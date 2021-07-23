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Новости
yannlll

Украина ввела санкции против российского интернет-магазина Wildberries Статьи редакции

Под санкции попала и основательница компании Татьяна Бакальчук.

169 169 комментариев
3599 просмотров

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Санкции подразумевают блокировку активов, запрет на вывод капиталов, прекращение предоставления услуг. Меры касаются подразделений онлайн-ритейлера в России, Украине, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Персональные санкции ввели против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и её супруга Владислава Бакальчука.

Wildberries — крупнейший интернет-магазин России, основанный в 2004 году Татьяной Бакальчук. Бакальчук — самая богатая женщина России cогласно рейтингу Forbes. Её состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов.

Подразделение Wildberries открылось в Украине 21 сентября 2020 года. После этого в украинских СМИ появились сообщения, что в магазине за гривны продаются товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Путина. Министр культуры Украины предложил ввести санкции против сервиса с российскими товарами.

#новости #санкции #украина

169 169 комментариев
22
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169 комментариев
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Леха

36

Как там свободная страна поживает?

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Алексей Медведев

Леха
37

Сейчас тебе объяснят, что все правильно

Ответить

Николай Николаевич

Алексей
4

Ну хотят и вводят. Вам то что?

Ответить

Arthur Sergeev

Николай
3

Это конечно не мое дело, но ведь Зеленский с другими лозунгами приходил к власти. Жаль.

Ответить

Николай

Arthur
5

Ну вы б ещё Путина вспомнили.

Ответить

Игорь Рачук

Николай
0

У него до сих пор все лозунги с делами не совпадают)))

Ответить

Николай

Игорь
0

А что вы ожидали?

Сразу же было понятно.

Ответить

Удивительный

Николай
1

А выводить не хотят?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Алексей
1

А с чего бы ему быть неправильным?

Ответить

thekitakun

Marhal_…
11

Пусть тогда алиэкспресс банят, там тоже символику с рф и с Путиным продают

Ответить

Marhal_New

thekita…
3

Она торгует в ДНР.

Ответить

thekitakun

Marhal_…
4

Ну там тоже люди живут

Ответить

Marhal_New

thekita…
3

Сочувствую 

Ответить

Arthur Sergeev

Marhal_…
0

Откуда у такой маленькой страны столько гордости?

Ответить

Marhal_New

Arthur
3

Где гордость? Гордиться можно будет лет через 10 реформами сегодняшними, а пока такое себе.

Ответить

Arthur Sergeev

Marhal_…
–2

А что делается, кроме запрета всего русского? 

Ответить

Marhal_New

Arthur
3

СКАСУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ

УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА
ВВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КНОПКОДАВСТВО

ПРИЙНЯТТЯ НОВОГО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ ТА СКАСУВАННЯ «МАЖОРИТАРКИ»

ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

ПОВЕРНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ

ЗАПУСК ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

Ответить

Arthur

Marhal_…
1

I dont understand when you speak ukranian language.

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

Нажаль

Ответить

Arthur

Marhal_…
3

Как говорил Жириновский: "Вы в России может говорить на украинском, вам никто не запрещает, но вас никто не поймет."

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

А тебе скинуть то что есть, разбор реформ или то над чем сейчас работают?

Ответить

Arthur

Marhal_…
0

не

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

Не буду же  тебе статью в комментах писать. Английский знаешь?

Ответить

Arthur

Marhal_…
0

Что уже сделали. Ведь 7 лет вроде прошло.

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

К примеру из актуального

Ukraine takes a big step towards judicial reform
Ukraine took a big step towards judicial reform on July 13 when MPs adopted laws that establish…
www.atlanticcouncil.org
Ответить

Arthur

Marhal_…
–1

Почему это на английском языке? Что настолько успешные реформы, что по русски нельзя написать? Вы же боритесь за мову, а тут все на английском пихаешь.

Ответить

Marhal_New

Arthur
1

Английские медиа.

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

Еще тупые вопросы будут?

Ответить

KSA

Marhal_…
0

Чому не державной мовой?
Чей Крiм?

Ответить

Сергей

KSA
0

а если она будет на государственном языке писать, ты будешь возмущатса почему не на русском ?

Ответить

KSA

Сергей
0

Мне будет норм
Любой русский человек понимает украинский без проблем

Ответить

Marhal_New

KSA
–1

До 2020 року Україна залишалася єдиною демократичною країною у світі, де землевласники не мали права розпоряджатися своєю землею. Старі політики десятиріччями лякали українців тим, що землю викуплять іноземці, та продовжували мораторій на продаж землі. Натомість в їхніх особистих володіннях опинялися мільйони гектарів державних угідь. Відкриття ринку землі стало відновленням історичної справедливості, на яку чекали українці з моменту проголошення незалежності.

А ну переведи пару предложений. Мне даже интерсно

Ответить

KSA

Marhal_…
1

До 2020 Украина оставалась единственной демократической страной в мире, в которой плантаторы не имели права распоряжаться своей землей. Старые пердуны из ЦК КПСС десятилетиями затирали украинцам, что землю скупят иностранцы и поэтому хуй* вам, а не продажа земли.

*хуй - так же известен как "мораторий"

Ответить

Marhal_New

KSA
0

гц

Ответить

KSA

Marhal_…
0

Мальчик/девочка/тиктокер?

 гц

Ты джавист чи шо?

Ответить

Marhal_New

KSA
0

Джавист, но вообще гц от грац. 

Ответить

KSA

Marhal_…
0

 Джавист

Спалился!

Ответить

Arthur

KSA
0

Нет. Понимаю только рофловые видосы в стиле "Ну Шо ты кобыла". Остальное(Например передачи по тв, где диктор вещает на украинском) без перевода вообще не одно слово не понятно. 

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

Братские народы говорили они..

Ответить

Arthur

Marhal_…
0

Кто они?

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

Путины

Ответить

KSA

Arthur
0

 не одно слово не понятно.

Ну пиздишь жеп!
Ни жодного слова не разумиешь?

Ответить

Arthur

Marhal_…
–3

В смысле тупые? У вас что английский официальный? Где статья на русском?

Ответить

Marhal_New

Arthur
0
Ответить

Arthur

Marhal_…
0

Зашибись. Прошу привести пример. Кидает статью на какой то английском сайте. Вот это пруф.

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

Чем статья на английском хуже статьи на русском?

Ответить

Arthur

Marhal_…
0

Тем, что её написали иностранцы, которые в большинстве случаев, о Российских\Украинских реалиях имеют мало какое представление. Пишут по старой методичке времен холодной войны. 

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

Ukraine takes a big step towards judicial reform

UkraineAlert by Olena Halushka and Tetiana Shevchuk

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

Я тебе должен ретроспективу за 7 лет сделать? Может тебе еще войну и мир написать? Я могу скинуть пару интересных статей, но они на английском и украинском. 

Ответить

Arthur

Marhal_…
0

Вот по этой схеме, что скажешь? Помоему от России немного отличий.

Ответить

Marhal_New

Arthur
0

А по существу что-то будет? Давайте про цены на бананы поговорим.

Ответить

Jakub

Marhal_…
0

Английский?)) не смеши

Ответить

Marhal_New

Jakub
0

Это единственный гум. предмет, которому я уделял время в школе.

Ответить

Jakub

Marhal_…
0

Такие как он вряд ли среднее образование имеют, поэтому имей совесть

Ответить

Marhal_New

Jakub
0

Куда сейчас без него? Тебе становится открыт весь интернет. 

Ответить

Marhal_New

Jakub
0

Плюс у нас была школа с углубленным изучением иностранных языков. 

Ответить

Лим Кирсанов

Arthur
1

реформа армии
реформа полиции
реформа гос.управления
децентрализация
мед.реформа
судебная реформа
территориально-административная реформа

прости господи декоммунизация 

"запрет всего русского" это следствие того что кое-кто все еще мнит себя великой империей и хочет позаниматься старой доброй экспансией. а не цель.

Ответить

Arthur

Лим
–1

"мнит себя великой империей"
На самом деле России и является империей. А вот завистникам тяжело. 

Ответить

Сергей

Arthur
1

чему завидовать? такая же страна третьего мира как и все снг, как жили в говне так и живут после развала совка, хотя и до етого жили как холопы ободранные) зато с калашами как в африке

Ответить

Arthur

Сергей
0

Много раз сдесь на тж, как люди хвалят разные СНГшные страны, в сравнении с Россией и хотят туда свалить. Но на деле я смотрю путешествиников, которые в эти страны ездили. Там по факту есть город или пару улиц где все норм, а дальше разруха еще похлеще России. Банально нет воды или света, моются буквально из дырок в полу, разбитые неухоженные улицы. Херовая инфраструктура и т.д.

Ответить

Arthur

Сергей
–1

Конечно же Россия не страна третьего мира. Это бред.
Если брать США, дак все остальные страны по сравнению с ней страны третьего мира.  

Ответить

Лим

Arthur
0

нашли чем гордиться

Ответить

Arthur

Лим
0

Есть много чем. 

Ответить

Marhal_New

Лим
0

Реформа полиции и МВД это конечно ХЕХъ

Ответить

Marhal_New

Лим
0

Земельную реформу не упомянул. 

Ответить

Anton Prokhorov

Леха
10

Когда я в прошлый раз написал, что под девизом борьбы добрых эльфов из Ривенделла с злым Мордором происходит совершенно обычная экономическая война и отжатие рынков сбыта, местные меня заминусили.
Местные реально не понимают, что если пост-советские рынки сбыта российской продукции накроются пиздой, то вместо ленивого рисования макетов в фигме за 300к/наносек и каждодневного попивания смузи мы тут все будем землю жрать - и неважно, "вата" ты или "лябураха".

Ответить

alexferman

Anton
5

Очередной экономист в треде

Ответить

Удивительный

alexfer…
1

Очередной alexferman в треде

Ответить

Anton Prokhorov

alexfer…
0

Сальдо торгового баланса уволилось из реальности?)

Ответить

alexferman

Anton
0

А что там за проблемы у российского сальдо?

Ответить

Потенциальный турник

Леха
5

Давай им по нашему, по российскому — чтоб напугались:
ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!

Ответить

Потенциальный турник

Потенциальный
4

Что не работает?

Ответить

Потенциальный

Потенци…
2

Потому что украинцы не ссыкуны 

Ответить

thekitakun

Потенци…
0

Лол

Ответить

Bkmz Иванов

Леха
2

Два богатых пердуна спорят кто из них в космос слетал, а кто нет

Ответить

Ваша Закладко

Bkmz
1

лысый поблагодарил покупашек и курьеров с бутылками для гигиены, так что пока 1:0 в его пользу против волосатого

Ответить

Нижний интернет

Леха
1

Прекрасно. У нас например можно написать Зеленскому в инстаграме что он хуй. Без последствий. 

Попробуй напиши это Кадырову и мы вместе посмотрим что может случиться :3

Ответить

Smaug The Terrible

10

Когда уже Россия перестанет финансировать это транзитом газа?

Ответить

Иван Сидоров

Smaug
21

путин уже два или три потока в обход построил, но все равно терпит, точно русский

Ответить

Smaug The Terrible

Smaug
1

Чет я от скуки пишу херню в стиле самого знаменитого казаха тж

Ответить

Удивительный Валера

Smaug
2

А потом дописываешь еще херню для тех, кто не понял отсылочки

Ответить

Smaug The

Удивите…
1

Это я ещё во время остановился. А то хотел уже поспорить сам с собой. И сам себя нахуй послать

Ответить

Удивительный

Smaug
1

А для чего еще нужен тж?

Ответить

Smaug The

Удивите…
1

Для нюдсотредов

Ответить

Удивительный

Smaug
1

справедливо

Ответить

Marhal_New _Arleana

Smaug
0

До 2024

Ответить

Леха

Marhal_New
0

А после наступит зрада или перемога?

Ответить

Иван Сидоров

Леха
9

2025

Ответить

Marhal_New

Леха
0

Потом ничего не будет. Будет белая пустота.

Ответить

Леха

Marhal_…
0

Такая?

Ответить

Marhal_New

Леха
0

Да, но без флага. Даже его не будет.

Ответить

Marhal_New

Леха
0

Концовка серии Любовь Смерть и Роботы про йогурт.

Ответить

Свинктарион Крепкий

Smaug
0

Там Зеленский на коленях у Германии просит оставить транзит газа через Украину.

Ответить

Сергей Дворниченко

6

супер) все правильно сделали. зачем помогать зарабатывать бабло ,  тем кто подерживает путина, войну,  сепаратистов и всякий скам. Прям незаменимый бизнес, уникальность 100 процентов

Ответить

Сергей Романов

Сергей
0

Нафиг тогда газ покупают?

Ответить

Сергей Дворниченко

Сергей
1

а зачем рф продают газ фашистам, которые якобы убивают детей бомбаса? зачем платить им налоги?)

Ответить

Сергей Романов

Сергей
0

Так по твоей логике получается, что Украина сама помогает зарабатывать бабло, тем, кто поддерживает путина и тд

Ответить

Сергей

Сергей
0

по твоей логике, путин продает за дешево газ, странам которые пропагандируют лгбт

Ответить

Сергей Романов

Сергей
0

И что? Это же ты радуешься, что на российский бизнес санкции наложили. 

Ответить

Сергей

Сергей
0

ну ты же доволен что в рф сми обьявляют "НЕУГОДНЫМИ" и иностраными агентами, чему бы мне не радоватса что закрыли российский бизнес путинским холуям.представил через сколько часов украинский бизнес бы закрыли, обьявив в шпионаже и работе на нацистов)

Ответить

Сергей

Сергей
0

Покажи мне, где я такое писал. 

Ответить

Мирный звук

0

А у Украины есть свои аналоги Ozon или Земляники? Выходят они на ipo?

Ответить

Укрошофист

Мирный
15

rozetka.ua

Ответить

van der Pusch

Укрошофист
0

розетке осталось завести только видеосервис и будет почти шо амазон

Ответить

Marhal_New

van
0

У амазона есть видеосервис?

Ответить

van der Pusch

Marhal_…
0

amazon prime

Ответить

Marhal_New

van
0

Ну это скорее подписочный сервис. Я думал речь про аналог Ютуба.

Ответить

van der Pusch

Marhal_…
0

хз я неправильно выразилась
чето вроде нетфликса
а на чем сейчас кстати в украине легально смотреть всякое?

Ответить

Marhal_New

van
0

Зависит от присутствия компании в стране. Если ты не Яндекс, то тебе не запретят.

Ответить

Marhal_New

van
0

Как во всем мире. В России например нет Disney+. Как и в Украине. 

Ответить

ouxen

2

Похуй, заебади уже

Ответить

Николай Николаевич

0

Я хз что такое wildberries, но к нам в российский офис собеседовалис пару человек оттуда - и сказали что им зарплату не платят и вообще контора кидает.

🤷‍♂️

Ответить

Потенциальный турник

Николай
0

Зато там можно хорошую одежду и технику купить по реальной скидке.

Ответить

Rusyabrr .

Потенциальный
9

хорошую одежду

и паленые кроссовки Adidas

Ответить

Потенциальный

Rusyabrr
0

Как на озоне.
Я смотрю скидки и отзывы на pepper. Все норм.

Ответить

Максим Сидоров

Потенци…
0

У озона нет таких негативных отзывов

Ответить

Александр Бунцис

Rusyabrr
0

Так WB не продавец, просто доска сторонних товаров с собственной логистикой. Т.е. паль если она есть продаёт какой-то Вася, даёшь жалобу в роспотребнадзор и у него начнутся приключения. Но WB здесь не причём, он требует, но проверки идут по заявлению как и в обычном офлайн магазине.

Ответить

Асем

Алексан…
0

К тому же подделку могут подсунуть сами покупатели, взяв себе оригинал, а на пункт вернув копию. Какие претензии к ВБ: если ты такой эксперт, сразу распознаешь подделку — откажешься от покупки — деньги вернут.

Ответить

Максим Сидоров

Потенциальный
0

Если повезет . А может и не повезти . Почитайте отзывы об этой конторе .

Ответить

Имя Фамилия

Николай
–1

Это примерно как не знать компанию Apple или Google

Ответить

Николай Николаевич

Имя
4

Вы знаете Deliveroo? Или wise?

Не знаете? Это как не знать Google или Apple.

Ответить

Имя Фамилия

Николай
–1

Есть ещё такие компании как Газпром и Лукойл, добавь к своему списку. А то мало ли.

Ответить

Николай

Имя
1

Уверен, за пределами РФ обыватель не слышал про wildberries точно так же как про Газпром и Лукойл.

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Помимо "Вайлдберриз", под санкции СНБО также попал ряд организаций, связанных с т.н. "ДНР" и оккупационной администрацией временно неподконтрольного Украине Крыма.

Как отмечается в прилагающемуся к указу дополнению, санкции СНБО вводятся против ООО "Вайлдберриз"("Wildberries"), которое зарегистрировано в РФ, ООО "Wildberries"(Польша), ООО "Вайлдберриз"(Армения), ООО "Вайлдберриз" (Беларусь), ООО "Вайлдберриз"(Киргизия), ООО "Вайлдберриз" (Казахстан) и ООО "Вайлдберриз" (Украина).

Помимо указанных компаний, в санкционный список также попали некоммерческие организации, которые были зарегистрированы во Франции, однако представляют интересы российских наемников на Донбассе, связанных с т.н. "ДНР", а также российскую оккупационную администрацию Крымского полуострова.

В их числе НПО "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", НПО "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции" и НПО "Ассоциация Франция-Крым".

Все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет на выведение капитала за территорию Украины и ряд других ограничительных мер.

Хмм...

Ответить

Арзэт Ро

1

И правильно, причём даже если Wildberries с РФ не был бы связан никак. Я год назад решил почитать отзывы (на спец. сайтах для отзывов и Пикабу) о работе в известных фирмах, прошёлся по всяким Ростелекомам, Дом.ру, МТС, Евросеть, Пятёрочка, Магнит и т.п. Так вот, самая жесть была у Wildberries. Я так понял, что у Wildberries стратегия скамить не клиентов, как у всех других, а скамить только работников (но наверно не всех профессий). То есть идея в том, что если к клиентам хорошо относиться, то будет хорошая репутация. А чем лучше репутация, тем скорее туда захотят устроиться. А те, кто устроились и проработали 1—2 месяца почти забесплатно, и затем, конечно же, ушли, не повлияют на репутацию почти никак, т.к. клиентов это не касается. Вот так вот, предполагаю, и стала Бакальчук самою богатою женщиною в РФ.

Ответить

Внутренний кофе

0

@Асем

Ответить

Асем

Внутренний
2

Тэгни, когда Wildberries введёт санкции против казахского говнокурьера.

Ответить

Zero-one-one

–2

Что я могу сказать, тут только плакать. Вайлдбериз - это площадка, она не виновата в том что какой-то продавец продаёт там символику России, портреты Путина и т. п. Очередной популизм и долбоебизм

Ответить

Marhal_New _Arleana

Zero-one-one
1

Проблема не в этом.

Ответить

Zero-one-one

Marhal_New
0

А в чём? 

Ответить

Marhal_New

Zero-on…
4

Она торгует в/с ДНР и крепко повязана с тамошними террористами. 

Ответить

alexferman

Marhal_…
6

Так вы ж сами покупаете уголь у ДНР

Ответить

Zero-one-one

alexfer…
3

Да кстати. Лол

Ответить

Marhal_New

alexfer…
–3

Ну мы типа и газ у России иногда покупаем. Иногда российский газ в обход России.

Ответить

alexferman

Marhal_…
3

Когда санкции против себя введёте?

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Уже давно. Еще зимой

Ответить

alexferman

Marhal_…
3

Земля пухом

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Уже давно как мертвые внутри)

Ответить

Философски

Marhal_…
0

Переиграли себя палучается

Ответить

Zero-one-one

Marhal_…
–1

 Частная компания  делает что хочет ради прибыли 

Ответить

Marhal_New

Zero-on…
1

Нет) Если она делает что хочет, то это уже мафия.

Ответить

thekitakun

Marhal_…
5

То есть украинские элиты это мафия

Ответить

Zero-one-one

Marhal_…
0

Думаешь другие страны и компании не торгуют с террористами? Наивный

Ответить

Marhal_New

Zero-on…
1

И как это их оправдывает?

Ответить

Zero-one-o

Marhal_…
–1

Тут не про это. А про то что частникам пофиг с кем торговаться, чем торговаться. Видать украинские власти этого не понимают. Вводите санкции против всех компаний, работающих в ДНР, чё уж

Ответить

Marhal_New

Zero-on…
1

Ну так и вводят. Так и в Крыму давно. Там даже российские компании толком не работают из-за санкций.

Ответить

Zero-one-o

Marhal_…
–2

Вот вам заняться нечем. А вы и радуетесь этому популизму

Ответить

Marhal_New

Zero-on…
0

Про заняться нечем это смешно, а в остальном дежурная пятничная новость от СНБО.

Ответить

Zero-one-o

Marhal_…
–1

Мне смешно с очередных санкций Украины. По крайней мере Вайлдбериз не обанкротится от санкций Украины, так что это бесполезно, они и дальше будут торгрвать

Ответить