Издание The Insider и пятерых журналистов из «Открытых медиа» и «Проекта» включили в список СМИ-иноагентов Статьи редакции
«Insider будет работать, как работал», — заявил главный редактор Роман Доброхотов.
В реестр СМИ-иноагентов внесли юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге.
Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы после признания иноагентом. По его словам, СМИ продолжит работу в прежнем формате.
Помимо The Insider, в список включили пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта»:
- Михаила Рубина;
- Софью Гройсман;
- Илью Рождественского;
- Юлию Апухтину;
- Алексея Постернака.
Издание The Insider основано в 2013 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди главных тем — отравления и преследования активистов и общественных деятелей сотрудниками ФСБ, операции ГРУ с «Новичком» в Европе, коррупция.
Вот лишь часть расследований The Insider:
- Кем были сотрудники ФСБ-возможные отравители Алексея Навального и его жены
- В каких операциях участвовали «отравители» из НИИ-2 ФСБ
- Как сотрудники ФСБ, «отравившие» Навального, пытались убить писателя Быкова
- В каких институтах всё ещё производят «Новичок»
- Кто отравил «Новичком» болгарского поставщика оружия
- Как преследуют и пытают свидетелей Иеговы
- Кто убил чеченского полевого командира, причастного к организации взрывов в метро Москвы
- Как ФСБ пытает подростков и антифашистов, фабрикуя уголовные дела о терроризме
- Как мафия связана с главой СК и министрами
- Откуда у Сергея Лаврова элитная недвижимость стоимостью более 600 миллионов рублей
- Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны
- Как «повар Путина» и питерские силовики связаны с убийством российских журналистов в ЦАР
- Как администрация президента осваивает миллиарды на квартирах для чиновников
15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Минюст также внёс нескольких сотрудников издания в реестр «иностранных агентов».
«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. 15 июля 2021 года в список иноагентов внесли двух его сотрудников — главного редактора Юлию Ярош и её заместителя Максима Гликина.
С 2017 года Министерство юстиции признало более 20 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
Новый знак качества СМИ - признание иноагентом.
С чего взял? Большинство даже не знает такие издания
Нежелательная газета
Это кого нужно иносми
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Россия сегодня
Главный редактор: Маргарита Симоньян
Генеральный директор: Дмитрий Киселёв
Владелец: Правительство Российской Федерации
Все что изобретёно не русскими учёными объявляется изобретеным русскими. Опля!
Да вообще всю науку запретить от греха подальше. Ученые постоянно читают зарубежные статьи, на международные конференции катаются, общаются с иностранцами, особо отпетые даже иностранные гранты получают. Неблагонадежные мы люди.
Может сразу всех, кто не за едро голосовал записывать в иноагенты?
Своеобразный танк88
обязательно всех, и не раз. но потом
и не раз
это как? Дважды иноагент России?
представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности»
Я правильно понимаю, что они вообще не запариваются на счёт доказательной базы? Нет какой-то хотя бы формальной процедуры, какого-то алгоритма? Типо вот список критериев которыми обязательно должен обладать агент, чтобы быть признанным угрозой основам конституционного строя и безопасности? Где-то объясняется ПОЧЕМУ они признаны угрозой основам конституционному строю и безопасности, на основании каких фактов?
Прошли времена, когда они кому-то что-то объясняли.
Сами "иноагенты" не знают причин, их просто ставят перед фактом. Могут какой-то формальный повод назвать, что зарегистрированы за границей или получили донат из-за границы. Абсолютно формальный и тупой повод, который по сути и не оспорить.
Раз против Путина, значит заведомо проплачен Госдепом, не может быть русский человек просто так против Путина. Какие еще доказательства вам нужны?
Насколько я понимаю, это вполне официальный уровень аргументации в комиссиях Госдумы и Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению иностранного вмешательства, они в своих документах примерно такое и пишут.
героям слава
Не проще сразу объявить, что все негосударственные СМИ у нас по-умолчанию признаются иноагентами? Зачем весь этот цирк устраивать, все и так давно уже все поняли.
Остановите бешеный принтер. Когда уже бумага и тонер кончатся
как вы их различаете
Философский завод
The Insider - Спид Инфо среди оппозиции (как и Радио Свобода)
Беллингкэт - алмаз среди всех оппозиционных сми, как и Проект
Кто следующий, доколе будем терпеть эти независимые сми? Сарказм-маразм
А что делать, если в моей ленте новостей сплошные иноагенты?