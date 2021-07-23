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Новости
yannlll

Издание The Insider и пятерых журналистов из «Открытых медиа» и «Проекта» включили в список СМИ-иноагентов Статьи редакции

«Insider будет работать, как работал», — заявил главный редактор Роман Доброхотов.

46 46 комментариев
2601 просмотров

В реестр СМИ-иноагентов внесли юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге.

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы после признания иноагентом. По его словам, СМИ продолжит работу в прежнем формате.

The Insider — это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал.

Роман Доброхотов
главный редактор

Помимо The Insider, в список включили пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта»:

  • Михаила Рубина;
  • Софью Гройсман;
  • Илью Рождественского;
  • Юлию Апухтину;
  • Алексея Постернака.

Издание The Insider основано в 2013 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди главных тем — отравления и преследования активистов и общественных деятелей сотрудниками ФСБ, операции ГРУ с «Новичком» в Европе, коррупция.

Вот лишь часть расследований The Insider:

15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Минюст также внёс нескольких сотрудников издания в реестр «иностранных агентов».

«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. 15 июля 2021 года в список иноагентов внесли двух его сотрудников — главного редактора Юлию Ярош и её заместителя Максима Гликина.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 20 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

Cписок 28: кого и за что российские власти…
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tjournal.ru

#новости #смииноагенты #иноагенты

46 46 комментариев
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46 комментариев
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Semyon Bochkaryov

55

Новый знак качества СМИ - признание иноагентом.

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Типичный огонь

Semyon
18

В каждом посте такой комментарий, это уже не новый знак, алло

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Люц Шнайдер

Semyon
3

Ну раз знак качества, значит всё у них будет хорошо.

Ответить

FOX

Semyon
1

это значок врагов народа, именно такой смысл для большинства 

Ответить

Максим Шпилёв

FOX
2

С чего взял? Большинство даже не знает такие издания

Ответить

FOX

Максим
1

издания нет, ярлык да

Ответить

некипишуй

Semyon
0

а вот в Америке...

Ответить

Мирный фонарь

41

я всё жду, когда же они все запилят объединенное издание под названием «иностранный агент».

все сотрудники признаны иноагентами, на каждой странице оповещение о статусе приводится дважды: отдельно об издании и об авторе в частности

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Алексей Логачев

Мирный
23

Нежелательная газета

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Порядочный танк88

Алексей
1

звучит хорошо

Ответить

Ян Жабин

Мирный
15

Объединение "Иностранный агент" признали иностранным агентом.

Объединение тем временем:

Ответить

Tural

Мирный
2

Иносми есть)

Ответить

Снежный ключ

Мирный
2

Не получится, поссорятся из-за названия

Ответить

Шило

Мирный
0

Роскомнадзор откажет в регистрации с таким названием

Ответить

Своеобразный танк88

Шило
1

https://inosmi.ru/

ИноСМИ - Все, что достойно перевода
Проект ИноСМИ.Ru публикует самые яркие и примечательные материалы зарубежных СМИ на русском языке.
inosmi.ru
Ответить

Шило

Своеобр…
4

Это кого нужно иносми

 Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).

Россия сегодня

Главный редактор: Маргарита Симоньян

Генеральный директор: Дмитрий Киселёв

Владелец: Правительство Российской Федерации

Ответить

Своеобразный

Шило
1

Ебать. Все в сборе

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Молчаливый хичхакер

23

Спасибо минюсту за список сми, которым можно доверять

Ответить

Своеобразный танк88

10

вообще этот идиотизм можно развить до полного абсурда. надо запретить всю иностранную науку. всё, что изобретено не русскими учеными, объявляется инонаукой и нежелательным знанием. и посмотрим, что там от всей науки в сухом остатке останется

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Andrew Sychev

Своеобразный
5

Все что изобретёно не русскими учёными объявляется изобретеным русскими. Опля! 

Ответить

AZP

Andrew
1

Цап-царап

Ответить

Anton Golovanov

Своеобразный
1

Да вообще всю науку запретить от греха подальше. Ученые постоянно читают зарубежные статьи, на международные конференции катаются, общаются с иностранцами, особо отпетые даже иностранные гранты получают. Неблагонадежные мы люди.

Ответить

Вася Пражкин

8

Может сразу всех, кто не за едро голосовал записывать в иноагенты?

Ответить

Своеобразный танк88

Вася
3

обязательно всех, и не раз. но потом

Ответить

Вася Пражкин

Своеобразный
2

и не раз

это как? Дважды иноагент России?

Ответить

Своеобразный

Вася
2

иноиноагент

Ответить

Anton Golovanov

Вася
2

Заслуженный иноагент России I степени.

Ответить

Миша Копейкин

3

 представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности»

Я правильно понимаю, что они вообще не запариваются на счёт доказательной базы? Нет какой-то хотя бы формальной процедуры, какого-то алгоритма? Типо вот список критериев которыми обязательно должен обладать агент, чтобы быть признанным угрозой основам конституционного строя и безопасности? Где-то объясняется ПОЧЕМУ они признаны угрозой основам конституционному строю и безопасности, на основании каких фактов?

Ответить

JulSt

Миша
0

Прошли времена, когда они кому-то что-то объясняли.
Сами "иноагенты" не знают причин, их просто ставят перед фактом. Могут какой-то формальный повод назвать, что зарегистрированы за границей или получили донат из-за границы. Абсолютно формальный и тупой повод, который по сути и не оспорить.

Ответить

Anton Golovanov

Миша
0

Раз против Путина, значит заведомо проплачен Госдепом, не может быть русский человек просто так против Путина. Какие еще доказательства вам нужны?

Насколько я понимаю, это вполне официальный уровень аргументации в комиссиях Госдумы и Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению иностранного вмешательства, они в своих документах примерно такое и пишут.

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Философский теркин30см

1

Слава России

Ответить

Мирный фонарь

Философский
4

героям слава

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Философский теркин30см

Мирный
3

Россия и репрессии братья на век

Ответить

Николай

Философ…
1

Чтоб в будущем счастлив был человек

Ответить

Своеобразный танк88

1

пятикратно иноагент . ура товарищи!

Ответить

Артем Ляховец

1

Не проще сразу объявить, что все негосударственные СМИ у нас по-умолчанию признаются иноагентами? Зачем весь этот цирк устраивать, все и так давно уже все поняли.

Ответить

Р О Б А Т

0

Остановите бешеный принтер. Когда уже бумага и тонер кончатся

Ответить

karsil

Р
1

Напрямую зависит от терпения народа и как следствие терпильности. Даже не народа, а просто населения 

Ответить

Философский завод

–1

Все равно половина расследований Insider высосаные из пальца, остальную половину с белингкэтом сделали. Ну а Белингкэт топ

Ответить

Мирный фонарь

Философский
1

как вы их различаете

Ответить

Философский завод

Мирный
0

The Insider - Спид Инфо среди оппозиции (как и Радио Свобода)
Беллингкэт - алмаз среди всех оппозиционных сми, как и Проект

Ответить

Саша Александров

0

Кто следующий, доколе будем терпеть эти независимые сми? Сарказм-маразм

Ответить

Антон Лисин

Саша
0

Ер

Ответить

JulSt

0

А что делать, если в моей ленте новостей сплошные иноагенты?

Ответить

Заяц

JulSt
0

Радоваться(но незаметно за закрытыми шторами по одеялом)

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MangaloriANAL

0
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