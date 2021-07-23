Максиму Суворову также вменяют развратные действия в отношении несовершеннолетних.

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Фото из фейсбука Максима Суворова

Ленинградский районный суд Калининграда на два месяца арестовал экс-главу исполнительного комитета «Единой России» Максима Суворова. Его подозревают в развращении несовершеннолетних и насилии над ними. Об этом сообщает издание «Новый Калиниград». Информацию также подтвердили два источника РБК, знакомые с материалами дела.

Днём 23 июля на сайте суда опубликовали пресс-релиз о задержании 43-летнего П. Ему вменяют четыре эпизода по двум статьям: развратные действия по отношению к лицу старше 12 лет, но младше 14 (ч. 2 ст. 135), а также насильственные действия сексуального характера над лицом младше 14 лет (ч. 4 ст. 132). В суде подтвердили «Новому Калиниграду», что речь идёт о Суворове. Максимальный срок, который он может получить, — 20 лет лишения свободы.

Активно занимаясь общественной и политической деятельностью, П. имеет обширные связи в органах государственной власти и правоохранительных органах, и, оставаясь на свободе, будет иметь возможность воспользоваться ими с целью избежать привлечения к уголовной ответственности. пресс-релиз суда

Суворов баллотировался в горсовет одного из округов по Калиниграду. В день суда, который состоялся 22 июля, его исключили из списков «по собственному заявлению». Также 19 июля он покинул пост главы регионального исполкома «Единой России» в связи с «личными обстоятельствами». Он занимал эту должность с 2017 года.

Непричастность к партии также подчеркнул представитель «Единой России» Сергей Перминов.

Да, мы проинформированы о произошедшем. Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета. Решение о прекращении членства было принято на основании личного заявления. Сергей Перминов замсекретаря генсовета «Единой России»