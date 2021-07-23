Южнокорейский канал показал на открытии Олимпиады фото пиццы для представления Италии и Чернобыля — для Украины Статьи редакции
Потом ведущие извинились.
Южнокорейский телеканал MBC во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио использовал фотографии-ассоциации и странные характеристики государств, чтобы представить сборные. Об этом написали южнокорейские СМИ.
Во время выхода команд в левом углу появлялись изображения и краткие «описания» стран. Так, выход сборной Норвегии сопровождался фото лосося, Италии — пиццы, а Сальвадора — биткоина. Во время выхода сборной Украины зрителям показали фото аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Когда на стадион вышли спортсмены из Гаити, на телеэкране появилось пояснение: «Политическая ситуация туманна из-за убийства президента». Маршалловы Острова охарактеризовали как «бывший ядерный испытательный полигон США, состоящий из более чем 1200 островов».
Швецию описали как «развитую страну», но сделали опечатку в этом словосочетании (선진국) и написали 선지국, что означает «кровавый суп».
В эфире зрители раскритиковали сотрудников телеканала за подобную «презентацию». В конце трансляции ведущие MBC принесли извинения за использование неуместных фотографий и описаний.
Мммм, а себя как суп из собак?
У них не иероглифы, там по факту "н" пропало. Сончингук - страна, сончигук - суп при этом Гук просто это и страна, и суп) вот если бы ханжой (иероглифы) писали бы, то путаницы не было бы
А Россия и Беларусь?
А Россия?
Потом ведущие извинились.
Ну как минимум для одного кавказского региона России ассоциации представили
Какие же они идиоты! Очевидно же, что нужно было фото спагетти использовать.
внезапно адекватная страна, правда осталось узнать как они себя выставили
Провалом закончилась очередная попытка Южнокорейского Народного Театра поставить чеховскую «Даму с собачкой»