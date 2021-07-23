В Калининграде арестовали бывшего главу исполкома «Единой России» по подозрению в изнасиловании ребёнка Статьи редакции
Максиму Суворову также вменяют развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Ленинградский районный суд Калининграда на два месяца арестовал экс-главу исполнительного комитета «Единой России» Максима Суворова. Его подозревают в развращении несовершеннолетних и насилии над ними. Об этом сообщает издание «Новый Калиниград». Информацию также подтвердили два источника РБК, знакомые с материалами дела.
Днём 23 июля на сайте суда опубликовали пресс-релиз о задержании 43-летнего П. Ему вменяют четыре эпизода по двум статьям: развратные действия по отношению к лицу старше 12 лет, но младше 14 (ч. 2 ст. 135), а также насильственные действия сексуального характера над лицом младше 14 лет (ч. 4 ст. 132). В суде подтвердили «Новому Калиниграду», что речь идёт о Суворове. Максимальный срок, который он может получить, — 20 лет лишения свободы.
Суворов баллотировался в горсовет одного из округов по Калиниграду. В день суда, который состоялся 22 июля, его исключили из списков «по собственному заявлению». Также 19 июля он покинул пост главы регионального исполкома «Единой России» в связи с «личными обстоятельствами». Он занимал эту должность с 2017 года.
Непричастность к партии также подчеркнул представитель «Единой России» Сергей Перминов.
26 июня по подозрению в педофилии задержали секретаря отделения «Единой России» в Новосибирске Максима Захарова. Мужчина воспитывал сына своей погибшей сестры — у ребёнка были серьёзные проблемы со здоровьем.
Почему эти мудаки так нелепо отмазываются своими "он уволился за два дня до преступления"? Почему бы не заявить "да, он состоял в нашей партии, но мы выкинули этого дегенерата, ибо нехер"? Я не понимат
потому что в россии не принято признавать свои ошибки
потому что они чето не поделили, его пидорнули и припомнили изнасилование после
зачем делать в другом порядке?
Да зачем припоминать, если можно придумать?
Папочка есть на каждого, пока лоялен всем похуй на приключения, а при конфликте расчехляют
не до преступления, а до избрания меры пресечения.
то есть совершал-то он будучи в рядах
Они сами понимают как глупо это звучит?
"Когда его поймали, он уже был не в ЕР"
Ущерб репутации, возможные последствия в случае принятия виновности. Проще отмазаться нежели брать ответственность за членов своей партии, тем более скоро выборы, никто не хочет бухтеть.
Потому что тут же прилетит ещё более мощный наброс от оппозиции
Хуйня какая-то
Когда уже у нас появится свой QAnon? В россии такое поле непаханное для спекуляций на тему педофильского заговора власти.
Интересно, сколько раз ему уже икалось из-за этой фотографии...
Оффтоп: ни разу не видел чтобы взрослый (любой степени родства или отсутствия таковой) целовал ребёнка в живот. Ну может если только младенца родители, но в более-менее сознательном возрасте это что-то нездоровое.
Да, сам как раз хотел об этом написать, что чмокнуть в лоб или пухлые румяные щеки - это куда ни шло, да и то, у русских особо нет в традиции такого, но поднимать футболку и присосаться к пупочку - реально нездоровая тема
Он тогда пытался создать образ великого XI нефритовый воин "Russia version"... Так что это вина только его пиарщиков, которые хреново поняли мнение общества в тот момент... Хотя даже этого хватило для успокоения волнений в 2012-м и 2014-м
А уж как он хотел всех детей накормить своим "горячим обедом"
Единая Россия - партия реальных дел!
Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета.
а, ну тогда ладно
Воры - чекд
Наркоманы - чекд
Уголовники - чекд
Педофилы - чекд
Пидорасы - чекд
Кто ещё в едре не совершил комингаут?
Своеобразный танк88
дилеры
ПЖИВ сука))))) вернул мне мой 2010 белогондоник креотивоклассный! Превед медвед!
Единая Россия: опозорился Максим. Ну и фиг с ним! ((
А то, что на момент совершения преступления максимы были их членами—ничего страшного, закроем глаза.
Ну типа до приговора не виновен, наверное такая логика. Пока суд не признал, был белым и пушистым.
Лучшие люди страны
Каждый педофил с мозгами пытается пристроится в такое место в котором будет намного удобнее свою педофилию делать. Школы, лагеря, кружки, министерства образования и тд. Очень хорошее прикрытие.
Его поймали, его будут судить, но Путин все равно виноват.
Ой, там неполная цитата. На самом деле звучало так: "Суворов в момент принятия решения об избрании меры пресечения не являлся членом партии и руководителем исполнительного комитета, но являлся главой ФБК".
презумпция невиновности к единаросам видимо не работает, потому что они единоросы?