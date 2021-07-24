Новости
Ольга Щербинина

Театр «Современник» изменил монолог главной героини в спектакле «Первый хлеб» после жалобы «Офицеров России» Статьи редакции

Из текста, который произносит Лия Ахеджакова, убрали мат.

Фото «Современник»

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на зрителей, присутствующих на спектакле.

По сюжету героиня актрисы оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Первоначальную версию её монолога «Офицеры России» расценили как оскорбление ветеранов.

23 июля прошёл второй показ спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». Перед его началом активисты движения SERB приехали к театру и пригрозили сорвать выступление. Они назвали постановку «очернением военной истории» и поставили погребальные венки у входа в театр.

22 июля «Офицеры России» пожаловались на спектакль в Генпрокуратуру и мэрию Москвы. Они рассказали, что получили «многочисленные обращения от ветеранов», которые сочли оскорбительными многие сцены из спектакля. Организация пожаловалась и на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле.

#новости

752 просмотров
13 13 комментариев
4
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 414535, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 24 Jul 2021 10:35:23 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

мЕдь

14

активисты движения SERB приехали к театру и пригрозили сорвать выступление

Заебали. 

Ответить

Прогрессивный диод

мЕдь
0

Разрешенная в России организация

Ответить

new_comment

6

 активисты движения SERB приехали к театру и пригрозили сорвать выступление

Каких только сортов гопников нет в России. Казаки, православные активисты, борцы с радужными флагами и антинавальнисты... Теперь ещё какой-то серб.

Ответить

робот-бёрдвотчер

new_comment
2

С подключением.

Ответить

pashazaur

new_comment
0

Серб и молод.

Ответить

Саша Александров

4

Без матюков армейские ничего не поймут, считай зашифровали.

Ответить

Вася Пражкин

3

жалобы «Офицеров России»

убрали мат

"Офицеры России":

Ответить

new_comment

Вася
2

А как же эти знаменитые байки про то, что русские лётчики в бою переходят на мат из-за чего их коммуникация становится более эффективной?
Это другое опять?

Ответить

мЕдь

2

многочисленные обращения от ветеранов

Это которые Терешковой писали?

Ответить

Semen Semenov

1

За шнурка за мат никто не жалуется? Или это другое?

Ответить

Миша Копейкин

0

 убрали мат

за мат извени

Ответить

Изящный щит

0

Ебать какие бдительные и благородные люди, с такими нашим детям и нашему будущему и вправду ничего не угрожает

Ответить

Финский микроскоп

0

Хуже цензуры только самоцензура.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Украина ввела санкции против российского интернет-магазина Wildberries
Под санкции попала и основательница компании Татьяна Бакальчук.
296
Новости
Роскачество исследовало трусы, назвав опасными для здоровья несколько зарубежных брендов женского белья
Среди них — Incanto и Milavitsa.
232
Новости
«Стопкоронавирус» выпустил видеоэкскурсию по ковидному госпиталю для покупателей сертификатов о вакцинации
В ролике главный врач московской больницы показывает койки, аппараты ИВЛ и коридор, по которому умерших от коронавируса везут в морг.
301
Популярное за три дня
Технологии
В США впервые имплантировали человеку полностью искусственное сердце — протез поступил в свободную продажу
Устройство позволит пациенту прожить до пересадки настоящего органа.
100
Интернет
YouTube заблокировал расследование ФБК про главу Ростуризма. Там рассказывали о её квартире за 60 миллионов рублей
На видео пожаловалась блогер, которая брала у Догузовой интервью.
100
Новости
ФБК: спикер Госдумы Вячеслав Володин за год потратил 75 млн рублей на полёты в Саратов джетом управделами президента
В новом расследовании команды Навального также рассказывается о «тайном» бизнесе семьи спикера парламента и сети благотворительных фондов.
209
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null