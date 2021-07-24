В Сочи после залпового ливня произошло наводнение. Один человек погиб, трое пропали без вести Статьи редакции
Реки вышли из берегов, а улицы затопило.
Вечером 23 июля в Сочи прошёл залповый ливень, пишут «Юга.ру». По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, за час на территории города выпало 52,6 мм осадков. Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в четырёх реках: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста.
24 июля МЧС сообщило, что в районе Мацесты погиб один человек, ещё трое пропали без вести. «Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром», — сказал собеседник ТАСС. В прокуратуре рассказали, что погибшим оказался полицейского, который не находился на службе. По данным СУ СК России по Краснодарскому краю, один из пропавших — ребёнок.
В Сочи объявили штормовое предупреждение. На курорте временно закрыли пляжи. Над морем заметили смерч.
Из-за ливня остановили движение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи, поскольку был затоплен участок дороги в Адлерском районе. К утру движение восстановили.
В Весёлом, Молдовке, Адлере, Кудепсте, Мацесте и Сириусе звучали сирены, сообщили в соцсетях очевидцы. Эвакуация населения не требуется, а сирены запустили в превентивных целях, заявили в МЧС России. Жертв и разрушений нет.
Также было нарушено электроснабжение. На некоторых участках зафиксировали подтопление трансформаторных станций, без света оставались потребители в шести населённых пунктах. Эту проблему планируют решить в течение дня.
Залповые ливни продолжались до полуночи. Ночью вода сошла с затопленных территорий. В ночь на 24 июля в МЧС сообщили, что не прогнозируют дальнейшее ухудшение обстановки.
Ну вот, а вы все жалуетесь, что у нас не как в Европе!!! В Германии было так же, а теперь и у нас!!!!!! Замечательный у нас президент!!!!!!!!!!!! МОЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!! 😍😍😍😍
Как думаете, сможет Путин победить Байдена в соревновании кто больше угробит собственного населения?
Держу кулаки за нашего.
Уважаемый, вы утверждали, что живёте в Великобритании. При чем здесь Байден и Путин??? "Ваших" среди них нет!!!!!! У вас там дом престарелых из королевы, её сына, премьер-министра, вот из них и выбирайте!!!!!!!!
Королева ,– глава муссонов, у неё вся власть!!!!!!!!!!!! Читайте побольше!!!!
Глава муссонов, а не муссонов!!!!!
Залповый ливень - это какой-то новый термин или он только сейчас внезапно вырвался из узко-специальных кругов?