15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Минюст также внёс нескольких сотрудников издания в реестр «иностранных агентов».

Вот лишь часть расследований The Insider:

Издание The Insider основано в 2013 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди главных тем — отравления и преследования активистов и общественных деятелей сотрудниками ФСБ, операции ГРУ с «Новичком» в Европе, коррупция.

Помимо The Insider, в список включили пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта»:

The Insider — это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал.

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил , что издание не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы после признания иноагентом. По его словам , СМИ продолжит работу в прежнем формате.