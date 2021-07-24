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Новости
Никита Логинов

Власти США ужесточили критерии получения «крыльев астронавта». Безос и Брэнсон могут остаться без этого статуса Статьи редакции

Критерии награды изменили впервые за 17 лет — прямо в день полёта основателя Amazon.

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Почётный значок «крыльев астронавта», который FAA выдаёт космическим туристам с 2004 года Изображение FAA

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 20 июля приняло новые правила определения статуса астронавта, по которым выдаются отличительные значки «крыльев астронавта». Ведомство с 2004 года награждает ими участников коммерческих космических миссий. Об этом пишет «Би-би-си».

По новым правилам, претенденты на звание астронавта должны пролететь на высоте 50 миль (80 километров) в составе лётного экипажа и внести активный вклад в обеспечение безопасности космического полёта. Что именно скрывается под последней формулировкой — будут определять чиновники FAA.

Основатель Amazon Джефф Безос, скорее всего, не получит статус астронавта по новым правилам, потому что удовлетворяет только первому критерию из трёх — он не входил в состав лётного экипажа (все присутствующие на борту корабля New Shepard были туристами) и не совершал никаких активных действий во время полёта, который прошёл в полностью автоматическом режиме.

Джефф Безос слетал в космос. На борту также были…
С ним полетели родной брат, 82-летняя ветеранка NASA и 18-летний сын гендиректора частной…
tjournal.ru

У британского миллиардера Ричарда Брэнсона больше шансов получить статус астронавта и значок, потому что он, по крайней мере, активно участвовал в испытательных полётах своего ракетоплана Unity.

Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в…
Ракетоплан впервые взлетел на высоту около 80 километров с полной загрузкой и экипажем.
tjournal.ru

Однако у миллиардеров всё же есть шанс на признание. Новые правила предусматривают, что почётные награды могут получить лица, «чей вклад в развитие коммерческих полётов человека в космос заслуживает особого признания». Это будет происходить по усмотрению чиновников Федерального управления гражданской авиации.

Звание астронавтов в США присуждают три государственные структуры: вооружённые силы, NASA и FAA. Первые две выдают «крылья» исключительно своим служащим или сотрудникам. FAA начала присуждать «крылья коммерческого астронавта» в 2004 году, когда корабль SpaceShipOne компании Virgin Galactic стал первым частным космическим кораблем, достигшим космоса.

Первые почётные значки «крыльев астронавта» FAA выдало Алану Шепарду-младшему и Вирджилу Гриссому в начале 1960-х годов за участие в программе Mercury Seven.

#новости #космос #безос #сша

27 27 комментариев
20
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Коровка говорит мууу

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придется Безосу еше и свое Федеральное управление гражданской авиации создавать

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Товарищ Колбасный

28

На самом деле, это логично. С таким же успехом можно выдавать звание воздухоплавателя любому, кто слетал чартером в Турцию, а лётчика-космонавта всякому, кто купил аттракцион невесомости в летающей лаборатории. Потому что даже в коммерческом подъеме на Эверест есть длительная подготовка, риск для жизни и необходимость идти с рюкзаком в «зоне смерти». А в таком вот космическом туризме нет от исследования космоса ничего. Это даже не Тито/Шаттлворт — те хотя бы прошли тренировки, летали на МКС и что-то формальное там даже делали. Иначе стирается грань между реальными исследователями и туристами. Мы этот путь уже прошли в России, когда начали за бабки давать дипломы, звания, степени кандидатов наук и даже ордена. Это привело только к полному обесцениванию и деградации престижа заслуг. 

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Сильный хичхакер

Товарищ
5

А в понятие «активный вклад в обеспечение безопасности космического полёта» не входит то, что они создали эти грёбанные ракеты, которые безопасно взлетели и вернулись?

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Товарищ Колбасный

Сильный
5

Думаю, что именно для них и сделали эту оговорку. Нужно и престиж звания астронавта не уронить, и бизнес от космоса не отпугнуть, потому что Безос и Брэнсон реально большие молодцы. Другой вопрос, что лица, купившие первые дорогие билеты тоже как бы вносят огромный вклад в развитие частной космонавтики и грань довольно зыбкая. Поэтому, введение специальных коммерческих значков для туристов выглядит вполне логичным. А пионерам отрасли и визионерам типа упомянутых бизнесменов, имеет смысл давать звание какого-нибудь «почётного рыцаря-командора НАСА», ввиду исключительности заслуг :) чтобы и заслуги учесть, и торговлю званиями не открыть.

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A patient patient

Сильный
0

Нужен другой знак отличия просто.

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Товарищ

A
0

Узнаю бывших партизан из отряда Ким Ир Сена, которые дали новую кастовую элиту страны. К сожалению, эта фотка — знаменитый фотошоп, в оригинале наград у них много, но не на брюках и рукавах же 😆 Хотя медальки там очень любят. 

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Р О Б А Т

18

Крылья подрезали

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мЕдь

13

У британского миллиардера Ричарда Брэнсона больше шансов получить статус астронавта и значок

Вот Безос удавится. Ждём. 

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Денис Кротов

мЕдь
0

Никак не пойму, статус астронавта не требует подняться выше 100 км ? Речь о Брэнсоне, который на 86 км вроде лишь поднялся

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мЕдь

Денис
0

Не читал?
По новым правилам, претенденты на звание астронавта должны пролететь на высоте 50 миль (80 километров)

Ответить

Денис Кротов

мЕдь
1

В глаза долблюсь, не заметил. Спасибо

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мЕдь

мЕдь
1

80км было и до этого, США давно ставит отметку на этой высоте. 

Ответить

Социологический бас

0

Ахахах
Хуй соси, ЛОХ!

Ответить

Павел Макров

Социологический
13

Хрюкнул, как сучара

Ответить

Тайный корабль

Социологический
2

В голос

Ответить

Bibba La Bibba

Социологический
0

Сидит сейчас на всём бюджете россии и плачет

Ответить

Миша Копейкин

4

Пролети на высоте 50 миль (80 километров) в составе лётного экипажа и внеси активный вклад в обеспечение безопасности космического полёта дурачок - получишь значок

Ответить

Артем Горбов

Миша
1

Тут скорее, просто дурачок - не получишь значок. Изменения в правилах, чтобы не каждому туристу, который забашлял в верхних слоях атмосферы поболтаться, выдавать награду, а тем кто что-то полезное делал.

Ответить

Киберморж

3

Суборбитальные бичи должны страдать.

Ответить

Eugard

2

Ждем комментариев рогозина

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Природный месяц

Eugard
1

Сразу после эстонской спейс программ

Ответить

Иван Дмитриев

Природный
0

У них спайс программа началась раньше в чем рф, шах и мат

Ответить

Дизайнер Павленко

1

Федеральное управление гражданской авиации: «деняк дашб?». Вот оригинал цитаты:

Vhere iz my maney, Jeffri?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Всё коту под хвост...

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Semen Semenov

0

Я раньше думал почему 50% американцев ненавидят безоса

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Andrey Dolg

0

Конечно логично но немного рановато на лет 5-10.

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Mister Dundie

0

Безос:

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