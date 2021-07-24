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Новости
Ольга Щербинина

В Сочи после залпового ливня произошло наводнение. Один человек погиб, трое пропали без вести Статьи редакции

Реки вышли из берегов, а улицы затопило.

18 18 комментариев
1700 просмотров
Фото из телеграм-канала «Типичный Сочи»

Вечером 23 июля в Сочи прошёл залповый ливень, пишут «Юга.ру». По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, за час на территории города выпало 52,6 мм осадков. Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в четырёх реках: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста.

ТИПИЧНЫЙ СОЧИ ✅

24 июля МЧС сообщило, что в районе Мацесты погиб один человек, ещё трое пропали без вести. «Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром», — сказал собеседник ТАСС. В прокуратуре рассказали, что погибшим оказался полицейского, который не находился на службе. По данным СУ СК России по Краснодарскому краю, один из пропавших — ребёнок.

В Сочи объявили штормовое предупреждение. На курорте временно закрыли пляжи. Над морем заметили смерч.

Комсомольская правда: KP.RU ✔
Над морем у Дагомыса продолжают появляться смерчи

Кажется, скоро их можно будет включить в список достопримечательностей.

@truekpru
Отец Русской 🇷🇺 Демократии @Home_cat_Barsik
В Сочи из-за штормового предупреждения закрыты пляжи и запрещено заходить в море (поднят красный флаг). Но отдыхающим всё равно. https://t.co/fPIg7coXHG

Из-за ливня остановили движение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи, поскольку был затоплен участок дороги в Адлерском районе. К утру движение восстановили.

Дождь @tvrain
Из-за ливней в Сочи начался потоп. Улицы города затопило, а автомобилисты с трудом преодолевают мощные потоки воды https://t.co/lZQmZV9rDB

В Весёлом, Молдовке, Адлере, Кудепсте, Мацесте и Сириусе звучали сирены, сообщили в соцсетях очевидцы. Эвакуация населения не требуется, а сирены запустили в превентивных целях, заявили в МЧС России. Жертв и разрушений нет.

ТИПИЧНЫЙ СОЧИ ✅
Глазунова

Также было нарушено электроснабжение. На некоторых участках зафиксировали подтопление трансформаторных станций, без света оставались потребители в шести населённых пунктах. Эту проблему планируют решить в течение дня.

ТИПИЧНЫЙ СОЧИ ✅
Хоста. Ул. Глазунова. Проводятся работы по наведению порядка.

Залповые ливни продолжались до полуночи. Ночью вода сошла с затопленных территорий. В ночь на 24 июля в МЧС сообщили, что не прогнозируют дальнейшее ухудшение обстановки.

#новости #регионы #происшествия

18 18 комментариев
4
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18 комментариев
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Людмилочка

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Ну вот, а вы все жалуетесь, что у нас не как в Европе!!! В Германии было так же, а теперь и у нас!!!!!! Замечательный у нас президент!!!!!!!!!!!! МОЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!! 😍😍😍😍

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Николай Николаевич

Людмилочка
1

Как думаете, сможет Путин победить Байдена в соревновании кто больше угробит собственного населения?

Держу кулаки за нашего.

Ответить

Людмилочка

Николай
2

Уважаемый, вы утверждали, что живёте в Великобритании. При чем здесь Байден и Путин??? "Ваших" среди них нет!!!!!! У вас там дом престарелых из королевы, её сына, премьер-министра, вот из них и выбирайте!!!!!!!!

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Николай

Людмило…
0

Я вам написал ответ в вашем стиле, а вам не понравилось. 😕

У королевы нет политической власти, а Джонсону (при всей моей нелюбви к нему) - всего 57. Но если бы вы умели читать…

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Людмилочка

Николай
0

Королева ,– глава муссонов, у неё вся власть!!!!!!!!!!!! Читайте побольше!!!!

Ответить

Людмилочка

Людмило…
1

Глава муссонов, а не муссонов!!!!!

Ответить

Николай

Людмило…
3

Я понял, этих вот, на М.

Ответить

Людмилочка

Людмило…
0

Массонов!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Саша

Людмило…
0

и их тоже )))

Ответить

Los Nov

Николай
0

Путин уже 21 год в этом спорте, и кажется он только входит во вкус. У Байдена нет шансов.

Ответить

Andrey Petrov

12

Залповый ливень - это какой-то новый термин или он только сейчас внезапно вырвался из узко-специальных кругов?

Ответить

Глеб Горохов

Andrey
4

Ливневый хлопок

Ответить

Коровка говорит мууу

4
Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Коровка
3

Стас Барецкий упал с лестницы и пернул

Ответить

Роковой пистолет

3

Как же хуёво погибнуть из-за дождя.

Ответить

Пушкинский инструмент

1

О классно, сейчас путёвочки подешевеют

Ответить

Р О Б А Т

1

Залпами ебашат оружием климатическим

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Природный месяц

Р
0

По путинскому дворцу ААААГОООНЬЬ!!!! 

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