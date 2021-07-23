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Новости
Sasha Shambilova

В Калининграде арестовали бывшего главу исполкома «Единой России» по подозрению в изнасиловании ребёнка Статьи редакции

Максиму Суворову также вменяют развратные действия в отношении несовершеннолетних.

57 57 комментариев
6581 просмотров
Фото из фейсбука Максима Суворова 

Ленинградский районный суд Калининграда на два месяца арестовал экс-главу исполнительного комитета «Единой России» Максима Суворова. Его подозревают в развращении несовершеннолетних и насилии над ними. Об этом сообщает издание «Новый Калиниград». Информацию также подтвердили два источника РБК, знакомые с материалами дела.

Днём 23 июля на сайте суда опубликовали пресс-релиз о задержании 43-летнего П. Ему вменяют четыре эпизода по двум статьям: развратные действия по отношению к лицу старше 12 лет, но младше 14 (ч. 2 ст. 135), а также насильственные действия сексуального характера над лицом младше 14 лет (ч. 4 ст. 132). В суде подтвердили «Новому Калиниграду», что речь идёт о Суворове. Максимальный срок, который он может получить, — 20 лет лишения свободы.

Активно занимаясь общественной и политической деятельностью, П. имеет обширные связи в органах государственной власти и правоохранительных органах, и, оставаясь на свободе, будет иметь возможность воспользоваться ими с целью избежать привлечения к уголовной ответственности.

пресс-релиз суда

Суворов баллотировался в горсовет одного из округов по Калиниграду. В день суда, который состоялся 22 июля, его исключили из списков «по собственному заявлению». Также 19 июля он покинул пост главы регионального исполкома «Единой России» в связи с «личными обстоятельствами». Он занимал эту должность с 2017 года.

Непричастность к партии также подчеркнул представитель «Единой России» Сергей Перминов.

Да, мы проинформированы о произошедшем. Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета. Решение о прекращении членства было принято на основании личного заявления.

Сергей Перминов
замсекретаря генсовета «Единой России»

26 июня по подозрению в педофилии задержали секретаря отделения «Единой России» в Новосибирске Максима Захарова. Мужчина воспитывал сына своей погибшей сестры — у ребёнка были серьёзные проблемы со здоровьем.

#новости #регионы

57 57 комментариев
45
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57 комментариев
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alexferman

98

Почему эти мудаки так нелепо отмазываются своими "он уволился за два дня до преступления"? Почему бы не заявить "да, он состоял в нашей партии, но мы выкинули этого дегенерата, ибо нехер"? Я не понимат

Ответить

Виктор Шуваев

alexferman
78

потому что в россии не принято признавать свои ошибки

Ответить

ouxen

Виктор
4

удобно

Ответить

Bibba La Bibba

ouxen
0

А почему предложение не с заглавной, а точка в конце где? Но ты не признаешь.

Ответить

ouxen

Bibba
1

меня за это уже забанили на хабре, моя борьба

Ответить

Феминизм здорового человека

alexferman
8

потому что они чето не поделили, его пидорнули и припомнили изнасилование после
зачем делать в другом порядке?

Ответить

Максим Козаченко

Феминизм
1

Да зачем припоминать, если можно придумать?

Ответить

Dmitriy Volkov

Максим
3

Папочка есть на каждого, пока лоялен всем похуй на приключения, а при конфликте расчехляют 

Ответить

Максим Козаченко

Dmitriy
0

Одно другое не отменяет

Ответить

T:ema

alexferman
2

не до преступления, а до избрания меры пресечения.
то есть совершал-то он будучи в рядах

Ответить

Илья Гераськин

T:ema
1

Они сами понимают как глупо это звучит? 
"Когда его поймали, он уже был не в ЕР"

Ответить

Коровка говорит мууу

alexferman
2

Ну или бы признались, что у них там насилие норма

Ответить

Alex

alexferman
1

Ущерб репутации, возможные последствия в случае принятия виновности. Проще отмазаться нежели брать ответственность за членов своей партии, тем более скоро выборы, никто не хочет бухтеть.

Ответить

alexferman

Alex
0

Какой-то странный ход мысли, приводящий к обратному эффекту

Ответить

Леха

alexferman
0

Потому что тут же прилетит ещё более мощный наброс от оппозиции

Ответить

alexferman

Леха
2

Хуйня какая-то

Ответить

Леха

alexfer…
0

Согласен, у нас что власть, что оппозиция полная хуйня 

Ответить

Слава Инженеров

Леха
0

ты для себя придумал третий лагерь и там ты на коне?

Ответить

Грустная Псина

46
Ответить

Процентный Мика

38

Дней без домогательств единоросов: 0

Ответить

Smaug The Terrible

19

Когда уже у нас появится свой QAnon? В россии такое поле непаханное для спекуляций на тему педофильского заговора власти.

Ответить

MightyStan

Smaug
22
Ответить

mt

MightyStan
19

Интересно, сколько раз ему уже икалось из-за этой фотографии...

Оффтоп: ни разу не видел чтобы взрослый (любой степени родства или отсутствия таковой) целовал ребёнка в живот. Ну может если только младенца родители, но в более-менее сознательном возрасте это что-то нездоровое.

Ответить

Andrew Muralov

mt
12

Ест пупочные катышки. 

Ответить

MightyStan

mt
7

Да, сам как раз хотел об этом написать, что чмокнуть в лоб или пухлые румяные щеки - это куда ни шло, да и то, у русских особо нет в традиции такого, но поднимать футболку и присосаться к пупочку - реально нездоровая тема

Ответить

Dmitry Sursin

mt
5

Он тогда пытался создать образ великого XI нефритовый воин "Russia version"... Так что это вина только его пиарщиков, которые хреново поняли мнение общества в тот момент... Хотя даже этого хватило для успокоения волнений в 2012-м и 2014-м

Ответить

Дмитрий

Dmitry
1

Теперь представь что это малой то уже вырос и может на серьёзных щах "гордиться" что его император в пузико чмокнул. Мне было бы пиздец стремно. 

Ответить

саша

mt
0

Пузико у котиков все нюхали

Ответить

Smaug The

саша
0

Я нет

Ответить

саша

Smaug
0

Что с тобой не так

Ответить

Smaug The

саша
0

Я рептилоид

Ответить

Полезный дым

саша
0

Зачем

Ответить

Smaug The Terrible

MightyStan
5

А уж как он хотел всех детей накормить своим "горячим обедом"

Ответить

Romario

Smaug
21
Ответить

Зимний чайник

Smaug
17

Пыня гейт

Ответить

Иплувен Максимал

16

Единая Россия - партия реальных дел!

Ответить

Илья Гераськин

Иплувен
0

Уголовных

Ответить

Кирилл Вселенский

11

Уволился 🤡 вчера 🤡🤡 по собственному 🤡🤡🤡

Ответить

ouxen

10

Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета.

а, ну тогда ладно

Ответить

Joseph Knecht

9

Воры - чекд
Наркоманы - чекд
Уголовники - чекд
Педофилы - чекд
Пидорасы - чекд
Кто ещё в едре не совершил комингаут?

Ответить

Своеобразный танк88

Joseph
3

дилеры

Ответить

Полезный дым

Своеобразный
0

Дилеры в миде сидят, едро на чужую поляну не лезет

Ответить

Жаркий Интеллигент

6

 Новость как пятничное пиво для населения TJ =)

Ответить

Целесообразный утюг

6

Предлагаю отныне ПЖиВ расшифровывать иначе — Педофилы, Жулики и Воры.

Ответить

Дмитрий Киселев

Целесообразный
–6

ПЖИВ сука))))) вернул мне мой 2010 белогондоник креотивоклассный! Превед медвед!

Ответить

Зарегистрировался только что

1

оо посадки пошли перед событием Х

Ответить

Марина Волченкова

1

Единая Россия: опозорился Максим. Ну и фиг с ним! ((
А то, что на момент совершения преступления максимы были их членами—ничего страшного, закроем глаза.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Марина
0

Ну типа до приговора не виновен, наверное такая логика. Пока суд не признал, был белым и пушистым.

Ответить

вангина вагина🤠

0

В заголовке потеряли одну букву)

Ответить

Металлургический микрофон

0

Что по этому поводу думают фенемистки?

Ответить

Р О Б А Т

0

Лучшие люди страны

Ответить

MightyStan

Р
0

Лучше робаты страны

Ответить

Артём Лерман

0

Типикал единоrose

Ответить

Джон Кроули

0

За что? Он же из ЕР, а у них сам Путин детей ебет.  

Ответить

Selfish Ledger

0

Каждый педофил с мозгами пытается пристроится в такое место в котором будет намного удобнее свою педофилию делать. Школы, лагеря, кружки, министерства образования и тд. Очень хорошее прикрытие. 
Его поймали, его будут судить, но Путин все равно виноват. 

Ответить

Егор Ниглов

0

Ой, там неполная цитата. На самом деле звучало так: "Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета, но являлся главой ФБК".

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Doggy Style

0

презумпция невиновности к единаросам видимо не работает, потому что они единоросы?

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