Театр «Современник» изменил монолог главной героини в спектакле «Первый хлеб» после жалобы «Офицеров России» Статьи редакции
Из текста, который произносит Лия Ахеджакова, убрали мат.
Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на зрителей, присутствующих на спектакле.
По сюжету героиня актрисы оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Первоначальную версию её монолога «Офицеры России» расценили как оскорбление ветеранов.
23 июля прошёл второй показ спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». Перед его началом активисты движения SERB приехали к театру и пригрозили сорвать выступление. Они назвали постановку «очернением военной истории» и поставили погребальные венки у входа в театр.
22 июля «Офицеры России» пожаловались на спектакль в Генпрокуратуру и мэрию Москвы. Они рассказали, что получили «многочисленные обращения от ветеранов», которые сочли оскорбительными многие сцены из спектакля. Организация пожаловалась и на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле.
активисты движения SERB приехали к театру и пригрозили сорвать выступление
Заебали.
активисты движения SERB приехали к театру и пригрозили сорвать выступление
Каких только сортов гопников нет в России. Казаки, православные активисты, борцы с радужными флагами и антинавальнисты... Теперь ещё какой-то серб.
жалобы «Офицеров России»
убрали мат
"Офицеры России":
А как же эти знаменитые байки про то, что русские лётчики в бою переходят на мат из-за чего их коммуникация становится более эффективной?
Это другое опять?