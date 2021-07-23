«Insider будет работать, как работал», — заявил главный редактор Роман Доброхотов.

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В реестр СМИ-иноагентов внесли юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге.

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание не будет выполнять требования Минюста и маркировать свои материалы после признания иноагентом. По его словам, СМИ продолжит работу в прежнем формате.

The Insider — это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал. Роман Доброхотов главный редактор

Помимо The Insider, в список включили пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта»:

Михаила Рубина;

Софью Гройсман;



Илью Рождественского;



Юлию Апухтину;



Алексея Постернака.

Издание The Insider основано в 2013 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди главных тем — отравления и преследования активистов и общественных деятелей сотрудниками ФСБ, операции ГРУ с «Новичком» в Европе, коррупция.

Вот лишь часть расследований The Insider:

15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), зарегистрированной в США. Это юридическое лицо российского издания «Проект», специализирующегося на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Минюст также внёс нескольких сотрудников издания в реестр «иностранных агентов».

«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. 15 июля 2021 года в список иноагентов внесли двух его сотрудников — главного редактора Юлию Ярош и её заместителя Максима Гликина.