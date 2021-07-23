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Новости
yannlll

Южнокорейский канал показал на открытии Олимпиады фото пиццы для представления Италии и Чернобыля — для Украины Статьи редакции

Потом ведущие извинились.

27 27 комментариев
2738 просмотров
Так телеканал MBC показал выход сборной Италии на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Южнокорейский телеканал MBC во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио использовал фотографии-ассоциации и странные характеристики государств, чтобы представить сборные. Об этом написали южнокорейские СМИ.

Во время выхода команд в левом углу появлялись изображения и краткие «описания» стран. Так, выход сборной Норвегии сопровождался фото лосося, Италии — пиццы, а Сальвадора — биткоина. Во время выхода сборной Украины зрителям показали фото аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Raphael Rashid @koryodynasty
South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.

Italy: pizza
Norway: salmon
Haiti: upheaval
Ukraine: Chernobyl https://t.co/KpUXATuZld
Raphael Rashid @koryodynasty
For the Marshall Islands, it said "was once a nuclear test site for the US, and is composed of more than 1,200 islands." El Salvador was introduced with a picture representing Bitcoin. https://t.co/VNvFYRAskX

Когда на стадион вышли спортсмены из Гаити, на телеэкране появилось пояснение: «Политическая ситуация туманна из-за убийства президента». Маршалловы Острова охарактеризовали как «бывший ядерный испытательный полигон США, состоящий из более чем 1200 островов».

Швецию описали как «развитую страну», но сделали опечатку в этом словосочетании (선진국) и написали 선지국, что означает «кровавый суп».

Raphael Rashid @koryodynasty
Sweden: said it was the "developed country of welfare" but made a typo in "developed country" (선진국) and wrote "선지국" which is cow blood soup, a Korean delicacy.

One more thing: MBC also indicated the GDP and vaccination rate for each country, leaving netizens baffled. https://t.co/1V3XhVBU0u

В эфире зрители раскритиковали сотрудников телеканала за подобную «презентацию». В конце трансляции ведущие MBC принесли извинения за использование неуместных фотографий и описаний.

Скриншот экрана трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио на MBC

#новости #южнаякорея #игрывтокио

27 27 комментариев
19
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27 комментариев
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van der Pusch

33

Мммм, а себя как суп из собак?

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Голубой бокал

van
6

Это очень смешно

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Голубой бокал

Голубой
4

Это не сарказм если что

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Kir Kirsky

van
0

как станцию для утешения

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Лот тот

van
0

интересно как это произошло,я не верю что они такие тупые.

Ответить

KSA

Лот
0

Чернобыль ок
Годный сериал

Ответить

Закрытый чувак

28

Не то они фото для Украины использовали, вот:

Ответить

Голубой бокал

Закрытый
2

Ну над этим я не буду смеяться

Ответить

Закрытый чувак

Голубой
3

Ïxïxïxï

Ответить

KSA

Закрытый
1

Звучит как ковидный кашель

Ответить

Мертвый паук например

22

Восхитительный язык, где одна чёрточка превращает развитую страну в кровавый суп.

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Pustotyempty

Мертвый
0

У них не иероглифы, там по факту "н" пропало. Сончингук - страна, сончигук - суп при этом Гук просто это и страна, и суп) вот если бы ханжой (иероглифы) писали бы, то путаницы не было бы 

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Виталий Лановой

7

А Россия и Беларусь?

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Трансгендолёт

Виталий
27

Ну кому на нашем украинском сайте это интересно?

Ответить

van der Pusch

Виталий
0

бутылка и картошька соответственно

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Миша Копейкин

Виталий
0

 А Россия?

 Потом ведущие извинились.

Ну как минимум для одного кавказского региона России ассоциации представили

Ответить

Bastian Henning

3

Какие же они идиоты! Очевидно же, что нужно было фото спагетти использовать.

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Zeynal Verdiyev

2
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Raekwon The Chef

Zeynal
1

F
Вечная память героям... 

Ответить

Maksym Beshlei

2

На Японию шот Хиросима поставили?

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Алекс Суханов

1
Ответить

Maksym Beshlei

0

Огласите, блять, уже весь список, а не каждую отдельную страну новостью

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Р О Б А Т

0

От троллятина, а

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Сергей Дворниченко

0

внезапно адекватная страна, правда осталось узнать как они себя выставили

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Иван Иванович

Сергей
0

Старкрафт

Ответить

alexferman

0

Охуенно же

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Ипполит Воробьянинов

0

Провалом закончилась очередная попытка Южнокорейского Народного Театра поставить чеховскую «Даму с собачкой»

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