгий коктейль

62

Еще одно доказательство, что Украина сверхдержава и русские её боятся

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мЕдь

29

Как же они ничтожны. 

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Жаркий Интеллигент

мЕдь
–3

Зачем ты так про Украину

Ответить

мЕдь

Жаркий
3

А ну отставить набросы!

Ответить

Трудящийся динозавр

мЕдь
0

@Вахтёр оскорбление народа Украины

Ответить

Eugene SOBI

18

Филигранный геополитически манёвр, господин Эрнст!

Ответить

Соколов Андрей

Eugene
0

Достал языком до левого угла ободочной кишки

Ответить

Полицейский космос

10

наверное где-то поздравляет и хлопает себя по спине один продюссер, какой он молодец и как хитро придумал

Ответить

Андрей Заварзин

6

Россия ещё раз проявила себя, как настоящая сверхдержава, которая никого не боится и не обращает внимание на всякие мелочи, как некоторые

Ответить

Игорь Рачук

0

Чё за Украина? Где это? 

Ответить

KSA

Игорь
5

Южные русские княжетсва под гнетом европейских ценностей

Ответить

Olegio Dr

KSA
2

Вот за это я и не люблю русских

Ответить

Zakhar Zakharov

Olegio
0

за что?

Ответить

Olegio Dr

Zakhar
3

За кремлёвский кгбшный дискурс, "страны такой нет, языка такого нет, культуры нет, есть только мы - русские и с нами бог"

Ответить

Zakhar Zakharov

Olegio
1

ну раз на серьезных щах ты обобщаешь, то недалеко ушел от этих самых людей.
притом непонятно шутейку догоняешь или сразу же обижаешься)

Ответить

Olegio Dr

Zakhar
–1

Сталкивался просто и в интернете и по жизни, полно нормальных людей в России , но общая температура как говорится по палате меня удручает

Ответить

Алекс Навальный

KSA
0

Что такое русские княжества? Где это?

Ответить

Olegio Dr

Алекс
0

Чечня наверное

Ответить

Виктор Омай

Игорь
2

это там, где демократия

Ответить

Zakhar Zakharov

Виктор
1
Ответить

Bkmz Иванов

4
Ответить

Zakhar Zakharov

0

ну так-то не только же украина. там реально вместо некоторых стран показывали рекламу.
чё бубнить-то? опять обиделись?

Ответить

Федя Прозоров

Zakhar
0

А если бы Россия попала бы в рекламный блок, то тоже бы не показали русских атлетов?

Ответить

Zakhar Zakharov

Федя
1

нет, конечно. 
а на всех остальных стран пофигу. вот и ставят рекламу когда надо и не надо. или украинцы тоже смотрят открытие ОИ на первом канале? им же по-моему запрещено уже показывать что либо на русском языке. только с переводом.
по мне это больший маразм)

Ответить

Michel Gorškov

3

Просто напоминаю, что когда Китай пытался провернуть подобное с Евровидением (а конкретно говоря, вырезая выступления представителей ЛГБТ и закрашивая радужные флаги), ЕВС отозвал лицензию на трансляцию конкурса у китайского вещатели. 

Ответить

Локальный бас

1

Может ли канал показывать и вырезать то, то он хочет или здесь свобода слова работает иначе?

Ответить

Bad Mother Fucker

Локальный
5

может

но и хуёв за щеку за такое поведение тоже может

Ответить

Vasya Pupkin

2

Но ведь по методичке для спортсменов — спорт вне политики… 

Ответить

Mikhail Efremov

2

Вилат комментатор
добился мужик

Ответить

Eugene

Mikhail
0

Сам охерел. Думал, что через секунд 20 и Каспер ворвётся в эфир 

Ответить

KSA

–6

Зачем они идут в намордниках?
Они рабы или скот?

Ответить

Semyon Bochkaryov

KSA
6

Элементарное уважение к принимающей стороне и ее правилам.
И да, в правилах Олимпиады средства защиты обязательны.

Ответить

aliftin

1

После такой херни реально начинаешь думать что они там разгоняют о том что "Украина главные враг России" на полном серьёзе, а не просто что бы отвлечь население от внутренних проблем. 

Ответить

пиу-пиу

0

Может они просто спасли украинскую команду от позора, ну вы только посмотрите на эту ужасную форму, кто вообще додумался до такого?!

Ответить

пиу-пиу

пиу-пиу
0

@Madegghead у тебя просто нет вкуса, вот и бесишься.

Ответить

Madegghead

пиу-пиу
0

офигенная форма на мой взгляд.
Но в моем городе можно отхватить за такую

Ответить

Zero-one-one

–4

Всё правильно. Молодцы. 

Ответить

Artem R

1

Маразм крепчал..

Ответить

KSA

Artem
0

Он в Байкале утонул

Ответить

Danil Oputin

0

Братский народ же!

Ебанутые наглухо

Ответить

Р О Б А Т

–1

Ссыкунишки и мелкие подсируны

Ответить

Морс Вишневый

–1

Фу фу фу как мелочно и низко, испанский стыд

Ответить

Роскошный нос

0

Обязательство быть мудаками и говноедами

Ответить

Semyon Bochkaryov

0

Это геополитика и борьба с внешним управлением, вы не понимаете.

Ответить

Bad Mother Fucker

Semyon
0

с жидомасонами?

Ответить

мЕдь

0

от Казахстана до Мексики

Это что он так охватил?

Ответить

FOX

0

те самые зеркальные меры?

Ответить

Саша Александров

0

Вырезали Украину, так и победим.

Ответить

Жаркий Интеллигент

Саша
0

еще миллиона 44 осталось и тогда победим

Ответить

Саша Александров

Жаркий
0

Я ещё за сборную Украины по футболу болел на чемпионате, так видимо чуть дольше до победы

Ответить

Илья Ерохин

0

А на украинском тв показали российских атлетов?

Ответить

Bkmz Иванов

Илья
0

@🐙 @Атлант поправил плечи уведомление. Смотрели? Показали?

Ответить

Андрей Заварзин

0

Жаль, что нельзя было выключить комментаторов и просто смотреть проход спортсменов, а не постоянное напоминание про Олимпиаду в Сочи и что ни одна другая с ней не сравниться. Просто пиздец какой-то

Ответить

Madegghead

0

Це зрада али перемога?

Ответить

Федя Прозоров

0

Игры, которые мы заслужили вместе с тобой

Ответить

Знаменитый микроскоп

0

Их борьба

Ответить

Соколов Андрей

–1

Жалкие говноеды на первом анале

Ответить

Andrey Piskunov

–1

А на украинском тв показывали матчи сборной России по футболу? И показали олимпийскую сборную?

Ответить
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