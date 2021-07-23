Украина ввела санкции против российского интернет-магазина Wildberries Статьи редакции
Под санкции попала и основательница компании Татьяна Бакальчук.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Санкции подразумевают блокировку активов, запрет на вывод капиталов, прекращение предоставления услуг. Меры касаются подразделений онлайн-ритейлера в России, Украине, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.
Персональные санкции ввели против основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и её супруга Владислава Бакальчука.
Wildberries — крупнейший интернет-магазин России, основанный в 2004 году Татьяной Бакальчук. Бакальчук — самая богатая женщина России cогласно рейтингу Forbes. Её состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов.
Подразделение Wildberries открылось в Украине 21 сентября 2020 года. После этого в украинских СМИ появились сообщения, что в магазине за гривны продаются товары с символикой России, российских силовых структур и портретами Путина. Министр культуры Украины предложил ввести санкции против сервиса с российскими товарами.
Как там свободная страна поживает?
Сейчас тебе объяснят, что все правильно
Ну хотят и вводят. Вам то что?
Это конечно не мое дело, но ведь Зеленский с другими лозунгами приходил к власти. Жаль.
А с чего бы ему быть неправильным?
Пусть тогда алиэкспресс банят, там тоже символику с рф и с Путиным продают
Она торгует в ДНР.
Откуда у такой маленькой страны столько гордости?
Где гордость? Гордиться можно будет лет через 10 реформами сегодняшними, а пока такое себе.
А что делается, кроме запрета всего русского?
СКАСУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ
УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ ПРО ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА
ВВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КНОПКОДАВСТВО
ПРИЙНЯТТЯ НОВОГО ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ ТА СКАСУВАННЯ «МАЖОРИТАРКИ»
ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
ПОВЕРНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ
ЗАПУСК ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ
Нажаль
А тебе скинуть то что есть, разбор реформ или то над чем сейчас работают?
Не буду же тебе статью в комментах писать. Английский знаешь?
Еще тупые вопросы будут?
До 2020 року Україна залишалася єдиною демократичною країною у світі, де землевласники не мали права розпоряджатися своєю землею. Старі політики десятиріччями лякали українців тим, що землю викуплять іноземці, та продовжували мораторій на продаж землі. Натомість в їхніх особистих володіннях опинялися мільйони гектарів державних угідь. Відкриття ринку землі стало відновленням історичної справедливості, на яку чекали українці з моменту проголошення незалежності.
А ну переведи пару предложений. Мне даже интерсно
До 2020 Украина оставалась единственной демократической страной в мире, в которой плантаторы не имели права распоряжаться своей землей. Старые пердуны из ЦК КПСС десятилетиями затирали украинцам, что землю скупят иностранцы и поэтому хуй* вам, а не продажа земли.
*хуй - так же известен как "мораторий"
гц
Братские народы говорили они..
Чем статья на английском хуже статьи на русском?
Ukraine takes a big step towards judicial reform
UkraineAlert by Olena Halushka and Tetiana Shevchuk
Я тебе должен ретроспективу за 7 лет сделать? Может тебе еще войну и мир написать? Я могу скинуть пару интересных статей, но они на английском и украинском.
Это единственный гум. предмет, которому я уделял время в школе.
реформа армии
реформа полиции
реформа гос.управления
децентрализация
мед.реформа
судебная реформа
территориально-административная реформа
прости господи декоммунизация
"запрет всего русского" это следствие того что кое-кто все еще мнит себя великой империей и хочет позаниматься старой доброй экспансией. а не цель.
Много раз сдесь на тж, как люди хвалят разные СНГшные страны, в сравнении с Россией и хотят туда свалить. Но на деле я смотрю путешествиников, которые в эти страны ездили. Там по факту есть город или пару улиц где все норм, а дальше разруха еще похлеще России. Банально нет воды или света, моются буквально из дырок в полу, разбитые неухоженные улицы. Херовая инфраструктура и т.д.
Когда я в прошлый раз написал, что под девизом борьбы добрых эльфов из Ривенделла с злым Мордором происходит совершенно обычная экономическая война и отжатие рынков сбыта, местные меня заминусили.
Местные реально не понимают, что если пост-советские рынки сбыта российской продукции накроются пиздой, то вместо ленивого рисования макетов в фигме за 300к/наносек и каждодневного попивания смузи мы тут все будем землю жрать - и неважно, "вата" ты или "лябураха".
Очередной экономист в треде
Сальдо торгового баланса уволилось из реальности?)
Потенциальный турник
Давай им по нашему, по российскому — чтоб напугались:
ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!
Потенциальный турник
Что не работает?
Два богатых пердуна спорят кто из них в космос слетал, а кто нет
лысый поблагодарил покупашек и курьеров с бутылками для гигиены, так что пока 1:0 в его пользу против волосатого
Прекрасно. У нас например можно написать Зеленскому в инстаграме что он хуй. Без последствий.
Попробуй напиши это Кадырову и мы вместе посмотрим что может случиться :3
Когда уже Россия перестанет финансировать это транзитом газа?
путин уже два или три потока в обход построил, но все равно терпит, точно русский
Чет я от скуки пишу херню в стиле самого знаменитого казаха тж
Удивительный Валера
А потом дописываешь еще херню для тех, кто не понял отсылочки
До 2024
А после наступит зрада или перемога?
Потом ничего не будет. Будет белая пустота.
Там Зеленский на коленях у Германии просит оставить транзит газа через Украину.
супер) все правильно сделали. зачем помогать зарабатывать бабло , тем кто подерживает путина, войну, сепаратистов и всякий скам. Прям незаменимый бизнес, уникальность 100 процентов
Нафиг тогда газ покупают?
а зачем рф продают газ фашистам, которые якобы убивают детей бомбаса? зачем платить им налоги?)
Так по твоей логике получается, что Украина сама помогает зарабатывать бабло, тем, кто поддерживает путина и тд
И что? Это же ты радуешься, что на российский бизнес санкции наложили.
rozetka.ua
розетке осталось завести только видеосервис и будет почти шо амазон
У амазона есть видеосервис?
amazon prime
Ну это скорее подписочный сервис. Я думал речь про аналог Ютуба.
хз я неправильно выразилась
чето вроде нетфликса
а на чем сейчас кстати в украине легально смотреть всякое?
Зависит от присутствия компании в стране. Если ты не Яндекс, то тебе не запретят.
Я хз что такое wildberries, но к нам в российский офис собеседовалис пару человек оттуда - и сказали что им зарплату не платят и вообще контора кидает.
🤷♂️
Потенциальный турник
Зато там можно хорошую одежду и технику купить по реальной скидке.
хорошую одежду
и паленые кроссовки Adidas
Потенциальный
Как на озоне.
Я смотрю скидки и отзывы на pepper. Все норм.
Так WB не продавец, просто доска сторонних товаров с собственной логистикой. Т.е. паль если она есть продаёт какой-то Вася, даёшь жалобу в роспотребнадзор и у него начнутся приключения. Но WB здесь не причём, он требует, но проверки идут по заявлению как и в обычном офлайн магазине.
Если повезет . А может и не повезти . Почитайте отзывы об этой конторе .
Это примерно как не знать компанию Apple или Google
Вы знаете Deliveroo? Или wise?
Не знаете? Это как не знать Google или Apple.
Есть ещё такие компании как Газпром и Лукойл, добавь к своему списку. А то мало ли.
Помимо "Вайлдберриз", под санкции СНБО также попал ряд организаций, связанных с т.н. "ДНР" и оккупационной администрацией временно неподконтрольного Украине Крыма.
Как отмечается в прилагающемуся к указу дополнению, санкции СНБО вводятся против ООО "Вайлдберриз"("Wildberries"), которое зарегистрировано в РФ, ООО "Wildberries"(Польша), ООО "Вайлдберриз"(Армения), ООО "Вайлдберриз" (Беларусь), ООО "Вайлдберриз"(Киргизия), ООО "Вайлдберриз" (Казахстан) и ООО "Вайлдберриз" (Украина).
Помимо указанных компаний, в санкционный список также попали некоммерческие организации, которые были зарегистрированы во Франции, однако представляют интересы российских наемников на Донбассе, связанных с т.н. "ДНР", а также российскую оккупационную администрацию Крымского полуострова.
В их числе НПО "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", НПО "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции" и НПО "Ассоциация Франция-Крым".
Все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет на выведение капитала за территорию Украины и ряд других ограничительных мер.
Хмм...
И правильно, причём даже если Wildberries с РФ не был бы связан никак. Я год назад решил почитать отзывы (на спец. сайтах для отзывов и Пикабу) о работе в известных фирмах, прошёлся по всяким Ростелекомам, Дом.ру, МТС, Евросеть, Пятёрочка, Магнит и т.п. Так вот, самая жесть была у Wildberries. Я так понял, что у Wildberries стратегия скамить не клиентов, как у всех других, а скамить только работников (но наверно не всех профессий). То есть идея в том, что если к клиентам хорошо относиться, то будет хорошая репутация. А чем лучше репутация, тем скорее туда захотят устроиться. А те, кто устроились и проработали 1—2 месяца почти забесплатно, и затем, конечно же, ушли, не повлияют на репутацию почти никак, т.к. клиентов это не касается. Вот так вот, предполагаю, и стала Бакальчук самою богатою женщиною в РФ.
Что я могу сказать, тут только плакать. Вайлдбериз - это площадка, она не виновата в том что какой-то продавец продаёт там символику России, портреты Путина и т. п. Очередной популизм и долбоебизм
Проблема не в этом.
А в чём?
Она торгует в/с ДНР и крепко повязана с тамошними террористами.
Так вы ж сами покупаете уголь у ДНР
Ну мы типа и газ у России иногда покупаем. Иногда российский газ в обход России.
Когда санкции против себя введёте?
Уже давно. Еще зимой
Земля пухом
Частная компания делает что хочет ради прибыли
Нет) Если она делает что хочет, то это уже мафия.
Думаешь другие страны и компании не торгуют с террористами? Наивный
И как это их оправдывает?
Тут не про это. А про то что частникам пофиг с кем торговаться, чем торговаться. Видать украинские власти этого не понимают. Вводите санкции против всех компаний, работающих в ДНР, чё уж
Ну так и вводят. Так и в Крыму давно. Там даже российские компании толком не работают из-за санкций.
Вот вам заняться нечем. А вы и радуетесь этому популизму
Про заняться нечем это смешно, а в остальном дежурная пятничная новость от СНБО.
Мне смешно с очередных санкций Украины. По крайней мере Вайлдбериз не обанкротится от санкций Украины, так что это бесполезно, они и дальше будут торгрвать