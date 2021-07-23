Wildberries — крупнейший интернет-магазин России, основанный в 2004 году Татьяной Бакальчук. Бакальчук — самая богатая женщина России cогласно рейтингу Forbes. Её состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов.

Подразделение Wildberries открылось в Украине 21 сентября 2020 года. После этого в украинских СМИ появились сообщения, что в магазине за гривны продаются товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Путина. Министр культуры Украины предложил ввести санкции против сервиса с российскими товарами.