В Калиниграде арестовали бывшего главу исполкома «Единой России» по подозрению в изнасиловании ребёнка Статьи редакции
Максиму Суворову также вменяют развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Ленинградский районный суд Калининграда на два месяца арестовал экс-главу исполнительного комитета «Единой России» Максима Суворова. Его подозревают в развращении несовершеннолетних и насилии над ними. Об этом сообщает издание «Новый Калиниград». Информацию также подтвердили два источника РБК, знакомые с материалами дела.
Днём 23 июля на сайте суда опубликовали пресс-релиз о задержании 43-летнего П. Ему вменяют четыре эпизода по двум статьям: развратные действия по отношению к лицу старше 12 лет, но младше 14 (ч. 2 ст. 135), а также насильственные действия сексуального характера над лицом младше 14 лет (ч. 4 ст. 132). В суде подтвердили «Новому Калиниграду», что речь идёт о Суворове. Максимальный срок, который он может получить, — 20 лет лишения свободы.
Суворов баллотировался в горсовет одного из округов по Калиниграду. В день суда, который состоялся 22 июля, его исключили из списков «по собственному заявлению». Также 19 июля он покинул пост главы регионального исполкома «Единой России» в связи с «личными обстоятельствами». Он занимал эту должность с 2017 года.
Непричастность к партии также подчеркнул представитель «Единой России» Сергей Перминов.
26 июня по подозрению в педофилии задержали секретаря отделения «Единой России» в Новосибирске Максима Захарова. Мужчина воспитывал сына своей погибшей сестры — у ребёнка были серьёзные проблемы со здоровьем.
Почему эти мудаки так нелепо отмазываются своими "он уволился за два дня до преступления"? Почему бы не заявить "да, он состоял в нашей партии, но мы выкинули этого дегенерата, ибо нехер"? Я не понимат
потому что в россии не принято признавать свои ошибки
потому что они чето не поделили, его пидорнули и припомнили изнасилование после
зачем делать в другом порядке?
Да зачем припоминать, если можно придумать?
Папочка есть на каждого, пока лоялен всем похуй на приключения, а при конфликте расчехляют
Потому что тут же прилетит ещё более мощный наброс от оппозиции
Хуйня какая-то
не до преступления, а до избрания меры пресечения.
то есть совершал-то он будучи в рядах
Ущерб репутации, возможные последствия в случае принятия виновности. Проще отмазаться нежели брать ответственность за членов своей партии, тем более скоро выборы, никто не хочет бухтеть.
Когда уже у нас появится свой QAnon? В россии такое поле непаханное для спекуляций на тему педофильского заговора власти.
Интересно, сколько раз ему уже икалось из-за этой фотографии...
Оффтоп: ни разу не видел чтобы взрослый (любой степени родства или отсутствия таковой) целовал ребёнка в живот. Ну может если только младенца родители, но в более-менее сознательном возрасте это что-то нездоровое.
Он тогда пытался создать образ великого XI нефритовый воин "Russia version"... Так что это вина только его пиарщиков, которые хреново поняли мнение общества в тот момент... Хотя даже этого хватило для успокоения волнений в 2012-м и 2014-м
Да, сам как раз хотел об этом написать, что чмокнуть в лоб или пухлые румяные щеки - это куда ни шло, да и то, у русских особо нет в традиции такого, но поднимать футболку и присосаться к пупочку - реально нездоровая тема
А уж как он хотел всех детей накормить своим "горячим обедом"
Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета.
а, ну тогда ладно
ПЖИВ сука))))) вернул мне мой 2010 белогондоник креотивоклассный! Превед медвед!
Воры - чекд
Наркоманы - чекд
Уголовники - чекд
Педофилы - чекд
Пидорасы - чекд
Кто ещё в едре не совершил комингаут?
Каждый педофил с мозгами пытается пристроится в такое место в котором будет намного удобнее свою педофилию делать. Школы, лагеря, кружки, министерства образования и тд. Очень хорошее прикрытие.
Его поймали, его будут судить, но Путин все равно виноват.
Ой, там неполная цитата. На самом деле звучало так: "Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета, но являлся главой ФБК".