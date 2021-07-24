Критерии награды изменили впервые за 17 лет — прямо в день полёта основателя Amazon.

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Почётный значок «крыльев астронавта», который FAA выдаёт космическим туристам с 2004 года Изображение FAA

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 20 июля приняло новые правила определения статуса астронавта, по которым выдаются отличительные значки «крыльев астронавта». Ведомство с 2004 года награждает ими участников коммерческих космических миссий. Об этом пишет «Би-би-си».

По новым правилам, претенденты на звание астронавта должны пролететь на высоте 50 миль (80 километров) в составе лётного экипажа и внести активный вклад в обеспечение безопасности космического полёта. Что именно скрывается под последней формулировкой — будут определять чиновники FAA.

Основатель Amazon Джефф Безос, скорее всего, не получит статус астронавта по новым правилам, потому что удовлетворяет только первому критерию из трёх — он не входил в состав лётного экипажа (все присутствующие на борту корабля New Shepard были туристами) и не совершал никаких активных действий во время полёта, который прошёл в полностью автоматическом режиме.

У британского миллиардера Ричарда Брэнсона больше шансов получить статус астронавта и значок, потому что он, по крайней мере, активно участвовал в испытательных полётах своего ракетоплана Unity.

Однако у миллиардеров всё же есть шанс на признание. Новые правила предусматривают, что почётные награды могут получить лица, «чей вклад в развитие коммерческих полётов человека в космос заслуживает особого признания». Это будет происходить по усмотрению чиновников Федерального управления гражданской авиации.

Звание астронавтов в США присуждают три государственные структуры: вооружённые силы, NASA и FAA. Первые две выдают «крылья» исключительно своим служащим или сотрудникам. FAA начала присуждать «крылья коммерческого астронавта» в 2004 году, когда корабль SpaceShipOne компании Virgin Galactic стал первым частным космическим кораблем, достигшим космоса.