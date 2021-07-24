Власти США ужесточили критерии получения «крыльев астронавта». Безос и Брэнсон могут остаться без этого статуса Статьи редакции
Критерии награды изменили впервые за 17 лет — прямо в день полёта основателя Amazon.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 20 июля приняло новые правила определения статуса астронавта, по которым выдаются отличительные значки «крыльев астронавта». Ведомство с 2004 года награждает ими участников коммерческих космических миссий. Об этом пишет «Би-би-си».
По новым правилам, претенденты на звание астронавта должны пролететь на высоте 50 миль (80 километров) в составе лётного экипажа и внести активный вклад в обеспечение безопасности космического полёта. Что именно скрывается под последней формулировкой — будут определять чиновники FAA.
Основатель Amazon Джефф Безос, скорее всего, не получит статус астронавта по новым правилам, потому что удовлетворяет только первому критерию из трёх — он не входил в состав лётного экипажа (все присутствующие на борту корабля New Shepard были туристами) и не совершал никаких активных действий во время полёта, который прошёл в полностью автоматическом режиме.
У британского миллиардера Ричарда Брэнсона больше шансов получить статус астронавта и значок, потому что он, по крайней мере, активно участвовал в испытательных полётах своего ракетоплана Unity.
Однако у миллиардеров всё же есть шанс на признание. Новые правила предусматривают, что почётные награды могут получить лица, «чей вклад в развитие коммерческих полётов человека в космос заслуживает особого признания». Это будет происходить по усмотрению чиновников Федерального управления гражданской авиации.
Звание астронавтов в США присуждают три государственные структуры: вооружённые силы, NASA и FAA. Первые две выдают «крылья» исключительно своим служащим или сотрудникам. FAA начала присуждать «крылья коммерческого астронавта» в 2004 году, когда корабль SpaceShipOne компании Virgin Galactic стал первым частным космическим кораблем, достигшим космоса.
Первые почётные значки «крыльев астронавта» FAA выдало Алану Шепарду-младшему и Вирджилу Гриссому в начале 1960-х годов за участие в программе Mercury Seven.
придется Безосу еше и свое Федеральное управление гражданской авиации создавать
На самом деле, это логично. С таким же успехом можно выдавать звание воздухоплавателя любому, кто слетал чартером в Турцию, а лётчика-космонавта всякому, кто купил аттракцион невесомости в летающей лаборатории. Потому что даже в коммерческом подъеме на Эверест есть длительная подготовка, риск для жизни и необходимость идти с рюкзаком в «зоне смерти». А в таком вот космическом туризме нет от исследования космоса ничего. Это даже не Тито/Шаттлворт — те хотя бы прошли тренировки, летали на МКС и что-то формальное там даже делали. Иначе стирается грань между реальными исследователями и туристами. Мы этот путь уже прошли в России, когда начали за бабки давать дипломы, звания, степени кандидатов наук и даже ордена. Это привело только к полному обесцениванию и деградации престижа заслуг.
Сильный хичхакер
А в понятие «активный вклад в обеспечение безопасности космического полёта» не входит то, что они создали эти грёбанные ракеты, которые безопасно взлетели и вернулись?
Думаю, что именно для них и сделали эту оговорку. Нужно и престиж звания астронавта не уронить, и бизнес от космоса не отпугнуть, потому что Безос и Брэнсон реально большие молодцы. Другой вопрос, что лица, купившие первые дорогие билеты тоже как бы вносят огромный вклад в развитие частной космонавтики и грань довольно зыбкая. Поэтому, введение специальных коммерческих значков для туристов выглядит вполне логичным. А пионерам отрасли и визионерам типа упомянутых бизнесменов, имеет смысл давать звание какого-нибудь «почётного рыцаря-командора НАСА», ввиду исключительности заслуг :) чтобы и заслуги учесть, и торговлю званиями не открыть.
Нужен другой знак отличия просто.
У британского миллиардера Ричарда Брэнсона больше шансов получить статус астронавта и значок
Вот Безос удавится. Ждём.
Никак не пойму, статус астронавта не требует подняться выше 100 км ? Речь о Брэнсоне, который на 86 км вроде лишь поднялся
Пролети на высоте 50 миль (80 километров) в составе лётного экипажа и внеси активный вклад в обеспечение безопасности космического полёта дурачок - получишь значок
Тут скорее, просто дурачок - не получишь значок. Изменения в правилах, чтобы не каждому туристу, который забашлял в верхних слоях атмосферы поболтаться, выдавать награду, а тем кто что-то полезное делал.
Ждем комментариев рогозина
Природный месяц
Сразу после эстонской спейс программ
Федеральное управление гражданской авиации: «деняк дашб?». Вот оригинал цитаты:
Vhere iz my maney, Jeffri?