Первый канал не показал сборную Украины на открытии Олимпиады в Токио — вместо этого в эфир пустили рекламу Статьи редакции
Это объяснили «коммерческими обязательствами».
Трансляцию на Первом канале прервали на рекламу перед появлением на поле сборной Уганды. Вслед за ней шли украинские спортсмены, пишет РБК.
В пресс-службе «Первого канала» пояснили, что парад спортсменов длится около двух часов, и для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз. TJ подтверждает, что во время церемонии была не одна пауза.
TJ проверил: сборной Украины не было в трансляции Первого канала. Ведущие ушли на рекламу при появлении Уганды, после которой должны были выйти Украина и Узбекистан, и вернулись в эфир только на сборной Уругвая. Во время церемоний открытия Игр сборные выходят на стадион в алфавитном порядке, но в случае с Олимпиадой в Токио — не по английскому алфавиту, а по японской катакане.
Во время чемпионата Европы по футболу Первый канал не показывал начало матчей с участием сборной Украины, когда исполнялся гимн страны.
Как же они ничтожны.
Филигранный геополитически манёвр, господин Эрнст!
Россия ещё раз проявила себя, как настоящая сверхдержава, которая никого не боится и не обращает внимание на всякие мелочи, как некоторые
Чё за Украина? Где это?
за что?
ну раз на серьезных щах ты обобщаешь, то недалеко ушел от этих самых людей.
притом непонятно шутейку догоняешь или сразу же обижаешься)
Что такое русские княжества? Где это?
это там, где демократия
ну так-то не только же украина. там реально вместо некоторых стран показывали рекламу.
чё бубнить-то? опять обиделись?
А если бы Россия попала бы в рекламный блок, то тоже бы не показали русских атлетов?
нет, конечно.
а на всех остальных стран пофигу. вот и ставят рекламу когда надо и не надо. или украинцы тоже смотрят открытие ОИ на первом канале? им же по-моему запрещено уже показывать что либо на русском языке. только с переводом.
по мне это больший маразм)
Просто напоминаю, что когда Китай пытался провернуть подобное с Евровидением (а конкретно говоря, вырезая выступления представителей ЛГБТ и закрашивая радужные флаги), ЕВС отозвал лицензию на трансляцию конкурса у китайского вещатели.
Вилат комментатор
добился мужик
Зачем они идут в намордниках?
Они рабы или скот?
Элементарное уважение к принимающей стороне и ее правилам.
И да, в правилах Олимпиады средства защиты обязательны.
После такой херни реально начинаешь думать что они там разгоняют о том что "Украина главные враг России" на полном серьёзе, а не просто что бы отвлечь население от внутренних проблем.
Может они просто спасли украинскую команду от позора, ну вы только посмотрите на эту ужасную форму, кто вообще додумался до такого?!
@Madegghead у тебя просто нет вкуса, вот и бесишься.
офигенная форма на мой взгляд.
Но в моем городе можно отхватить за такую
Это геополитика и борьба с внешним управлением, вы не понимаете.
Вырезали Украину, так и победим.
еще миллиона 44 осталось и тогда победим
Я ещё за сборную Украины по футболу болел на чемпионате, так видимо чуть дольше до победы
А на украинском тв показали российских атлетов?
Жаль, что нельзя было выключить комментаторов и просто смотреть проход спортсменов, а не постоянное напоминание про Олимпиаду в Сочи и что ни одна другая с ней не сравниться. Просто пиздец какой-то
А на украинском тв показывали матчи сборной России по футболу? И показали олимпийскую сборную?